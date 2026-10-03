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Ракетен удар в дълбокия тил! Големи кълба дим се издигат от петролен обект край саудитската столица
  Тема: Иранската криза

Ракетен удар в дълбокия тил! Големи кълба дим се издигат от петролен обект край саудитската столица

3 Октомври, 2026 18:06 1 312 18

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Само преди дни хутите обявиха, че са атакували с ракети и дронове обекти на Saudi Aramco в района на Янбу - един от основните петролни и индустриални центрове на Саудитска Арабия на брега на Червено море

Ракетен удар в дълбокия тил! Големи кълба дим се издигат от петролен обект край саудитската столица - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg
News.bg News.bg

Голям стълб от дим и пламъци се издига в района на обект на саудитската петролна компания Saudi Aramco в столицата Рияд, съобщи в събота очевидец пред "Ройтерс".

Засега саудитските власти не са потвърдили официално информацията за пожара и няма данни какво го е причинило. Saudi Aramco също не е отговорила веднага на запитване за коментар.

Не се съобщава дали има пострадали и какви са евентуалните материални щети. Няма и потвърждение, че самият обект на Aramco е засегнат от огъня.

Към момента никой не е поел отговорност за инцидента.

Пожарът привлича особено внимание на фона на рязкото изостряне на конфликта между Саудитска Арабия и подкрепяните от Иран йеменски хути, които през последните седмици засилиха атаките срещу саудитски градове и енергийна инфраструктура.

Само преди дни хутите обявиха, че са атакували с ракети и дронове обекти на Saudi Aramco в района на Янбу - един от основните петролни и индустриални центрове на Саудитска Арабия на брега на Червено море.

Саудитските власти съобщиха тогава, че противовъздушната отбрана е прехванала шест балистични ракети, изстреляни от хутите към районите на Таиф и Янбу. Рияд не съобщи за нанесени поражения по обекти на Aramco при тази атака.

Засега няма данни, които да свързват наблюдавания в събота пожар в Рияд с действия на хутите.

Saudi Aramco е най-голямата петролна компания в света и обектите ѝ многократно са били цел на атаки от Йемен. Най-сериозният удар беше през септември 2019 г., когато атаките срещу съоръженията в Абкайк и Хурайс временно извадиха от строя значителна част от саудитското петролно производство.

Очаква се саудитските власти да дадат повече информация за причината за пожара и евентуалните щети.

Източник: news.bg


Саудитска Арабия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    17 9 Отговор
    Хутите са добри и смели хора.Пуснаха без пари нашите моряци.

    Коментиран от #6, #15

    18:09 03.10.2026

  • 4 Епщайн

    15 6 Отговор
    Путин ще демонтира укранско-еврейския Петрохан в Киев дошъл с Майдана.

    18:11 03.10.2026

  • 5 Шейховете разбраха

    19 5 Отговор
    по трудния начин, че американосите могат да обещават, но НЕ могат да ги защитя❗
    НЕМОЖАЧИ❗

    Коментиран от #18

    18:19 03.10.2026

  • 6 Оня с коня

    6 10 Отговор

    До коментар #3 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":

    Преди да определяш хутите като "добри и смели хора" първо се запитах ЗАЩО изобщо са задържали българите.Освен това явно си вярваш в "безплатния обяд" и си мислиш че българите са били освободени " от добрина" сто се случи благодарение на Дипломатичното застъпничество на Франция,която и ПЛАТИ каквото трябва на Хутите.

    Коментиран от #10, #12

    18:19 03.10.2026

  • 7 Запада

    12 3 Отговор
    запада и търси начин да се спасява! Най добрият е война - умират младите от бедните слоеве! Децата на богаташите по това време са я на Карибите, я на Малдивите я другаде - далече от военните действия...

    18:19 03.10.2026

  • 8 Шести

    9 4 Отговор
    И останалият Арабски свят го очаква съдбата на Ирак, Сирия и Либия мошетата и краварите стоят зад всичко, тази война е за петрола,а не за урана Тръмпи вече забрави какви ги дрънкаше в началото

    18:21 03.10.2026

  • 9 БеГемот

    2 0 Отговор
    Тия де ги дялкат тия ракети....да ни дадат технологията...

    18:21 03.10.2026

  • 10 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    7 3 Отговор

    До коментар #6 от "Оня с коня":

    Българските моряци са били на еврейски кораб.Хутите като разбраха че са българи Арийци ги пуснаха по живо по здраво.

    Коментиран от #14

    18:23 03.10.2026

  • 11 Сър Пичук

    4 6 Отговор
    "Грабайте чалмите!" - Костя се изкряска
    и вмирисани ушанки фръкнаха завчаска...

    Коментиран от #13

    18:25 03.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Браво бе поет!

    7 2 Отговор

    До коментар #11 от "Сър Пичук":

    Значи Ламата ви е учил и на поезия, не само как да си използвате задните части, многоцелеви!😂

    Коментиран от #16

    18:32 03.10.2026

  • 14 оня с коня

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":

    Не ме надценявай - Изключено е да стигна до единомислие с такива като тебе:)

    18:32 03.10.2026

  • 15 Ха ха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":

    Не бъди толкова сигурен. Безплатен обяд няма.

    18:33 03.10.2026

  • 16 Сър Пичук

    4 5 Отговор

    До коментар #13 от "Браво бе поет!":

    Гледам как путинистите удряте челата пред чалмите и ми става много православно! Да не забравите да си обърнете компютрите към Мека!

    18:41 03.10.2026

  • 17 Гошо

    2 1 Отговор
    Ще влезе демокрацията и в СА мар и през отзад

    18:44 03.10.2026

  • 18 Гошо

    6 2 Отговор

    До коментар #5 от "Шейховете разбраха":

    САЩ въобще и не са и помисляли да защитават СА Просто ония от залива много нахитряха След Венецуелската "сделка" на САЩ , определено арабският нефт им е конкурент, така да се каже Опитите на Дубай за превръщането му в фин.център ,също не са по вкуса на САЩ Така че една Близко-Източна патаклама им е съвсем изгодна А там Европа и другите с арабският петрол ами да си купуват американски

    18:55 03.10.2026