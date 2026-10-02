Важните новини във ФАКТИ на 02.10.2026 г.

ЕК одобри 170 млн. евро държавна помощ за българските земеделци

Европейската комисия одобри българска схема за държавна помощ в размер на 170 милиона евро. Тя е предназначена за земеделските стопани, засегнати от повишените цени на горивата и торовете заради кризата в Близкия изток.

И архимандрит Никанор остава без право да служи

Светият Синод отхвърли жалбите на архимандрит Никанор (Христо Христов Мишков) срещу започналото църковно дело за клевети, обиди и други нарушения, както и срещу временното му отстраняване от свещенослужение.

Забраниха на архимандрит Дионисий да извършва богослужения

Светият Синод на Българската православна църква утвърди решението за низвержение от сан на архимандрит Дионисий (Мишев). Това означава, че той вече няма да бъде свещенослужител, но остава монах и не е отлъчен от Църквата, съобщава Нова тв.