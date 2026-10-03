ОАЕ определи атаката в самолета на Flydubai за терористична

Главната прокуратура на Обединените арабски емирства определи като терористична атака инцидента на борда на полет FZ1073 на Flydubai. Разследването е установило, че вторият пилот е планирал нападението и е започнал да осъществява терористична операция, съобщи Асошиейтед прес.

По данни на прокуратурата той е нападнал капитана в пилотската кабина с аварийната брадва и е опитал да поеме управлението на самолета. „Вторият пилот е започнал да осъществява терористична операция по време на полета, като е нападнал пилота в кабината и е опитал да установи контрол над въздухоплавателното средство“, е заявил главният прокурор на ОАЕ Хамад Саиф ал Шамси.

Полетът е излетял от Дубай за Тел Авив на 30 септември. След нападението самолетът е започнал рязко снижение, а капитанът е успял да отвори вратата на кабината. Пътници и членове на екипажа са се намесили и са обезвредили нападателя.

Двама пилоти, които са пътували като пътници, са поели управлението на самолета. Машината е била отклонена към Саудитска Арабия и е кацнала аварийно на летището в Табук. На борда е имало 182 души. Капитанът Смит Маччхар е бил ранен, а вторият пилот е задържан.

Заподозреният е гражданин на Оман

Вторият пилот е идентифициран като гражданина на Оман Хамам ал-Хамами, съобщи Асошиейтед прес, позовавайки се на трима души, запознати със случая. Според информацията той е бил спрян да лети в Оман заради опасения, свързани с възприемане на екстремистки възгледи.

Тази информация не е потвърдена публично от властите на Оман или от Flydubai. Разследващите все още изясняват дали заподозреният е действал сам, или е имал връзки с екстремистка организация.

Продължава анализът на доказателствата

Ал Шамси е разпоредил да продължат техническите експертизи и анализът на физическите и цифровите доказателства. Очаква се прокуратурата да установи пълните обстоятелства, мотива и евентуалните връзки около нападението.

Първоначално властите на ОАЕ съобщиха, че проверяват дали инцидентът е свързан с терористична дейност, предварително планиране или указания от трета страна. След новите резултати прокуратурата вече го определя като терористична атака, но посочва, че окончателните констатации ще бъдат обявени след приключване на всички процедури.

Източници: Ройтерс, Емирейтс нюз ейджънси