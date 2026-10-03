Кметът Терзиев: Средец посрещна достойно цар Самуил

Преди повече от хиляда години цар Самуил защити Средец. Днес Средец го посреща достойно. Това написа в своя Фейсбук профил кметът на София Васил Терзиев.
„За мен като кмет това е особена чест. Нашият град има свое място в историята на този български владетел — история, която заслужава да познаваме и да предаваме на децата си.
През 986 година армията на император Василий II обсажда Средец. Двадесет дни градът устоява. Самуил, който по това време се намира в западните български земи, се отправя към обсадената крепост, а византийската армия е принудена да се оттегли. Скоро след това, при Траянови врата, българската войска ѝ нанася едно от най-тежките поражения.
Средец остава български. И съпротивата на нашия град става част от една от големите победи в българската история.
Има и друго, по-малко познато свидетелство за силата на онова, което Самуил оставя след себе си.
След смъртта му и покоряването на България самият Василий II потвърждава правата на Охридската архиепископия. В грамотите си той се позовава на българските епископства при царете Петър и Самуил. Сред тях е и Средец.
Дори след загубата на държавната независимост българското име и църковната приемственост остават. Тази история ни напомня колко дълбоки са корените ни и колко голяма е отговорността да ги пазим.
Днес тленните останки на Самуил намират покой в „Света София“ — храма, дал името на нашия град. Тук поколенията след нас ще могат да отдават почит на владетеля, посветил живота си на България.
Този ден е голямо постижение на българската дипломация. Благодаря на всички, които през годините са работили за него, и на Гърция за разбирателството, което го направи възможен.
Има дълбок смисъл в това, че история, белязана от войни, днес ни събира чрез приятелство и взаимно уважение. Днес България и Гърция са част от едно европейско семейство, в което различията не ни разделят, а взаимното уважение и споделените ценности ни помагат да градим общо бъдеще. Националната ни гордост може да върви заедно с уважението към другите. Така искам да предадем паметта на децата си — без омраза към другите, но и без забрава за самите себе си.
Историята не започва с нас. От нас зависи как ще продължи паметта за нея.
Днес София посреща Самуил с почит. И с отговорността да пази разказа за него жив“, написа Терзиев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ломския
Коментиран от #5
17:21 03.10.2026
2 Тази история ни напомня колко дълбоки
И Държим Това Население !
В Робство !
17:22 03.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 не само него докараха
До коментар #1 от "Ломския":ами и осем скелета на деца
дано не е нещо трагично
17:30 03.10.2026
6 Брее
Коментиран от #12
17:31 03.10.2026
7 14/88
17:34 03.10.2026
8 Абу Будалиб
17:35 03.10.2026
9 Едни крадци,
И защо днес наричате града си София - шопи, а не Средец?
17:35 03.10.2026
10 Промяната
17:36 03.10.2026
11 Мнение
17:37 03.10.2026
12 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #6 от "Брее":Не мога да схвана цялата тази работа Дадохме злато и скъпоценни камъни за един сандък кокакали с неясен произход Че спартани че изтребители голямата работа
17:37 03.10.2026
13 БРЕ БРЕ
17:40 03.10.2026
14 Луд
17:43 03.10.2026