Весислава Танчева: Изборите у нас или се купуват, или се печелят през заплахи

Къде и как се измести дебатът за президентската надпревара, коментира в "Мрежата" по програма "Христо Ботев" Весислава Танчева, комуникационен експерт от гражданско движение БОЕЦ.

"За първи път сме свидетели на една изключително построена, професионална кампания, в която има всичко – силна позитивна линия за създаване на положителни очаквания от един конкретен кандидат, като за целта са мобилизирани абсолютно всички инструменти на властта. Подчертавам – само и единствено на властта", заяви в предаването "Мрежата" на програма "Христо Ботев" комуникационният експерт.

Според Танчева в настоящата предизборна ситуация се наблюдава безпрецедентно задвижване на целия държавен апарат и публичен ресурс с цел фаворизиране на определена кандидатпрезидентска двойка, докато останалите участници са поставени в строги законови и финансови рамки.

"Това включва достъп до национални медии, възможност да се комуникира свободно с всички медийни институции в страната и да се създават събития тогава, когато е необходимо.

Употребата на исторически събития за политически дивиденти

Запитана за медийното отразяване и обществения отзвук около връщането на костите на българския цар Самуил в България, Весислава Танчева изрази мнение, че държавната тържественост и осигурените безплатни превози за гражданите са били внимателно планирани от управляващите за постигане на пиар ефект точно по време на кампанията:

"Цялата шумотевица – иначе напълно заслужена, около посрещането на костите на българския цар Самуил – е режисирана много отрано, и то единствено от българското правителство. То я приема с радост и е изградило това събитие като пиар конструкция по начин, че да събуди патриотични чувства у населението. Впоследствие тези чувства биват "осребрени" като дивиденти за правителството, като до голяма степен се пренебрегват заслугите на всички останали. След като се е чакало 60 години, можеше да се изчакат още 60 дни, за да приключи кампанията."

По думите ѝ подобен подход е напълно логичен от гледна точка на политическия маркетинг, но разкрива двойните стандарти при ползването на властови лостове:

"Разбира се, ако бяхме на тяхно място, вероятно и ние щяхме да направим всичко възможно да създадем това събитие точно сега, за да предизвикаме положителни очаквания у избирателите. Така че тази част от кампанията е разбираема. Но в същото време се казва: "Безплатно ви е превозването до София, за да се радвате с нас и с нашия кандидат"."

Черният пиар и стратегията "План Б"

Весислава Танчева разясни механизмите, по които според нея се провежда паралелната негативна кампания, насочена към компрометиране на политическите опоненти:

"В същото време паралелно се провежда и така нареченият "план Б" на всяка политическа кампания – този, който трябва да направи опонента ти неубедителен и неизбираем, за да потвърди, че ти си единственият, който заслужава доверието на хората. Към опонентите вече се лепват всякакви квалификации – включително, че са некадърни, неспособни да управляват и дори обидни квалификации. Всичко това се случва абсолютно безнаказано, защото никога не се търси сметка за тези епитети. Те биват приписвани на друг кръг, който помага на кампанията на основния кандидат."

Тя обясни, че този външен кръг се състои от задкулисни и предполитически фактори, които нямат свои публични кандидати, но сключват негласни споразумения с водещите играчи.

Скрити коалиции и електорални нагласи

Във връзка с ролята на основни политически сили като ГЕРБ и ДПС, Танчева подчерта, че въпреки официалната реторика и публичните си разграничения техните структури индиректно подпомагат кандидатпрезидентската двойка на управляващите:

"Има политически кръгове, които нямат свои собствени кандидати, но очевидно влизат в споразумения с поне един от водещите кандидати. По места и по регионалните структури има индикации, че те работят индиректно за кандидата на управляващата партия. Те не спират да режисират враждата си с така наречената "демократична общност", която застава зад другата кандидатпрезидентска двойка, а в същото време директно работят за организиране на гласове за двойката, включваща настоящия действащ президент."

По отношение на избирателите на ГЕРБ, които вярват в евроатлантическата ориентация на партията си, Танчева изрази мнение, че те са поставени в капан и най-вероятно ще предпочетат да не отидат до урните:

"И точно тези хора ще направят най-голямата услуга на една от президентските двойки, като просто няма да отидат да гласуват – защото ще решат, че няма за кого. Те ще бъдат насърчавани от партийната централа със следното послание: "Ако не искате да изпълните нашия негласен призив да подкрепите конкретната президентска двойка, тогава изобщо не гласувайте". И те наистина няма да отидат до урните."

По думите ѝ става въпрос за дълбока приемственост между властите и запазване на влиянието на стари икономически и политически мрежи:

"Това, което ние винаги сме твърдели, е, че има негласна – а понякога и съвсем явна – колаборация между предишните управляващи в лицето на ГЕРБ и ДПС и тогавашния президент, която се запазва и до момента. Въпреки някои търкания, спорове и публично изявени експлозивни отношения, те продължават да имат общ интерес. Този интерес е добрата стара структура, която пазеше парите на наследието от ДС и ЦК на БКП, да не бъде докосвана по никакъв начин. Наречено със стандартни криминални термини – мафията да запази интересите си при всички варианти, независимо как се променя структурата на властта в България."

Танчева допълни, че декларираните намерения за преборване на корупцията и олигархията остават само на думи:

"Твърдеше се, че първото нещо, което ще се направи, е да се пребори корупцията и олигархията и да се освободи страната от тази хватка. Но няма такива данни. Само като погледнем какво се случва например със строителството на пътища – добрите стари фирми, които трябваше да бъдат разследвани за изчезнали пари от магистралите, същите тези фирми ще строят магистрали и при новата власт. Не само магистрали – те най-вероятно ще изпълняват и най-големите предстоящи инфраструктурни проекти."

Сплашване на гласоподавателите и полицейски натиск по места

В разговора бе засегната и темата за натиска върху избирателите в по-малките населени места. По думите на Весислава Танчева в регионалните центрове продължават да се прилагат методи за застрашаване, за да се гарантира желания изборен резултат:

"Преди избори да се пребият двама-трима влиятелни лидери на мнение в някое по-малко населено място, за да може останалите да се уплашат достатъчно. Защото изборите в България се правят точно така – или ги купуваш, или ги плашиш. И това отново е мафиотски принцип: няма нужда да плащаш на някого, ако можеш да го уплашиш достатъчно."

Тя цитира конкретни примери и подчерта, че органите на реда често биват използвани за подобен натиск.

Политическата употреба на тежки криминални инциденти

Според Танчева институциите се опитват бързо да извлекат дивиденти и да изградят героичен образ на ключови фигури от МВР във връзка с убийството в Пловдив.

"Скептичният български избирател никога няма да приеме за чиста монета светкавичното залавяне на един убиец, който до вчера е могъл да бъде и поръчков. В случая той е заловен най-вероятно именно защото не е поръчков – ако беше такъв, нямаше да бъде разкрит никога, защото до ден-днешен нямаме заловен извършител на поръчково убийство. Въпросът е какви дивиденти извлича властта от тази ситуация."

Случаят "Петрохан" и медийната завеса

Относно случая "Петрохан" и дадените пресконференции непосредствено преди старта на кампанията, Танчева заяви, че казусът се използва съзнателно, за да закрие други компрометиращи разкрития – като тези за помилванията и опрощаването на дългове.

Според Танчева истината за "Петрохан" е била съзнателно скрита от обществеността чрез отказ за разсекретяване на материалите в парламента.

Неравнопоставеност в изборната надпревара

В заключение Весислава Танчева подчерта, че основните институции, медии и силови структури работят в полза само на един от кандидатите, което поставя под въпрос равнопоставеността в изборния процес:

"Целият този инструментариум – включително работата на МВР, работата на медиите, които са зависими от изпълнителната власт, както и самата изпълнителна власт – е достъпен само за една от кандидатпрезидентските двойки. Нито една от останалите кандидатпрезидентски двойки няма достъп до тези инструменти за влияние върху общественото мнение."