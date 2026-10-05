Радев: Икономическият потенциал на една нация вече не се измерва само с индустриални постижения, а и с изследвания и модели развити чр

Икономическият потенциал на една нация вече не се измерва само с индустриални постижения, а и с изследвания и модели развити чрез изкуствен интелект. С тази изключително ефективна симбиоза и силна екосистема, която се изгради около INSAIT, България вече е в центъра на този процес. Това каза министър-председателят Румен Радев на официалната церемония в Министерския съвет, по време на която бяха представени новите стипендианти в програмата EXPLORER (EXcellence Program in technoLOgy and REseaRch) на INSAIT.
Премиерът Румен Радев подчерта, че при създаването си преди няколко години INSAIT е имал ясна стратегическа цел - да развие изкуствения интелект и високите технологии в България. „Мога да кажа, че само за няколко години тази цел е надхвърлена. Това, което правите всички вие заедно – INSAIT, Софийският университет „Свети Климент Охридски“, Олимпийското движение, българските училища, българските иновативни компании, "изстрелва" България в нова орбита“, заяви министър-председателят.
„С днешното събитие показваме, че България може да се грижи за своите млади умове”, каза министърът на образованието и науката Георги Вълчев. По думите му още при обсъждането за стартиране на EXPLORER, заедно с проф. Вечев са си поставили като основна идея да се даде възможност на някои от най-талантливите ни ученици да развият потенциала си в Софийския университет като се фокусират изцяло върху учебния процес. „Дерзайте, превърнете се в светъл пример и не забравяйте, че за да стигнете дотук някой ви е подкрепял - това са вашите семейства и някой е отварял врата, за която не подозирате - това са вашите учители”, обърна се проф. Вълчев към стипендиантите. Той ги призова да използват пълноценно периода си в Софийския университет и да черпят от знанията във всички области - както в областта на информационните технологии и изкуствения интелект, така и в социалните науки и всички други клонове на знанието, за да се изградят като знаещи и можещи млади хора, които разбират света, в който живеят.
Новите петнадесет стипендианти на EXPLORER са носители на множество медали от международни олимпиади и състезания и имат десетки отличия от национални надпревари. Още преди да започнат висшето си образование част от тях вече са работили с автономни роботи, участвали в разработването на системи за обучение на големи езикови модели и приложения с изкуствен интелект. Имат участие в научни и софтуерни проекти, публикации на международни научни форуми и опит в технологични компании и стартъпи. За млади хора с подобни постижения се конкурират водещи университети и технологични центрове от цял свят. EXPLORER им дава възможност още като студенти да работят по научни изследвания на световно ниво и в същото време да останат в България.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
11:46 05.10.2026
2 Поучения
11:46 05.10.2026
3 Не ни трябва интелект
11:46 05.10.2026
4 Леле, какъв ни е умник!
11:47 05.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Не вярвам нито на Държавата, нито на КЗП
-;-
Мунчо така красиво говори, че аха и да съм му повярвал
Коментиран от #28
11:48 05.10.2026
7 министър-председателят Румен Радев
11:49 05.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Радев, изкуствен интелект обаче
11:52 05.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Нексус
До коментар #5 от "Еврото се срина с 1 % само за ден":Ми минавай в рубли, те са по-стабилни.
Какво чакаш?
Коментиран от #21
11:54 05.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Госあ
До коментар #10 от "Нексус":Искаш планова, социалистическа икономика, значи! И аз, апропо. Щото на пазара, толко зимат специалистите. Друг е въпросът за страните зареждащи пазара, ама ние не сме от тех, нема и да бъдем у тоо съюз
11:57 05.10.2026
14 Факт
12:02 05.10.2026
15 ФАКТИ
12:02 05.10.2026
16 Макробиолог
12:03 05.10.2026
17 Честито ви еврозонци
Тоест: всеки депозит от 200 000 евро загуби 2000 евро само днес. Нали така Радев?
12:05 05.10.2026
18 Тошко
12:06 05.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Стенли
12:07 05.10.2026
21 Така е
До коментар #11 от "Нексус":рублите са по-стабилни от еврото ! Факт
12:07 05.10.2026
22 Макробиолог
12:08 05.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Само лъжи и тъпотии
12:10 05.10.2026
25 Алооо, крипто маняка Радев
12:16 05.10.2026
26 мунчо и зкпч
12:17 05.10.2026
27 Краставици, пипер и домат няма
12:24 05.10.2026
28 Най-видимо се измерва
До коментар #6 от "Не вярвам нито на Държавата, нито на КЗП":с интензитета на затъването в дългове. 60+ млрд. и ни трупат още !
12:24 05.10.2026
29 Офффф
12:29 05.10.2026
30 Олеееее, герой
12:30 05.10.2026
31 Лореин
Обърнисе та го виж! Никъде го няма!
12:34 05.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Стипендиантите
12:36 05.10.2026
34 Прогресивни съветски шарлатани !
Коментиран от #36, #49
12:38 05.10.2026
35 Историята помни
12:41 05.10.2026
36 Те ако бяха "комуняги"
До коментар #34 от "Прогресивни съветски шарлатани !":Щеше да е прекрасно, но не са за съжаление младеж
Коментиран от #44, #50
12:42 05.10.2026
37 Пламен
Дори да имат пълен отличен успех, те вече нямат право на финансирани от държавния бюджет стипендии.
......
Мунчо иска простите да са повече и да гласуват за него,защото има снимка с Путя.
12:43 05.10.2026
38 АГАТ а Кристи
"Другари", на ревера да си сложите значка с лика на Мунчо Боташов Решетников ! Както беше с Гошо Тарабата !!!
Коментиран от #39
12:43 05.10.2026
39 АГАТ а Кристи
До коментар #38 от "АГАТ а Кристи":.... "15 %."... /натиснал съм в съседство/
12:46 05.10.2026
40 Аз съм веган
12:49 05.10.2026
41 Не ти работи изкуственият интелект Рундю
В архивите на някогашното стопанско обединение и базово предприятие тогава стотици и вероятно хиляди ученици и студенти (бъдещи кадри за комбината) са получавали целеви стипендии срещу последващо разпределение и задължителна работа, но точна обобщена цифра за тези години не е публично оповестена....." Има я, има я, но нещо статистиката не е у ред ! И разпечатана дажа от онова време я имам ! ...
12:49 05.10.2026
42 Страшна държава,
12:52 05.10.2026
43 Абсурдистан
12:54 05.10.2026
44 Антимедиатор
До коментар #36 от "Те ако бяха "комуняги"":Не се напъвай, видяли сме какво могат дрогарете!
Минчо и той е от тях, нали е бил делегат на 14-тия конгрес, отделно , че е същият чугун.
12:55 05.10.2026
45 Алйоооо...
12:55 05.10.2026
46 Анонимен
12:56 05.10.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Мунчо Копейкин празнодумеца
Може и да има, но аз не си спомням. Лъже нагло и безсрамно и после казва "никой не е казвал такова нещо". Спомняте ли си неговото заричане "Ако аз управлявах нямаше да се краде" ?
Такова крадене както сега, не е имало от времената на Луканов, Беров и Виденов, когато БКП-ДС, под инструктажа на Кремъл ограбиха всички активи на държавата.
13:00 05.10.2026
49 ежко
До коментар #34 от "Прогресивни съветски шарлатани !":Нито от либерални мумии.Изобщо муммията си е мумия и точка!
13:01 05.10.2026
50 Дрън, дрън съветски чугун
До коментар #36 от "Те ако бяха "комуняги"":Щеше да е прекрасно като в Куба, Венесуела или Северна Корея ?
13:02 05.10.2026
51 Кажи честно ... 🤣
Малко плешива ми се вижда мафиЙотова и много прилича на един пишман генерал, шофьорче на самолет. 🤣🤣🤣
13:05 05.10.2026
52 си пън
13:09 05.10.2026
53 Ха,ха
13:28 05.10.2026
54 Скоро…
13:35 05.10.2026
55 Ти Нямаш И !
Какво Ще Развиваш ?
13:36 05.10.2026