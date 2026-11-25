Софийският университет „Св. Климент Охридски“ отбелязва патронния си празник с богослужение, литийно шествие, академично тържество и церемония по връчване на научни отличия и дипломи.

Програмата започва в 7:30 часа с богослужение в академичния параклис „Св. Климент Охридски“ в Богословския факултет на площад „Св. Неделя“ №19. След службата ще се състои литийно шествие до паметника на свети Климент Охридски.

В 11:00 часа Академичният съвет, начело с ректора проф. Елиза Стефанова, ще поднесе венец пред паметника на патрона на университета. Цветя ще бъдат положени и пред паметниците на дарителите Евлоги и Христо Георгиеви. Данните за програмата са публикувани от Софийския университет и са потвърдени от Българското национално радио.

Академично слово за Съединението

Академичното тържество в аулата на университета започва в 11:15 часа с поздрав към академичната общност от ректора проф. Елиза Стефанова.

Академичното слово ще бъде произнесено от проф. д.н. Веселин Янчев, преподавател в Историческия факултет и председател на Общото събрание на университета в периода 2019-2023 г. Темата е „Княз Александър I Български, Русия, армията и Съединението“.

Изборът на темата поставя в центъра на тържеството отношенията между българския княз, Русия и армията в периода около Съединението от 1885 г.

Връчват дипломи и награди

В рамките на церемонията ще бъдат връчени удостоверения на новоизбраните професори за периода от 25 ноември 2025 г. до 25 ноември 2026 г. Дипломи ще получат и преподавателите, защитили през същия период научната степен „доктор на науките“.

Сред отличията са голямата награда за научна и изследователска дейност на Софийския университет за 2026 г., наградата на Столичната община за най-добър млад учен на университета и почетният знак на кмета на Столичната община за принос в хуманитарната наука.

Предвидени са още стипендия за студент от Карлово на името на братя Евлоги и Христо Георгиеви за учебната 2026-2027 г., както и годишните награди на Алма матер за учебната 2026/2027 г.

Празничната програма ще завърши с музикално изпълнение на Университетския хор за старинна музика с диригент Красимира Цуцуманова.

Източници: bnrnews.bg