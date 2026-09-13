Йотова: Нямам идея на какво основание Гебрев е категоричен, че взривовете са саботаж

Консултативен съвет за национална сигурност заради рисковете пред стратегически обекти у нас може да бъде свикан в следващите дни. Това заяви в "На Фокус" президентът на България Илияна Йотова, коментирайки последните взривове във военните заводи „ЕМКО“.

„Не можем да правим Консултативен съвет само за един или два случая, но си заслужава такъв съвет заради рисковете и заплахите за националната сигурност на България. Това се отнася и до други стратегически обекти, за да бъдем сигурни, че сме направили всичко възможно те да бъдат добре осигурени“, подчерта тя.

По думите ѝ решението за свикването на съвета се обмисля, но е необходимо да бъдат видени и първите резултати от разследването на последния пожар. „Разбира се, няма да чакаме съвсем крайните заключения. Един такъв Консултативен съвет се нуждае от много добра подготовка, за да може да има реален резултат. Самото му спешно свикване би довело до това всички да излязат пред камерите, всеки да каже какво мисли и всичко да приключи с това“, обясни президентът.

По повод твърденията на собственика на „ЕМКО“ Емилиян Гебрев, че пожарът не е резултат от човешка грешка, а може да става дума за саботаж, тя призова да се изчакат резултатите от проверките. „Не знам на какво се позовава, защото след като разследването не е приключило, след като не са направени необходимите следствени анализи и експертизи, нямам идея на какво основание е толкова категоричен. Аз бих предприела друг подход - да видим все пак и първите резултати“, призова Йотова.

И подчерта, че въпросът със сигурността на подобни обекти не бива да бъде подценяван. „Това не означава, че подценявам въпроса. Той опира до сигурността на българските граждани. Доколкото разбирам, последният пожар е буквално на по-малко от два километра от къщите на хората“, посочи тя.

По отношение на критиките към Министерството на вътрешните работи тя заяви, че не може да заема страна, преди да бъдат чути всички гледни точки. Според нея България се намира в сложна международна среда, в която рисковете за сигурността нарастват. „Нека да не си правим илюзии. Живеем в толкова конфликтно време и опасностите буквално са зад всеки ъгъл“, заяви тя.

По думите ѝ случаят с „ЕМКО“ трябва да бъде разглеждан и в по-широк европейски контекст.„Напълно приемам, че това е част от по-голямата картина. Опасностите и заплахите не са само за България - те са за цяла Европа. не искам да си представям по-тежки случаи. Затова трябва да сем много бдителни“, каза тя. И допълни: "Решение дали да бъде свикан Консултативен съвет за национална сигурност се очаква буквално до няколко дни“.

На въпрос колко по-трудно е да бъде президент в сравнение с вицепрезидент тя отговори: „Не мога да ви отговоря на този въпрос, защото в момента съм и двете“. Тя беше категорична, че президентската институция носи по-голяма отговорност и повече работа. „Всяка позиция и всяка професия имат своите трудности. Повече е работата в момента и несъмнено много по-голяма е отговорността“, посочи тя.

Относно критиките, че след девет години като вицепрезидент на Румен Радев може да остане в неговата сянка, тя беше категорична: „Аз никога в живота си не съм била ничия сянка. Имам достойнството на самостоятелен човек, който е извървял различни професионални периоди. Натрупала съм доста опит - и в дипломацията, и в парламентарните ми години, и преди това и като журналист“.

Президентът Йотова заяви, че има собствено виждане за ролята на президента и начина на вземане на решения. „Това, с което аз може би ще бъда по-различна, е възможността да изслушвам повече страни и действително да превърна президентството в място за повече разговори, повече диалог, търсене на нови решения и консенсус“, каза тя.

Според нея настоящата политическа ситуация позволява по-добро взаимодействие между институциите. „В момента имаме стабилно правителство със стабилно мнозинство в Народното събрание и възможност чрез добро сътрудничество между институциите да защитаваме по-добре интересите както на гражданите в страната, така и на България навън“, допълни тя.