Илияна Йотова: Сигурна съм, че цар Самуил вече е спокоен, защото е в България

"Завръщането на останките на цар Самуил е символичен момент, свързан и с един от най-трагичните епизоди от историята на цар Самуил. Сякаш ослепените му войници прогледнаха, за да му покажат пътя към България и към народа му", коментира президентът Илияна Йотова пред медии, цитирана от БТА. По думите ѝ душата му е спокойна, защото е в България.

С тържествена държавна церемония в центъра на София България посрещна тленните останки на цар Самуил. След шествие до базиликата „Света София“ ковчегът беше положен в мраморен саркофаг, където гражданите могат да отдадат почит на българския владетел.

Държавната церемония „България посреща цар Самуил“ започна в центъра на столицата със слово на министър-председателя Румен Радев. При изпълнението на българския химн прозвучаха 21 артилерийски салюта, след което шествието продължи към базиликата „Света София“.