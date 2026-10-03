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Времето днес, прогноза за събота, 3 октомври: Слана сутринта и до 23° през деня

Времето днес, прогноза за събота, 3 октомври: Слана сутринта и до 23° през деня

3 Октомври, 2026 03:00 579 1

  • времето в събота-
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Жълт код за слана е обявен в части от Западна и Централна България. По Черноморието са възможни краткотрайни валежи.

Времето днес, прогноза за събота, 3 октомври: Слана сутринта и до 23° през деня - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Събота, 3 октомври, ще започне със слана в части от Западна и Централна България. Жълт код е обявен за София-град, София-област, Перник и Кюстендил, както и за части от областите Пазарджик, Ловеч и Габрово. В някои котловини и високите полета минималните температури ще бъдат между 1° и 3°, а в София се очакват около 2°.

В югоизточните райони сутрешните стойности ще са по-високи - между 11° и 13°. Над по-голямата част от страната през нощта ще бъде ясно, докато в крайните югоизточни райони ще има повече облаци и на места са възможни краткотрайни валежи.

През деня ще преобладава слънчево време. „През деня ще преобладава слънчево време“, съобщават от Националния институт по метеорология и хидрология. Временни увеличения на облачността се очакват над югоизточните райони, а максималните температури в страната ще бъдат между 18° и 23°. Вятърът ще бъде умерен от изток-североизток, като в Източна България временно ще се усилва.

Времето в планините и по морето

В планините ще бъде предимно слънчево. Повече облаци ще има над масивите в югоизточната половина на страната, а в района на Странджа на отделни места ще превали. Ще духа силен вятър от изток-североизток. Температурата на 1200 метра ще бъде около 12°, а на 2000 метра - около 5°.

По Черноморието също ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. По южното крайбрежие, главно преди обяд, на места са възможни краткотрайни валежи. Максималните температури ще бъдат между 18° и 20°, температурата на морската вода - 20°-21°, а вълнението ще достигне 3-4 бала.

Източници: Нова, Нюз.бг


България
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