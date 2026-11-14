Диана Русинова с остри думи към политиците след трагедията на АМ „Тракия“: Спрете да политиканствате!

„Спрете да политиканствате, безобразни и нагли сте!“ С тези думи председателят на Европейския център за транспортни политики Диана Русинова започна поредната си публикация във Facebook. Тя отправи остра критика към политическите сили след тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“, при която загинаха 11 души, а над 40 бяха приети в болница.

Русинова обвини политиците, че вместо да поемат отговорност и да търсят решения, са насочили публичните си изяви към взаимни оправдания и прехвърляне на вината.

В публикацията си тя посочва няколко проекта, свързани с пътната безопасност, които според нея не са били реализирани. Сред тях е договор от 23 март 2020 г. за разработване и внедряване на интелигентна транспортна система в обхвата на АМ „Тракия“, който впоследствие е прекратен през 2022 г.

Русинова припомня и проект от 2021 г. за повишаване на безопасността при лоши атмосферни условия в участък от АМ „Хемус“, който по думите ѝ също не е бил осъществен.

Тя обръща внимание и на решение на Агенция „Пътна инфраструктура“ от 5 февруари 2025 г., свързано с поставянето на хоризонтална маркировка за мъгла на автомагистрала „Струма“. Според нея и тази инициатива не е довела до реални действия.

Председателят на Европейския център за транспортни политики определя като цинично оправданието с недостига на публични средства на фона на човешките жертви и пострадалите при тежкия инцидент.

В заключение Диана Русинова отправя критики към управлявалите страната през последните години, като заявява, че независимо от политическите промени резултатите в сферата на пътната безопасност остават незадоволителни.