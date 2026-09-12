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Йотова обмисля свикване на КСНС

Йотова обмисля свикване на КСНС

12 Септември, 2026 13:05 590 32

  • илияна йотова-
  • кснс-
  • емко

Президентът коментира критиките за решението си да помилва обвиняем наркодилър преди години

Йотова обмисля свикване на КСНС - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Президентът Илияна Йотова заяви, че обмисля свикването на Консултативен съвет за национална сигурност.

На въпрос дали има настройка да свика КСНС, защото отново има взривове на складове на "ЕМКО", президентът отговори, че ще обмисли, тъй като случаите са зачестили. "Още повече, виждате, че ескалира войната и в Близкия изток, и в Украйна, и трябва нашите служби за сигурност да се произнесат", добави Йотова, цитирана от Нова тв.

Президентът коментира критиките за решението си да помилва осъден наркодилър преди години. Повод за въпросите към държавния глава станаха и думите на нейния опонент в президентската кампания Андрей Гюров, който я обвини, че бяга от отговорност.

„Каквото имаше да кажа по случая, ние го казахме много изчерпателно вчера в позицията, която разпространихме до всички вас“, заяви Йотова.

Тя беше попитана и дали смята решението си за грешка. „Ще има повече подробности по случая след няколко дни“, отговори президентът.

Йотова посочи, че страната се намира в предизборна кампания и допълни, че още преди месец е била предупредена, че търсенето на съгласие от нейна страна няма да срещне отклик.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тик-Ток

    13 1 Отговор
    Пак празни приказки и нищоправене ,военната индустрия трябва да бъде монопол на държавата

    Коментиран от #5

    13:08 12.09.2026

  • 2 Внимание, внимание!

    10 0 Отговор
    Която мома не иска да я щипят, да не се хваща на хорото!😂

    13:09 12.09.2026

  • 3 Йоцата,

    12 1 Отговор
    повече от секретарка няма да станеш. Излагаш се отново и отново

    13:10 12.09.2026

  • 4 Вашите Галоши !

    3 3 Отговор
    От ДС ?

    Умрал Кон Да Си !

    Ще Видиш !

    13:10 12.09.2026

  • 5 Ъъъъ не!

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Тик-Ток":

    Недей така чедо, дедо Емо как ще кара на една гола пенсия!🥸

    13:11 12.09.2026

  • 6 хахавия

    6 0 Отговор
    сакам и язе на тоа съвет,знааш ли къ ям и пия баце

    13:11 12.09.2026

  • 7 Само Смехории Ли ?

    8 0 Отговор
    Ще Гледаме !

    По Новините ?

    Коментиран от #23

    13:12 12.09.2026

  • 8 Нищо

    11 1 Отговор
    да не свиква , а да освободи българските граждани веднъж завинаги от присъствието си ! Много стана , много се насъбра !

    Коментиран от #25

    13:12 12.09.2026

  • 9 Не можаха Ли ?

    7 0 Отговор
    Да Ги Гръмнат ! Наведнъж ?

    13:14 12.09.2026

  • 10 Изхвърлете

    5 1 Отговор
    русофилската паплач от оръжейната промишленост и саботажите ще престанат веднага. Знаят се кои са.

    13:17 12.09.2026

  • 11 Последния Софиянец

    6 0 Отговор
    Илияна Йотова -Ескобар.

    13:18 12.09.2026

  • 12 Чума

    0 5 Отговор
    Още вчера считах да ви пиша, че най вече ЗАРАДИ необмислените нападки от страна на лицето Асен Василев, Йотова трябва немедлено да свика КСНС! Където да затворят вратите и здраво да ги заключат, да дръпнат плътно пердетата и да му набият в канчето, че с изявленията си наврежда на националната сигурност и имиджа на България и Президента! Все ги мислех, че са малко по интелектуални, а те ме убеждават, че са просто едни съвсем объркани дребни хорица, с много компрометирана духовна и душевна инфраструктура! Йотова да си признае и извини, че назначи Гюров за служебен премиер! Затова има поговорка - Назначи го, да те лае!

    Коментиран от #30

    13:20 12.09.2026

  • 13 Никой

    2 0 Отговор
    В тоя разграден двор блатните измекяри си шетат необезпокоявани . Български служби под руско обаяние.Те , обувките си не знаят къде са , за вратовръзка питат . Четат от медиите и пишат доклади . Скоро старата чанта и за главнокомандващ гласят на една бутафорна армейска група .

    13:20 12.09.2026

  • 14 МАСОНСКА ЛОЖА СТОЛИПИНОВО

    1 2 Отговор
    Всичките братоци ще гласуваме вкупом за НЕЯ.

    13:21 12.09.2026

  • 15 Перо

    3 1 Отговор
    По стар джендърски навик, некадърността и неспазването на изискванията за съхранение на взривни вещества от един случайник ще се свиква КСНС! Отдавна трябваше да се вземе лиценза на ненормалния смотаняк! Той е опасен за обществото!

    Коментиран от #17

    13:25 12.09.2026

  • 16 Тая освен

    1 0 Отговор
    За реклама на шампоан за гъста коса за друго не става

    13:27 12.09.2026

  • 17 Перо

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Перо":

    П.С. Остава пак да търсят руска връзка, от пълната неадекватност и простотия на собственика и държавата! Защо до сега не беше направена проверка за безопасността на складовете?

    13:28 12.09.2026

  • 18 ПО ДОБРЕ ОБМИСЛИ ДРУГО!!!

    3 0 Отговор
    Как така да направиш, че такива мастити наркодилъри да не попадат на улицата, щото тук мирише на корупция, та се не трае…не казвам, че ти си взела парите, а по-скоро че са те употребили!!!

    13:29 12.09.2026

  • 19 Б.си бokлyka !

    3 0 Отговор
    В инициативния комитет на наркоЙотова са само ДС бандити, червени милионери, контрабандисти и наркоразпространители.
    И наркоЙотова, този не е единствения помилван наркоразпространител, всеки 2-ри помилван от тебе се е занимавал с нарко разпространение.

    13:31 12.09.2026

  • 20 Възpожденец 🇧🇬

    0 1 Отговор
    Ако още не сте разбрали — ние сме във война с Русия. Само властите още не са го разбрали и се правят на миролюбци.
    Наричайте я хибридна, прокси, асиметрична или каквото искате. Това няма да промени същността.
    Поредният взрив в складове, свързани с ЕМКО — компания, която от години е обект на нездравословен кремълски интерес и според редица разследвания е попадала във фокуса на руските служби — е поредният сигнал, че Русия води агресивна война срещу България. А българските власти продължават да се държат така, сякаш това е просто поредният криминален инцидент.
    Как пък от над 15 подобни взрива не разкриха нито един? Ей, така по случайност.
    Още от времето на Борисов и неговата договорка с Путин българските служби да не работят срещу руските на територията на България и всеки разкрит руски агент тихомълком да се "експулсира", стана ясно, че властите са свалили тотално гарда.
    И в центъра на тази скопена национална сигурност е ДАНС.
    Днес, при Радев и Йотова, проблемът изглежда още по-системен.

    Коментиран от #29

    13:33 12.09.2026

  • 21 Идиотова

    3 0 Отговор
    Да си подава оставката. Не и е мястото в президентството. Мут/рак//еса.

    13:33 12.09.2026

  • 22 Хмм

    3 0 Отговор
    наркобаронеса

    13:34 12.09.2026

  • 23 Ако не

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Само Смехории Ли ?":

    беше трагично, можеше и да е смешно. Бетонирали се.

    13:35 12.09.2026

  • 24 Кочо

    0 2 Отговор
    Илеана! Не им обяснявай, а свиквай веднага конгреса! Ти си президент! Така наречените избори са една банална и скъпа формалност! Успешен мандат, госпожо!

    13:36 12.09.2026

  • 25 РЕАЛИСТ

    0 2 Отговор

    До коментар #8 от "Нищо":

    Ще напусне, когато българските граждани решат, а не когато петрохански извратеняци искат. Помилвала била българин съден от гърците. Така се прави. Всяка държава защитава гражданите си съдени в чужбина. Италианците предадоха Али Агджа на Турция , съден за атентатът на папата . След малко престой в зандана, го пуснаха пак по медицински причини. Това бе неписано правило в цял свят.

    13:38 12.09.2026

  • 26 Хмм

    2 0 Отговор
    журналистите да си дадат зор и да проучат всички които са помилвани, един от тях е предизвикал катастрофа със смъртен случай, на колко лие бил осъден, че йотова го съжалила, но за Иванчева години наред никакъв отклик, чак преди изборите

    13:39 12.09.2026

  • 27 ИСТИНА

    2 0 Отговор
    ЙОТОВА И РАДЕВ НЕ СТАВАТ ЗА НИЩО !!! НЕКА СЕ МАХАТ ВЕДНАГА !!!

    13:39 12.09.2026

  • 28 Късно е вече за китка!

    1 0 Отговор
    Когати имаше остра нужда от свикване на КСНС Йотова се правяеше на завеяна. За последно Консултативният съвет за национална сигурност (КСНС) е свикван и е заседавал на 4 октомври 2024 г. Съгласно Закона за Консултативен съвет за национална сигурност (КСНС), редовните заседания на съвета се свикват най-малко веднъж на всеки три месеца.

    13:39 12.09.2026

  • 29 А защо държавата

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Възpожденец 🇧🇬":

    да охранява частни предприятия? Държавата и ние обикновените, да плащаме всички разходи, а някой да прибира милиардите печалби. Хайде стига. 40 години демокрация ни дойдоха в повече. Вижте ги и милионерите в парламента. Ненаяли се.

    13:40 12.09.2026

  • 30 Чума

    0 2 Отговор

    До коментар #12 от "Чума":

    Нищо не разбирате, но сте поставили вече няколко минуса! Обяснявам бавно! Асен Василев с обидите си към президента Йотова, надявам се необмислено, поради добри намерения или обичайна глупост, подрони Националната сигурност на Република България! За това се иска съвет, където да му се обяснят неща, защото той не е подготвен за държавник! Госпожо, Президент! Уредете на господин Асен Василев един курс във факултет Сигурност" в Симеоново, да придобие малко необходима подготовка и не рови другаде, освен в темата ,,Бюджет и финанси"!!!

    13:41 12.09.2026

  • 31 Селянина с колелото

    1 0 Отговор
    Всеки компромис води до два нови проблема в бъдеще. И за това помилването е неприемлива мярка. Или поне по моите разбирания.

    13:41 12.09.2026

  • 32 Хмм

    2 0 Отговор
    ще свиква съвета заради свещената крава Гебрев, сеяч на смърт като помилвания наркос

    13:41 12.09.2026

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