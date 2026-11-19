Бюджетът за 2027 г. може да доведе до рецесия и обедняване през следващите три-четири години. Това заяви депутатът от „Демократична България“ Владислав Панев. Според него проектът предвижда допълнително данъчно натоварване на частния сектор с 2 млрд. евро, без да залага достатъчно мерки за ограничаване на разходите и повишаване на ефективността на държавната администрация.

„Това е големият проблем на бюджета, че реформи липсват“, каза Панев.

Критика към разходите и данъчното натоварване

По думите му икономиката се движи от потреблението, производството и инвестициите, но първият двигател е „прегрял“, а вторият не работи достатъчно добре. Панев посочи, че средното увеличение на заплатите в държавната администрация за последните пет години е над 80%, докато производителността на труда е нараснала четири-пет пъти по-малко.

Той свърза бюджетния дефицит и допълнителното парично предлагане с ръста на инфлацията и вноса. Според Панев индустриалното производство намалява от 2022 г. насам, а търговският дефицит продължава да се увеличава. Това, по думите му, влошава конкурентоспособността на икономиката и ограничава инвестициите.

Панев заяви, че още един риск е увеличаването на разходите за лихви, които по бюджетната прогноза ще нараснат три пъти за четири години.

ДБ подкрепя промени в ТЕЛК и администрацията

Депутатът каза, че „Демократична България“ не се противопоставя на непопулярни реформи. Като пример той посочи системата на ТЕЛК и държавната администрация.

„Абсолютно сме „за“ спирането на източването през ТЕЛК-ове, включително ДБ сме внесли законопроект в тази посока“, заяви Панев. Той обаче се обяви против еднакво намаляване на възнагражденията на асистентите на деца с увреждания.

Според него изкуственият интелект може да бъде използван за цялостна ревизия на издадените решения на ТЕЛК. Панев отхвърли твърденията, че опозицията блокира реформите, и заяви, че парламентарното мнозинство не трябва да се страхува от промени, дори когато те могат да предизвикат протести.

Спор за дефицита и административния контрол върху цените

Панев разкритикува и опитите за административно овладяване на цените. Според него държавата едновременно увеличава паричното предлагане чрез дефицит и заеми, а след това се опитва да контролира цените с административни мерки. Той направи паралел с политиките от 90-те години и управлението на Жан Виденов.

Депутатът не приема и тезата, че настоящият дефицит е основно резултат от разходи на предишни правителства. „Не сме свидели фактури от миналата година, които са разплащани тази година“, каза Панев.

По думите му са необходими промени не само в държавната администрация, но и в цялостното управление на публичните финанси.