Шофьори се биха на кръстовище в Добрич, единият е с опасност за живота

Конфликт между двама шофьори на пътя в Добрич е прераснал в бой, след който 73-годишен мъж е настанен в болница с опасност за живота. 30-годишен негов съгражданин е привлечен като обвиняем, съобщиха от Районната прокуратура в Добрич.

Инцидентът е станал в следобедните часове на 2 октомври на кръстовище в града.

Според данните на прокуратурата между водачите на два автомобила възникнала конфликтна ситуация. 30-годишният мъж слязъл от колата си и се отправил към 73-годишния шофьор на другия автомобил, за да търси обяснение.

Последвала словесна разпра. Според държавното обвинение по-младият мъж отправил нецензурни реплики към другия водач и го наплюл в лицето.

73-годишният мъж слязъл от автомобила си с парче кабел в ръката и ударил 30-годишния по ръката, посочват още от прокуратурата.

Това довело до ескалация на конфликта. По-младият водач нанесъл няколко удара на по-възрастния мъж, включително с юмрук в главата.

73-годишният залитнал, паднал на земята и се ударил в асфалта.

След инцидента той е откаран в болница. Медиците установили счупване в основата на черепа и се наложило да бъде опериран.

Към момента мъжът остава настанен за лечение с опасност за живота.

Районната прокуратура в Добрич е привлякла 30-годишния Н.И. към наказателна отговорност за причиняване на средна телесна повреда по хулигански подбуди. Той е задържан за срок до 72 часа.

Предстои прокуратурата да внесе в съда искане спрямо него да бъде определена най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“. Разследването по случая продължава под ръководството и надзора на Районната прокуратура в Добрич.