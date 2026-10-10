Александър Пулев обеща: При нов ценови шок ще предприемем и други действия

Правителството е готово да предприеме допълнителни действия, ако поскъпването на горивата продължи и след изтичането на действащите мерки до края на годината. Това заяви вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев.

„Готови сме, ако продължава да има ескалации и ценови шок, да предприемем и други действия“, каза Пулев, цитиран от Българската национална телевизия.

Акцизът е на минималното позволено ниво

По думите на министъра държавата вече е използвала почти всички основни инструменти за ограничаване на ценовия натиск – акциз, ДДС и директни помощи. Акцизите върху горивата са на най-ниските нива, които европейските правила позволяват, а ставката за пропан-бутана е сведена до нула.

Пулев посочи, че около 80% от директните помощи за пенсионери и уязвими групи вече са изплатени. Мярката е част от пакета за подкрепа на домакинствата в условията на поскъпване на горивата.

ДДС върху горивата остава възможност

Намаляването на ДДС върху горивата продължава да се проучва, но засега не е сред непосредствените решения на кабинета. Според Пулев подобна стъпка би имала сериозно отражение върху публичните финанси.

„Имаме акциз, имаме ДДС и имаме директни субсидии. Ние сме активирали цялостна палитра от мерки“, заяви министърът. Той уточни, че възможностите за допълнителна финансова подкрепа не са неограничени.

Няма непосредствен риск за доставките на петрол

Пулев заяви, че към момента няма индикации за непосредствена заплаха за товарите, свързани със суров петрол. Той се позова на разговор с особения търговски управител на „Лукойл“.

Коментарът му беше направен след ударите с дронове по два търговски кораба в българската икономическа зона на Черно море. Според министъра службите трябва да изяснят дали става дума за изолиран инцидент, или за по-широк натиск върху транспортните коридори.

Развитието на ситуацията може да се отрази върху енергийната сигурност и цените по бензиностанциите. Правителството ще прецени дали да удължи действащите мерки или да въведе допълнителни, ако ценовият натиск се засили.

Източници: bntnews.bg, dnes.bg