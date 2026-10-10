Александър Пулев обеща: При нов ценови шок ще предприемем и други действия

Правителството е готово да предприеме допълнителни действия, ако поскъпването на горивата продължи и след изтичането на действащите мерки до края на годината. Това заяви вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев.
„Готови сме, ако продължава да има ескалации и ценови шок, да предприемем и други действия“, каза Пулев, цитиран от Българската национална телевизия.
Акцизът е на минималното позволено ниво
По думите на министъра държавата вече е използвала почти всички основни инструменти за ограничаване на ценовия натиск – акциз, ДДС и директни помощи. Акцизите върху горивата са на най-ниските нива, които европейските правила позволяват, а ставката за пропан-бутана е сведена до нула.
Пулев посочи, че около 80% от директните помощи за пенсионери и уязвими групи вече са изплатени. Мярката е част от пакета за подкрепа на домакинствата в условията на поскъпване на горивата.
ДДС върху горивата остава възможност
Намаляването на ДДС върху горивата продължава да се проучва, но засега не е сред непосредствените решения на кабинета. Според Пулев подобна стъпка би имала сериозно отражение върху публичните финанси.
„Имаме акциз, имаме ДДС и имаме директни субсидии. Ние сме активирали цялостна палитра от мерки“, заяви министърът. Той уточни, че възможностите за допълнителна финансова подкрепа не са неограничени.
Няма непосредствен риск за доставките на петрол
Пулев заяви, че към момента няма индикации за непосредствена заплаха за товарите, свързани със суров петрол. Той се позова на разговор с особения търговски управител на „Лукойл“.
Коментарът му беше направен след ударите с дронове по два търговски кораба в българската икономическа зона на Черно море. Според министъра службите трябва да изяснят дали става дума за изолиран инцидент, или за по-широк натиск върху транспортните коридори.
Развитието на ситуацията може да се отрази върху енергийната сигурност и цените по бензиностанциите. Правителството ще прецени дали да удължи действащите мерки или да въведе допълнителни, ако ценовият натиск се засили.
Източници: bntnews.bg, dnes.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 покруса
15:35 10.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 хаха
Що бе мухъл? Да не би вашите "действия" да повлияха на цените а?А?А?
ХАХАХА
Толкова е лесно, че чак байганьовските кухократунести питеци могат да го направят.
Въвеждат се всичките законови мерки, които действат в Гърция ...
ХАХАХА
Коментиран от #24, #26
15:42 10.10.2026
4 Суленце,
15:43 10.10.2026
5 Какъв
15:45 10.10.2026
6 Бегай
15:46 10.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 !!!?
15:49 10.10.2026
9 Само питам
Коментиран от #22
15:50 10.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Любопитен
15:54 10.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 На китарата Васко жабата
15:57 10.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 И. КАКВО СТЕ ПРЕДПРЕЛИ
16:03 10.10.2026
24 Ехидната
До коментар #3 от "хаха":усмивчица на Алекс говори повече от обещанията
Коментиран от #33
16:04 10.10.2026
25 Вие За Кво Сте Там ?
А Не Да Ми Блеете !
Като Овце !
16:12 10.10.2026
26 И Търсиш !
До коментар #3 от "хаха":Евтино Гориво !
Чакали !
Чакали !
16:14 10.10.2026
27 бгполитик
16:20 10.10.2026
28 Взимаме още по 2 евро от пенсията
Коментиран от #29
16:20 10.10.2026
29 кабакрадев
До коментар #28 от "Взимаме още по 2 евро от пенсията":туй е то новия модел!!!
16:22 10.10.2026
30 Пульо на Сульо
16:23 10.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 избирател
16:28 10.10.2026
33 Прическата видя ли му
До коментар #24 от "Ехидната":Зализана тип Bad hair day everyday :)))
Нямат милост към народа, един красив политика и няма.
16:44 10.10.2026
34 Дефинирай Понятието !
Щок !
16:45 10.10.2026