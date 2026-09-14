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Валентин Радев: Няма нужда да чакаме трети случай, където може да има жертви

Валентин Радев: Няма нужда да чакаме трети случай, където може да има жертви

14 Септември, 2026 21:14 934 9

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Радев защити и необходимостта КСНС да заседава редовно

Валентин Радев: Няма нужда да чакаме трети случай, където може да има жертви - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Няма нужда да чакаме трети случай, където може да има жертви“. Това каза в "Интервюто на деня" по бТВ бившият вътрешен министър Валентин Радев по повод поредицата от пожари и взривове в оръжейни предприятия.

Според него службите трябва да проверят всички версии и да се действа още при първите сигнали за риск. Според бившия вътрешен министър присъствието на ДАНС и Специализирания отряд за борба с тероризма при подобни случаи показва, че службите работят и по версия за външна намеса.

„Защо присъстват там ДАНС и СОБАТ? Какво правят там? Какво има работата на СОБАТ? Специален отряд за борба с тероризма. Значи той очаква, че има нещо такова“, коментира Радев.

Той допълни, че според него ДАНС също има основание да работи по подобна версия. По думите му темата трябва да се разглежда внимателно, тъй като става въпрос за оръжие и боеприпаси.

Радев обърна внимание и на поредицата от инциденти, свързани с компанията ЕМКО, както и на опита за отравяне на Емилиян Гебрев, неговия син и още един ръководител на компанията през 2015 г.

„От 2011 този човек го преследва, че го тровиха него си, директорът му е един от директорите, сега виждаме, че се палят неговите складове“, каза Радев. Според него службите трябва да изяснят защо подобни случаи не се наблюдават при други големи компании от сектора.

На въпрос дали от 2020 г. досега се работи по версията за руски агенти, Радев отговори, че няма информация за повдигнати обвинения. Радев посочи, че според него българските институции трябва да дадат повече информация по случая.

Радев коментира и начина, по който прокуратурата е представила информацията по другия актуален случай – случаят „Петрохан“.

„Опитвам се да извиня прокуратурата. Това са нашите държавни органи. Трябва да им вярвам. Аз постоянно го повтарям. Недоверието в държавните институции е пагубно за държавата“, каза той.

В същото време обаче бившият вътрешен министър критикува част от подробностите, изнесени по време на пресконференцията.

„Може би от натиска на роднини, тези пострадали хора, които... Техни деца загинаха там. И близки. Но така може би не трябваше да се разказват такива подробности. Така си мислех като гражданин“, посочи Радев.

По думите му някои детайли от разследването не е трябвало да бъдат публично обсъждани.

Радев коментира и ролята на криминалния психолог Росен Йорданов, който участва в разследването. Радев подчерта, че не би искал да поставя под съмнение работата на експертите.

„Той там е в качеството си на експерт. И дано е бил. Така се надявам“, заяви Радев.

На въпрос дали Йорданов е политически свързан с ГЕРБ, Радев отговори: „Не мога да преценя. Не знам, но той там е в качеството на експерт“.

Според бившия вътрешен министър Консултативният съвет за национална сигурност трябва да бъде свикан, ако президентът има информация, която показва необходимост от това.

„Ако тя има информация, че там не са случайно ДАНС и СОБАТА, и Демерджиев е казал нещо повече, или който трябва, да го свика веднага“, заяви Радев.

По думите му не трябва да се чака нов инцидент.

„Защото няма нужда да чакаме трети случай, където може да има жертви“, каза той.

Радев защити и необходимостта КСНС да заседава редовно.

„Обществото има нужда от този орган. Той е създаден, за да даде посоката, да даде най-малкото мотивация на службите как да работят. Това стига“, заяви бившият вътрешен министър.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пояснение

    13 2 Отговор
    Коментира бившият вътрешен министър Валентин Радев от ГЕРБ (нарочно пропуснато). Оттук нататък няма какво да се чете.

    21:19 14.09.2026

  • 2 Питам

    13 1 Отговор
    При толкова наши оръжейни заводи, които произвеждат за Украйна ЗАЩО САМО НА ГЕБРЕВ ЗАВОДИТЕ ГЪРМЯТ И САМО НЕГО ГО ТРОВЯТ?

    Коментиран от #4

    21:19 14.09.2026

  • 3 ИНТЕРЕСНО?

    4 7 Отговор
    ...в периода на „потулване“ името на Гебрев беше замесено в остри корпоративни конфликти (включително с Делян Пеевски) за контрола над стратегическия оръжеен завод „Дунарит“. Критици и бивши държавници (като Росен Плевнелиев и Бойко Ноев) открито обвиниха институциите в тотален провал и умишлено бездействие, за да „не се дразни руската мечка“.
    Едва в началото на 2020 г. прокуратурата повдигна задочни обвинения на трима руски граждани (агенти на ГРУ) за опита за убийство, но реални присъди или пълно разплитане на мрежата у нас все още липсват.

    Коментиран от #6

    21:20 14.09.2026

  • 4 Завод за компот

    1 4 Отговор

    До коментар #2 от "Питам":

    Колко "ваши" оръжейни заводи са останали според теб?

    21:37 14.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Дзак

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "ИНТЕРЕСНО?":

    Пълно с Провокатори!

    21:46 14.09.2026

  • 7 Овчар

    7 1 Отговор
    Покрай сухото гори и мокрото..! Престанете да настройвате народа срещу Русия..! Кому е нужно това...? Ако ни запалят вие журналистите също ще изгорите..! Малоумни ли сте. Имате информативен нож но къде режете..???

    21:46 14.09.2026

  • 8 Боруна Лом

    0 0 Отговор
    РАДЕВ, УДАРИ ЕДНА ШКЕМБЕ ЧОРБА НА КЪРО И СИ БЕГАЙ ДОМА! ПЛАЗМОДИИИИИИ

    22:19 14.09.2026

  • 9 Дзак

    0 0 Отговор
    Още бюрокрация!

    22:26 14.09.2026

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