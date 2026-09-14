Йотова: След анализ на рисковете ще реша за КСНС

След анализ на актуалното състояние на рисковете пред националната сигурност на страната ще взема решение нужно ли е свикването на Консултативен съвет за национална сигурност. Това заяви президентът Илияна Йотова пред журналисти в Силистра, съобщиха от пресцентъра на президентството.
„Искаме достатъчно задълбочена информация. Консултативният съвет трябва да предложи конкретни мерки към другите институции. Дали те ще се съобразят, ще видим. Ние искаме да си свършим работата“, допълни държавният глава.
Запитана дали България трябва да се присъедини към държавите, които подкрепят идеята Европа да се включи в преговорите за мир в Украйна, Илияна Йотова подчерта, че страната ни трябва да бъде сред най-активните участници в европейското семейство при изготвянето на европейско предложение за това как трябва да приключи войната в Украйна и какво да бъде мирното споразумение.
„Имаме много дълга история, много дълги традиции и смятам, че можем да бъдем полезни на много от нашите европейски партньори в това отношение“, допълни тя.
Държавният глава посочи, че час по-скоро трябва да се отворят дипломатически канали и допълни, че военно решение за Украйна няма.
„Трябва да се седне на масата на преговорите. Много е важно да се научат уроците от провалените споразумения“, заяви президентът Йотова и допълни, че трябва реалистично предложение.
На въпрос как ще коментира продължаващите критики за помилване на лишени от свобода в качеството ѝ на вицепрезидент, тя посочи, че ги обяснява със слабостта на своите опоненти.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Аз съм веган
Коментиран от #3, #25
20:42 14.09.2026
2 Анонимен
20:43 14.09.2026
3 ИСТИНАТА
До коментар #1 от "Аз съм веган":Убийството на Околчица на Калушев и другите двама е инсценирано!
Калушев също е убит на хижа Петрохан!
По права линия, от хижа Петрохан до Околчица, разстоянието е около 36 км в източна посока през ридовете на Западна Стара планина и Врачанския Балкан.
С кемпера по асфалтовите пътища през проходите и заобиколките през селата
(например през Дружево, Миланово и хижа Пършевица) пътят е значително по-дълъг — над 45–50 километра, в зависимост от точно избраният маршрут
Кемперът не е летял по въздуха, нали?
Защо не се покажат записите на камерите по пътя?
И да се докаже от международна експертиза
дали не са манипулирани от службите!
Защо в българският и европейският Парламент
не се иска независимо разследване от партньорските служби
на убийствата в хижата и на Околчица?
Какво крие държавата от българите?
Коментиран от #30
20:45 14.09.2026
4 ШЕФА
20:46 14.09.2026
5 Варна
20:49 14.09.2026
6 Ти нищо не можеш да решаваш
Коментиран от #11
20:49 14.09.2026
7 Николова , София
20:49 14.09.2026
8 az СВО Победа 81
Макар изчезващ вид, членовете й продължават да работят срещу сигурността на България....
Коментиран от #9, #15
20:51 14.09.2026
9 Пак аз бе
До коментар #8 от "az СВО Победа 81":Да не си бит с мотика по главата като малък?
Коментиран от #26
20:54 14.09.2026
10 Ей, тролчетата тук се преработиха
20:54 14.09.2026
11 Ескобар
До коментар #6 от "Ти нищо не можеш да решаваш":Тази ли няма пари??
Коментиран от #23
20:54 14.09.2026
12 Хмм
20:55 14.09.2026
13 Според мен
1. Каква съдебна реформа ще прави човек, който е защитавал и пускал на свобода престъпници?
2. Какви въпроси по националната сигурност ще обсъжда човек, който е защитавал и пускал на свобода престъпници?
20:55 14.09.2026
14 Цвете
20:56 14.09.2026
15 Засили се някъде от високо
До коментар #8 от "az СВО Победа 81":И гледай да няма свидетели.
20:57 14.09.2026
16 Има ли бело?
20:58 14.09.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Пепейците да си гледат Петрохан
20:59 14.09.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 това не е истина
21:01 14.09.2026
21 Да попитам
21:01 14.09.2026
22 Оставка!
21:03 14.09.2026
23 Знам ,че е бъкана с мангизи
До коментар #11 от "Ескобар":Просто ми дойде отвътре дето щяла да решава....🤣🤣🤣
21:03 14.09.2026
24 Мар иухана
21:04 14.09.2026
25 "европейското семейство"
До коментар #1 от "Аз съм веган":няма да е то което ще решава как трябва да приключи войната в Украйна .
Решава се от победителите.
21:04 14.09.2026
26 Този го знаем
До коментар #9 от "Пак аз бе":81 набор се пише и нищо не казва за любимите на всички комунета външни тоалетни в които имаха изрязани вестници защото нямаше тоалетна хартия. Такива като този и сапуни не купуваха а си ги правеха .За такъв индивид говорим.
21:08 14.09.2026
27 ха, ха, ха...
21:08 14.09.2026
28 ЕДГАР КЕЙСИ
21:09 14.09.2026
29 хе хе
21:17 14.09.2026
30 УРА другари
До коментар #3 от "ИСТИНАТА":Имаме си баронеса! Наркобаронесата Йотова.
21:22 14.09.2026