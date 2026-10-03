Кои са фаворитите за Нобеловите награди през 2026 г. - от "Оземпик" до Мураками

Нобеловата седмица през 2026 г. започва на 5 октомври и ще продължи до 12 октомври. В този период ще бъдат обявени лауреатите по физиология или медицина, физика, химия, литература и икономически науки, както и носителят на Нобеловата награда за мир.

Първото обявяване е насрочено за 5 октомври, когато ще стане известно името на лауреата по физиология или медицина. На 6 октомври следва наградата по физика, на 7 октомври – по химия, а на 8 октомври – по литература. Нобеловата награда за мир ще бъде обявена в Осло на 9 октомври. Седмицата ще завърши на 12 октомври с наградата по икономически науки. Графикът е публикуван от NobelPrize.org.

287 кандидатури за наградата за мир

За Нобеловата награда за мир през 2026 г. са регистрирани 287 кандидатури – 208 за личности и 79 за организации. Норвежкият нобелов комитет обаче не публикува имената на номинираните. По правилата на наградата данните за кандидатите и обсъжданията могат да бъдат разкрити едва след изтичането на 50 години.

„В един все по-конфликтен свят няма недостиг на кандидати, чиято принципна ангажираност и новаторски действия сочат към по-светло бъдеще“, заяви Норвежкият нобелов комитет при обявяването на броя на кандидатурите.

Сред имената, които се споменават в публичното пространство, са папа Лъв XIV, Международният наказателен съд, Международният съд на ООН, специалният докладчик на ООН Франческа Албанезе, хуманитарната мрежа Emergency Response Rooms в Судан и организацията Save the Children. РБК посочва, че сред публично обсъжданите кандидатури е и тази на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Учени, свързвани с наградите в Стокхолм

Сред възможните лауреати по физиология или медицина са Даниел Друкър, Йенс Юл Холст и Светлана Мойсова. Техните изследвания върху хормона GLP-1 са свързани с разработването на ново поколение лекарства за диабет и затлъстяване.

Във физиката се споменават Тихая Адачи, Стивън Форест и Марк Томпсън заради изследвания, допринесли за повишаването на ефективността на OLED технологиите. Сред възможните кандидати по химия е Дейвид Лю, разработил методи за прецизно изменение на ДНК.

При литературата сред често обсъжданите имена са китайската писателка Цан Сюе и японският автор Харуки Мураками. Това са прогнози и оценки на наблюдатели, а не официален списък на Нобеловите комитети.

Разминаване за размера на наградата

В публикацията си РБК посочва, че Нобеловият фонд е увеличил паричната награда до 12 милиона шведски крони. Официалният сайт NobelPrize.org обаче посочва 11 милиона крони за пълна награда, а промяна за 2026 г. не е потвърдена в публикуваните официални данни. Наградата може да бъде разделена между до трима лауреати.

Церемониите по връчването ще се състоят на 10 декември в Стокхолм и Осло. До края на 2025 г. Нобеловите награди и наградата по икономически науки са присъждани 633 пъти на 1026 души и организации.

Източници: РБК