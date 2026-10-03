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Йовчев: Странно е криминално проявен като Мегеров да е бил в обкръжението на Илиян Филипов

Йовчев: Странно е криминално проявен като Мегеров да е бил в обкръжението на Илиян Филипов

3 Октомври, 2026 17:45 1 081 19

  • цветлин йовчев-
  • убийство-
  • илиян филипов

Имаме рисков профил – има бърза експанзия на бизнеса в няколко направления, надвишавайки нормалните норми на възвръщаемост на капитала. Имаме бизнеси, които взети заедно също представляват част от рисков профил

Йовчев: Странно е криминално проявен като Мегеров да е бил в обкръжението на Илиян Филипов - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Пресилено е да се каже, че се завръщат мутренските времена. Това заяви Цветлин Йовчев, бивш председател на ДАНС и бивш вътрешен министър, пред Нова нюз.

„Тези времена не могат да се върнат. При всяка радикална смяна на властта, това влияе върху всички обществени сфери и води до разместване в организираната престъпност“, коментира той.

Йовчев няма спомен, докато е бил шеф на ДАНС, Филипов да е фигурирал като обект на оперативен интерес или като обект на разследване, но уточни: „Имаме рисков профил – има бърза експанзия на бизнеса в няколко направления, надвишавайки нормалните норми на възвръщаемост на капитала. Имаме бизнеси, които взети заедно също представляват част от рисков профил – международен транспорт, недвижими имоти и футболен клуб. Съществуват и връзки с криминално проявени лица.“

„Репликата „Колеги, прибирайте се“ показва доста нелицеприятни процеси в силовите структури, свързани най-вече с това, че интегритетът на голяма част от ръководните служители е под всякакво ниво. Дали има връзка с Филипов – първо трябва да се изяснят мотивите за убийството, за да се види няма ли други рискови лица в тази ситуация“, смята той.

„Убийството не говори за сериозна подготовка, щом колегите са задържали извършителя за часове на база оставени някакви материални следи. Какво е в генезисът на тези отношения - тепърва предстои да се изясни. Трудно е да се правят хипотези“, допълни Йовчев.

По думите му той не разполага с информация за задържания Славчо Мегеров, но към момента няма данни за съмнения у Йовчев, че арестът би могъл да е скалъпен, а Мегеров – набеден. Смята обаче, че е странно криминално проявен като Мегеров да е бил в обкръжението на бизнесмен от ранга на Филипов.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фен

    6 3 Отговор
    Бе щом Демерджиев казва, значи не е вярно. На Радев шехеразадата той...

    Коментиран от #11

    17:53 03.10.2026

  • 2 авантгард

    5 3 Отговор
    Абе много важно.
    Чудо голямо!
    Айси..... хм.

    17:55 03.10.2026

  • 3 Иван иванов

    12 1 Отговор
    Ами ползвал го е за определен тип работа която е по специалността му
    Но такива хора са опасни
    Както видяхме

    17:55 03.10.2026

  • 4 Овчар

    10 2 Отговор
    Чакам следващия паднал олигарх..,!

    Коментиран от #17

    17:58 03.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Абсурдистан

    8 0 Отговор
    Не е странно, а срамно!

    18:01 03.10.2026

  • 7 АГАТ а Кристи

    8 1 Отговор
    "Министър-председателят на Република България НЕГОВО ПРЕВЪЗХОДИТЕЛСТВО господин Румен Радев има удоволствието да ви покани...." /за не вярващите - Гугъл /. Това днес - с адреси - дипломатическите представителства.
    КОГО превъзхожда - предишните официално двама ли ? Определено е на по-ниско ниво !!!
    Срам !!!

    18:02 03.10.2026

  • 8 Аууу

    7 0 Отговор
    Много странно , бе ? Що се правиш на дръж ми шапката ?

    18:04 03.10.2026

  • 9 Георги

    8 1 Отговор
    И най глупавия ще се сети че някой мафиоски бос е казал на убития че този ще му стане съдружник.И затова той не ходи със охрана и спокойно се разхожда като си мисли че няма проблеми със тях .След като се огледаха във бизнеса му беше въпрос на време да го ликвидират .Сега ще видим кой ще лапне империята.

    18:08 03.10.2026

  • 10 мнение

    6 1 Отговор
    Няма нищо ненормално. Голямата част от така наречения елит са двуличници. Те имат нужда от слуги които могат да бъдат от т.н. рисков контингент. Ама то важи и за елита.

    18:09 03.10.2026

  • 11 Да де

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "Фен":

    Цветлин Йовчев да не прави на заврян. Всички знаем, че Борисов с помощта на Пеевски разгради държавността. Корупцията, кражбите и шуробаджанащината са тяхните приоритети.

    18:10 03.10.2026

  • 12 Гост

    7 1 Отговор
    И двамата са престъпници. Министърът и той.

    18:12 03.10.2026

  • 13 Щеков

    5 0 Отговор
    Ще дойде време да се избивате за пари всичките онези наредени далеч от Народа и отделени с кордон гавази и жандари добре платени от същите тези срещу които днес бяха застанали на центъра на София. В такъв ден за почит Вие Ненужници алчни пак отделени като велможи и боляри , а народа срещу застрашително наблюдаващите го униформени и тайни милиционери да не би да излее любовта си към костюмчетата имащи съвсем отделна България. Мутренска , комунистическо милионерска с обкръжение от мутри и бандити в бизнеса. Поръчките и в малките градове са изпълнявани от хора лежали по затворите ,хващани с над 10 кг всякакви наркотици , приближени на кметове и политици за да връщат от краденото . Никакви счетоводства и отчетност , а даже и на работа хора нямат заведени на работа с данъци ,но поръчки по асвалтиране и плочки и строежи изпълняват . Тартори на села и махалите им ,криминали са ви Изпълнителите . Вижте кой например прави болници във Варненско. Сега спрял защото парите свършили. Продължава с незаконните лични строежи в селата.

    18:18 03.10.2026

  • 14 Възмутително

    1 0 Отговор
    Не само били съдружници убитият и посочения за убиец, ами и огромен банков кредит получили за строеж на комплекс в Драгалевци. Това при един съдружник доказан рецидивист и добре известен тип в криминалните и полицейски среди, който е вероятно с никакъв легален доход, най-малко, доста години и в затвора е бил, а,там не се печели много. Тук трябва сериозна проверка на парични потоци и за какво е било това "странно" съдружие.

    18:42 03.10.2026

  • 15 Листопад

    2 0 Отговор
    Започва есенния листопад.

    18:42 03.10.2026

  • 16 ПОЗОР

    1 0 Отговор
    Тоест - "бизнесмена" е бил мафиот с протекции на държавата. А КОЙ беше на власт когато "прибра колегите"?

    Аман от "честни бизнесмени"!!

    18:49 03.10.2026

  • 17 само да кажа

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Овчар":

    наскоро също беше заловена голяма пратка наркотици в един кораб... но и там капитана (бушона) беше само виновен... само, че тези хора не признават бушони...

    Не случайно Лудогорец вече не "жъне успехи"...

    18:52 03.10.2026

  • 18 Класика в жанра

    2 0 Отговор
    Транспортна фирма да си превозваме содата бикарбонат и футболно отборче (с печална слава) да си препираме паричките...

    18:56 03.10.2026

  • 19 Много кофти

    1 0 Отговор
    Много му било странно толкова "невероятно успешните бизнесмени" да са замесени с мутри и силовите структури, сякаш че не са ги ползвали за премахване на конкуренцията... за да станат така успешни.

    19:21 03.10.2026

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