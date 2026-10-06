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"Тренд": В началото на предизборната кампания: Йотова–Вълчев с близо 48%, Гюров–Кандев са втори с 24,6%

"Тренд": В началото на предизборната кампания: Йотова–Вълчев с близо 48%, Гюров–Кандев са втори с 24,6%

6 Октомври, 2026 07:35 854 38

  • тренд-
  • илияна йотова-
  • андрей гюров-
  • костадин костадинов-
  • избори-
  • президент

Очакваната активност сочи сигурен балотаж

"Тренд": В началото на предизборната кампания: Йотова–Вълчев с близо 48%, Гюров–Кандев са втори с 24,6% - 1
Снимка: Тренд
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

За две трети от българите (66%) предстоящите избори за президент и вицепрезидент са важни, като 29% ги определят като много важни, а 37% като по-скоро важни. Това става ясно от изследване на "Тренд".

38% от пълнолетните български граждани, живеещи на територията на страната (малко над 2 милиона души), декларират, че със сигурност ще упражнят правото си на глас на 25 октомври. 20% все още се колебаят дали да гласуват.

Кандидатпрезидентската двойка Йотова-Вълчев получава подкрепата на 47,8% от заявилите, че ще гласуват. За Гюров-Кандев биха гласували 24,6%, а на трето място се нареждат кандидатите на „Възраждане“ Костадинов-Волгин с 9,7% от гласовете. Кандидатите на МЕЧ Василев-Манов се ползват с подкрепата на 4,6%, а Михайлов-Матеева от „Величие“ заемат пета позиция с 2,4%. Шестото място е за Христанов-Черкезова с 1,9%.

В последния месец не регистрираме сериозна динамика в електоралната картина. „Прогресивна България“ остава лидер, ползвайки се с подкрепата на 40,8% от гласуващите. Втората позиция се заема от ГЕРБ с 14,2%. На трето и четвърто място са ПП и ДБ със съответно 7,6 и 6,5 от всички заявили, че биха гласували на следващи парламентарни избори. ДПС остава с подкрепата на 6,2%, а „Възраждане“ с 5,7%. Близо до ръба на парламентарната бариера са МЕЧ (3,8%) и БСП (3,6%). Следват ги Величие с 2,7% и Сияние с 2,2%.

Фиш на изследването

Проучването на „Тренд“ е по поръчка на „24 часа". То е посветено на обществените нагласи спрямо предстоящите президентски избори. Изследването е реализирано в периода между 26 септември и 2 октомври 2026 г. чрез пряко полустандартизирано интервю "лице в лице" с таблет сред 1003 души на възраст 18+.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Пълни глупости

    27 1 Отговор
    и облъчване на стадото. А то нека блее и да ходи за гъби в изборния ден...

    Коментиран от #17, #19

    07:46 06.10.2026

  • 4 Емигрант

    27 1 Отговор
    Българския народ е световен лидер без конкуренция по простащина !

    Коментиран от #28

    07:47 06.10.2026

  • 5 Не е вярно

    11 17 Отговор
    САМО ГЮРОВ КАНДЕВ...

    Коментиран от #16, #22

    07:47 06.10.2026

  • 6 А УСЕЩАТ ЛИ СЕ ....

    14 9 Отговор
    ....ЛАМАГюРО И КАНДИ ЛАМБЕВ КАКВИ НЕНУЖ НЯЦИ СА........?

    07:48 06.10.2026

  • 7 ИЗБОРЕН ТЕАТЪР

    25 2 Отговор
    Ала бала и лъжливи проучвания.

    07:48 06.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 оня с коня

    9 6 Отговор
    А как искаха Злобните тролове тука и Борисов да се вслючи в надпреварата,та да загуби Безславно?!А безпогрешното му Прозрение е че Подкрепящите радев и респективно Йотова все още не са се отърсили от Еуфорията,а това ще стане След НГ когато започнат да страдат от истинско Безпаричие,но Изборите вече ще са минали.

    Коментиран от #15

    07:52 06.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Кина

    1 8 Отговор
    Кой нормален ще поиска да замени един наяден кърлеж с гладен..?

    Коментиран от #21

    07:58 06.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Трол

    7 4 Отговор
    Йотова и Вълчев печелят с 99%.

    08:01 06.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Не е вярно

    9 7 Отговор

    До коментар #5 от "Не е вярно":

    САМО ВЪЗРАЖДАНЕ!!!

    08:04 06.10.2026

  • 17 55555

    7 3 Отговор

    До коментар #3 от "Пълни глупости":

    Гъбите са вкусно ястие,и поне ще те нахранят,а политиците ще те измамят.

    08:06 06.10.2026

  • 18 центавос

    11 2 Отговор
    хи хи агенциите се скъсват да убеждават бай хасан и баба пена,че само за тез двата тандема продажници са избраните,само костя феникса ке ги оправи продажните твари осрански

    08:06 06.10.2026

  • 19 МАЛЕЕЙ

    4 6 Отговор

    До коментар #3 от "Пълни глупости":

    според ВАША МИЛОСТ ТРЯБВА ДА ПОДКРЕПЯ ЛАМАТА ПЕТРОХАНСКА ВМЕСТО ДА СЕ РАЗХОДЯ И ДА СЪБЕРА 2 КИЛОГРАМА МАНАТАРКИ И СЪРНЕЛА

    Коментиран от #29

    08:07 06.10.2026

  • 20 Фен

    2 4 Отговор
    Мен ме кефят Макс и Мориц от Гоце Делчев. По-нелепа двойка не сме имали.

    08:08 06.10.2026

  • 21 МАЛЕЕЙ

    5 0 Отговор

    До коментар #11 от "Кина":

    ТОВА Е 37 ГОДИНИ

    08:08 06.10.2026

  • 22 рано сабахлем

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "Не е вярно":

    с МАСТИКА -ЛОША ИДЕЯ

    08:10 06.10.2026

  • 23 Емигрант

    8 2 Отговор
    Тези 47 % показват категорично, че българският народ е под въздействието на наркотици, затова Йотова нали е "национално отговорна" е освободила от затвора "Ескобара" за да го лекува свободно с "илачито" амфетамин ! Каква "патриотка" само е "родила" земята българска ?

    08:11 06.10.2026

  • 24 Такива

    12 0 Отговор
    Предварителни проучвания са платени и фалшиви с цел заблуда на хората и за слаба изборна активност.Трябва да бъдат забранени!

    08:13 06.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Госъ

    3 0 Отговор
    Стига бе тая…

    08:16 06.10.2026

  • 27 Точен

    7 1 Отговор
    Убеден съм, че само за ВЪЗРАЖДАНЕ си струва да гласуваш. Останалите са в кюпа на извратения Брюксел.

    08:18 06.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Нищо подобно

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "МАЛЕЕЙ":

    не съм казала. Има кандидати, които са много класи над Гюро и Мунчовица...

    08:20 06.10.2026

  • 30 Емигрант

    1 2 Отговор
    В Русия/Сибир/ - истинска ЧУМА, а в България аналогът и, ЧУМАТА - "възрожденски"комунизъм ? И двата случая са смъртоносни !

    Коментиран от #31, #34

    08:22 06.10.2026

  • 31 Иванчо I-ви

    2 1 Отговор

    До коментар #30 от "Емигрант":

    Знаеш ли изобщо какво е комунизъм, кой го е създал ???

    Коментиран от #36

    08:25 06.10.2026

  • 32 Имотен балон

    2 0 Отговор
    Пазарът на имоти в България е силно изкривен и нереален с брутални надценки, вследствие на огромното изпиране на пари, което беше осъществено. Хора с мръсни и укрити пари, от корупция и какво ли не. Изкупиха апартаментите на килограм, по цели сгради. С което се навреди на обикновения купувач, който не може да си позволи тези цени. Затова данъците за имоти трябва да се вдигне в ПЪТИ на основата на количество, над втори, трети апартамент, прогресивни данъци. Защото се превърнаха в Бирници!

    Брокерите и строителния сектор трябва да разберат, обикновените хора нямат парите, които искат. Цените им са балон. Разбира се не очаквам такова разбиране от тези, които си изпраха парите и се набалбукаха. Трябва да се разбие строителния олигопол и да влезнат фирми предлагащи имоти на разумни човешки цени.

    08:27 06.10.2026

  • 33 САПНА

    1 0 Отговор
    Знаем как се провеждат тези проучвания, по-точно Промивания на обществените нагласи. Аз лично участвам в тях въпреки че мнооого рядко ме допускат. Всичко е контрол на съзнанието.

    08:28 06.10.2026

  • 34 Механик

    0 1 Отговор

    До коментар #30 от "Емигрант":

    Свиквай, емигранте! Още лоши новини ви чакат вас от жълтите павенца.
    Гледай какво става в Германия и Франция. Скоро и там няма да ви искат.

    08:28 06.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 ЕДГАР КЕЙСИ

    3 0 Отговор
    ЦЕЛТА НА ЧОРАПА Е ЯСНА ...................... ДА ВНУШИ НА "НАСЕЛЕНИЕТО" ЧЕ .....................ПОБЕДАТА НА ПИГИ ЙОТОВА ЩЕ Е НАД 50% И ...................... НЯМА НУЖДА ОТ БАЛОТАЖ ..................... И "АЛА - БАЛА" С "МАДУРОВКИТЕ" НЯМА А А А ..................... НИЕ НЕ ВЯРВАМЕ В "ПРОГРЕСИВНАТА ЧЕСТНОСТ" НА ЧОРАПА .................... ФАКТ !

    08:29 06.10.2026

  • 38 Хлътев

    2 0 Отговор
    Не вярвайте на предварителната социология. Това е стар метод за контрол на обществените нагласи използван още през 70те в САЩ. Мислете с главите си, не гледайте ТикТок и Фейсбук простотии, търсвете реална информация. ЧЕТЕТЕ КНИГИ !!! Само тогава ще съумеете да сглобите цялата картинка и да напревите правилният избор.

    08:32 06.10.2026

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