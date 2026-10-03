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Лекарка разказа за последните минути на Йоргос Мазонакис
  Тема: Известни личности

Лекарка разказа за последните минути на Йоргос Мазонакис

3 Октомври, 2026 15:41 1 193 4

  • йоргос мазонакис-
  • гърция-
  • плазмафереза-
  • разследване-
  • частна клиника

Тя твърди, че е започнала реанимация веднага след сърдечния арест по време на плазмафереза

Лекарка разказа за последните минути на Йоргос Мазонакис - 1
Снимка: Facebook
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Лекарка, обвиняема по разследването за смъртта на гръцкия певец Йоргос Мазонакис, твърди, че е започнала спешни действия веднага след като той е спрял да реагира по време на плазмафереза. 54-годишният изпълнител почина на 9 септември след сърдечен арест в частна клиника.

Пред разследващ съдия шест дни след смъртта му 56-годишната лекарка заявила, че поставила кислородна маска на Мазонакис, повикала медицинска сестра и започнала да звъни на съпруга си. „Веднага му сложих кислородна маска и започнах да звъня на съпруга си. Повиках медицинската сестра да ми приготви адреналин и я помолих да се обади незабавно на съпруга ми“, е посочила тя в показанията си, публикувани от „Катимерини“.

Лекарката казала, че не знае коя медицинска сестра е отговорила на повикването и е започнала сърдечно-белодробна реанимация. По думите ѝ съпругът ѝ пристигнал веднага и също се включил в реанимацията. „Знаех как да реагирам в спешна ситуация. Реагирах незабавно“, заявила тя. Според нея всичко се е развило „в рамките на една минута“, а в клиниката е имало адреналин.

Какво твърдят двамата лекари

В показанията си лекарката предположила, че сърдечният арест може да е бил свързан със стенокардията на Принцметал. В текста, публикуван от „Марица“, се посочва, че тя е свързала това състояние с употребата на кокаин. Това е версия от показанията ѝ, а не установено заключение за причината за смъртта.

58-годишният ѝ съпруг подчертал, че не е имал медицински или терапевтични отношения с починалия. „Йоргос Мазонакис беше пациент на съпругата ми, а не мой“, заявил той. Лекарят добавил, че не е работил с оборудването, използвано при процедурата. „Не съм против използването му. Уважавам я напълно, но поддържам дистанция, защото това не е моята област“, казал той.

Разследването продължава

Плазмаферезата е процедура, при която кръвната плазма се извлича, филтрира и се връща в организма. Според публикуваната информация клиниката е рекламирала услуги за дълголетие и борба със стареенето, но не е разполагала с лиценз за извършване на плазмафереза. По данни на „Катимерини“ гръцкият лекарски съюз е посочил, че процедурата не трябва да се извършва в обикновен амбулаторен медицински кабинет.

Двамата лекари са били задържани под стража след даването на показанията им през септември. Те отричат да са извършили нарушения. Разследването трябва да изясни последователността на действията в клиниката, причината за сърдечния арест и дали процедурата е била извършена при необходимите медицински и законови условия.

Източник: marica.bg


Гърция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 911

    2 0 Отговор
    Само не мога да разбера как точно тази процедура води до дълголетие. Опасна е, отвратително е като ти вкарват гадните тръби, може да направиш алергична реакция защото тялото ти поема коктейл от лекарства. И го казвам като човек, който два пъти е минал през това.

    16:02 03.10.2026

  • 3 На лекарите и учениците

    5 0 Отговор
    Трябва да се забранят смартфоните. Едните си взимат изпита така а другите (още по лошо)..Лекуват с помоща на изкуствения мозък.

    16:07 03.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.