Лекарка разказа за последните минути на Йоргос Мазонакис

Лекарка, обвиняема по разследването за смъртта на гръцкия певец Йоргос Мазонакис, твърди, че е започнала спешни действия веднага след като той е спрял да реагира по време на плазмафереза. 54-годишният изпълнител почина на 9 септември след сърдечен арест в частна клиника.

Пред разследващ съдия шест дни след смъртта му 56-годишната лекарка заявила, че поставила кислородна маска на Мазонакис, повикала медицинска сестра и започнала да звъни на съпруга си. „Веднага му сложих кислородна маска и започнах да звъня на съпруга си. Повиках медицинската сестра да ми приготви адреналин и я помолих да се обади незабавно на съпруга ми“, е посочила тя в показанията си, публикувани от „Катимерини“.

Лекарката казала, че не знае коя медицинска сестра е отговорила на повикването и е започнала сърдечно-белодробна реанимация. По думите ѝ съпругът ѝ пристигнал веднага и също се включил в реанимацията. „Знаех как да реагирам в спешна ситуация. Реагирах незабавно“, заявила тя. Според нея всичко се е развило „в рамките на една минута“, а в клиниката е имало адреналин.

Какво твърдят двамата лекари

В показанията си лекарката предположила, че сърдечният арест може да е бил свързан със стенокардията на Принцметал. В текста, публикуван от „Марица“, се посочва, че тя е свързала това състояние с употребата на кокаин. Това е версия от показанията ѝ, а не установено заключение за причината за смъртта.

58-годишният ѝ съпруг подчертал, че не е имал медицински или терапевтични отношения с починалия. „Йоргос Мазонакис беше пациент на съпругата ми, а не мой“, заявил той. Лекарят добавил, че не е работил с оборудването, използвано при процедурата. „Не съм против използването му. Уважавам я напълно, но поддържам дистанция, защото това не е моята област“, казал той.

Разследването продължава

Плазмаферезата е процедура, при която кръвната плазма се извлича, филтрира и се връща в организма. Според публикуваната информация клиниката е рекламирала услуги за дълголетие и борба със стареенето, но не е разполагала с лиценз за извършване на плазмафереза. По данни на „Катимерини“ гръцкият лекарски съюз е посочил, че процедурата не трябва да се извършва в обикновен амбулаторен медицински кабинет.

Двамата лекари са били задържани под стража след даването на показанията им през септември. Те отричат да са извършили нарушения. Разследването трябва да изясни последователността на действията в клиниката, причината за сърдечния арест и дали процедурата е била извършена при необходимите медицински и законови условия.

Източник: marica.bg