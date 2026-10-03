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Шофьори се биха на кръстовище в Добрич, единият е с опасност за живота

Шофьори се биха на кръстовище в Добрич, единият е с опасност за живота

3 Октомври, 2026 16:21 1 453 26

  • бой-
  • шофьори-
  • добрич

Според данните на прокуратурата между водачите на два автомобила възникнала конфликтна ситуация. 30-годишният мъж слязъл от колата си и се отправил към 73-годишния шофьор на другия автомобил, за да търси обяснение

Шофьори се биха на кръстовище в Добрич, единият е с опасност за живота - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Конфликт между двама шофьори на пътя в Добрич е прераснал в бой, след който 73-годишен мъж е настанен в болница с опасност за живота. 30-годишен негов съгражданин е привлечен като обвиняем, съобщиха от Районната прокуратура в Добрич.

Инцидентът е станал в следобедните часове на 2 октомври на кръстовище в града.

Според данните на прокуратурата между водачите на два автомобила възникнала конфликтна ситуация. 30-годишният мъж слязъл от колата си и се отправил към 73-годишния шофьор на другия автомобил, за да търси обяснение.

Последвала словесна разпра. Според държавното обвинение по-младият мъж отправил нецензурни реплики към другия водач и го наплюл в лицето.

73-годишният мъж слязъл от автомобила си с парче кабел в ръката и ударил 30-годишния по ръката, посочват още от прокуратурата.

Това довело до ескалация на конфликта. По-младият водач нанесъл няколко удара на по-възрастния мъж, включително с юмрук в главата.

73-годишният залитнал, паднал на земята и се ударил в асфалта.

След инцидента той е откаран в болница. Медиците установили счупване в основата на черепа и се наложило да бъде опериран.

Към момента мъжът остава настанен за лечение с опасност за живота.

Районната прокуратура в Добрич е привлякла 30-годишния Н.И. към наказателна отговорност за причиняване на средна телесна повреда по хулигански подбуди. Той е задържан за срок до 72 часа.

Предстои прокуратурата да внесе в съда искане спрямо него да бъде определена най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“. Разследването по случая продължава под ръководството и надзора на Районната прокуратура в Добрич.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АНТИ-КОМУНИ$Т

    4 31 Отговор
    €дин подръжник на "БП"(По-Б€да) ПО-МАЛКО!

    16:25 03.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Още една

    22 8 Отговор
    вреда от бананите, водят до дегенерация.

    Коментиран от #9, #11, #16, #21

    16:30 03.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Роза

    45 0 Отговор
    Младият е бил пълен глупак да удари стар човек,който има малка съпротивителна сила и може да умре!Ако това се случи-недай Боже-младия ще си прекара младините в затвора само заради минутно избухване!Така е,който много рипа да се бие,сам си вкарва автоголове!

    16:34 03.10.2026

  • 7 Кочо

    28 2 Отговор
    На старите хора трябва да се раздаде оръжие безплатно! Инспектора от КОС пита един старец, отишъл да си продължи разрешителното за Макаров, защо му е този пистолет и го убеждава да се откаже от него! Човекът отговори, че колкото остарява, толкова по голяма необходимост чувства от лично оръжие за самозащита! Помните ли Стойчо Стоилов, футболиста на Литекс, когато тръгна да се саморазправя с пенсионирана старшина, мисля в Благоевград! Бе ранен с изстрели през вратата на автомобила!

    16:35 03.10.2026

  • 8 Сандокан

    32 0 Отговор
    Ако това е в Китай или Корея , тоя млад бастун такова превъзпитание го чака , че ум ша му зайде .

    16:35 03.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Детето на ДЕМОкрацията

    30 3 Отговор
    ударило дядото от соца!

    Това са Новите ценности ...

    16:37 03.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 ИВАН

    22 0 Отговор
    Много го галят тоя келеш, това си е чист опит за убийство, не можеш да раздаваш юмруци на стар човек и да очакваш, че нищо няма да му стане ... всъщност, те и младите си мрат като се ударят лошо.

    Коментиран от #26

    16:49 03.10.2026

  • 15 Брех Тоя Геврек !

    4 1 Отговор
    Побърка Хората !

    16:55 03.10.2026

  • 16 Храна !

    4 2 Отговор

    До коментар #3 от "Още една":

    За Маймуни !

    Защо Ли ?

    Българина !

    Взе Да Ги Харесва ?

    Коментиран от #25

    16:59 03.10.2026

  • 17 маларт

    11 3 Отговор
    Чалга образованието дава все по-обилни плодове. Агресията е породена от липса на ценности, морал, вяра и въобще човешкото, продукт на хилядолетна цивилизация. У нас текат антицивилизационни процеси от 1989-та и деградацията на населението води до такива действия, характерни за неолитни общества. Затова и не желая да управлявам автомобил

    17:06 03.10.2026

  • 18 Абсурдистан

    12 0 Отговор
    Приматизация!

    17:13 03.10.2026

  • 19 Симо

    13 0 Отговор
    Тридесет годишен скочил на седемдесет годишен. Страшен мъж!!!

    17:14 03.10.2026

  • 20 добре

    6 0 Отговор
    Добре че се махнах от този коптор.

    Коментиран от #24

    17:15 03.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 каквито политиците такъв и народа

    2 0 Отговор
    Всен пак политиците са представителна извадка от народонаселението на територията.

    17:23 03.10.2026

  • 23 Самуил Велики

    3 0 Отговор
    Мда, в държавата на самуиловите синчета счупване на череп е средна телесна повреда..

    17:25 03.10.2026

  • 24 Даааа

    3 1 Отговор

    До коментар #20 от "добре":

    Със сигурност и там където си, е пълно с подобни примати, но пък всеки има право на избор в този живота, дори и да е сгрешил...

    17:25 03.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Гост

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "ИВАН":

    Въпрос на гледна точка. Ако се докаже че възрастният мъж е излязъл със кабел и е нанесъл удар, то юмруците на младия спокойно могат да минат за неизбежна самоотбрана! Никой не знае как е било, нали?

    17:36 03.10.2026

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