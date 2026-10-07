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Важните новини във ФАКТИ на 07.10.2026 г.

Важните новини във ФАКТИ на 07.10.2026 г.

7 Октомври, 2026 23:30 574 1

  • кснс-
  • дронове-
  • румен радев-
  • стратегически обекти-
  • мариела генева - попова

След заседанието на КСНС беше обявено, че мерките за противодействие на заплахите ще продължат. Костадин Костадинов заяви, че не подкрепя предложеното становище.

Важните новини във ФАКТИ на 07.10.2026 г. - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Йотова: Има сериозни рискове за критичната инфраструктура

Консултативният съвет за национална сигурност обсъди рисковете за морската сигурност и критичната инфраструктура на България след атаките с дронове срещу два търговски кораба в българската изключителна икономическа зона в Черно море. След заседанието Илияна Йотова заяви, че са отчетени увеличени заплахи за критичната инфраструктура и че мерките за противодействие ще продължат.

Подводен дрон ще търси следи от потъналия кораб ALFA WATAN

Подводен дрон ще обследва мястото в Черно море, където след атака потъна търговският кораб ALFA WATAN. България е поискала съдействие от международни организации за операцията, съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов след заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност.

Радев след КСНС: Когато говорим за национална сигурност, не можем да работим с хипотези

Когато говорим за национална сигурност, не можем да работим с хипотези. Нашата работа е да установяваме истината. Това заяви министър-председателят Румен Радев след заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС), в рамките на което беше обсъдена ситуацията в Черно море. Премиерът посочи, че към момента няма пряка заплаха за националната сигурност на България, но изтъкна, че рискове съществуват поради продължаващата война в Украйна. Тя разширява своя пространствен обхват, заяви Радев и подчерта, че войната е навлязла и в изключителната икономическа зона на България в Черно море с ударите по двата кораба тази седмица.

Две предприятия за отбранителни продукти стават стратегически обекти

Министерският съвет включи „АХЕЛОЙ ОПМ“ ООД и „КАРАШ ИНВЕСТ“ ЕООД в Списъка на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност. Решението е прието с допълнение на Постановление №181 от 2009 г.

Шефът на Клиниката по равматология в УМБАЛ „Свети Георги“ в Пловдив е направила самопризнания

Началникът на Клиниката по равматология към УМБАЛ "Свети Георги" в Пловдив проф. Мариела Генева - Попова е направила самопризнания по случая с източването на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Това съобщи пред журналисти наблюдаващият прокурор Димитър Пехливанов преди заседанието в Окръжния съд по мярката за неотклонение на трима от обвинените за схемата. Попова ще напусне Клиниката и се очаква да бъде освободена от поста декан на Медицинския факултет в Медицинския университет в Пловдив.

Румен Радев след атаките в Черно море: Няма място за истерия

„Няма място за истерия. Необходимо е хладнокръвие и трезва преценка“, заяви премиерът Румен Радев след атаките по два кораба в Черно море.


България
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