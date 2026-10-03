Самолет на НАТО отново извърши мисия над Черно море

Самолет на НАТО е извършил втори разузнавателен полет над Черно море в рамките на тази седмица. Летателният апарат е излетял от постоянната си база в Констанца, Румъния, и се е насочил към южната част на акваторията, където е изпълнявал повтарящи се курсове от запад на изток и обратно.

Става дума за Bombardier ARTEMIS II – самолет, използван за събиране на разузнавателна и електронна информация. Полетът е преминал над международни води, без машината да навлиза във въздушното пространство на друга държава. Подробностите са цитирани от Ведомости, позовавайки се на източник в службите за управление на въздушното движение на Европейския съюз.

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„Самолетът е летял над южната част на акваторията на Черно море от запад на изток“, е заявил източникът, цитиран от изданието. По данни от предишна регистрирана мисия ARTEMIS II е излетял от Констанца в 08:47 часа московско време и е останал във въздуха около осем часа. При друг полет машината е прекарала над района близо девет часа.

Самолетът работи извън гражданските маршрути

ARTEMIS II обикновено изпълнява задачи за въздушно наблюдение и разузнаване. Платформата е оборудвана за прихващане и анализ на радиоелектронни излъчвания, комуникации и сигнали от радари. Това позволява да се събират данни за активността на военни обекти и системи в широк район, без самолетът да навлиза в чуждо въздушно пространство.

При предишна мисия самолетът е бил засечен на височина около 11,5 километра – извън използваните от гражданската авиация маршрути. Полетите на ARTEMIS II над Черно море се наблюдават редовно от началото на юни, като машината използва Констанца като оперативна база.

НАТО не е публикувало отделно съобщение с оперативни подробности за конкретната мисия. В официална информация за въздушното наблюдение на източния фланг Алиансът посочва, че разузнавателните и наблюдателните полети над Балтийско и Черно море са част от усилията за поддържане на обща картина на сигурността в региона.

Източници: Ведомости