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Илияна Йотова: Сигурна съм, че цар Самуил вече е спокоен, защото е в България

Илияна Йотова: Сигурна съм, че цар Самуил вече е спокоен, защото е в България

3 Октомври, 2026 18:11 627 42

  • илияна йотова-
  • мощи-
  • цар самуил

След шествие до базиликата „Света София“ ковчегът беше положен в мраморен саркофаг, където гражданите могат да отдадат почит на българския владетел

Илияна Йотова: Сигурна съм, че цар Самуил вече е спокоен, защото е в България - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Завръщането на останките на цар Самуил е символичен момент, свързан и с един от най-трагичните епизоди от историята на цар Самуил. Сякаш ослепените му войници прогледнаха, за да му покажат пътя към България и към народа му", коментира президентът Илияна Йотова пред медии, цитирана от БТА. По думите ѝ душата му е спокойна, защото е в България.

С тържествена държавна церемония в центъра на София България посрещна тленните останки на цар Самуил. След шествие до базиликата „Света София“ ковчегът беше положен в мраморен саркофаг, където гражданите могат да отдадат почит на българския владетел.

Държавната церемония „България посреща цар Самуил“ започна в центъра на столицата със слово на министър-председателя Румен Радев. При изпълнението на българския химн прозвучаха 21 артилерийски салюта, след което шествието продължи към базиликата „Света София“.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 авантгард

    13 7 Отговор
    Дяда ви Самуил ич не е слушал разни Брюксели, Константинополи и т.н. изедници, ами е раздавал шамари.
    Розови поните недни, срам за вас!

    Коментиран от #12

    18:15 03.10.2026

  • 2 И тая издуха

    19 1 Отговор
    цилиндрите.

    18:15 03.10.2026

  • 3 тиририрам

    17 3 Отговор
    В Кремъл също вече са спокойни...

    18:15 03.10.2026

  • 4 А бе

    18 1 Отговор
    Много е...обикновена.😂

    Коментиран от #11

    18:17 03.10.2026

  • 5 Иоцова

    16 2 Отговор
    Дедо ти Самюел, за разлика от теб, е помилвал престъпниците с меча по врата.

    18:18 03.10.2026

  • 6 за Предварително

    13 0 Отговор
    Оформени Избори. От дивана не ставаме, а
    в следващите Пет години наблюдаваме с радост какво ще се случи

    18:19 03.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Само

    17 1 Отговор
    като ви видя всичките от червено , ДС и милиционерско котило , застанали на първа редица зад саркофага му , атеисти и субекти , рушили и рушащи българското и България , неговият дух няма покой и е гневен !

    18:19 03.10.2026

  • 9 Йотова пак си трае и не казва

    11 5 Отговор
    на колко руски шпиона даде българско гражданство?

    18:20 03.10.2026

  • 10 Софето

    11 4 Отговор
    В саркофага се върти като гледа какви руски отрепки ръководят България

    18:21 03.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Да,

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "авантгард":

    Прав си. Слушал е маcoни и бoлшeвuшkuте oтpenku????

    18:22 03.10.2026

  • 13 Валтер Шеленберг

    10 1 Отговор
    Комунистическото нагло чудовище вещицата крадлива от Сливница за пореден път е много много нагла

    18:22 03.10.2026

  • 14 Кокошка!

    16 2 Отговор
    Тлъста кокошка цял живот на държавна хранилка!

    18:23 03.10.2026

  • 15 Тая овца

    12 1 Отговор
    метелява била сигурна! Куха, много куха секретарка

    18:24 03.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Цар Самуил не може да е спокоен

    13 0 Отговор
    С такива душевадци български като Йотова и другите еничари цар Самуил направо щеше да се ослепи сам. Как не я е срам Йотова да използва тленните останки на един велик българин за жалката си кампания, каква е тази първенющина по взимането на тленните останки. Цар Самуил е бил скромен човек и щеше да е доволен от искрено, нережисирано посрещане.

    18:25 03.10.2026

  • 18 Заю Баю

    13 0 Отговор
    Правят си реклами на родолюбци. Избори идват.

    18:26 03.10.2026

  • 19 Просто човек

    11 1 Отговор
    Тая от ден на ден става все по-жалка…

    18:26 03.10.2026

  • 20 МУНЧО Гумен Крадев - БОТАШ

    7 0 Отговор
    Ма много народ на предизборния митинг на Уляна Мафиотова по посрещане на тленните останки на МУНЧО Гумен Крадев - БОТАШ , целото МИНИТЕРСКО САВЕТ бе братче и целото РЕЗИДЕНТСТВО !

    18:28 03.10.2026

  • 21 И аз ще

    8 1 Отговор
    съм спокоен ако влезеш в пандиза до живот! Тази предателка трябва да ходи в Сливенския затвор.

    18:29 03.10.2026

  • 22 Станков

    9 0 Отговор
    Не знам дали е спокоен ,но ако стане първо меча и брадвата ще хване още като ви види костюмираните 300 велможи и боляри ,пазени от полиция обърната с лице срещу народа за който е умрял. Другият път - полицията пред вас и с гръб към хората иначе ни кокали ,ни циркове ще ви оправят . Показахте на цял свят Вашата България на оядени родови крадци социалисти милионери и отделения през улицата ,далеч от вас охраняван народ ,който е другата Мизерната България ,но истинската . За вас тя е само Плебос и гласоподаватели прости за скубане ,но нямаше нужда да го изтъквате . Знаем си го и зимата за вас идва . Тези кости и всички останали Български герои вероятно ви Проклинат . 15 000 ослепени и човека не издържал. Вие над 4 милиона души загуба без война -мизерия , отрови в храната ,никакво и само много платено здравеопазване , мошеници и алчни партийци в икономиката и политиката и продължавате да дишате . Заслужавате ли ,о велики внуци, деца и възпитаници на крадци и убийци.

    18:30 03.10.2026

  • 23 1616

    10 0 Отговор
    Само си търсят поводи да размиват народния гняв породен от високите цени и ни баламосват с какви ли не простотии,поръчкови убийства,,полетите до Дубай на един престъпник сега със Самуил,а това не прави живота на народа по лесен и само избори, избори

    18:32 03.10.2026

  • 24 Читател

    10 0 Отговор
    Пропагандата реклама аман.Харчене на пари помпозност а реалните проблеми се замитат и не се даже коментират.

    18:33 03.10.2026

  • 25 Гост

    9 0 Отговор
    Въобще не е спокоен! Ако види защо е загинал и какви лицемери и продажници са го наследили, които мачкат народа си, в саркофага ще се върти.

    18:33 03.10.2026

  • 26 идиоти вън

    2 2 Отговор
    Е той и преди си е бил в България, сега е в столицата на подобаващо му се място!!!!

    18:35 03.10.2026

  • 27 От село

    2 0 Отговор
    Избори идват. Чашките разместват, народ към изборните урни го подвеждат.
    Тука има, тука няма. Играе се игра голяма. Софята има, Провинцията няма.
    Има, няма. Всяка петилетка дилъри подменят, та масите да не се досетят.
    Избори. Провинция на Бога за късмет се моли. Да, не? Отново София ще е!

    18:40 03.10.2026

  • 28 Сигурен съм

    0 5 Отговор
    че би гласувал за Йотова,ако живее днес!

    Коментиран от #31

    18:41 03.10.2026

  • 29 Путин

    2 0 Отговор
    Самуилович е руснак!Предайте останките в Москва,иначе...

    18:44 03.10.2026

  • 30 Вучич

    4 2 Отговор
    Ако превземем София,къде ще го местите?

    18:45 03.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Светльо

    3 2 Отговор
    Цар Самуил и досега е бил в пределите на България. Дори само преди 100 години е в пределите на България. Ньойския договор определи сегашната територия. Гърция с този акт показа на Македония кой е владетеля на цялата територия. За нас също е важно.

    18:47 03.10.2026

  • 33 Баба цоцо

    5 0 Отговор
    Лана днес за смях на всички стана.

    18:48 03.10.2026

  • 34 МУНЧО

    6 1 Отговор
    Мъдрия Български народ е казал - "Не вярвай на Данайците и болшевиките , дори и дарове да ти носят" а наш МУНЧО им хариза половината исторически музей за едно канче незнайно чий кокали !

    18:51 03.10.2026

  • 35 Илиана

    0 2 Отговор
    е с осанка на царица!

    19:01 03.10.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Софиянец

    2 0 Отговор
    Леле, тая колко е тъпа!!!

    19:12 03.10.2026

  • 38 Часът на мунчо

    0 0 Отговор
    Едва ли, ако можеше да види на кой служи придружителя му, сигурно щеше да хване меча си.

    19:14 03.10.2026

  • 39 Анджо

    1 0 Отговор
    Тоя плужек се изказа.🤮

    19:16 03.10.2026

  • 40 ОРФЕЙ

    0 0 Отговор
    Забележка : Еврипида е погърченото невярно произношение
    на трако-българското : ЕВРОПЕЯ.
    През 14 век Тракия е наричана Велика Европея,
    Мизия - Велика Търновия, а западните български
    предели - Велика Сардикия.

    България не случайно е наричана :
    "Родина или Лоно на всяка ерес".

    19:18 03.10.2026

  • 41 А ТАЯ ЗАБЛУДЕНАТА

    0 0 Отговор
    От къде е Сигурна
    Че това Костите на Цар САМУИЛ.

    Някакъв Грък намерил
    Някакви Кости
    И го обявява за Цар САМУИЛ.

    Години наред Гърците ни гъбаркат
    Изведнъж дай да ги вкараме
    В Цирка .

    И да си вземем каквото поискаме
    От Българските Балъци.

    19:20 03.10.2026

  • 42 Много

    0 0 Отговор
    Трол много нещо,българино злобен поне този ден замълчи.Какъвто народа такива и оправниците.Ок?

    19:21 03.10.2026

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