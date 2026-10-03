Самолет на НАТО отново извърши мисия над Черно море

Самолет на НАТО е извършил втори разузнавателен полет над Черно море в рамките на тази седмица. Летателният апарат е излетял от постоянната си база в Констанца, Румъния, и се е насочил към южната част на акваторията, където е изпълнявал повтарящи се курсове от запад на изток и обратно.
Става дума за Bombardier ARTEMIS II – самолет, използван за събиране на разузнавателна и електронна информация. Полетът е преминал над международни води, без машината да навлиза във въздушното пространство на друга държава. Подробностите са цитирани от Ведомости, позовавайки се на източник в службите за управление на въздушното движение на Европейския съюз.
„Самолетът е летял над южната част на акваторията на Черно море от запад на изток“, е заявил източникът, цитиран от изданието. По данни от предишна регистрирана мисия ARTEMIS II е излетял от Констанца в 08:47 часа московско време и е останал във въздуха около осем часа. При друг полет машината е прекарала над района близо девет часа.
Самолетът работи извън гражданските маршрути
ARTEMIS II обикновено изпълнява задачи за въздушно наблюдение и разузнаване. Платформата е оборудвана за прихващане и анализ на радиоелектронни излъчвания, комуникации и сигнали от радари. Това позволява да се събират данни за активността на военни обекти и системи в широк район, без самолетът да навлиза в чуждо въздушно пространство.
При предишна мисия самолетът е бил засечен на височина около 11,5 километра – извън използваните от гражданската авиация маршрути. Полетите на ARTEMIS II над Черно море се наблюдават редовно от началото на юни, като машината използва Констанца като оперативна база.
НАТО не е публикувало отделно съобщение с оперативни подробности за конкретната мисия. В официална информация за въздушното наблюдение на източния фланг Алиансът посочва, че разузнавателните и наблюдателните полети над Балтийско и Черно море са част от усилията за поддържане на обща картина на сигурността в региона.
Източници: Ведомости
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 нату са терористи
Коментиран от #8
09:55 03.10.2026
2 Путун
09:55 03.10.2026
3 Факт
09:56 03.10.2026
4 Водолаз
Коментиран от #7
09:56 03.10.2026
5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
09:57 03.10.2026
6 Кина
09:57 03.10.2026
7 Пусин
До коментар #4 от "Водолаз":Не можем, жена съм.
09:58 03.10.2026
8 Ахаххаха копейки ахахаха
До коментар #1 от "нату са терористи":Квик квик... квиииийййк. Талинаните набиха САЩ, Путен подви опашчица маминия
10:01 03.10.2026
9 Смех
10:26 03.10.2026