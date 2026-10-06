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България приема среща на Муцунски и Петрова в София

България приема среща на Муцунски и Петрова в София

6 Октомври, 2026 06:01 1 357 14

  • българия-
  • северна македония-
  • тимчо муцунски-
  • коридор viii-
  • външно министерство

Разговорът между външните министри ще се проведе на 8 октомври в рамките на конференцията за Коридор VIII.

България приема среща на Муцунски и Петрова в София - 1
Снимка: МВнР
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Външните министри на България и Република Северна Македония Велислава Петрова-Чамова и Тимчо Муцунски ще проведат среща в София на 8 октомври. Българското Министерство на външните работи е приело искането за разговор, съобщи „24 часа.мк“.

Срещата ще се състои в рамките на международната министерска конференция за Коридор VIII, която ще се проведе в българската столица на 7 и 8 октомври. На форума ще присъства и Муцунски, а домакин е българският външен министър.

От Министерството на външните работи са определили възможния разговор като „част от редовния диалог между двете страни“, съобщи БНР. По информация на радиото до София е изпратена нота с искане за двустранна среща.

Инициативата е дошла от македонската страна след съвет на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. По време на среща с премиера на Северна Македония Християн Мицкоски тя е препоръчала Муцунски да потърси разговор с българския си колега с цел „възстановяване на пътя на страната към преговори с ЕС“, съобщи БНР.

Последната официална среща между Муцунски и Петрова-Чамова е била през май в кулоарите на среща на НАТО в Швеция. Според „24 часа.мк“ разговорът тогава е приключил без съществен напредък и без промяна в позициите на двете страни.

Предстоящият разговор ще се проведе на фона на засилен дипломатически диалог между София и Скопие. Очаква се той да даде възможност за обсъждане на двустранните отношения и на европейската перспектива на Република Северна Македония.

Източници: focus-news.net, bnrnews.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Нека

    10 0 Отговор
    да внимаваме с Чамова !

    06:18 06.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 тоя измисления

    7 0 Отговор
    муцунски ще правили ли муцуни на срещата?

    06:30 06.10.2026

  • 5 Чамова и Муцунски

    14 0 Отговор
    приличат на герои от комедиен сериал. И са такива!

    06:31 06.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Чамова-Петрова

    10 0 Отговор
    От пазара ли си купува тоалетчетата?

    06:38 06.10.2026

  • 8 ауу бре

    12 0 Отговор
    Каква е пък сега тая асимитречина торба вместо рокля? Абе тая жена иска да е оригинална, но се получава съвсем друг ефект...Министър на външните работи трябва да ходи с консервативно облекло, поне нека види другите министри по света. Имахме едва гламава Захариева с шарените рокли и тя беше станала за смях по света.

    Коментиран от #10

    06:52 06.10.2026

  • 9 диалог

    9 0 Отговор
    Тимчо: Приятно ми е, вие сте сътрудничката на министъра нали? Предайте му, че го очаквам.

    06:53 06.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 аааа

    11 0 Отговор

    До коментар #10 от "Нищо не разбираш!":

    Викат им гнева на шивача. Взел един плат, разкъсал го и айде в магазина.

    06:59 06.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Самуил

    0 0 Отговор
    Дай да го видим този Муцунски.

    08:19 06.10.2026

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