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Васил Терзиев към МРРБ: Три конкретни теми, по които държавата може да помогне на София

Васил Терзиев към МРРБ: Три конкретни теми, по които държавата може да помогне на София

7 Октомври, 2026 20:47 608 17

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  • саниране-
  • благоустройство

Кметът постави въпросите за програмата за саниране, фонд „Благоустройство“ и финансирането на готовите инфраструктурни проекти на столицата

Васил Терзиев към МРРБ: Три конкретни теми, по които държавата може да помогне на София - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Кметът на София Васил Терзиев постави три конкретни теми, по които очаква действия от Министерството на регионалното развитие и благоустройството - програмата за саниране, създаването на фонд „Благоустройство“ и изпълнението на ангажиментите на държавата към инфраструктурните проекти на столицата.

Повод за позицията му е заявлението на министър Иван Шишков, че МРРБ започва „активно да решава проблемите на София“, направено след среща с кметовете на 24-те столични района.

„Чудесно. Имам три конкретни предложения откъде да започнем“, заяви Терзиев.

Първата тема, която кметът поставя, е бъдещето на програмата за саниране. На 20 януари МРРБ представи проекта на новата програма, а близо девет месеца по-късно Националният план за саниране все още е в предварителна версия.

Предварителният Национален план предвижда поетапно обновяване на жилищния и нежилищния сграден фонд с хоризонт до 2050 г. В документа е заложено и продължаване на политиките за обновяване на многофамилните жилищни сгради. В същото време липсата на окончателно приета програма и конкретен график оставя без отговор собствениците на жилища, които очакват възможност за кандидатстване.

„А хората чакат. Десетки хиляди софиянци питат районните кметове и мен какво се случва, кога ще има програма и кога ще могат да кандидатстват“, посочва Терзиев.

Кметът очаква от МРРБ конкретен отговор на три въпроса - кога програмата ще бъде окончателно приета, кога ще започне и кога гражданите ще могат реално да кандидатстват.

Фонд „Благоустройство“: новото строителство да допринася и за развитието на квартала

Втората тема е създаването на фонд „Благоустройство“ - идея, по която Столичната община работи и за чието реализиране са необходими законодателни промени.

„Радвам се, че министър Шишков вече подкрепя идеята, за която говорим отдавна и по която работим. Още когато я представихме, казахме ясно, че за реализацията ѝ са необходими законодателни промени. Ако МРРБ е готово да помогне те да се случат - има нашата пълна подкрепа“, заявява Терзиев.

Основният принцип на фонда е част от стойността, която се създава с развитието на града и новото строителство, да се инвестира обратно в необходимата публична инфраструктура - улици, детски градини, училища, паркове и други обекти, обслужващи квартала.

Столичната община вече прилага този подход с инструментите, с които разполага. За големите инвестиционни намерения се анализира очакваното въздействие върху съответния квартал - ново население, необходимост от места в детски градини и училища, натоварване на транспортната и уличната мрежа, нужди от зелени площи, паркиране и друга публична инфраструктура. На тази основа Общината води разговори с инвеститорите за участие в компенсирането на установените дефицити.

Следващата стъпка е в този процес да бъдат включени и жителите на кварталите, така че решенията да се търсят съвместно между общината, гражданите и инвеститорите.

София чака 20 млн. евро за вече изпълнени обекти и споразумения за 88 вече одобрени проекта

Третата тема, поставена от кмета, е държавното финансиране за инфраструктурата на София по програмата за общините.

Столичната община е подготвила една от най-мащабните инвестиционни програми на града и има готовност да я изпълнява и със заемно финансиране. В същото време държавата все още дължи на София 20 млн. евро по подписани споразумения и вече изпълнени инфраструктурни обекти по държавната инвестиционна програма.

София има общо 156 готови проекта за над 100 млн. евро по програмата, като за 88 от тях все още няма подписани споразумения. Проектите включват улици, канализация и друга необходима за кварталите инфраструктура.

„Ако ще решаваме активно проблемите на София, можем да започнем оттам - държавата да плати вече изпълненото и да изпълни ангажиментите си към готовите проекти“, заявява Терзиев.

Според кмета конкретните казуси отново показват необходимостта от по-големия разговор за финансова децентрализация и повече възможности общините да инвестират част от ресурса, който се създава на тяхна територия.

„София генерира огромна част от икономическата активност и приходите на държавата. Градът трябва да има повече възможности да инвестира ресурса, който създава, в улиците, училищата, детските градини, транспорта и зелените пространства, от които хората имат нужда. Вместо за всяка голяма инвестиция да зависи от това кога, колко и дали централната власт ще реши да отпусне средства“, посочва кметът.

Терзиев заяви готовност Столичната община да работи с МРРБ и по трите теми - включително за необходимите законодателни промени за фонд „Благоустройство“ и за по-голяма финансова самостоятелност на местната власт.

„Щом министър Шишков иска активно да решава проблемите на София - добре дошъл. Работа има. Хайде да благоустроим отношенията между държавата и София с реална работа, вместо да ги санираме с PR акции“, завършва Васил Терзиев.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лама Калушев

    9 0 Отговор
    А на Петрохан кой ще помогне?

    20:49 07.10.2026

  • 2 Кина

    9 0 Отговор
    Този плужек ако не го изгонят софиянци ще го направят емигрантите , талибани африканци и др.

    20:52 07.10.2026

  • 3 Син Дзъ

    6 0 Отговор
    Петроханските матори за 100 000 евра къде са сега? Някой нов лама няма ли да закарат там? Да са вози на маторите за 100 000 евра не за друго

    20:54 07.10.2026

  • 4 софя яде повечето баница ВИНАГИ

    3 0 Отговор
    има и друга България

    20:55 07.10.2026

  • 5 Злоустройство

    4 0 Отговор
    За какво е данък сгради бе шушумига?

    21:03 07.10.2026

  • 6 Жоро

    3 0 Отговор
    Това че в София се настани повече от половин България не значи Нищо! София не е България, Терзиев!😡

    21:03 07.10.2026

  • 7 Утьо

    5 0 Отговор
    Утка, си ти терзиеф и това е!
    Решил да поставя задачи на министъра, отврат!

    21:05 07.10.2026

  • 8 Скатават се

    5 0 Отговор
    Топлофекация милиарден дълг в евро тоз щял да озеленява

    21:05 07.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Анонимен

    4 0 Отговор
    Тоя смешник не може да помогне дори на себе си - трагичен представител на ПП и ДБ.

    21:05 07.10.2026

  • 11 Пълен нещастник

    3 0 Отговор
    3 жалби с издаден входящ номер до него и минаха 5 месеца от умрял писмо ....

    21:08 07.10.2026

  • 12 Смешно

    0 1 Отговор
    Терзиев е полезен и добър кмет на София. Това отказват да признаят само корумпетата и комунетата. И тролчетата.

    21:11 07.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Сандо

    0 0 Отговор
    Докога държавата ще хрантути София и ще задоволява всеки каприз на софетата,които и без друго се къпят в привилегии?Останалата част от държавата се обезлюдява,икономическата ситуация е катастрофална,а бъдещето е безнадеждно.Софетата са нагли,алчни,ненаситни и безотговорни към държавата и останалите българи.

    Коментиран от #17

    21:17 07.10.2026

  • 15 ХиХи

    0 0 Отговор
    Василка кметункова цел месец глобява за щяло и нещяло да дъбере пари за предизборни ремонти. Асвалтирано пространство между блоковете го писали градинка. Пред раьонните кметства масово спрели неправилно, ни една глоба нема

    21:21 07.10.2026

  • 16 чичка

    0 0 Отговор
    Васил Терзиев е скрития Калушев! Няма как да дадеш почти четвърт милион евра без да задоволиш слабостите си.... И този изр0д е кмета на столицата. Ами ..успех!

    21:25 07.10.2026

  • 17 Георги

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Сандо":

    не софетата да нагли, а управниците им. Софетата идват от същоъо село като тебе и мене, но управниците им са свикнали да получават на готово, а понеже там сассе събрали доста гледат да им осигуряеат всякакви благини за сметка на останалите. Там всички управници са евроатлантици и са за свободен пазар и ненамеса от държавата, ама като стане въпрос за градски транспорт и топлофикация го забравят.

    21:25 07.10.2026

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