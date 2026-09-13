Йотова: Нямам идея на какво основание Гебрев е категоричен, че взривовете са саботаж

Консултативен съвет за национална сигурност заради рисковете пред стратегически обекти у нас може да бъде свикан в следващите дни. Това заяви в "На Фокус" президентът на България Илияна Йотова, коментирайки последните взривове във военните заводи „ЕМКО“.
„Не можем да правим Консултативен съвет само за един или два случая, но си заслужава такъв съвет заради рисковете и заплахите за националната сигурност на България. Това се отнася и до други стратегически обекти, за да бъдем сигурни, че сме направили всичко възможно те да бъдат добре осигурени“, подчерта тя.
По думите ѝ решението за свикването на съвета се обмисля, но е необходимо да бъдат видени и първите резултати от разследването на последния пожар. „Разбира се, няма да чакаме съвсем крайните заключения. Един такъв Консултативен съвет се нуждае от много добра подготовка, за да може да има реален резултат. Самото му спешно свикване би довело до това всички да излязат пред камерите, всеки да каже какво мисли и всичко да приключи с това“, обясни президентът.
По повод твърденията на собственика на „ЕМКО“ Емилиян Гебрев, че пожарът не е резултат от човешка грешка, а може да става дума за саботаж, тя призова да се изчакат резултатите от проверките. „Не знам на какво се позовава, защото след като разследването не е приключило, след като не са направени необходимите следствени анализи и експертизи, нямам идея на какво основание е толкова категоричен. Аз бих предприела друг подход - да видим все пак и първите резултати“, призова Йотова.
И подчерта, че въпросът със сигурността на подобни обекти не бива да бъде подценяван. „Това не означава, че подценявам въпроса. Той опира до сигурността на българските граждани. Доколкото разбирам, последният пожар е буквално на по-малко от два километра от къщите на хората“, посочи тя.
По отношение на критиките към Министерството на вътрешните работи тя заяви, че не може да заема страна, преди да бъдат чути всички гледни точки. Според нея България се намира в сложна международна среда, в която рисковете за сигурността нарастват. „Нека да не си правим илюзии. Живеем в толкова конфликтно време и опасностите буквално са зад всеки ъгъл“, заяви тя.
По думите ѝ случаят с „ЕМКО“ трябва да бъде разглеждан и в по-широк европейски контекст.„Напълно приемам, че това е част от по-голямата картина. Опасностите и заплахите не са само за България - те са за цяла Европа. не искам да си представям по-тежки случаи. Затова трябва да сем много бдителни“, каза тя. И допълни: "Решение дали да бъде свикан Консултативен съвет за национална сигурност се очаква буквално до няколко дни“.
На въпрос колко по-трудно е да бъде президент в сравнение с вицепрезидент тя отговори: „Не мога да ви отговоря на този въпрос, защото в момента съм и двете“. Тя беше категорична, че президентската институция носи по-голяма отговорност и повече работа. „Всяка позиция и всяка професия имат своите трудности. Повече е работата в момента и несъмнено много по-голяма е отговорността“, посочи тя.
Относно критиките, че след девет години като вицепрезидент на Румен Радев може да остане в неговата сянка, тя беше категорична: „Аз никога в живота си не съм била ничия сянка. Имам достойнството на самостоятелен човек, който е извървял различни професионални периоди. Натрупала съм доста опит - и в дипломацията, и в парламентарните ми години, и преди това и като журналист“.
Президентът Йотова заяви, че има собствено виждане за ролята на президента и начина на вземане на решения. „Това, с което аз може би ще бъда по-различна, е възможността да изслушвам повече страни и действително да превърна президентството в място за повече разговори, повече диалог, търсене на нови решения и консенсус“, каза тя.
Според нея настоящата политическа ситуация позволява по-добро взаимодействие между институциите. „В момента имаме стабилно правителство със стабилно мнозинство в Народното събрание и възможност чрез добро сътрудничество между институциите да защитаваме по-добре интересите както на гражданите в страната, така и на България навън“, допълни тя.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 безумие
и новата обединил президент ка ка
Коментиран от #24
18:33 13.09.2026
2 мдааааа
Коментиран от #14
18:35 13.09.2026
3 нено
Коментиран от #38
18:35 13.09.2026
4 Кресна
18:36 13.09.2026
5 Аз,
Коментиран от #10
18:37 13.09.2026
6 Като за нищо няма идея
18:37 13.09.2026
7 Баба !
18:40 13.09.2026
8 при кражба и палеж се приктива кражбата
а при пожарите е най лесно да се скрие какво е продадено и какво не
пишеш на лист хартия каквото си решиш
Коментиран от #25
18:40 13.09.2026
9 !!!?
18:41 13.09.2026
10 оня с коня
До коментар #5 от "Аз,":теб кои те има за жив? щял да гласува или не ? и ти ли се мислиш че си някакъв фактор бе селянин?
Коментиран от #19
18:42 13.09.2026
11 С той иначе е "пословично" честен
Коментиран от #33
18:42 13.09.2026
12 Петричкия Ескобар
18:42 13.09.2026
13 Идея
18:44 13.09.2026
14 Хаха хаха ха
До коментар #2 от "мдааааа":Тя какво ли знае комунистката Йотова, цял живот дундуркана от Партията!
Коментиран от #28
18:44 13.09.2026
15 Мата Хари
Коментиран от #29
18:45 13.09.2026
16 НИЩО МУ НЯМА
ЩЕ ИЗДАДЕШЛИ ТЕЛКОВО РЕШЕНИЕ
ПОНЕ ОСЕМДЕСЕТ ПРОЦЕНТА %...
ЩОТО БАРОНА ОТ ПЕТРИЧ
С ТАЗ ИЗВЕСТНОСТ...НИКОЙ
НЯМА ДА ПОСМЕЕ ДА СЕ ПОДПИШЕ
САМО БАРОНЕСАТА ИМА СМЕЛОСТ ✊
18:46 13.09.2026
17 Тази работа не като оная иска и акъл
18:47 13.09.2026
18 Лика прилика
Скоро вече няма да си президент !!!
18:47 13.09.2026
19 Абре, сельцо
До коментар #10 от "оня с коня":Не е виновно малкото камъче за това, че обръща каруцата, а че такива селяци му подражават
18:48 13.09.2026
20 Обаче
Изказа съмнение за действия на криминални руско български групировки на държавни служби за придобиване на икономически изгоди.
18:48 13.09.2026
21 Да се , да ! 🤔
18:49 13.09.2026
22 даоике
18:50 13.09.2026
23 Аз съм
Коментиран от #41
18:50 13.09.2026
24 Швейк
До коментар #1 от "безумие":Такава за жалост, станахме заложници на 1 400 000 слабоумници!
18:51 13.09.2026
25 разлика
До коментар #8 от "при кражба и палеж се приктива кражбата":Това не е държавен склад и схемата за заличаване на количества продажби с палеж не е съотносима.
18:51 13.09.2026
26 Даа
Коментиран от #34, #37
18:51 13.09.2026
27 Оставка!
18:52 13.09.2026
28 ФАКТИТЕ
До коментар #14 от "Хаха хаха ха":Защо Йотова помилва наркотрафикант?
Още от Живково време, наркотрафикът се контролира от службите.
Сега го контролира лично президентът Йотова!
18:52 13.09.2026
29 Хмм
До коментар #15 от "Мата Хари":намерих я - ако гласувате за мен, обещавам по 5000 г кока на всеки
18:52 13.09.2026
30 От страни
Коментиран от #43
18:53 13.09.2026
31 Ел Менчо
18:53 13.09.2026
32 уахахаха
18:54 13.09.2026
33 !!!?
До коментар #11 от "С той иначе е "пословично" честен":При Гебрев се случват палежите защото е частна фирма и неглижиренето на случайте минава по незабелязано...в "Арсенал" Казанлък, Сопот, Карлово, там е даржавата и тогава Мистър Кеш, и цуцулана Йтова ще трябва да реагират, защото става въпрос за стратегически обекти от европейско значение !
18:54 13.09.2026
34 Азз
До коментар #26 от "Даа":Според нас си л@йно.
18:54 13.09.2026
35 Анонимен
18:55 13.09.2026
36 Оставете Президента да работи
Гребен да каже какво има предвид
Всеки да си отваря очите на четири
Пожарите не са случайни
Целят хаос в държавата
В хаоса ще пострадат всички
Трябва разум на всеки
Коментиран от #50
18:55 13.09.2026
37 Наивно е
До коментар #26 от "Даа":сам да си взривяваш склада с военна продукция за милиони, за да спестиш 10% от данък печалба.
Коментиран от #44, #49
18:56 13.09.2026
38 Голям срам!
До коментар #3 от "нено":С Плевнелиев имахме президент под чехъл, с Йотова имаме чехъл за президент!Станахме за резил!
18:57 13.09.2026
39 Азззззззз
Коментиран от #55
18:57 13.09.2026
40 пичове,
18:58 13.09.2026
41 дкояве
До коментар #23 от "Аз съм":Имаме си и глупаци от ПП и ДБ и троловете им, дето им се привиждат руснаци и Путин дори като ходят до тоалетната. Лъжци. И такива си имаме в България. Глупаци дето само Русия им пречи,а в Русия дори не знаят че сте живи. За да може един лъжец да яде и пие на корем му е нужен 1 дядо торбалан за да плаши с него глупаците и да го хранят за да се бори с дядо торбалан. Гюро глупака и ПП и ДБ педофили всичките се борят с дядо торбалан всеки ден и по 10 хиляди евро на месец си лапат от джоба на всеки българин. Слава на Господ Иисус Христос лъжата и лъжците са обречени на гибел ако не се покаят. Спрете да лъжете НПО измет.
18:59 13.09.2026
42 ЕДГАР КЕЙСИ
19:01 13.09.2026
43 сенки от миналото
До коментар #30 от "От страни":Според основната версия, 73-годишият Илия Георгиев е убил кмета (бащата на Йотова) заради спор за собственост върху реституиран терен в центъра на Сливница.
19:02 13.09.2026
44 Копейките освен че са предатели
До коментар #37 от "Наивно е":Са и глупаци.
19:03 13.09.2026
45 София
19:06 13.09.2026
46 Цвете
19:08 13.09.2026
47 Няма нищо случайно, изнася е Украйна
Версия взривена продукция подготвена за изнасяне.
-2015 г.: отравянето на Гебрев
Българската прокуратура по-късно установява, че тримата са били интоксикирани с неидентифицирано фосфорорганично вещество.
-Два взрива във ВМЗ–Сопот край село Иганово през март и април 2015 г., -взривът в обект на „Арсенал“ край Мъглиж през 2020 г. Тези случаи не са инциденти в заводи, собственост на ЕМКО.
На 21 март 2015 г. и 14 април 2015 г. са регистрирани два отделни взрива в обекти на ВМЗ–Сопот. През 2020 г. след пожар избухва взрив и в склад на „Арсенал“ край Мъглиж. През 2021 г. прокуратурата обявява, че при четирите случая – Ловни дол, двата инцидента в Иганово и Мъглиж, са открити сходства.
-пожар, унищожил веществени доказателства на 31 май 2015 г. пожар избухва в сградата на бившия Институт по специална техника в София. Там се съхраняват веществени доказателства по разследването на взривовете във ВМЗ–Сопот. Част от доказателствата са унищожени.
-Карнобат: два инцидента за по-малко от година
На 31 юли 2022 г. мощен взрив и пожар разрушават склад в базата на ЕМКО край Карнобат. Няма жертви и пострадали. На 25 юни 2023 г. в същата база избухва нов пожар, последван от взривове. И двата случая се превръщат в обект на отделно разследване. По данни, станали публични през 2025 г., прокуратурата е стигнала до данни, че пожарите са резултат от умишлени действия. Разследването обаче е спряно през юни 2025 г. Няма публично установ
19:09 13.09.2026
48 Хмм
19:10 13.09.2026
49 Забравяш
До коментар #37 от "Наивно е":застраховката!
19:10 13.09.2026
50 Хмм
До коментар #36 от "Оставете Президента да работи":и какво работи, освобождава наркомани и убийци от затвора
Коментиран от #52
19:11 13.09.2026
51 ЕДГАР КЕЙСИ
19:14 13.09.2026
52 До кога ще тролите
До коментар #50 от "Хмм":лъжите на мафията ПП и ДБ и крадеца кокорчо!
19:15 13.09.2026
53 Анонимен
19:17 13.09.2026
54 Я по сериозно!
Последното проведено заседание на Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС) се проведе на 18 февруари 2025 г.. Основна тема: Разпространението на наркотични и упойващи вещества сред подрастващите, разгледано като сериозен проблем с пряко измерение за националната сигурност. След заседанието от февруари 2025 г. съветът не се е събирал. Редовните заседания на Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС) се провеждат най-малко един път на три месеца. Това изискване е регламентирано в чл. 5, ал. 2 от Закона за Консултативен съвет за национална сигурност.
19:19 13.09.2026
55 Гледах и
До коментар #39 от "Азззззззз":прическата. Госпожата е много ниско.чела. Мирчев има по- голямо чело от нея. И в инициативния комитет е агент Гоце - неин доказан любовник, също гъмжи от ДС офицери и мултаци. А кандидат вицето й е голям мазник!
19:21 13.09.2026
56 Цвете
19:22 13.09.2026
57 Шико
19:23 13.09.2026
58 Ха сега де...
19:28 13.09.2026
59 Георги Първанов
19:28 13.09.2026
60 Д-р. Абдулсалам Леки
19:32 13.09.2026
61 НИЩО МУ НЯМА
Помилването на ел чапо от петрич
Ще го пишем...
„ЧОВЕШКА НЕБРЕЖНОСТ”.😀
19:32 13.09.2026
62 Класически руски трололо
19:33 13.09.2026