Йовчев: Странно е криминално проявен като Мегеров да е бил в обкръжението на Илиян Филипов

Пресилено е да се каже, че се завръщат мутренските времена. Това заяви Цветлин Йовчев, бивш председател на ДАНС и бивш вътрешен министър, пред Нова нюз.
„Тези времена не могат да се върнат. При всяка радикална смяна на властта, това влияе върху всички обществени сфери и води до разместване в организираната престъпност“, коментира той.
Йовчев няма спомен, докато е бил шеф на ДАНС, Филипов да е фигурирал като обект на оперативен интерес или като обект на разследване, но уточни: „Имаме рисков профил – има бърза експанзия на бизнеса в няколко направления, надвишавайки нормалните норми на възвръщаемост на капитала. Имаме бизнеси, които взети заедно също представляват част от рисков профил – международен транспорт, недвижими имоти и футболен клуб. Съществуват и връзки с криминално проявени лица.“
„Репликата „Колеги, прибирайте се“ показва доста нелицеприятни процеси в силовите структури, свързани най-вече с това, че интегритетът на голяма част от ръководните служители е под всякакво ниво. Дали има връзка с Филипов – първо трябва да се изяснят мотивите за убийството, за да се види няма ли други рискови лица в тази ситуация“, смята той.
„Убийството не говори за сериозна подготовка, щом колегите са задържали извършителя за часове на база оставени някакви материални следи. Какво е в генезисът на тези отношения - тепърва предстои да се изясни. Трудно е да се правят хипотези“, допълни Йовчев.
По думите му той не разполага с информация за задържания Славчо Мегеров, но към момента няма данни за съмнения у Йовчев, че арестът би могъл да е скалъпен, а Мегеров – набеден. Смята обаче, че е странно криминално проявен като Мегеров да е бил в обкръжението на бизнесмен от ранга на Филипов.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Фен
Коментиран от #11
17:53 03.10.2026
2 авантгард
Чудо голямо!
Айси..... хм.
17:55 03.10.2026
3 Иван иванов
Но такива хора са опасни
Както видяхме
17:55 03.10.2026
4 Овчар
Коментиран от #17
17:58 03.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Абсурдистан
18:01 03.10.2026
7 АГАТ а Кристи
КОГО превъзхожда - предишните официално двама ли ? Определено е на по-ниско ниво !!!
Срам !!!
18:02 03.10.2026
8 Аууу
18:04 03.10.2026
9 Георги
18:08 03.10.2026
10 мнение
18:09 03.10.2026
11 Да де
До коментар #1 от "Фен":Цветлин Йовчев да не прави на заврян. Всички знаем, че Борисов с помощта на Пеевски разгради държавността. Корупцията, кражбите и шуробаджанащината са тяхните приоритети.
18:10 03.10.2026
12 Гост
18:12 03.10.2026
13 Щеков
18:18 03.10.2026
14 Възмутително
18:42 03.10.2026
15 Листопад
18:42 03.10.2026
16 ПОЗОР
Аман от "честни бизнесмени"!!
18:49 03.10.2026
17 само да кажа
До коментар #4 от "Овчар":наскоро също беше заловена голяма пратка наркотици в един кораб... но и там капитана (бушона) беше само виновен... само, че тези хора не признават бушони...
Не случайно Лудогорец вече не "жъне успехи"...
18:52 03.10.2026
18 Класика в жанра
18:56 03.10.2026
19 Много кофти
19:21 03.10.2026