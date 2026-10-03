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Самолет на НАТО отново извърши мисия над Черно море
  Тема: Украйна

Самолет на НАТО отново извърши мисия над Черно море

3 Октомври, 2026 09:51 529 9

  • нато-
  • черно море-
  • констанца-
  • разузнавателен самолет-
  • румъния

Летателният апарат е излетял от Констанца и е прелитал над международни води в южната част на акваторията.

Самолет на НАТО отново извърши мисия над Черно море - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Самолет на НАТО е извършил втори разузнавателен полет над Черно море в рамките на тази седмица. Летателният апарат е излетял от постоянната си база в Констанца, Румъния, и се е насочил към южната част на акваторията, където е изпълнявал повтарящи се курсове от запад на изток и обратно.

Става дума за Bombardier ARTEMIS II – самолет, използван за събиране на разузнавателна и електронна информация. Полетът е преминал над международни води, без машината да навлиза във въздушното пространство на друга държава. Подробностите са цитирани от Ведомости, позовавайки се на източник в службите за управление на въздушното движение на Европейския съюз.

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„Самолетът е летял над южната част на акваторията на Черно море от запад на изток“, е заявил източникът, цитиран от изданието. По данни от предишна регистрирана мисия ARTEMIS II е излетял от Констанца в 08:47 часа московско време и е останал във въздуха около осем часа. При друг полет машината е прекарала над района близо девет часа.

Самолетът работи извън гражданските маршрути

ARTEMIS II обикновено изпълнява задачи за въздушно наблюдение и разузнаване. Платформата е оборудвана за прихващане и анализ на радиоелектронни излъчвания, комуникации и сигнали от радари. Това позволява да се събират данни за активността на военни обекти и системи в широк район, без самолетът да навлиза в чуждо въздушно пространство.

При предишна мисия самолетът е бил засечен на височина около 11,5 километра – извън използваните от гражданската авиация маршрути. Полетите на ARTEMIS II над Черно море се наблюдават редовно от началото на юни, като машината използва Констанца като оперативна база.

НАТО не е публикувало отделно съобщение с оперативни подробности за конкретната мисия. В официална информация за въздушното наблюдение на източния фланг Алиансът посочва, че разузнавателните и наблюдателните полети над Балтийско и Черно море са част от усилията за поддържане на обща картина на сигурността в региона.

Източници: Ведомости


Румъния
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 нату са терористи

    7 1 Отговор
    и не спират с тея войни

    Коментиран от #8

    09:55 03.10.2026

  • 2 Путун

    2 4 Отговор
    Сорос видя че съм мж турка и ми нареди да не ги пипам. Ако беше Иран, досега самолета да е подводница.

    09:55 03.10.2026

  • 3 Факт

    2 6 Отговор
    Няма такъв страхливец като мъжлето с токчетата и ботокса.

    09:56 03.10.2026

  • 4 Водолаз

    5 1 Отговор
    Веднъж стомна за вода, два пъти и на третия...

    Коментиран от #7

    09:56 03.10.2026

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 0 Отговор
    Снимката не е ли от момента на "ПРЕ(π)КАВАНЕТО на един "жътвар"🤔

    09:57 03.10.2026

  • 6 Кина

    5 1 Отговор
    Ние всички знаем че руснаците контролират черно море и нато е само наблюдател нищо повече..!

    09:57 03.10.2026

  • 7 Пусин

    1 4 Отговор

    До коментар #4 от "Водолаз":

    Не можем, жена съм.

    09:58 03.10.2026

  • 8 Ахаххаха копейки ахахаха

    1 5 Отговор

    До коментар #1 от "нату са терористи":

    Квик квик... квиииийййк. Талинаните набиха САЩ, Путен подви опашчица маминия

    10:01 03.10.2026

  • 9 Смех

    1 0 Отговор
    Да полетят още малко, че не остана за кога, скоро проекта крайна отива към приключване.

    10:26 03.10.2026

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