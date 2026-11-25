Нови прекъсвания на топлоподаването са обявени в части от столичните квартали „Изток“ и „Лозенец“, а сроковете за възстановяване на услугата достигат до 15 декември. Междувременно проблемите с ТЕЦ „Изток“ продължават да оставят без парно и топла вода абонати в редица райони на София.

Последното съобщение на „Топлофикация София“ засяга адреси на улиците „Тинтява“ №12, „Тодор Стоянов“ №28 и „Антон Павлович Чехов“ №58А, №60 и №62. За тях е посочен прогнозен срок за възстановяване на топлоподаването 11 декември в 23:59 часа.

Ново прекъсване е обявено и в част от „Лозенец“. Без услуга са адреси по улиците „Вискяр планина“, „Джеймс Баучър“, „Златен рог“, „капитан Тодор Ночев“, „Любата“, „Червена стена“ и булевард „Черни връх“. Посоченият срок за възстановяване е 8 декември в 23:59 часа.

Най-дългият срок е в „Изток“

Отделно от тези прекъсвания в „Изток“ е включено в програмата за планови ремонти карето между улиците „Д-р Стамен Григоров“, „Светослав Обретенов“, „Люлякова градина“ и „Антон Павлович Чехов“. Засегнати са адреси на „Д-р Стамен Григоров“ №1–9, „Светослав Обретенов“ №5 и №7, „Люлякова градина“ №12 и №13 и „Антон Павлович Чехов“ №22. За тях е обявен срок 15 декември 2026 г.

В актуалния регистър на дружеството продължават да фигурират аварии и ремонти в части от „Младост 1“, „Младост 1А“, „Младост 2“, „Младост 3“, „Дианабад“, „Гео Милев“, „Слатина“, „Дружба 1“, „Дружба 2“, „Мусагеница“, „Студентски град“ и „Витоша“. Сред адресите са блокове, жилищни сгради, обществени обекти и отделни улици.

Проблемите с ТЕЦ „Изток“ продължават

Кметът на София Васил Терзиев заяви, че очаква от директора на „Топлофикация София“ Петър Петров план с краткосрочни и дългосрочни мерки, финансови разчети и ясно разпределение на отговорностите. По думите му продължават проблемите с ТЕЦ „Изток“, а засегнати са и студентските общежития, Академията на МВР и Американският колеж.

„Не може да няма решение“, заяви Васил Терзиев, като посочи, че целта е хората да не останат без отопление през зимата.

В „Студентски град“ проблемите с парното и топлата вода продължават, като за част от общежитията няма посочен конкретен окончателен срок за трайно възстановяване. Министерството на образованието и науката е създало кризисна работна група за търсене на решения за засегнатите студенти.

„Топлофикация София“ посочва, че екипите ще работят за съкращаване на сроковете и при техническа възможност услугата ще бъде възстановена по-рано. За периода на прекъсването на засегнатите клиенти не се начислява топлинна енергия за отопление и битово горещо водоснабдяване.

Източници: bnrnews.bg, sofia24.bg, stolica.bg