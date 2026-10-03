Шофьори се биха на кръстовище в Добрич, единият е с опасност за живота

Конфликт между двама шофьори на пътя в Добрич е прераснал в бой, след който 73-годишен мъж е настанен в болница с опасност за живота. 30-годишен негов съгражданин е привлечен като обвиняем, съобщиха от Районната прокуратура в Добрич.
Инцидентът е станал в следобедните часове на 2 октомври на кръстовище в града.
Според данните на прокуратурата между водачите на два автомобила възникнала конфликтна ситуация. 30-годишният мъж слязъл от колата си и се отправил към 73-годишния шофьор на другия автомобил, за да търси обяснение.
Последвала словесна разпра. Според държавното обвинение по-младият мъж отправил нецензурни реплики към другия водач и го наплюл в лицето.
73-годишният мъж слязъл от автомобила си с парче кабел в ръката и ударил 30-годишния по ръката, посочват още от прокуратурата.
Това довело до ескалация на конфликта. По-младият водач нанесъл няколко удара на по-възрастния мъж, включително с юмрук в главата.
73-годишният залитнал, паднал на земята и се ударил в асфалта.
След инцидента той е откаран в болница. Медиците установили счупване в основата на черепа и се наложило да бъде опериран.
Към момента мъжът остава настанен за лечение с опасност за живота.
Районната прокуратура в Добрич е привлякла 30-годишния Н.И. към наказателна отговорност за причиняване на средна телесна повреда по хулигански подбуди. Той е задържан за срок до 72 часа.
Предстои прокуратурата да внесе в съда искане спрямо него да бъде определена най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“. Разследването по случая продължава под ръководството и надзора на Районната прокуратура в Добрич.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 АНТИ-КОМУНИ$Т
16:25 03.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Още една
Коментиран от #9, #11, #16, #21
16:30 03.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Роза
16:34 03.10.2026
7 Кочо
16:35 03.10.2026
8 Сандокан
16:35 03.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Детето на ДЕМОкрацията
Това са Новите ценности ...
16:37 03.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 ИВАН
Коментиран от #26
16:49 03.10.2026
15 Брех Тоя Геврек !
16:55 03.10.2026
16 Храна !
До коментар #3 от "Още една":За Маймуни !
Защо Ли ?
Българина !
Взе Да Ги Харесва ?
Коментиран от #25
16:59 03.10.2026
17 маларт
17:06 03.10.2026
18 Абсурдистан
17:13 03.10.2026
19 Симо
17:14 03.10.2026
20 добре
Коментиран от #24
17:15 03.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 каквито политиците такъв и народа
17:23 03.10.2026
23 Самуил Велики
17:25 03.10.2026
24 Даааа
До коментар #20 от "добре":Със сигурност и там където си, е пълно с подобни примати, но пък всеки има право на избор в този живота, дори и да е сгрешил...
17:25 03.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Гост
До коментар #14 от "ИВАН":Въпрос на гледна точка. Ако се докаже че възрастният мъж е излязъл със кабел и е нанесъл удар, то юмруците на младия спокойно могат да минат за неизбежна самоотбрана! Никой не знае как е било, нали?
17:36 03.10.2026