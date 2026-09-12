Йотова обмисля свикване на КСНС

Президентът Илияна Йотова заяви, че обмисля свикването на Консултативен съвет за национална сигурност.
На въпрос дали има настройка да свика КСНС, защото отново има взривове на складове на "ЕМКО", президентът отговори, че ще обмисли, тъй като случаите са зачестили. "Още повече, виждате, че ескалира войната и в Близкия изток, и в Украйна, и трябва нашите служби за сигурност да се произнесат", добави Йотова, цитирана от Нова тв.
Президентът коментира критиките за решението си да помилва осъден наркодилър преди години. Повод за въпросите към държавния глава станаха и думите на нейния опонент в президентската кампания Андрей Гюров, който я обвини, че бяга от отговорност.
„Каквото имаше да кажа по случая, ние го казахме много изчерпателно вчера в позицията, която разпространихме до всички вас“, заяви Йотова.
Тя беше попитана и дали смята решението си за грешка. „Ще има повече подробности по случая след няколко дни“, отговори президентът.
Йотова посочи, че страната се намира в предизборна кампания и допълни, че още преди месец е била предупредена, че търсенето на съгласие от нейна страна няма да срещне отклик.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тик-Ток
Коментиран от #5
13:08 12.09.2026
2 Внимание, внимание!
13:09 12.09.2026
3 Йоцата,
13:10 12.09.2026
4 Вашите Галоши !
Умрал Кон Да Си !
Ще Видиш !
13:10 12.09.2026
5 Ъъъъ не!
До коментар #1 от "Тик-Ток":Недей така чедо, дедо Емо как ще кара на една гола пенсия!🥸
13:11 12.09.2026
6 хахавия
13:11 12.09.2026
7 Само Смехории Ли ?
По Новините ?
Коментиран от #23
13:12 12.09.2026
8 Нищо
Коментиран от #25
13:12 12.09.2026
9 Не можаха Ли ?
13:14 12.09.2026
10 Изхвърлете
13:17 12.09.2026
11 Последния Софиянец
13:18 12.09.2026
12 Чума
Коментиран от #30
13:20 12.09.2026
13 Никой
13:20 12.09.2026
14 МАСОНСКА ЛОЖА СТОЛИПИНОВО
13:21 12.09.2026
15 Перо
Коментиран от #17
13:25 12.09.2026
16 Тая освен
13:27 12.09.2026
17 Перо
До коментар #15 от "Перо":П.С. Остава пак да търсят руска връзка, от пълната неадекватност и простотия на собственика и държавата! Защо до сега не беше направена проверка за безопасността на складовете?
13:28 12.09.2026
18 ПО ДОБРЕ ОБМИСЛИ ДРУГО!!!
13:29 12.09.2026
19 Б.си бokлyka !
И наркоЙотова, този не е единствения помилван наркоразпространител, всеки 2-ри помилван от тебе се е занимавал с нарко разпространение.
13:31 12.09.2026
20 Възpожденец 🇧🇬
Наричайте я хибридна, прокси, асиметрична или каквото искате. Това няма да промени същността.
Поредният взрив в складове, свързани с ЕМКО — компания, която от години е обект на нездравословен кремълски интерес и според редица разследвания е попадала във фокуса на руските служби — е поредният сигнал, че Русия води агресивна война срещу България. А българските власти продължават да се държат така, сякаш това е просто поредният криминален инцидент.
Как пък от над 15 подобни взрива не разкриха нито един? Ей, така по случайност.
Още от времето на Борисов и неговата договорка с Путин българските служби да не работят срещу руските на територията на България и всеки разкрит руски агент тихомълком да се "експулсира", стана ясно, че властите са свалили тотално гарда.
И в центъра на тази скопена национална сигурност е ДАНС.
Днес, при Радев и Йотова, проблемът изглежда още по-системен.
Коментиран от #29
13:33 12.09.2026
21 Идиотова
13:33 12.09.2026
22 Хмм
13:34 12.09.2026
23 Ако не
До коментар #7 от "Само Смехории Ли ?":беше трагично, можеше и да е смешно. Бетонирали се.
13:35 12.09.2026
24 Кочо
13:36 12.09.2026
25 РЕАЛИСТ
До коментар #8 от "Нищо":Ще напусне, когато българските граждани решат, а не когато петрохански извратеняци искат. Помилвала била българин съден от гърците. Така се прави. Всяка държава защитава гражданите си съдени в чужбина. Италианците предадоха Али Агджа на Турция , съден за атентатът на папата . След малко престой в зандана, го пуснаха пак по медицински причини. Това бе неписано правило в цял свят.
13:38 12.09.2026
26 Хмм
13:39 12.09.2026
27 ИСТИНА
13:39 12.09.2026
28 Късно е вече за китка!
13:39 12.09.2026
29 А защо държавата
До коментар #20 от "Възpожденец 🇧🇬":да охранява частни предприятия? Държавата и ние обикновените, да плащаме всички разходи, а някой да прибира милиардите печалби. Хайде стига. 40 години демокрация ни дойдоха в повече. Вижте ги и милионерите в парламента. Ненаяли се.
13:40 12.09.2026
30 Чума
До коментар #12 от "Чума":Нищо не разбирате, но сте поставили вече няколко минуса! Обяснявам бавно! Асен Василев с обидите си към президента Йотова, надявам се необмислено, поради добри намерения или обичайна глупост, подрони Националната сигурност на Република България! За това се иска съвет, където да му се обяснят неща, защото той не е подготвен за държавник! Госпожо, Президент! Уредете на господин Асен Василев един курс във факултет Сигурност" в Симеоново, да придобие малко необходима подготовка и не рови другаде, освен в темата ,,Бюджет и финанси"!!!
13:41 12.09.2026
31 Селянина с колелото
13:41 12.09.2026
32 Хмм
13:41 12.09.2026