Ракетен удар в дълбокия тил! Големи кълба дим се издигат от петролен обект край саудитската столица

Голям стълб от дим и пламъци се издига в района на обект на саудитската петролна компания Saudi Aramco в столицата Рияд, съобщи в събота очевидец пред "Ройтерс".
Засега саудитските власти не са потвърдили официално информацията за пожара и няма данни какво го е причинило. Saudi Aramco също не е отговорила веднага на запитване за коментар.
Не се съобщава дали има пострадали и какви са евентуалните материални щети. Няма и потвърждение, че самият обект на Aramco е засегнат от огъня.
Към момента никой не е поел отговорност за инцидента.
Пожарът привлича особено внимание на фона на рязкото изостряне на конфликта между Саудитска Арабия и подкрепяните от Иран йеменски хути, които през последните седмици засилиха атаките срещу саудитски градове и енергийна инфраструктура.
Само преди дни хутите обявиха, че са атакували с ракети и дронове обекти на Saudi Aramco в района на Янбу - един от основните петролни и индустриални центрове на Саудитска Арабия на брега на Червено море.
Саудитските власти съобщиха тогава, че противовъздушната отбрана е прехванала шест балистични ракети, изстреляни от хутите към районите на Таиф и Янбу. Рияд не съобщи за нанесени поражения по обекти на Aramco при тази атака.
Засега няма данни, които да свързват наблюдавания в събота пожар в Рияд с действия на хутите.
Saudi Aramco е най-голямата петролна компания в света и обектите ѝ многократно са били цел на атаки от Йемен. Най-сериозният удар беше през септември 2019 г., когато атаките срещу съоръженията в Абкайк и Хурайс временно извадиха от строя значителна част от саудитското петролно производство.
Очаква се саудитските власти да дадат повече информация за причината за пожара и евентуалните щети.
Източник: news.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 ГРАД КОЗЛОДУЙ
Коментиран от #6, #15
18:09 03.10.2026
4 Епщайн
18:11 03.10.2026
5 Шейховете разбраха
НЕМОЖАЧИ❗
Коментиран от #18
18:19 03.10.2026
6 Оня с коня
До коментар #3 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":Преди да определяш хутите като "добри и смели хора" първо се запитах ЗАЩО изобщо са задържали българите.Освен това явно си вярваш в "безплатния обяд" и си мислиш че българите са били освободени " от добрина" сто се случи благодарение на Дипломатичното застъпничество на Франция,която и ПЛАТИ каквото трябва на Хутите.
Коментиран от #10, #12
18:19 03.10.2026
7 Запада
18:19 03.10.2026
8 Шести
18:21 03.10.2026
9 БеГемот
18:21 03.10.2026
10 ГРАД КОЗЛОДУЙ
До коментар #6 от "Оня с коня":Българските моряци са били на еврейски кораб.Хутите като разбраха че са българи Арийци ги пуснаха по живо по здраво.
Коментиран от #14
18:23 03.10.2026
11 Сър Пичук
и вмирисани ушанки фръкнаха завчаска...
Коментиран от #13
18:25 03.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Браво бе поет!
До коментар #11 от "Сър Пичук":Значи Ламата ви е учил и на поезия, не само как да си използвате задните части, многоцелеви!😂
Коментиран от #16
18:32 03.10.2026
14 оня с коня
До коментар #10 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":Не ме надценявай - Изключено е да стигна до единомислие с такива като тебе:)
18:32 03.10.2026
15 Ха ха ха
До коментар #3 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":Не бъди толкова сигурен. Безплатен обяд няма.
18:33 03.10.2026
16 Сър Пичук
До коментар #13 от "Браво бе поет!":Гледам как путинистите удряте челата пред чалмите и ми става много православно! Да не забравите да си обърнете компютрите към Мека!
18:41 03.10.2026
17 Гошо
18:44 03.10.2026
18 Гошо
До коментар #5 от "Шейховете разбраха":САЩ въобще и не са и помисляли да защитават СА Просто ония от залива много нахитряха След Венецуелската "сделка" на САЩ , определено арабският нефт им е конкурент, така да се каже Опитите на Дубай за превръщането му в фин.център ,също не са по вкуса на САЩ Така че една Близко-Източна патаклама им е съвсем изгодна А там Европа и другите с арабският петрол ами да си купуват американски
18:55 03.10.2026