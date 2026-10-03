Кметът Терзиев: Средец посрещна достойно цар Самуил

Преди повече от хиляда години цар Самуил защити Средец. Днес Средец го посреща достойно. Това написа в своя Фейсбук профил кметът на София Васил Терзиев.

„За мен като кмет това е особена чест. Нашият град има свое място в историята на този български владетел — история, която заслужава да познаваме и да предаваме на децата си.

През 986 година армията на император Василий II обсажда Средец. Двадесет дни градът устоява. Самуил, който по това време се намира в западните български земи, се отправя към обсадената крепост, а византийската армия е принудена да се оттегли. Скоро след това, при Траянови врата, българската войска ѝ нанася едно от най-тежките поражения.

Средец остава български. И съпротивата на нашия град става част от една от големите победи в българската история.

Има и друго, по-малко познато свидетелство за силата на онова, което Самуил оставя след себе си.

След смъртта му и покоряването на България самият Василий II потвърждава правата на Охридската архиепископия. В грамотите си той се позовава на българските епископства при царете Петър и Самуил. Сред тях е и Средец.

Дори след загубата на държавната независимост българското име и църковната приемственост остават. Тази история ни напомня колко дълбоки са корените ни и колко голяма е отговорността да ги пазим.

Днес тленните останки на Самуил намират покой в „Света София“ — храма, дал името на нашия град. Тук поколенията след нас ще могат да отдават почит на владетеля, посветил живота си на България.

Този ден е голямо постижение на българската дипломация. Благодаря на всички, които през годините са работили за него, и на Гърция за разбирателството, което го направи възможен.

Има дълбок смисъл в това, че история, белязана от войни, днес ни събира чрез приятелство и взаимно уважение. Днес България и Гърция са част от едно европейско семейство, в което различията не ни разделят, а взаимното уважение и споделените ценности ни помагат да градим общо бъдеще. Националната ни гордост може да върви заедно с уважението към другите. Така искам да предадем паметта на децата си — без омраза към другите, но и без забрава за самите себе си.

Историята не започва с нас. От нас зависи как ще продължи паметта за нея.

Днес София посреща Самуил с почит. И с отговорността да пази разказа за него жив“, написа Терзиев.