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Велислав Величков: Убийството на Филипов може да пренареди престъпния бизнес в Пловдив

Велислав Величков: Убийството на Филипов може да пренареди престъпния бизнес в Пловдив

2 Октомври, 2026 22:30 864 17

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  • пловдив-
  • илиян филипов

Депутатът постави под съмнение версията за неразплатени пари

Велислав Величков: Убийството на Филипов може да пренареди престъпния бизнес в Пловдив - 1
Кадър Bulgaria ON AIR
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Депутатът от "Продължаваме промяната" Велислав Величков коментира пред "Денят ON AIR" отложеното изслушване на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев по въпросите за полетите, фактурите и договорите за мантинели, както и убийството на Илиян Филипов в Пловдив.

"Изслушването на министър Демерджиев по въпроса с полетите, фактурите и мантинелите бе отложено от вносителя - групата на "Прогресивна България", заяви депутатът от "Продължаваме промяната".

По думите му са се появили твърдения, че по времето на министър Шишков са били сключени договорите за доставка и монтаж на мантинелите с дружества, за които вътрешният министър твърди, че са свързани с финансирането на полети на Делян Пеевски.

Величков коментира и твърдението на Пеевски, че ако бъде доказано, че "Спектрум" е платила полетите му, той ще подаде оставката си.

"Виждам, че г-н Пеевски казва, че ако се докаже, че "Спектрум" е платила полетите, той си подава оставката, но има много начини с чужди пари да се платят полети или някои от тях да се използват безвъзмездно като услуга, а разходите по съответните полети да се платят от някое лице и това не е задължително да е фирма. Има хиляди начини, поставени лица", каза Величков пред Bulgaria ON AIR.

Според него по-същественият въпрос е защо Пеевски, който за втори път отрича тези твърдения и заявява, че полетите са платени със семейни средства, не представя документи за извършените плащания.

"За всички тези разходи се издават съответните документи", посочи депутатът от "Продължаваме промяната".

По думите му проследяването на финансовите документи би могло да даде възможност да се стигне до генезиса на корупционни практики в огромни размери, които според него са се случвали по време на предишно управление и зад които е стоял Пеевски.

"ДПС прави отчаяни опити да се залепи към "Прогресивна България". Пеевски прави всичко възможно за сближаване с властта", коментира депутатът от "Продължаваме промяната".

Величков коментира и убийството на Илиян Филипов, като заяви, че Филипов е бил заплашван. Той постави въпроса защо прокуратурата в Пловдив не се е самосезирала и не е извикала Филипов да даде обяснения, след което да бъдат разпитани и други лица, за да се прецени дали е имало намерение за саморазправа.

"Прокуратурата е под непрекъснато политическо влияние", подчерта депутатът от "Продължаваме промяната".

Той отбеляза, че Филипов е твърдял, че полицията работи под влиянието на друг човек, с когото е бил в спорове и който е бивш полицай. Според Величков полицията често обслужва политически интереси.

"Филипов намекваше, че през Пловдив минават контрабандни канали", отбеляза Величков.

По думите му в пловдивската прокуратура са станали някои скандални назначения. Той изрази надежда прокуратурата да не изземе действията на полицията, тъй като според него в противен случай биха се появили съмнения, че прокуратурата прикрива нещо.

"Разследващите са длъжни да обследват всички версии в тяхната цялост", посочи депутатът.

Той определи бързото разкриване на убийството като безпрецедентно за последните десетилетия.

"Толкова бързо разкрито показно убийство в България не е имало в последните 35 години", заяви Величков.

Според него убийството може да доведе до преразпределение на територии в сивата и престъпната част на бизнеса в Пловдив. Той смята, че мотивът за престъплението не са неразплатени пари.

"В Пловдив хората говорят, че това не е убийство по лични мотиви", коментира депутатът от "Продължаваме промяната".

В заключение той подчерта необходимостта от ефективна работа на прокуратурата на фона на зачестилите показни убийства.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 престъпния бизнес

    10 0 Отговор
    че то друг в мафиотското беге блато има ли???

    22:33 02.10.2026

  • 2 магаре

    6 0 Отговор
    По скоро престъпния бизнес може да пренареди политическите играчи и лобисти..! Безконтролния ИИ може да бъде опасно оръжие в ръцете на хора с технически познания..!

    22:36 02.10.2026

  • 3 костя копейкин

    3 1 Отговор
    е забранил коментарите под всичките гръмки заглавия за него предизборно така малко или?

    Коментиран от #7, #17

    22:39 02.10.2026

  • 4 А50

    6 1 Отговор
    Просто ГЕРБ се разпада

    Коментиран от #6

    22:46 02.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Копейко

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "костя копейкин":

    Тьотя каза за Костя само добро или нищо

    22:58 02.10.2026

  • 8 Пабло

    4 0 Отговор
    Всички международни транспортни фирми разнасят забранени субстанции

    23:00 02.10.2026

  • 9 Престъпния бизнес

    4 0 Отговор
    В нормалните държави я наричат мафията.

    23:05 02.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Жокер

    1 0 Отговор
    Кой помогна да изгонят ЗИНГАРЕВИЧ обаче заповедта не беше отменена

    23:16 02.10.2026

  • 12 перестройка

    1 0 Отговор
    Мафията се престроявя !? Петрохан беше пръв ?

    23:18 02.10.2026

  • 13 Мдаа!🤔

    0 0 Отговор
    Костеливата ръка на костов и престъпният мозък на Борисов, са се срещнали с цел дестабилизация на властта! В ход е програма за сваляне на легитимното правителство и преврат! Бойко Борисов обеща метежи и програмата се изпълнява. Оглушително мълчи, най големият по въпросът на службите, байТанас от ДСБ! Руснаците, които живеят под леглото му, явно са му запушили устата!

    Коментиран от #15

    23:27 02.10.2026

  • 14 В Пловдив хората говорят...

    1 0 Отговор
    Днес бях в Пловдив. Всеки нъж се носи като Хорейшо Кейн, а жените като Мер Шийхан. Знам, че не я знаете. И тя детектив, ама от друг филм.

    23:33 02.10.2026

  • 15 Верно ли Баце обещал метежи?

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Мдаа!🤔":

    Дай да ги видим този момент кога, къде?

    23:35 02.10.2026

  • 16 аве ей

    0 0 Отговор
    Защо пеевски да преставя докунюменти? Къде е презумпцията за Невинен до доказване на противното? Демерджиев да доказва с документи.

    23:36 02.10.2026

  • 17 Костя К. си плаща публикациите

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "костя копейкин":

    Затова може да забрани коментарите.

    23:37 02.10.2026

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