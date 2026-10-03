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Фау-2: ракетата, която промени войната и космонавтиката
  Тема: Известни личности

Фау-2: ракетата, която промени войната и космонавтиката

3 Октомври, 2026 18:00 802 6

  • фау-2-
  • вернер фон браун-
  • пенемюнде-
  • балистични ракети-
  • мителбау-дора

На 3 октомври 1942 г. е извършен първият успешен полет на A-4, създадена от екипа на Вернер фон Браун в Пенемюнде.

Фау-2: ракетата, която промени войната и космонавтиката - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

На 3 октомври 1942 г. от полигона в Пенемюнде се издига ракета, която променя историята на войната и космическите изследвания. Това е A-4 – апаратът, който по-късно ще получи името Фау-2. В разработката му участват Вернер фон Браун, Валтер Дорнбергер и стотици инженери, техници и военнослужещи.

Ракетата е четвъртият изпитателен апарат от серията, обозначен като V-4. Предишните два опита – през юни и август същата година – завършват с неуспех. Третият полет обаче преминава по план. A-4 достига скорост около 4824 километра в час, издига се на приблизително 85 километра и изминава около 190 километра.

„A-4 е първата управляема балистична ракета с голям обсег“, определя я Националният музей на въздуха и космоса във Вашингтон.

Техническият пробив се дължи на съчетаването на мощен двигател с течно гориво, жироскопична система за управление и радиокоманди. За първи път ракета с такъв размер може да напусне плътните слоеве на атмосферата по балистична траектория и да порази цел, намираща се на стотици километри.

От изпитателен апарат до оръжие за възмездие

Първоначално ракетата носи военното обозначение A-4. След като Адолф Хитлер одобрява използването ѝ като оръжие, тя е преименувана на Vergeltungswaffe 2 – „оръжие за възмездие 2“. Оттам идва познатото съкращение Фау-2.

Бойното използване започва през септември 1944 г. Ракетите са насочвани срещу Лондон, Антверпен и други градове в Западна Европа. За разлика от самолетите и крилатите ракети, Фау-2 се движи с многократно по-висока от звуковата скорост и практически не може да бъде прехваната от противовъздушната отбрана на времето.

До началото на 1945 г. германската армия изстрелва 3225 ракети с бойни глави. Военното им въздействие остава ограничено в сравнение с огромните средства, вложени в програмата, но психологическият ефект върху цивилното население е значителен.

Зад технологичния пробив стои принудителен труд

След британската бомбардировка над Пенемюнде през август 1943 г. нацисткото ръководство решава да премести производството под земята. Машините и част от специалистите са прехвърлени в комплекса „Мителверк“ край Нордхаузен, свързан с концентрационния лагер „Мителбау-Дора“.

Там затворници са принуждавани да строят тунели и да сглобяват ракетите при тежък труд, глад, болести и постоянна заплаха от наказания. Според Мемориалния музей на Холокоста в САЩ крайната равносметка за системата „Мителбау-Дора“ надхвърля 20 000 жертви. Част от затворниците са убити или умират в самите тунели, а други загиват по време на евакуациите през 1945 г.

Тази страна от историята на Фау-2 остава неразделна от технологичното ѝ значение. Ракетата е създадена като оръжие на нацистка Германия, а нейното производство се опира на експлоатацията на концлагеристи.

Наследството след края на войната

След капитулацията на Германия американският и съветският съюз се стремят да получат германските разработки, документи и специалисти. Вернер фон Браун и част от неговия екип са прехвърлени в Съединените щати, където работата им върху V-2 става основа за следващи ракетни програми.

По-късно фон Браун ръководи екипа, разработил „Сатурн 5“ – ракетата, извела американските експедиции до Луната. Така едно оръжие, родено в условията на Втората световна война, се превръща и в технологичен предшественик на ракетите, използвани в космическата надпревара.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 авантгард

    1 0 Отговор
    Мдаааааа.. всички красавци, до един!
    Понякога еволюцията поема по странно отклонение......
    Хм.

    18:05 03.10.2026

  • 2 МНОГО ИМ Е МЪКА

    7 2 Отговор
    НА НАЦИСТИТЕ,ЧЕ СССР ИМ СЧУПИ ГЛАВИТЕ.

    Коментиран от #3

    18:06 03.10.2026

  • 3 Крум болната глава от ппдб

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "МНОГО ИМ Е МЪКА":

    Да вярно е разобличини

    18:41 03.10.2026

  • 4 койдазнай

    1 0 Отговор
    Фау-2 е първата хиперзвукова ракета на човечеството, достигайки 5400 км/час!

    18:49 03.10.2026

  • 5 Лопата Орешник

    1 0 Отговор
    Нациста рязко стана американец! Клошарите отвъд океана щяха да реабилират и художника с мустачки ако имаше нужда или полза! Какви лицемери, Сър! И тия същите подкрепят и Бандера! Фашизмът не умря, прероди се в щатите!

    19:17 03.10.2026

  • 6 Катюшата

    2 0 Отговор
    е не по-малко ефективно оръжие, щом с обсег само до 50км, без жироскоп и радиоуправление тя всява ужас сред немските войски. А неясно дали руснаците са заимствали Фау2, но пазят особено зорко живота на Корольов до края му, извел с ракетите си първия околоземен спътник, първия човек в космоса и първия спускаем апарат на Луната. Фон Браун вече на щатска служба, може да го надминава сетне, но първо му се налага да го стигне.....

    19:18 03.10.2026