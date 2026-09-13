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Йотова: Нямам идея на какво основание Гебрев е категоричен, че взривовете са саботаж

Йотова: Нямам идея на какво основание Гебрев е категоричен, че взривовете са саботаж

13 Септември, 2026 18:31 1 071 62

  • илияна йотова-
  • емко-
  • взривове-
  • кснс

Аз бих предприела друг подход - да видим все пак и първите резултати, призова тя

Йотова: Нямам идея на какво основание Гебрев е категоричен, че взривовете са саботаж - 1
Кадър NOVA NEWS
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg
NOVA NOVA

Консултативен съвет за национална сигурност заради рисковете пред стратегически обекти у нас може да бъде свикан в следващите дни. Това заяви в "На Фокус" президентът на България Илияна Йотова, коментирайки последните взривове във военните заводи „ЕМКО“.

„Не можем да правим Консултативен съвет само за един или два случая, но си заслужава такъв съвет заради рисковете и заплахите за националната сигурност на България. Това се отнася и до други стратегически обекти, за да бъдем сигурни, че сме направили всичко възможно те да бъдат добре осигурени“, подчерта тя.

По думите ѝ решението за свикването на съвета се обмисля, но е необходимо да бъдат видени и първите резултати от разследването на последния пожар. „Разбира се, няма да чакаме съвсем крайните заключения. Един такъв Консултативен съвет се нуждае от много добра подготовка, за да може да има реален резултат. Самото му спешно свикване би довело до това всички да излязат пред камерите, всеки да каже какво мисли и всичко да приключи с това“, обясни президентът.

По повод твърденията на собственика на „ЕМКО“ Емилиян Гебрев, че пожарът не е резултат от човешка грешка, а може да става дума за саботаж, тя призова да се изчакат резултатите от проверките. „Не знам на какво се позовава, защото след като разследването не е приключило, след като не са направени необходимите следствени анализи и експертизи, нямам идея на какво основание е толкова категоричен. Аз бих предприела друг подход - да видим все пак и първите резултати“, призова Йотова.

И подчерта, че въпросът със сигурността на подобни обекти не бива да бъде подценяван. „Това не означава, че подценявам въпроса. Той опира до сигурността на българските граждани. Доколкото разбирам, последният пожар е буквално на по-малко от два километра от къщите на хората“, посочи тя.

По отношение на критиките към Министерството на вътрешните работи тя заяви, че не може да заема страна, преди да бъдат чути всички гледни точки. Според нея България се намира в сложна международна среда, в която рисковете за сигурността нарастват. „Нека да не си правим илюзии. Живеем в толкова конфликтно време и опасностите буквално са зад всеки ъгъл“, заяви тя.

По думите ѝ случаят с „ЕМКО“ трябва да бъде разглеждан и в по-широк европейски контекст.„Напълно приемам, че това е част от по-голямата картина. Опасностите и заплахите не са само за България - те са за цяла Европа. не искам да си представям по-тежки случаи. Затова трябва да сем много бдителни“, каза тя. И допълни: "Решение дали да бъде свикан Консултативен съвет за национална сигурност се очаква буквално до няколко дни“.

На въпрос колко по-трудно е да бъде президент в сравнение с вицепрезидент тя отговори: „Не мога да ви отговоря на този въпрос, защото в момента съм и двете“. Тя беше категорична, че президентската институция носи по-голяма отговорност и повече работа. „Всяка позиция и всяка професия имат своите трудности. Повече е работата в момента и несъмнено много по-голяма е отговорността“, посочи тя.

Относно критиките, че след девет години като вицепрезидент на Румен Радев може да остане в неговата сянка, тя беше категорична: „Аз никога в живота си не съм била ничия сянка. Имам достойнството на самостоятелен човек, който е извървял различни професионални периоди. Натрупала съм доста опит - и в дипломацията, и в парламентарните ми години, и преди това и като журналист“.

Президентът Йотова заяви, че има собствено виждане за ролята на президента и начина на вземане на решения. „Това, с което аз може би ще бъда по-различна, е възможността да изслушвам повече страни и действително да превърна президентството в място за повече разговори, повече диалог, търсене на нови решения и консенсус“, каза тя.

Според нея настоящата политическа ситуация позволява по-добро взаимодействие между институциите. „В момента имаме стабилно правителство със стабилно мнозинство в Народното събрание и възможност чрез добро сътрудничество между институциите да защитаваме по-добре интересите както на гражданите в страната, така и на България навън“, допълни тя.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 безумие

    48 5 Отговор
    гади ми се от извращението което предстои следващите две петилетки
    и новата обединил президент ка ка

    Коментиран от #24

    18:33 13.09.2026

  • 2 мдааааа

    24 3 Отговор
    Да е един път , да "не знаеш" ...

    Коментиран от #14

    18:35 13.09.2026

  • 3 нено

    43 10 Отговор
    Пародия на президент. Пародия на премиер и на вътрешен министър.

    Коментиран от #38

    18:35 13.09.2026

  • 4 Кресна

    28 5 Отговор
    Всички са на амбразурата.Гледайте какво става по БТВ където великия независим водещ се разтрепери срещу Асен Василев.Руското посолство гледа,редактора също но и народа гледа.Голем страх.

    18:36 13.09.2026

  • 5 Аз,

    29 3 Отговор
    Няма да гласувам за Вас, защото имам моите съображения. ...

    Коментиран от #10

    18:37 13.09.2026

  • 6 Като за нищо няма идея

    31 3 Отговор
    защо се е окумила в президентството. Ако я изберат, откъде ще й дойдат идеите? Рунда

    18:37 13.09.2026

  • 7 Баба !

    17 3 Отговор
    Йоца !

    18:40 13.09.2026

  • 8 при кражба и палеж се приктива кражбата

    12 7 Отговор
    съботаж е, путин е виновен и без разследване

    а при пожарите е най лесно да се скрие какво е продадено и какво не

    пишеш на лист хартия каквото си решиш

    Коментиран от #25

    18:40 13.09.2026

  • 9 !!!?

    22 6 Отговор
    Под расото на КГБ попа Гудяев се намират идеите на Йотова...!!!?

    18:41 13.09.2026

  • 10 оня с коня

    5 10 Отговор

    До коментар #5 от "Аз,":

    теб кои те има за жив? щял да гласува или не ? и ти ли се мислиш че си някакъв фактор бе селянин?

    Коментиран от #19

    18:42 13.09.2026

  • 11 С той иначе е "пословично" честен

    9 20 Отговор
    Как само при Гебрев се случва всичко. Как си замита нередностите по изнасянето на боеприпаси в Украйна и все не е виновен.

    Коментиран от #33

    18:42 13.09.2026

  • 12 Петричкия Ескобар

    27 6 Отговор
    Влизам в инициативния комитет за Йотова с още петима от помилваните колеги.

    18:42 13.09.2026

  • 13 Идея

    20 6 Отговор
    Има идея Йотова, една московска идея има.

    18:44 13.09.2026

  • 14 Хаха хаха ха

    25 4 Отговор

    До коментар #2 от "мдааааа":

    Тя какво ли знае комунистката Йотова, цял живот дундуркана от Партията!

    Коментиран от #28

    18:44 13.09.2026

  • 15 Мата Хари

    16 2 Отговор
    Вчерашната карикатура на Комарнитцки показва ВСИЧКО

    Коментиран от #29

    18:45 13.09.2026

  • 16 НИЩО МУ НЯМА

    9 2 Отговор
    ААА С ТОЗИ НАРЪЧ ОТ ЗАБОЛЯВАНИЯ
    ЩЕ ИЗДАДЕШЛИ ТЕЛКОВО РЕШЕНИЕ
    ПОНЕ ОСЕМДЕСЕТ ПРОЦЕНТА %...
    ЩОТО БАРОНА ОТ ПЕТРИЧ
    С ТАЗ ИЗВЕСТНОСТ...НИКОЙ
    НЯМА ДА ПОСМЕЕ ДА СЕ ПОДПИШЕ
    САМО БАРОНЕСАТА ИМА СМЕЛОСТ ✊

    18:46 13.09.2026

  • 17 Тази работа не като оная иска и акъл

    15 2 Отговор
    Прати имената на всички руснаци на които си дала гражданство на партньорските служби и ще разбереш.

    18:47 13.09.2026

  • 18 Лика прилика

    19 4 Отговор
    С Радев .
    Скоро вече няма да си президент !!!

    18:47 13.09.2026

  • 19 Абре, сельцо

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "оня с коня":

    Не е виновно малкото камъче за това, че обръща каруцата, а че такива селяци му подражават

    18:48 13.09.2026

  • 20 Обаче

    7 1 Отговор
    Гебрев укори Демерджиев за изявлението му, че още преди да влязат в склада се обявява разследване за саботаж.
    Изказа съмнение за действия на криминални руско български групировки на държавни служби за придобиване на икономически изгоди.

    18:48 13.09.2026

  • 21 Да се , да ! 🤔

    4 13 Отговор
    И какво лошо за България , ако е саботаж ? ❓Един с мръсни пари , станал олигарх , пренебрегва Българските , Държавни разпоредби да не се изнася оръжие за Украйна и Русия , и го саботират ? Лошо ли ? напротив ! Справедливо !

    18:49 13.09.2026

  • 22 даоике

    2 9 Отговор
    Агресор. Сега е време да научиш кои е агресор и кои е купен с долари да прави майдани и панаири. Сега е време да разбереш че не е хубаво да лапаш и да мижаш докато дилъри тровят децата с наркотици. Сега е момента да си получите с глупак Гюро заплатата от българите за дето ни предадохте. За да можете да плюскате от бюджета и да ви хранят българите, лъжете и мажете и предавате интересите на България за да ви кажат браво. Глупаци. Сега идва време да ви се разплатим. Никакъв глас за национал предатели. Слава на Господ Иисус Христос има и други кандидати. Може пък да случим на българин държавник.

    18:50 13.09.2026

  • 23 Аз съм

    15 3 Отговор
    Имаме си за премиер русороб, имаме си за президент русороб и оръжейните складове взеха да си гърмят без външна намеса.

    Коментиран от #41

    18:50 13.09.2026

  • 24 Швейк

    15 2 Отговор

    До коментар #1 от "безумие":

    Такава за жалост, станахме заложници на 1 400 000 слабоумници!

    18:51 13.09.2026

  • 25 разлика

    4 4 Отговор

    До коментар #8 от "при кражба и палеж се приктива кражбата":

    Това не е държавен склад и схемата за заличаване на количества продажби с палеж не е съотносима.

    18:51 13.09.2026

  • 26 Даа

    6 14 Отговор
    Намерените гилзи от снаряди се сравнява с протоколите за наличността и се правят изводи. Според мен става въпрос за укриване на данъци.

    Коментиран от #34, #37

    18:51 13.09.2026

  • 27 Оставка!

    14 1 Отговор
    Оставка!!!

    18:52 13.09.2026

  • 28 ФАКТИТЕ

    19 1 Отговор

    До коментар #14 от "Хаха хаха ха":

    Защо Йотова помилва наркотрафикант?
    Още от Живково време, наркотрафикът се контролира от службите.
    Сега го контролира лично президентът Йотова!

    18:52 13.09.2026

  • 29 Хмм

    10 0 Отговор

    До коментар #15 от "Мата Хари":

    намерих я - ако гласувате за мен, обещавам по 5000 г кока на всеки

    18:52 13.09.2026

  • 30 От страни

    14 1 Отговор
    д-р Малин Тодоров (баща на Илияна Йотова ) получил чрез измама реституиран имот в центъра на Сливница

    Коментиран от #43

    18:53 13.09.2026

  • 31 Ел Менчо

    5 2 Отговор
    Има ли Бело?

    18:53 13.09.2026

  • 32 уахахаха

    2 8 Отговор
    Чета, сичкото евроатлантик се метнало на амбразурата!

    18:54 13.09.2026

  • 33 !!!?

    6 2 Отговор

    До коментар #11 от "С той иначе е "пословично" честен":

    При Гебрев се случват палежите защото е частна фирма и неглижиренето на случайте минава по незабелязано...в "Арсенал" Казанлък, Сопот, Карлово, там е даржавата и тогава Мистър Кеш, и цуцулана Йтова ще трябва да реагират, защото става въпрос за стратегически обекти от европейско значение !

    18:54 13.09.2026

  • 34 Азз

    3 0 Отговор

    До коментар #26 от "Даа":

    Според нас си л@йно.

    18:54 13.09.2026

  • 35 Анонимен

    9 2 Отговор
    Оставка оставка Оставка не на пожизненото господство Йотова Радев Президенството не ви е бащиния

    18:55 13.09.2026

  • 36 Оставете Президента да работи

    2 6 Отговор
    Тази разбесняла се опозиция само губи
    Гребен да каже какво има предвид
    Всеки да си отваря очите на четири
    Пожарите не са случайни
    Целят хаос в държавата
    В хаоса ще пострадат всички
    Трябва разум на всеки

    Коментиран от #50

    18:55 13.09.2026

  • 37 Наивно е

    5 1 Отговор

    До коментар #26 от "Даа":

    сам да си взривяваш склада с военна продукция за милиони, за да спестиш 10% от данък печалба.

    Коментиран от #44, #49

    18:56 13.09.2026

  • 38 Голям срам!

    11 2 Отговор

    До коментар #3 от "нено":

    С Плевнелиев имахме президент под чехъл, с Йотова имаме чехъл за президент!Станахме за резил!

    18:57 13.09.2026

  • 39 Азззззззз

    12 0 Отговор
    Йотова, освен от наизустени клишета, от какво разбира?! Нямала идея, обмисляла, бла бла...

    Коментиран от #55

    18:57 13.09.2026

  • 40 пичове,

    2 4 Отговор
    внимавайте и проверете преди лягане да не се е вмъкнал под кревата я Петров, я Баширов, че тя болката е малка, ама срамът е голям!😜

    18:58 13.09.2026

  • 41 дкояве

    5 8 Отговор

    До коментар #23 от "Аз съм":

    Имаме си и глупаци от ПП и ДБ и троловете им, дето им се привиждат руснаци и Путин дори като ходят до тоалетната. Лъжци. И такива си имаме в България. Глупаци дето само Русия им пречи,а в Русия дори не знаят че сте живи. За да може един лъжец да яде и пие на корем му е нужен 1 дядо торбалан за да плаши с него глупаците и да го хранят за да се бори с дядо торбалан. Гюро глупака и ПП и ДБ педофили всичките се борят с дядо торбалан всеки ден и по 10 хиляди евро на месец си лапат от джоба на всеки българин. Слава на Господ Иисус Христос лъжата и лъжците са обречени на гибел ако не се покаят. Спрете да лъжете НПО измет.

    18:59 13.09.2026

  • 42 ЕДГАР КЕЙСИ

    9 0 Отговор
    АМИ КАКВО ДРУГО СА ОСВЕН САБОТАЖ .................... НАЛИ "РЕZИДЕНТА" МУНЧО И ..................... НАГОВИТЕ ПАРАВОЕННИ БАНДИ ..................... ТЕРОРИZИРАТ БЪЛГАРИЯ С ..................... УБИЙСТВА (ПЕТРОХАН), ПАЛЕЖИ НА КОЛИ С(ЦЕЛ ИZHУДВАНЕ) и ВZPИВОВЕ НА ЗАВОДИ НА ГЕБРЕВ (САБОТАЖИ) ...................... ФАКТ!

    19:01 13.09.2026

  • 43 сенки от миналото

    8 0 Отговор

    До коментар #30 от "От страни":

    Според основната версия, 73-годишият Илия Георгиев е убил кмета (бащата на Йотова) заради спор за собственост върху реституиран терен в центъра на Сливница.

    19:02 13.09.2026

  • 44 Копейките освен че са предатели

    10 1 Отговор

    До коментар #37 от "Наивно е":

    Са и глупаци.

    19:03 13.09.2026

  • 45 София

    7 2 Отговор
    Другарката май много се грижи за бг граждани...ужас!!!

    19:06 13.09.2026

  • 46 Цвете

    8 1 Отговор
    ГЛЕДАХ ИНТЕРВЮТО .НЕЩО ЗА КОЕТО ИСКРЕНО СЪЖАЛЯВАМ Е, ЧЕ НЕ Е ЖИВ МИЛЕН ЦВЕТКОВ. ЩЕШЕ ДА Е РАЗКОСТИ.ЗАВОАЛИРАНО ИЗКАЗВАНЕ С ЕДНА ЛОГОРЕЯ, КОЯТО СИ ВЪОБРАЗЯВА ,ЧЕ ВСЕ ИМА ОЩЕ ХОРА, КОИТО Й ВЯРВАТ.НИЩО ЛИЧНО, НО ДА СЕ ОПОВАВА НА НЯКАКВА СИ КОМИСИЯ ,КОЯТО РЕШИЛА ДА ОСВОБОДИ ЕДИН ПРЕСТЪПНИК И ТЯ СЕ " ДОВЕРИЛА " И ПОЛОЖИЛА ПОДПИСА СИ.НЕ ,ТИ НЯМАШ СЪВЕСТ ГОСПОЖО.ИЗОБЩО НЕ ВЯРВАМ НА НИТО ЕДНА ДУМА, КОЯТО КАЗА.ЗАЩО ЛОРА НЕ ЗАДАДЕ ВЪПРОСЪТ, РУСИЯ АГРЕСОР ЛИ Е ИЛИ НЕ?????? МЪЛЧАНИЕТО Й ГОВОРИ ,ЧЕ СЕ ОПИТА ДА ИЗМИЕ СРАМЪТ Й ,НО НЕ СЕ ПОЛУЧИ.ЙОТОВА ,НИКОЙ НЕ ТЕ НАПАДА ,ТИ САМАТА СИ СИ СЛОЖИЛА ГЛАВАТА В ТОРБАТА.ГЮРОВ НЕ " БЛАГОДАРИЛ " ,ЧЕ ЗА КАКВО ДА Й БЛАГОДАРИ? ЗА ГЕБРЕВ ЩЕ ЧАКА ПАК ДА ПРИКЛЮЧИ РАЗСЛЕДВАНЕТО ? А ЗА ПРЕДИШНИТЕ ВЗРИВОВЕ, ЗАЩО НЕ СЕ КОМЕНТИРА? И ДЕЦАТА НАУЧИХА ,ЧЕ Е РУСКА АГРЕСИЯ, КОЯТО НЕ СПИРА.НЕ САМО В БЪЛГАРИЯ, А ВЕЧЕ И В ДОСТА ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ, ДОРИ ДНЕС С БОРИС ДЖОНСЪН И НЕМСКИ КОЛЕГА ИМА ПРОБЛЕМ В ПОЛША ВЪВ ВЛАКА ,КОЙТО СА ПЪТУВАЛИ И СЕ Е НАЛОЖИЛО ДА СЕ СПРЕ, ЗАРАДИ ДРОНОВЕ.И ВЪПРОСЪТ Е ,КОЙ ДЯВОЛ ДА ГО ВЗЕМЕ СЪЗДАВА ХАОС НАВСЯКЪДЕ? ТЕЗИ, КОИТО ЗАПОЧНАХА ВОЙНАТА В УКРАЙНА, ТОВА Е ОТГОВОРЪТ. МЕРЗОСТ.

    19:08 13.09.2026

  • 47 Няма нищо случайно, изнася е Украйна

    8 1 Отговор
    - Взривът край Ловни дол през 2011 г.
    Версия взривена продукция подготвена за изнасяне.
    -2015 г.: отравянето на Гебрев
    Българската прокуратура по-късно установява, че тримата са били интоксикирани с неидентифицирано фосфорорганично вещество.
    -Два взрива във ВМЗ–Сопот край село Иганово през март и април 2015 г., -взривът в обект на „Арсенал“ край Мъглиж през 2020 г. Тези случаи не са инциденти в заводи, собственост на ЕМКО.
    На 21 март 2015 г. и 14 април 2015 г. са регистрирани два отделни взрива в обекти на ВМЗ–Сопот. През 2020 г. след пожар избухва взрив и в склад на „Арсенал“ край Мъглиж. През 2021 г. прокуратурата обявява, че при четирите случая – Ловни дол, двата инцидента в Иганово и Мъглиж, са открити сходства.
    -пожар, унищожил веществени доказателства на 31 май 2015 г. пожар избухва в сградата на бившия Институт по специална техника в София. Там се съхраняват веществени доказателства по разследването на взривовете във ВМЗ–Сопот. Част от доказателствата са унищожени.
    -Карнобат: два инцидента за по-малко от година
    На 31 юли 2022 г. мощен взрив и пожар разрушават склад в базата на ЕМКО край Карнобат. Няма жертви и пострадали. На 25 юни 2023 г. в същата база избухва нов пожар, последван от взривове. И двата случая се превръщат в обект на отделно разследване. По данни, станали публични през 2025 г., прокуратурата е стигнала до данни, че пожарите са резултат от умишлени действия. Разследването обаче е спряно през юни 2025 г. Няма публично установ

    19:09 13.09.2026

  • 48 Хмм

    8 2 Отговор
    и се хили безочливо след скандала с наркомана, с което компрометира цялата президентска институция

    19:10 13.09.2026

  • 49 Забравяш

    1 3 Отговор

    До коментар #37 от "Наивно е":

    застраховката!

    19:10 13.09.2026

  • 50 Хмм

    11 2 Отговор

    До коментар #36 от "Оставете Президента да работи":

    и какво работи, освобождава наркомани и убийци от затвора

    Коментиран от #52

    19:11 13.09.2026

  • 51 ЕДГАР КЕЙСИ

    6 2 Отговор
    ПИГИ, ТИ НЯМАШ ИДЕЯ НА КАКВО ОСНОВАНИЕ ГЕБРЕВ Е КАТЕГОРИЧЕН, ЧЕ ВZPИВОВЕТЕ СА САБОТАЖ ....................... АМИ КАКВО ДРУГО СА КАТО ВИЕНС ЧОРАПА .................... ПОДЪРЖАТЕ КОМУНОФАШИСТА ПУТЛЕР И ..................... ЧОРАПА Е РЕZИДЕНТ НА КГБ ..................... ФАКТ !

    19:14 13.09.2026

  • 52 До кога ще тролите

    2 6 Отговор

    До коментар #50 от "Хмм":

    лъжите на мафията ПП и ДБ и крадеца кокорчо!

    19:15 13.09.2026

  • 53 Анонимен

    5 1 Отговор
    Кога бкп и червените олигарси завладяха държавата власт институции кога как стана

    19:17 13.09.2026

  • 54 Я по сериозно!

    4 2 Отговор
    С шикалкавене и разтягане на локуми по комунистически или по "Радевски" до никъде няма да стигнем. Не за пръв път вече съвсем тенденциозното президента отказва да свика заседание на КСНС, което си е най общо казано нарушение на закона.
    Последното проведено заседание на Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС) се проведе на 18 февруари 2025 г.. Основна тема: Разпространението на наркотични и упойващи вещества сред подрастващите, разгледано като сериозен проблем с пряко измерение за националната сигурност. След заседанието от февруари 2025 г. съветът не се е събирал. Редовните заседания на Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС) се провеждат най-малко един път на три месеца. Това изискване е регламентирано в чл. 5, ал. 2 от Закона за Консултативен съвет за национална сигурност.

    19:19 13.09.2026

  • 55 Гледах и

    6 2 Отговор

    До коментар #39 от "Азззззззз":

    прическата. Госпожата е много ниско.чела. Мирчев има по- голямо чело от нея. И в инициативния комитет е агент Гоце - неин доказан любовник, също гъмжи от ДС офицери и мултаци. А кандидат вицето й е голям мазник!

    19:21 13.09.2026

  • 56 Цвете

    3 2 Отговор
    ГЛЕДАХ ИНТЕРВЮТО .НЕЩО ЗА КОЕТО ИСКРЕНО СЪЖАЛЯВАМ Е, ЧЕ НЕ Е ЖИВ МИЛЕН ЦВЕТКОВ. ЩЕШЕ ДА Е РАЗКОСТИ.ЗАВОАЛИРАНО ИЗКАЗВАНЕ С ЕДНА ЛОГОРЕЯ, КОЯТО СИ ВЪОБРАЗЯВА ,ЧЕ ВСЕ ИМА ОЩЕ ХОРА, КОИТО Й ВЯРВАТ.НИЩО ЛИЧНО, НО ДА СЕ ОПОВАВА НА НЯКАКВА СИ КОМИСИЯ ,КОЯТО РЕШИЛА ДА ОСВОБОДИ ЕДИН ПРЕСТЪПНИК И ТЯ СЕ " ДОВЕРИЛА " И ПОЛОЖИЛА ПОДПИСА СИ.НЕ ,ТИ НЯМАШ СЪВЕСТ ГОСПОЖО.ИЗОБЩО НЕ ВЯРВАМ НА НИТО ЕДНА ДУМА, КОЯТО КАЗА.ЗАЩО ЛОРА НЕ ЗАДАДЕ ВЪПРОСЪТ, РУСИЯ АГРЕСОР ЛИ Е ИЛИ НЕ?????? МЪЛЧАНИЕТО Й ГОВОРИ ,ЧЕ СЕ ОПИТА ДА ИЗМИЕ СРАМЪТ Й ,НО НЕ СЕ ПОЛУЧИ.ЙОТОВА ,НИКОЙ НЕ ТЕ НАПАДА ,ТИ САМАТА СИ СИ СЛОЖИЛА ГЛАВАТА В ТОРБАТА.ГЮРОВ НЕ " БЛАГОДАРИЛ " ,ЧЕ ЗА КАКВО ДА Й БЛАГОДАРИ? ЗА ГЕБРЕВ ЩЕ ЧАКА ПАК ДА ПРИКЛЮЧИ РАЗСЛЕДВАНЕТО ? А ЗА ПРЕДИШНИТЕ ВЗРИВОВЕ, ЗАЩО НЕ СЕ КОМЕНТИРА? И ДЕЦАТА НАУЧИХА ,ЧЕ Е РУСКА АГРЕСИЯ, КОЯТО НЕ СПИРА.НЕ САМО В БЪЛГАРИЯ, А ВЕЧЕ И В ДОСТА ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ, ДОРИ ДНЕС С БОРИС ДЖОНСЪН И НЕМСКИ КОЛЕГА ИМА ПРОБЛЕМ В ПОЛША ВЪВ ВЛАКА ,КОЙТО СА ПЪТУВАЛИ И СЕ Е НАЛОЖИЛО ДА СЕ СПРЕ, ЗАРАДИ ДРОНОВЕ.И ВЪПРОСЪТ Е ,КОЙ ДЯВОЛ ДА ГО ВЗЕМЕ СЪЗДАВА ХАОС НАВСЯКЪДЕ? ТЕЗИ, КОИТО ЗАПОЧНАХА ВОЙНАТА В УКРАЙНА, ТОВА Е ОТГОВОРЪТ. МЕРЗОСТ.

    19:22 13.09.2026

  • 57 Шико

    3 2 Отговор
    Правилно! Трябва Митрофанова да каже какво е това.

    19:23 13.09.2026

  • 58 Ха сега де...

    3 1 Отговор
    Така ли ще се борим за президентското кресло? С нелепи оправдания за несвършена работа и отказ от задължения регламентирани от закона?

    19:28 13.09.2026

  • 59 Георги Първанов

    4 2 Отговор
    е единственият президент спал с друг президент

    19:28 13.09.2026

  • 60 Д-р. Абдулсалам Леки

    2 1 Отговор
    Тази кой я излъга ,че става за политик ?

    19:32 13.09.2026

  • 61 НИЩО МУ НЯМА

    1 0 Отговор
    Аве нема нищо...
    Помилването на ел чапо от петрич
    Ще го пишем...
    „ЧОВЕШКА НЕБРЕЖНОСТ”.😀

    19:32 13.09.2026

  • 62 Класически руски трололо

    0 1 Отговор
    Гебрев си е собственик и може да си подозира квот си ще - неговото предприятие гърми .Тая къде се меси ,че и акъл дава

    19:33 13.09.2026

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