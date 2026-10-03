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Кметът Терзиев: Средец посрещна достойно цар Самуил

Кметът Терзиев: Средец посрещна достойно цар Самуил

3 Октомври, 2026 17:19 483 14

  • васил терзиев-
  • мощи-
  • цар самуил

За мен като кмет това е особена чест. Нашият град има свое място в историята на този български владетел — история, която заслужава да познаваме и да предаваме на децата си

Кметът Терзиев: Средец посрещна достойно цар Самуил - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Преди повече от хиляда години цар Самуил защити Средец. Днес Средец го посреща достойно. Това написа в своя Фейсбук профил кметът на София Васил Терзиев.

„За мен като кмет това е особена чест. Нашият град има свое място в историята на този български владетел — история, която заслужава да познаваме и да предаваме на децата си.

През 986 година армията на император Василий II обсажда Средец. Двадесет дни градът устоява. Самуил, който по това време се намира в западните български земи, се отправя към обсадената крепост, а византийската армия е принудена да се оттегли. Скоро след това, при Траянови врата, българската войска ѝ нанася едно от най-тежките поражения.

Средец остава български. И съпротивата на нашия град става част от една от големите победи в българската история.

Има и друго, по-малко познато свидетелство за силата на онова, което Самуил оставя след себе си.

След смъртта му и покоряването на България самият Василий II потвърждава правата на Охридската архиепископия. В грамотите си той се позовава на българските епископства при царете Петър и Самуил. Сред тях е и Средец.

Дори след загубата на държавната независимост българското име и църковната приемственост остават. Тази история ни напомня колко дълбоки са корените ни и колко голяма е отговорността да ги пазим.

Днес тленните останки на Самуил намират покой в „Света София“ — храма, дал името на нашия град. Тук поколенията след нас ще могат да отдават почит на владетеля, посветил живота си на България.

Този ден е голямо постижение на българската дипломация. Благодаря на всички, които през годините са работили за него, и на Гърция за разбирателството, което го направи възможен.

Има дълбок смисъл в това, че история, белязана от войни, днес ни събира чрез приятелство и взаимно уважение. Днес България и Гърция са част от едно европейско семейство, в което различията не ни разделят, а взаимното уважение и споделените ценности ни помагат да градим общо бъдеще. Националната ни гордост може да върви заедно с уважението към другите. Така искам да предадем паметта на децата си — без омраза към другите, но и без забрава за самите себе си.

Историята не започва с нас. От нас зависи как ще продължи паметта за нея.

Днес София посреща Самуил с почит. И с отговорността да пази разказа за него жив“, написа Терзиев.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ломския

    4 10 Отговор
    Разликата между демократите и комунистите е, че демократите докараха жив цар, а комунистите - мъртъв.

    Коментиран от #5

    17:21 03.10.2026

  • 2 Тази история ни напомня колко дълбоки

    6 1 Отговор
    са корените ни и колко голяма е отговорността да ги пазим.

    И Държим Това Население !

    В Робство !

    17:22 03.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 не само него докараха

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ломския":

    ами и осем скелета на деца
    дано не е нещо трагично

    17:30 03.10.2026

  • 6 Брее

    2 1 Отговор
    Радва се стадото

    Коментиран от #12

    17:31 03.10.2026

  • 7 14/88

    1 2 Отговор
    Средец за тебе

    17:34 03.10.2026

  • 8 Абу Будалиб

    1 2 Отговор
    Кмета? Петрохан? Достойно? История.

    17:35 03.10.2026

  • 9 Едни крадци,

    1 1 Отговор
    които унищожиха народа си, първи посрещат - там някакви кости с неясен произход, за да почетат друг славен българин, борил се за българщината! Нямат срам тези крадци!

    И защо днес наричате града си София - шопи, а не Средец?

    17:35 03.10.2026

  • 10 Промяната

    1 1 Отговор
    Някой да е зърнал днес голямото Д? Нали беше голям оратор срещу президентството по едно време?

    17:36 03.10.2026

  • 11 Мнение

    3 0 Отговор
    Ами ако гърците са ни преметнали, щото сме известни будали, кой всъщност посрещаме? Идолопоклоничество!

    17:37 03.10.2026

  • 12 Дякон Унуфрий Араллампиев

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Брее":

    Не мога да схвана цялата тази работа Дадохме злато и скъпоценни камъни за един сандък кокакали с неясен произход Че спартани че изтребители голямата работа

    17:37 03.10.2026

  • 13 БРЕ БРЕ

    2 0 Отговор
    Ма много народ на предизборния митинг на Уляна Мафиотова по посрещане на тленните останки на МУНЧО Гумен Крадев - БОТАШ , целото МИНИТЕРСКО САВЕТ бе братче и целото РЕЗИДЕНТСТВО !

    17:40 03.10.2026

  • 14 Луд

    0 0 Отговор
    Само простотии. Отровили от гроба му човека и го разкарват като панаирджийска мечка. Голяма работа няма що . Утре ако София стане сръбска или не дай си боже Хамериканска, пак ли ще го търгуват.Дайте му поне ЕГН да се знае че Булгар.

    17:43 03.10.2026

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