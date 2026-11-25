Администрацията на Доналд Тръмп тихомълком се е отказала от идеята бизнес сделки да бъдат използвани като стимул Русия да прекрати войната в Украйна. Причината е слабият интерес на Москва към предложените съвместни проекти в енергетиката и авиацията, съобщават „Ройтерс“ и „Файненшъл таймс“.

Специалните пратеници на американския президент Стив Уиткоф и Джаред Къшнър са уведомили европейски представители, че партньорствата между американски и руски компании вече не са основен елемент от предложенията на Вашингтон към Москва. Промяната е потвърдена от петима служители, запознати с обсъжданията.

Проектите, обсъждани от Вашингтон и Москва

През октомври руски и американски представители, сред които и Къшнър, са обсъждали възможността американски инвеститор да участва в „Северен поток“. Преди руската инвазия в Украйна газопроводите доставяха руски газ за Германия.

Къшнър, който участва в опитите за посредничество между Русия и Украйна, е лансирал и идеи за периода след края на войната. Сред тях са били инвестиции на американски компании в руски петролни проекти и предприятия за производство на титан.

Първоначално руските представители са реагирали положително на предложенията, но впоследствие интересът на Москва е отслабнал. „Стана съвсем ясно, че руснаците не проявяват интерес към подобен тип предложения“, е заявил един от служителите.

Териториалните въпроси остават пречка

Русия продължава да настоява Украйна да отстъпи територии и да направи други компромиси като условие за мир. Киев смята тези искания за неприемливи.

Това означава, че икономическите предложения не са успели да изместят териториалните и политическите условия от центъра на руската позиция. Според съобщеното от служителите Вашингтон вече не разчита основно на бъдещи бизнес отношения, за да насърчи Москва към прекратяване на бойните действия.

През октомври администрацията на Тръмп временно е отменила санкции на САЩ върху руски горива. Ходът е последвал съгласието на Русия да доставя дизелово гориво на световните пазари в опит да бъдат понижени цените.

Източници: news.bg