"Тренд": В началото на предизборната кампания: Йотова–Вълчев с близо 48%, Гюров–Кандев са втори с 24,6%

За две трети от българите (66%) предстоящите избори за президент и вицепрезидент са важни, като 29% ги определят като много важни, а 37% като по-скоро важни. Това става ясно от изследване на "Тренд".
38% от пълнолетните български граждани, живеещи на територията на страната (малко над 2 милиона души), декларират, че със сигурност ще упражнят правото си на глас на 25 октомври. 20% все още се колебаят дали да гласуват.
Кандидатпрезидентската двойка Йотова-Вълчев получава подкрепата на 47,8% от заявилите, че ще гласуват. За Гюров-Кандев биха гласували 24,6%, а на трето място се нареждат кандидатите на „Възраждане“ Костадинов-Волгин с 9,7% от гласовете. Кандидатите на МЕЧ Василев-Манов се ползват с подкрепата на 4,6%, а Михайлов-Матеева от „Величие“ заемат пета позиция с 2,4%. Шестото място е за Христанов-Черкезова с 1,9%.
В последния месец не регистрираме сериозна динамика в електоралната картина. „Прогресивна България“ остава лидер, ползвайки се с подкрепата на 40,8% от гласуващите. Втората позиция се заема от ГЕРБ с 14,2%. На трето и четвърто място са ПП и ДБ със съответно 7,6 и 6,5 от всички заявили, че биха гласували на следващи парламентарни избори. ДПС остава с подкрепата на 6,2%, а „Възраждане“ с 5,7%. Близо до ръба на парламентарната бариера са МЕЧ (3,8%) и БСП (3,6%). Следват ги Величие с 2,7% и Сияние с 2,2%.
Фиш на изследването
Проучването на „Тренд“ е по поръчка на „24 часа". То е посветено на обществените нагласи спрямо предстоящите президентски избори. Изследването е реализирано в периода между 26 септември и 2 октомври 2026 г. чрез пряко полустандартизирано интервю "лице в лице" с таблет сред 1003 души на възраст 18+.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Пълни глупости
Коментиран от #17, #19
07:46 06.10.2026
4 Емигрант
Коментиран от #28
07:47 06.10.2026
5 Не е вярно
Коментиран от #16, #22
07:47 06.10.2026
6 А УСЕЩАТ ЛИ СЕ ....
07:48 06.10.2026
7 ИЗБОРЕН ТЕАТЪР
07:48 06.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 оня с коня
Коментиран от #15
07:52 06.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Кина
Коментиран от #21
07:58 06.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Трол
08:01 06.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Не е вярно
До коментар #5 от "Не е вярно":САМО ВЪЗРАЖДАНЕ!!!
08:04 06.10.2026
17 55555
До коментар #3 от "Пълни глупости":Гъбите са вкусно ястие,и поне ще те нахранят,а политиците ще те измамят.
08:06 06.10.2026
18 центавос
08:06 06.10.2026
19 МАЛЕЕЙ
До коментар #3 от "Пълни глупости":според ВАША МИЛОСТ ТРЯБВА ДА ПОДКРЕПЯ ЛАМАТА ПЕТРОХАНСКА ВМЕСТО ДА СЕ РАЗХОДЯ И ДА СЪБЕРА 2 КИЛОГРАМА МАНАТАРКИ И СЪРНЕЛА
Коментиран от #29
08:07 06.10.2026
20 Фен
08:08 06.10.2026
21 МАЛЕЕЙ
До коментар #11 от "Кина":ТОВА Е 37 ГОДИНИ
08:08 06.10.2026
22 рано сабахлем
До коментар #5 от "Не е вярно":с МАСТИКА -ЛОША ИДЕЯ
08:10 06.10.2026
23 Емигрант
08:11 06.10.2026
24 Такива
08:13 06.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Госъ
08:16 06.10.2026
27 Точен
08:18 06.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Нищо подобно
До коментар #19 от "МАЛЕЕЙ":не съм казала. Има кандидати, които са много класи над Гюро и Мунчовица...
08:20 06.10.2026
30 Емигрант
Коментиран от #31, #34
08:22 06.10.2026
31 Иванчо I-ви
До коментар #30 от "Емигрант":Знаеш ли изобщо какво е комунизъм, кой го е създал ???
Коментиран от #36
08:25 06.10.2026
32 Имотен балон
Брокерите и строителния сектор трябва да разберат, обикновените хора нямат парите, които искат. Цените им са балон. Разбира се не очаквам такова разбиране от тези, които си изпраха парите и се набалбукаха. Трябва да се разбие строителния олигопол и да влезнат фирми предлагащи имоти на разумни човешки цени.
08:27 06.10.2026
33 САПНА
08:28 06.10.2026
34 Механик
До коментар #30 от "Емигрант":Свиквай, емигранте! Още лоши новини ви чакат вас от жълтите павенца.
Гледай какво става в Германия и Франция. Скоро и там няма да ви искат.
08:28 06.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 ЕДГАР КЕЙСИ
08:29 06.10.2026
38 Хлътев
08:32 06.10.2026