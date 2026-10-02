Велислав Величков: Убийството на Филипов може да пренареди престъпния бизнес в Пловдив

Депутатът от "Продължаваме промяната" Велислав Величков коментира пред "Денят ON AIR" отложеното изслушване на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев по въпросите за полетите, фактурите и договорите за мантинели, както и убийството на Илиян Филипов в Пловдив.

"Изслушването на министър Демерджиев по въпроса с полетите, фактурите и мантинелите бе отложено от вносителя - групата на "Прогресивна България", заяви депутатът от "Продължаваме промяната".

По думите му са се появили твърдения, че по времето на министър Шишков са били сключени договорите за доставка и монтаж на мантинелите с дружества, за които вътрешният министър твърди, че са свързани с финансирането на полети на Делян Пеевски.

Величков коментира и твърдението на Пеевски, че ако бъде доказано, че "Спектрум" е платила полетите му, той ще подаде оставката си.

"Виждам, че г-н Пеевски казва, че ако се докаже, че "Спектрум" е платила полетите, той си подава оставката, но има много начини с чужди пари да се платят полети или някои от тях да се използват безвъзмездно като услуга, а разходите по съответните полети да се платят от някое лице и това не е задължително да е фирма. Има хиляди начини, поставени лица", каза Величков пред Bulgaria ON AIR.

Според него по-същественият въпрос е защо Пеевски, който за втори път отрича тези твърдения и заявява, че полетите са платени със семейни средства, не представя документи за извършените плащания.

"За всички тези разходи се издават съответните документи", посочи депутатът от "Продължаваме промяната".

По думите му проследяването на финансовите документи би могло да даде възможност да се стигне до генезиса на корупционни практики в огромни размери, които според него са се случвали по време на предишно управление и зад които е стоял Пеевски.

"ДПС прави отчаяни опити да се залепи към "Прогресивна България". Пеевски прави всичко възможно за сближаване с властта", коментира депутатът от "Продължаваме промяната".

Величков коментира и убийството на Илиян Филипов, като заяви, че Филипов е бил заплашван. Той постави въпроса защо прокуратурата в Пловдив не се е самосезирала и не е извикала Филипов да даде обяснения, след което да бъдат разпитани и други лица, за да се прецени дали е имало намерение за саморазправа.

"Прокуратурата е под непрекъснато политическо влияние", подчерта депутатът от "Продължаваме промяната".

Той отбеляза, че Филипов е твърдял, че полицията работи под влиянието на друг човек, с когото е бил в спорове и който е бивш полицай. Според Величков полицията често обслужва политически интереси.

"Филипов намекваше, че през Пловдив минават контрабандни канали", отбеляза Величков.

По думите му в пловдивската прокуратура са станали някои скандални назначения. Той изрази надежда прокуратурата да не изземе действията на полицията, тъй като според него в противен случай биха се появили съмнения, че прокуратурата прикрива нещо.

"Разследващите са длъжни да обследват всички версии в тяхната цялост", посочи депутатът.

Той определи бързото разкриване на убийството като безпрецедентно за последните десетилетия.

"Толкова бързо разкрито показно убийство в България не е имало в последните 35 години", заяви Величков.

Според него убийството може да доведе до преразпределение на територии в сивата и престъпната част на бизнеса в Пловдив. Той смята, че мотивът за престъплението не са неразплатени пари.

"В Пловдив хората говорят, че това не е убийство по лични мотиви", коментира депутатът от "Продължаваме промяната".

В заключение той подчерта необходимостта от ефективна работа на прокуратурата на фона на зачестилите показни убийства.