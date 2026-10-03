Axios: САЩ няма да се включат в операцията срещу хусите

Саудитска Арабия и силите на международно признатото правителство на Йемен подготвят мащабна контраофанзива срещу хусите в близките дни, но САЩ засега няма да се присъединят пряко към операцията. Планът е насочен към изтласкване на подкрепяните от Иран хуси от райони по брега на Червено море, които им дават контрол и влияние върху стратегическия проток Баб ел Мандеб, съобщи Axios, позовавайки се на американски представители.

Според информацията Вашингтон за втори път през последните седмици е отхвърлил саудитско искане за участие с въздушни удари. Американски представител, цитиран от Axios, е заявил: „САЩ няма да предприемат кинетични действия засега.“ Позицията обаче може да бъде променена, ако саудитската операция срещне сериозни затруднения.

Рияд обсъжда два варианта за настъпление

Саудитските планове са подготвяни в продължение на седмици и са получили одобрение от ръководството на страната преди няколко дни. Операцията ще включва сухопътни сили, лоялни на йеменското правителство, и саудитско въздушно прикритие.

Рияд обсъжда ограничено настъпление около Баб ел Мандеб или по-широка операция на няколко фронта. При втория вариант са възможни действия в провинциите Ал Бейда, Мариб, Таиз и Ал Джауф, съобщи Ройтерс, позовавайки се на представители от държавите от Персийския залив, йеменски официални лица и западни дипломати.

На 1 октомври саудитският министър на отбраната принц Халид бин Салман е информирал американския министър на отбраната Пийт Хегсет за подготвяната операция и отново е поискал американски въздушни удари срещу позиции на хусите.

Вашингтон помага с разузнаване, но избягва пряк бой

САЩ продължават да подпомагат Саудитска Арабия с разузнавателна информация и данни за определяне на цели. По данни на Axios американските военни са предоставили на саудитската страна повече от 200 цели на хусите през последните две седмици.

Хусите са установили контрол над ключови райони по южното крайбрежие на Червено море и са засилили ракетните и безпилотните атаки срещу Саудитска Арабия. Саудитските сили са отговорили с въздушни удари по цели на групировката.

Американското командване за Близкия изток има сериозни резерви към започването на нова кампания в Йемен, тъй като Вашингтон е ангажиран и с войната с Иран. Според американски представители Белият дом се опитва да подкрепи Саудитска Арабия, без да въвлича американските сили в още един пряк конфликт.

Баб ел Мандеб свързва Червено море с Аденския залив и е един от ключовите морски маршрути за международното корабоплаване. Разширяването на сраженията около протока може да засили натиска върху търговските кораби и да усложни износа на саудитски петрол по южния маршрут.

Източници: Axios, Ройтерс