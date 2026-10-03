Ракетен удар в дълбокия тил! Големи кълба дим се издигат от петролен обект край саудитската столица

Голям стълб от дим и пламъци се издига в района на обект на саудитската петролна компания Saudi Aramco в столицата Рияд, съобщи в събота очевидец пред "Ройтерс".

Засега саудитските власти не са потвърдили официално информацията за пожара и няма данни какво го е причинило. Saudi Aramco също не е отговорила веднага на запитване за коментар.

Не се съобщава дали има пострадали и какви са евентуалните материални щети. Няма и потвърждение, че самият обект на Aramco е засегнат от огъня.

Към момента никой не е поел отговорност за инцидента.

Пожарът привлича особено внимание на фона на рязкото изостряне на конфликта между Саудитска Арабия и подкрепяните от Иран йеменски хути, които през последните седмици засилиха атаките срещу саудитски градове и енергийна инфраструктура.

Само преди дни хутите обявиха, че са атакували с ракети и дронове обекти на Saudi Aramco в района на Янбу - един от основните петролни и индустриални центрове на Саудитска Арабия на брега на Червено море.

Саудитските власти съобщиха тогава, че противовъздушната отбрана е прехванала шест балистични ракети, изстреляни от хутите към районите на Таиф и Янбу. Рияд не съобщи за нанесени поражения по обекти на Aramco при тази атака.

Засега няма данни, които да свързват наблюдавания в събота пожар в Рияд с действия на хутите.

Saudi Aramco е най-голямата петролна компания в света и обектите ѝ многократно са били цел на атаки от Йемен. Най-сериозният удар беше през септември 2019 г., когато атаките срещу съоръженията в Абкайк и Хурайс временно извадиха от строя значителна част от саудитското петролно производство.

Очаква се саудитските власти да дадат повече информация за причината за пожара и евентуалните щети.

Източник: news.bg