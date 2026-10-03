Йовчев: Странно е криминално проявен като Мегеров да е бил в обкръжението на Илиян Филипов

Пресилено е да се каже, че се завръщат мутренските времена. Това заяви Цветлин Йовчев, бивш председател на ДАНС и бивш вътрешен министър, пред Нова нюз.

„Тези времена не могат да се върнат. При всяка радикална смяна на властта, това влияе върху всички обществени сфери и води до разместване в организираната престъпност“, коментира той.

Йовчев няма спомен, докато е бил шеф на ДАНС, Филипов да е фигурирал като обект на оперативен интерес или като обект на разследване, но уточни: „Имаме рисков профил – има бърза експанзия на бизнеса в няколко направления, надвишавайки нормалните норми на възвръщаемост на капитала. Имаме бизнеси, които взети заедно също представляват част от рисков профил – международен транспорт, недвижими имоти и футболен клуб. Съществуват и връзки с криминално проявени лица.“

„Репликата „Колеги, прибирайте се“ показва доста нелицеприятни процеси в силовите структури, свързани най-вече с това, че интегритетът на голяма част от ръководните служители е под всякакво ниво. Дали има връзка с Филипов – първо трябва да се изяснят мотивите за убийството, за да се види няма ли други рискови лица в тази ситуация“, смята той.

„Убийството не говори за сериозна подготовка, щом колегите са задържали извършителя за часове на база оставени някакви материални следи. Какво е в генезисът на тези отношения - тепърва предстои да се изясни. Трудно е да се правят хипотези“, допълни Йовчев.

По думите му той не разполага с информация за задържания Славчо Мегеров, но към момента няма данни за съмнения у Йовчев, че арестът би могъл да е скалъпен, а Мегеров – набеден. Смята обаче, че е странно криминално проявен като Мегеров да е бил в обкръжението на бизнесмен от ранга на Филипов.