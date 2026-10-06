България приема среща на Муцунски и Петрова в София

Външните министри на България и Република Северна Македония Велислава Петрова-Чамова и Тимчо Муцунски ще проведат среща в София на 8 октомври. Българското Министерство на външните работи е приело искането за разговор, съобщи „24 часа.мк“.

Срещата ще се състои в рамките на международната министерска конференция за Коридор VIII, която ще се проведе в българската столица на 7 и 8 октомври. На форума ще присъства и Муцунски, а домакин е българският външен министър.

От Министерството на външните работи са определили възможния разговор като „част от редовния диалог между двете страни“, съобщи БНР. По информация на радиото до София е изпратена нота с искане за двустранна среща.

Инициативата е дошла от македонската страна след съвет на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. По време на среща с премиера на Северна Македония Християн Мицкоски тя е препоръчала Муцунски да потърси разговор с българския си колега с цел „възстановяване на пътя на страната към преговори с ЕС“, съобщи БНР.

Последната официална среща между Муцунски и Петрова-Чамова е била през май в кулоарите на среща на НАТО в Швеция. Според „24 часа.мк“ разговорът тогава е приключил без съществен напредък и без промяна в позициите на двете страни.

Предстоящият разговор ще се проведе на фона на засилен дипломатически диалог между София и Скопие. Очаква се той да даде възможност за обсъждане на двустранните отношения и на европейската перспектива на Република Северна Македония.

Източници: focus-news.net, bnrnews.bg