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Йотова: След анализ на рисковете ще реша за КСНС

Йотова: След анализ на рисковете ще реша за КСНС

14 Септември, 2026 20:15 542 30

  • кснс-
  • илияна йотова-
  • силистра-
  • рискове

Консултативният съвет трябва да предложи конкретни мерки към другите институции, каза президентът

Йотова: След анализ на рисковете ще реша за КСНС - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

След анализ на актуалното състояние на рисковете пред националната сигурност на страната ще взема решение нужно ли е свикването на Консултативен съвет за национална сигурност. Това заяви президентът Илияна Йотова пред журналисти в Силистра, съобщиха от пресцентъра на президентството.

„Искаме достатъчно задълбочена информация. Консултативният съвет трябва да предложи конкретни мерки към другите институции. Дали те ще се съобразят, ще видим. Ние искаме да си свършим работата“, допълни държавният глава.

Запитана дали България трябва да се присъедини към държавите, които подкрепят идеята Европа да се включи в преговорите за мир в Украйна, Илияна Йотова подчерта, че страната ни трябва да бъде сред най-активните участници в европейското семейство при изготвянето на европейско предложение за това как трябва да приключи войната в Украйна и какво да бъде мирното споразумение.

„Имаме много дълга история, много дълги традиции и смятам, че можем да бъдем полезни на много от нашите европейски партньори в това отношение“, допълни тя.

Държавният глава посочи, че час по-скоро трябва да се отворят дипломатически канали и допълни, че военно решение за Украйна няма.

„Трябва да се седне на масата на преговорите. Много е важно да се научат уроците от провалените споразумения“, заяви президентът Йотова и допълни, че трябва реалистично предложение.

На въпрос как ще коментира продължаващите критики за помилване на лишени от свобода в качеството ѝ на вицепрезидент, тя посочи, че ги обяснява със слабостта на своите опоненти.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Аз съм веган

    18 1 Отговор
    Кажи за петричкия ексобар,ма.

    Коментиран от #3, #25

    20:42 14.09.2026

  • 2 Анонимен

    16 1 Отговор
    Оставка не на пожизнените йотови назначения нали не сме социализъма Оставка госпожо на бкп

    20:43 14.09.2026

  • 3 ИСТИНАТА

    9 3 Отговор

    До коментар #1 от "Аз съм веган":

    Убийството на Околчица на Калушев и другите двама е инсценирано!
    Калушев също е убит на хижа Петрохан!

    По права линия, от хижа Петрохан до Околчица, разстоянието е около 36 км в източна посока през ридовете на Западна Стара планина и Врачанския Балкан.
    С кемпера по асфалтовите пътища през проходите и заобиколките през селата
    (например през Дружево, Миланово и хижа Пършевица) пътят е значително по-дълъг — над 45–50 километра, в зависимост от точно избраният маршрут
    Кемперът не е летял по въздуха, нали?
    Защо не се покажат записите на камерите по пътя?
    И да се докаже от международна експертиза
    дали не са манипулирани от службите!

    Защо в българският и европейският Парламент
    не се иска независимо разследване от партньорските служби
    на убийствата в хижата и на Околчица?
    Какво крие държавата от българите?

    Коментиран от #30

    20:45 14.09.2026

  • 4 ШЕФА

    18 0 Отговор
    Тази жалка женица идиотова цял живот е на държавна хранила.Един пирон не е забила за тази държава, и иска още и още и още да смуче кр.вта на народа в една абсолютно НЕ потребна институция като Президентството !

    20:46 14.09.2026

  • 5 Варна

    17 0 Отговор
    Господ да пази България,тази некадърница и пиявица е Главнокомандващ армията ? От това по голяма трагикомедия НЯМА !

    20:49 14.09.2026

  • 6 Ти нищо не можеш да решаваш

    10 1 Отговор
    Коя си ти ,че да решаваш? Ти нямаш пари .Може да решава само този ,който има пари! ТОДОР ЖИВКОВ ! ВЕЧНА МУ ПАМЕТ !

    Коментиран от #11

    20:49 14.09.2026

  • 7 Николова , София

    12 2 Отговор
    Гжата започна да губи самочувствие и почва под краката си ..превърна се в лайкаджика каквато е .мисля че ако десните са малко по дейни тази няма шансове ...сигурна съм че в момента събира фактури за гориво,хотел,храна за да не излезе че на държавни разноски прави кампания .. ако тя стане президент и румката е премиер ...35 г. Назад ..не агитирам , живяла съм и съм събрала гнусната попара на този БКП/БСП строй ..гнус..гнус са тиквата и прасето

    20:49 14.09.2026

  • 8 az СВО Победа 81

    6 7 Отговор
    Като основен риск пред България се явява партията с отпаднала необходимост, която се разцепи ППДБ.

    Макар изчезващ вид, членовете й продължават да работят срещу сигурността на България....

    Коментиран от #9, #15

    20:51 14.09.2026

  • 9 Пак аз бе

    4 4 Отговор

    До коментар #8 от "az СВО Победа 81":

    Да не си бит с мотика по главата като малък?

    Коментиран от #26

    20:54 14.09.2026

  • 10 Ей, тролчетата тук се преработиха

    1 8 Отговор
    Тъкмо ще подпомогнат кампанията на Йотова, мръсните номера не минават и най-вече не прощават

    20:54 14.09.2026

  • 11 Ескобар

    7 1 Отговор

    До коментар #6 от "Ти нищо не можеш да решаваш":

    Тази ли няма пари??

    Коментиран от #23

    20:54 14.09.2026

  • 12 Хмм

    9 1 Отговор
    с тези обяснения за комисии показа, че е манипулируема, всеки може да я манипулира, а шопингът в Милано, както и разточителното парти на внучето показва, че е суетна и не ѝ пука, че има един милион и кусур българи, които си броят стотинките

    20:55 14.09.2026

  • 13 Според мен

    8 1 Отговор
    Всички които са участвали в помилването на разпространителите и търговците на дрога следва да поемат политическа и обществена отговорност и да напуснат политиката и телевизия. Така е редно.

    1. Каква съдебна реформа ще прави човек, който е защитавал и пускал на свобода престъпници?

    2. Какви въпроси по националната сигурност ще обсъжда човек, който е защитавал и пускал на свобода престъпници?

    20:55 14.09.2026

  • 14 Цвете

    10 1 Отговор
    ПРЕДАТЕЛ ЕДИН ПЪТ, ПРЕДАТЕЛ ЦЯЛ ЖИВОТ. НИЩО НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПОТУЛИ И СТЕ РАЗОБЛИЧЕНА ЗА НАРКОДИЛЪР ,КОЙТО ЩЕШЕ ДА ПРОДАВА ДРОГАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ДЕЦА.УБИЕЦ ,ПОМИЛВАН И НЕ ОТ КОГО И ДА Е .ПАДЕНИЕ СТЕ ГОСПОЖО.

    20:56 14.09.2026

  • 15 Засили се някъде от високо

    6 0 Отговор

    До коментар #8 от "az СВО Победа 81":

    И гледай да няма свидетели.

    20:57 14.09.2026

  • 16 Има ли бело?

    5 1 Отговор
    ПОЗОР ЗА ИНСТИТУЦИЯТА!!!

    20:58 14.09.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Пепейците да си гледат Петрохан

    5 5 Отговор
    Че то Денков подписал за Космос, Терзиев дал пари, а Гюров скрил случая, за Асенчо Василев да не говорим

    20:59 14.09.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 това не е истина

    11 0 Отговор
    Никой не иска от Йотова да преценява дали да свика КСНС, законът я задължава да го прави на всеки три месеца!!! От януари до момента Йотова не е свиквала съвета нито веднъж. Това е грубо и безотговорно нарушение на закона, който очевидно Йотова смята, че за нея не се отнася и тя е над него, затова щяла за преценява. Идеята е КСНС да се провежда периодично, за да се изслушат докладите на службите и да се прецени какви мерки трябва да се предприемат по отношение на всеки конкретен проблем. Така службите и отговорните длъжностни лица координират действията си, то това да не е концерт на Лили Иванова по желание на Илиана Йотова?

    21:01 14.09.2026

  • 21 Да попитам

    7 0 Отговор
    Някой в таи държава мисли ли за семействата на тези стотици хиляди работещи в отбранителната индустрия на какви тръни са последните месеци. То е взрив след взрив .

    21:01 14.09.2026

  • 22 Оставка!

    6 0 Отговор
    ОСТАВКА!!!

    21:03 14.09.2026

  • 23 Знам ,че е бъкана с мангизи

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "Ескобар":

    Просто ми дойде отвътре дето щяла да решава....🤣🤣🤣

    21:03 14.09.2026

  • 24 Мар иухана

    4 0 Отговор
    Баба Кока Йотова

    21:04 14.09.2026

  • 25 "европейското семейство"

    1 5 Отговор

    До коментар #1 от "Аз съм веган":

    няма да е то което ще решава как трябва да приключи войната в Украйна .
    Решава се от победителите.

    21:04 14.09.2026

  • 26 Този го знаем

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Пак аз бе":

    81 набор се пише и нищо не казва за любимите на всички комунета външни тоалетни в които имаха изрязани вестници защото нямаше тоалетна хартия. Такива като този и сапуни не купуваха а си ги правеха .За такъв индивид говорим.

    21:08 14.09.2026

  • 27 ха, ха, ха...

    2 0 Отговор
    Е тя, тая докато го измисли, то бивола с кавал ще засвири. КСНС не е заседавал от април 2025, а по закон трябва да бъде свикван най много на 3 месеца веднъж ако няма нужда от спешни заседания. Докато търпим беззаконието, без да реагираме по подходящия начин, нищо добро не ни чака. Освен това нарушавнето на закона е престъпление, но на никой не му пука. Пак ще се фалшифицират изборите и ще си я караме без никакви промени, които уж искаме при всяко недоволство от управляващите, а после ги преизбираме отново и отново..

    21:08 14.09.2026

  • 28 ЕДГАР КЕЙСИ

    3 0 Отговор
    "АНАЛИZ HA PИСКОВЕТЕ" И "ПИГИ ЙОТОВА" .................... ТЯ ЩЕ "АНАЛИZИРА" ПОД КОМАНДАТА НА ...................... "ПРОГРЕСИВНИЯ" РЕZИДЕНТ НА КГБ МУНЧО РАДЕВ ................... ФАКТ !

    21:09 14.09.2026

  • 29 хе хе

    3 0 Отговор
    След анализ на рисковете ще реша, или ще проверим и преценим и ще кажа, или ще анализираме и ще обявя - всичките са приказки на марионетки, които очакват инструкции от управляващия офицер.

    21:17 14.09.2026

  • 30 УРА другари

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "ИСТИНАТА":

    Имаме си баронеса! Наркобаронесата Йотова.

    21:22 14.09.2026

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