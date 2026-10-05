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Радев: Икономическият потенциал на една нация вече не се измерва само с индустриални постижения, а и с изследвания и модели развити чр

Радев: Икономическият потенциал на една нация вече не се измерва само с индустриални постижения, а и с изследвания и модели развити чр

5 Октомври, 2026 11:42 1 093 55

  • румен радев-
  • изкуствен интелект-
  • високи технологии-
  • стипендианти

Премиерът подчерта, че при създаването си преди няколко години INSAIT е имал ясна стратегическа цел - да развие изкуствения интелект и високите технологии в България

Радев: Икономическият потенциал на една нация вече не се измерва само с индустриални постижения, а и с изследвания и модели развити чр - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Икономическият потенциал на една нация вече не се измерва само с индустриални постижения, а и с изследвания и модели развити чрез изкуствен интелект. С тази изключително ефективна симбиоза и силна екосистема, която се изгради около INSAIT, България вече е в центъра на този процес. Това каза министър-председателят Румен Радев на официалната церемония в Министерския съвет, по време на която бяха представени новите стипендианти в програмата EXPLORER (EXcellence Program in technoLOgy and REseaRch) на INSAIT.

Премиерът Румен Радев подчерта, че при създаването си преди няколко години INSAIT е имал ясна стратегическа цел - да развие изкуствения интелект и високите технологии в България. „Мога да кажа, че само за няколко години тази цел е надхвърлена. Това, което правите всички вие заедно – INSAIT, Софийският университет „Свети Климент Охридски“, Олимпийското движение, българските училища, българските иновативни компании, "изстрелва" България в нова орбита“, заяви министър-председателят.

„С днешното събитие показваме, че България може да се грижи за своите млади умове”, каза министърът на образованието и науката Георги Вълчев. По думите му още при обсъждането за стартиране на EXPLORER, заедно с проф. Вечев са си поставили като основна идея да се даде възможност на някои от най-талантливите ни ученици да развият потенциала си в Софийския университет като се фокусират изцяло върху учебния процес. „Дерзайте, превърнете се в светъл пример и не забравяйте, че за да стигнете дотук някой ви е подкрепял - това са вашите семейства и някой е отварял врата, за която не подозирате - това са вашите учители”, обърна се проф. Вълчев към стипендиантите. Той ги призова да използват пълноценно периода си в Софийския университет и да черпят от знанията във всички области - както в областта на информационните технологии и изкуствения интелект, така и в социалните науки и всички други клонове на знанието, за да се изградят като знаещи и можещи млади хора, които разбират света, в който живеят.

Новите петнадесет стипендианти на EXPLORER са носители на множество медали от международни олимпиади и състезания и имат десетки отличия от национални надпревари. Още преди да започнат висшето си образование част от тях вече са работили с автономни роботи, участвали в разработването на системи за обучение на големи езикови модели и приложения с изкуствен интелект. Имат участие в научни и софтуерни проекти, публикации на международни научни форуми и опит в технологични компании и стартъпи. За млади хора с подобни постижения се конкурират водещи университети и технологични центрове от цял свят. EXPLORER им дава възможност още като студенти да работят по научни изследвания на световно ниво и в същото време да останат в България.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    24 3 Отговор
    Мошко Радев пак ще ви прави космическа нация, като ви изстреля у стратосферата.

    11:46 05.10.2026

  • 2 Поучения

    17 4 Отговор
    от войника .

    11:46 05.10.2026

  • 3 Не ни трябва интелект

    34 3 Отговор
    А по евтини храна и лекарства. Без спекула в цените.

    11:46 05.10.2026

  • 4 Леле, какъв ни е умник!

    34 4 Отговор
    Оставка! Оставка! Оставка!

    11:47 05.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Не вярвам нито на Държавата, нито на КЗП

    30 2 Отговор
    Радев: Икономическият потенциал на една нация вече не се измерва само с индустриални постижения, а и с изследвания и модели
    -;-
    Мунчо така красиво говори, че аха и да съм му повярвал

    Коментиран от #28

    11:48 05.10.2026

  • 7 министър-председателят Румен Радев

    28 1 Отговор
    Е крайно време да си прегледа главата!

    11:49 05.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Радев, изкуствен интелект обаче

    12 5 Отговор
    Категорично и обосновано твърди че Самуил, майка му и баща му нямат български произход а са с произход от Кавказ! Нали?

    11:52 05.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Нексус

    6 9 Отговор

    До коментар #5 от "Еврото се срина с 1 % само за ден":

    Ми минавай в рубли, те са по-стабилни.
    Какво чакаш?

    Коментиран от #21

    11:54 05.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Госあ

    9 1 Отговор

    До коментар #10 от "Нексус":

    Искаш планова, социалистическа икономика, значи! И аз, апропо. Щото на пазара, толко зимат специалистите. Друг е въпросът за страните зареждащи пазара, ама ние не сме от тех, нема и да бъдем у тоо съюз

    11:57 05.10.2026

  • 14 Факт

    17 1 Отговор
    Модел-да излъжеш народа!!!

    12:02 05.10.2026

  • 15 ФАКТИ

    18 1 Отговор
    РАДЕВ Е САМОДОКАЗАЛ СЕ ПРЕДАТЕЛ !!!

    12:02 05.10.2026

  • 16 Макробиолог

    14 1 Отговор
    Изкуствения интелект не отменя базови принципи в икономиката .Ако си отдал всичко значимо на концесия си оставаш страна от третия свят.

    12:03 05.10.2026

  • 17 Честито ви еврозонци

    13 3 Отговор
    Еврото се срина с 1 % само за ден !
    Тоест: всеки депозит от 200 000 евро загуби 2000 евро само днес. Нали така Радев?

    12:05 05.10.2026

  • 18 Тошко

    17 1 Отговор
    Този до кога ще ръси глупости и празни приказки за потенциал и може би... евентуално...

    12:06 05.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Стенли

    19 1 Отговор
    Тъй , тъй , абе абе важното че пребориха олигархията като орязаха МРЗ и въведоха данък върху ваучарите , а и да не забравяме и домашната ракийка😡👎🤯

    12:07 05.10.2026

  • 21 Така е

    5 3 Отговор

    До коментар #11 от "Нексус":

    рублите са по-стабилни от еврото ! Факт

    12:07 05.10.2026

  • 22 Макробиолог

    13 1 Отговор
    Вижте комичните опити на правителството да се справи с високите цени.Не смее дори да помисли да въведе таван на нормата на печалба за основните хранителни стоки,широко прилагани от западно европейските ни ментори.

    12:08 05.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Само лъжи и тъпотии

    14 0 Отговор
    изкуствен интелект, центрове за данни, вертикалните коридори и куп други тъпотии а реално България изчезва и като икономика и като народ

    12:10 05.10.2026

  • 25 Алооо, крипто маняка Радев

    13 1 Отговор
    Тотално ще се омажете да знаеш. Банките трансверират парите ни в САЩ за по големи лихви а БНБ и вие се правите на разсеяни. Първо бяха ЧПФ-тата а сега и банките... Еврото се срива с минути, хедж фондовете чистят трилиони евро а вие с глупости се занимавате и дрънкате простотии и за интелекта и за Самуил ..

    12:16 05.10.2026

  • 26 мунчо и зкпч

    9 1 Отговор
    и да гласувате за кадрите на бкп-дс,пиги и вълчев,иначе ...ясно ли е!?!

    12:17 05.10.2026

  • 27 Краставици, пипер и домат няма

    12 2 Отговор
    български вече а тоя мушмул дълбоки технологии щял да финансира представете си хора в какъв свят живеят тея ненормалници и колко са се откъснали от реалността. Циркове днес за Горна Джумая и прочие тъпотии

    12:24 05.10.2026

  • 28 Най-видимо се измерва

    10 0 Отговор

    До коментар #6 от "Не вярвам нито на Държавата, нито на КЗП":

    с интензитета на затъването в дългове. 60+ млрд. и ни трупат още !

    12:24 05.10.2026

  • 29 Офффф

    7 0 Отговор
    Я да го видиме тоя къв изследовател е, кво откри, топлата вода

    12:29 05.10.2026

  • 30 Олеееее, герой

    8 0 Отговор
    петнадесет стипендианти на EXPLORER.... Едно време при социализма само стипендиантите на НХК Бургас бяхме 104 ! На Пристанище Бургас 26, Елкабел Бургас 38...и т.н АЕЦ Козлодуй 30 ..

    12:30 05.10.2026

  • 31 Лореин

    8 0 Отговор
    България и достижения, Рундьо, Боташ ефенди, това е нагло, смешно!
    Обърнисе та го виж! Никъде го няма!

    12:34 05.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Стипендиантите

    9 0 Отговор
    Обвързани ли са с договор да го запитам тоя Радев? Може ли да бъде публикуван такъв? А?

    12:36 05.10.2026

  • 34 Прогресивни съветски шарлатани !

    8 1 Отговор
    Като поставиш ексхумираните комуняги, които ни управляват сега заедно с технологии и изкуствен интелект и ми става смешно . Няма как от тези съветски мyмии да очакваш прогрес.

    Коментиран от #36, #49

    12:38 05.10.2026

  • 35 Историята помни

    8 1 Отговор
    Само да напомня покрай кризисния ПР на Myнчо с чужда пита, че Йотова е помилвала 5 трафиканта на дрога, единич от които рецидивист и наркобарон с международна слава, а България е лидер в ЕС по употреба на фентанил . Това са фактите.

    12:41 05.10.2026

  • 36 Те ако бяха "комуняги"

    2 5 Отговор

    До коментар #34 от "Прогресивни съветски шарлатани !":

    Щеше да е прекрасно, но не са за съжаление младеж

    Коментиран от #44, #50

    12:42 05.10.2026

  • 37 Пламен

    5 1 Отговор
    През септември 2026 г. Народното събрание прие съществени ограничения, които оставиха голяма част от отличниците без финансова подкрепа.
    Дори да имат пълен отличен успех, те вече нямат право на финансирани от държавния бюджет стипендии.
    ......
    Мунчо иска простите да са повече и да гласуват за него,защото има снимка с Путя.

    12:43 05.10.2026

  • 38 АГАТ а Кристи

    8 1 Отговор
    Този, който "произведе" себе си в "НЕГОВО ПРЕВЪЗХОДИТЕЛСТВО", този, който в Пленарна зала отрече това което е заявил предизборната кампания кампания, че ще смъкне цените с 25 %, въпреки, че му пуснаха ЗАПИСА, този , благодарение на който всеки ден по половин милион харизваме на Боташ, този който през ден тегли огромни заеми, този който вдигна до небесата заплатите на себе си и "първите", а в Европа направиха точно обратното, този който е имунизиран срещу СРАМ - е те тоя заблудените българи с носталгия по СССР - ГО избраха за мин.преседател.
    "Другари", на ревера да си сложите значка с лика на Мунчо Боташов Решетников ! Както беше с Гошо Тарабата !!!

    Коментиран от #39

    12:43 05.10.2026

  • 39 АГАТ а Кристи

    0 1 Отговор

    До коментар #38 от "АГАТ а Кристи":

    .... "15 %."... /натиснал съм в съседство/

    12:46 05.10.2026

  • 40 Аз съм веган

    4 1 Отговор
    Т пък от кога почна да ги разбираш тия работи, бе чорап?

    12:49 05.10.2026

  • 41 Не ти работи изкуственият интелект Рундю

    4 0 Отговор
    Пише: " общия брой на хората, получавали ведомствени стипендии от Нефтохимическия комбинат (НХК) в Бургас в периода 1974–1989 година....
    В архивите на някогашното стопанско обединение и базово предприятие тогава стотици и вероятно хиляди ученици и студенти (бъдещи кадри за комбината) са получавали целеви стипендии срещу последващо разпределение и задължителна работа, но точна обобщена цифра за тези години не е публично оповестена....." Има я, има я, но нещо статистиката не е у ред ! И разпечатана дажа от онова време я имам ! ...

    12:49 05.10.2026

  • 42 Страшна държава,

    3 0 Отговор
    Страшно нещо ей.... петнадесет стипендианти..

    12:52 05.10.2026

  • 43 Абсурдистан

    6 1 Отговор
    Мамникът изведе празнодумието на ново павнище. Празни приказки бол, дела -НУЛА!

    12:54 05.10.2026

  • 44 Антимедиатор

    5 2 Отговор

    До коментар #36 от "Те ако бяха "комуняги"":

    Не се напъвай, видяли сме какво могат дрогарете!
    Минчо и той е от тях, нали е бил делегат на 14-тия конгрес, отделно , че е същият чугун.

    12:55 05.10.2026

  • 45 Алйоооо...

    4 1 Отговор
    Да не забравиш Рундю и космодрума във Враждебна ей...

    12:55 05.10.2026

  • 46 Анонимен

    2 1 Отговор
    Оставка на бкп червените олигарси разследване за вас

    12:56 05.10.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Мунчо Копейкин празнодумеца

    2 1 Отговор
    Някой може ли да посочи случай, в който Myнчо, гробаря на България, е казал истината ?
    Може и да има, но аз не си спомням. Лъже нагло и безсрамно и после казва "никой не е казвал такова нещо". Спомняте ли си неговото заричане "Ако аз управлявах нямаше да се краде" ?
    Такова крадене както сега, не е имало от времената на Луканов, Беров и Виденов, когато БКП-ДС, под инструктажа на Кремъл ограбиха всички активи на държавата.

    13:00 05.10.2026

  • 49 ежко

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "Прогресивни съветски шарлатани !":

    Нито от либерални мумии.Изобщо муммията си е мумия и точка!

    13:01 05.10.2026

  • 50 Дрън, дрън съветски чугун

    2 1 Отговор

    До коментар #36 от "Те ако бяха "комуняги"":

    Щеше да е прекрасно като в Куба, Венесуела или Северна Корея ?

    13:02 05.10.2026

  • 51 Кажи честно ... 🤣

    3 1 Отговор
    Видяхте ли как са брандирали страниците на прогресивните фатмаци за изборите ?
    Малко плешива ми се вижда мафиЙотова и много прилича на един пишман генерал, шофьорче на самолет. 🤣🤣🤣

    13:05 05.10.2026

  • 52 си пън

    5 1 Отговор
    радев,икономическия прогрес свършва с събирането на капачки за кувьози и линейки и детска болница,при раздаването на милиони за един фашистки режим

    13:09 05.10.2026

  • 53 Ха,ха

    1 0 Отговор
    Що бе в муртроландия нема ли специалисти🤣😂😂 най големите дебиили

    13:28 05.10.2026

  • 54 Скоро…

    2 0 Отговор
    …ще започне този да продава прахосмукачки на хората и да им чука по вратите! Когато не разбираш нищо от макро и микроикономика и правиш изказвания, нещата се случват така -> оставка!!!!!

    13:35 05.10.2026

  • 55 Ти Нямаш И !

    2 0 Отговор
    Една Пръдня !

    Какво Ще Развиваш ?

    13:36 05.10.2026

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