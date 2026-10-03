Илияна Йотова: Сигурна съм, че цар Самуил вече е спокоен, защото е в България

"Завръщането на останките на цар Самуил е символичен момент, свързан и с един от най-трагичните епизоди от историята на цар Самуил. Сякаш ослепените му войници прогледнаха, за да му покажат пътя към България и към народа му", коментира президентът Илияна Йотова пред медии, цитирана от БТА. По думите ѝ душата му е спокойна, защото е в България.
С тържествена държавна церемония в центъра на София България посрещна тленните останки на цар Самуил. След шествие до базиликата „Света София“ ковчегът беше положен в мраморен саркофаг, където гражданите могат да отдадат почит на българския владетел.
Държавната церемония „България посреща цар Самуил“ започна в центъра на столицата със слово на министър-председателя Румен Радев. При изпълнението на българския химн прозвучаха 21 артилерийски салюта, след което шествието продължи към базиликата „Света София“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 авантгард
Розови поните недни, срам за вас!
Коментиран от #12
18:15 03.10.2026
2 И тая издуха
18:15 03.10.2026
3 тиририрам
18:15 03.10.2026
4 А бе
Коментиран от #11
18:17 03.10.2026
5 Иоцова
18:18 03.10.2026
6 за Предварително
в следващите Пет години наблюдаваме с радост какво ще се случи
18:19 03.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Само
18:19 03.10.2026
9 Йотова пак си трае и не казва
18:20 03.10.2026
10 Софето
18:21 03.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Да,
До коментар #1 от "авантгард":Прав си. Слушал е маcoни и бoлшeвuшkuте oтpenku????
18:22 03.10.2026
13 Валтер Шеленберг
18:22 03.10.2026
14 Кокошка!
18:23 03.10.2026
15 Тая овца
18:24 03.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Цар Самуил не може да е спокоен
18:25 03.10.2026
18 Заю Баю
18:26 03.10.2026
19 Просто човек
18:26 03.10.2026
20 МУНЧО Гумен Крадев - БОТАШ
18:28 03.10.2026
21 И аз ще
18:29 03.10.2026
22 Станков
18:30 03.10.2026
23 1616
18:32 03.10.2026
24 Читател
18:33 03.10.2026
25 Гост
18:33 03.10.2026
26 идиоти вън
18:35 03.10.2026
27 От село
Тука има, тука няма. Играе се игра голяма. Софята има, Провинцията няма.
Има, няма. Всяка петилетка дилъри подменят, та масите да не се досетят.
Избори. Провинция на Бога за късмет се моли. Да, не? Отново София ще е!
18:40 03.10.2026
28 Сигурен съм
Коментиран от #31
18:41 03.10.2026
29 Путин
18:44 03.10.2026
30 Вучич
18:45 03.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Светльо
18:47 03.10.2026
33 Баба цоцо
18:48 03.10.2026
34 МУНЧО
18:51 03.10.2026
35 Илиана
19:01 03.10.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Софиянец
19:12 03.10.2026
38 Часът на мунчо
19:14 03.10.2026
39 Анджо
19:16 03.10.2026
40 ОРФЕЙ
на трако-българското : ЕВРОПЕЯ.
През 14 век Тракия е наричана Велика Европея,
Мизия - Велика Търновия, а западните български
предели - Велика Сардикия.
България не случайно е наричана :
"Родина или Лоно на всяка ерес".
19:18 03.10.2026
41 А ТАЯ ЗАБЛУДЕНАТА
Че това Костите на Цар САМУИЛ.
Някакъв Грък намерил
Някакви Кости
И го обявява за Цар САМУИЛ.
Години наред Гърците ни гъбаркат
Изведнъж дай да ги вкараме
В Цирка .
И да си вземем каквото поискаме
От Българските Балъци.
19:20 03.10.2026
42 Много
19:21 03.10.2026