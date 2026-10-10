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Александър Пулев обеща: При нов ценови шок ще предприемем и други действия

Александър Пулев обеща: При нов ценови шок ще предприемем и други действия

10 Октомври, 2026 15:30 648 34

  • александър пулев-
  • цени на горивата-
  • акциз-
  • ддс

Правителството е активирало акцизи, помощи и други инструменти за ограничаване на поскъпването на горивата. Намаляването на ДДС се обсъжда, но засега остава на заден план

Александър Пулев обеща: При нов ценови шок ще предприемем и други действия - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Правителството е готово да предприеме допълнителни действия, ако поскъпването на горивата продължи и след изтичането на действащите мерки до края на годината. Това заяви вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев.

„Готови сме, ако продължава да има ескалации и ценови шок, да предприемем и други действия“, каза Пулев, цитиран от Българската национална телевизия.

Акцизът е на минималното позволено ниво

По думите на министъра държавата вече е използвала почти всички основни инструменти за ограничаване на ценовия натиск – акциз, ДДС и директни помощи. Акцизите върху горивата са на най-ниските нива, които европейските правила позволяват, а ставката за пропан-бутана е сведена до нула.

Пулев посочи, че около 80% от директните помощи за пенсионери и уязвими групи вече са изплатени. Мярката е част от пакета за подкрепа на домакинствата в условията на поскъпване на горивата.

ДДС върху горивата остава възможност

Намаляването на ДДС върху горивата продължава да се проучва, но засега не е сред непосредствените решения на кабинета. Според Пулев подобна стъпка би имала сериозно отражение върху публичните финанси.

„Имаме акциз, имаме ДДС и имаме директни субсидии. Ние сме активирали цялостна палитра от мерки“, заяви министърът. Той уточни, че възможностите за допълнителна финансова подкрепа не са неограничени.

Няма непосредствен риск за доставките на петрол

Пулев заяви, че към момента няма индикации за непосредствена заплаха за товарите, свързани със суров петрол. Той се позова на разговор с особения търговски управител на „Лукойл“.

Коментарът му беше направен след ударите с дронове по два търговски кораба в българската икономическа зона на Черно море. Според министъра службите трябва да изяснят дали става дума за изолиран инцидент, или за по-широк натиск върху транспортните коридори.

Развитието на ситуацията може да се отрази върху енергийната сигурност и цените по бензиностанциите. Правителството ще прецени дали да удължи действащите мерки или да въведе допълнителни, ако ценовият натиск се засили.

Източници: bntnews.bg, dnes.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 покруса

    13 1 Отговор
    А дали ще се изпулим при новия ценови щок?!

    15:35 10.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 хаха

    11 1 Отговор
    Типиното байганьовско добиче...

    Що бе мухъл? Да не би вашите "действия" да повлияха на цените а?А?А?
    ХАХАХА

    Толкова е лесно, че чак байганьовските кухократунести питеци могат да го направят.
    Въвеждат се всичките законови мерки, които действат в Гърция ...

    ХАХАХА

    Коментиран от #24, #26

    15:42 10.10.2026

  • 4 Суленце,

    9 3 Отговор
    тръгвайте си вече! Смешници жалки и властници с отпаднала необходимост. Политическа немощ и гаф след гаф!

    15:43 10.10.2026

  • 5 Какъв

    9 0 Отговор
    нов, бе та той не е спирал !

    15:45 10.10.2026

  • 6 Бегай

    8 1 Отговор
    да тичаш на маратона !

    15:46 10.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 !!!?

    5 1 Отговор
    Комсомолци вперèд...!!!?

    15:49 10.10.2026

  • 9 Само питам

    9 1 Отговор
    Че какви мерки са взели до сега ?

    Коментиран от #22

    15:50 10.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Любопитен

    7 0 Отговор
    При нов ценови шок Сашко ще напълни гащите и ще трябва да си ходи..,

    15:54 10.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 На китарата Васко жабата

    7 0 Отговор
    Смешници, освен да наблюдават нищо не правят

    15:57 10.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 И. КАКВО СТЕ ПРЕДПРЕЛИ

    6 0 Отговор
    ИДИОТИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    16:03 10.10.2026

  • 24 Ехидната

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "хаха":

    усмивчица на Алекс говори повече от обещанията

    Коментиран от #33

    16:04 10.10.2026

  • 25 Вие За Кво Сте Там ?

    2 0 Отговор
    За Да Уреждате Тези Въпроси !

    А Не Да Ми Блеете !

    Като Овце !

    16:12 10.10.2026

  • 26 И Търсиш !

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "хаха":

    Евтино Гориво !


    Чакали !

    Чакали !

    16:14 10.10.2026

  • 27 бгполитик

    1 0 Отговор
    ВДИГАМЕ ЦЕНИТЕ!!!

    16:20 10.10.2026

  • 28 Взимаме още по 2 евро от пенсията

    1 0 Отговор
    Мерките на копринените регреси- намаляме заплати, взимаме от пенсии, пускаме да дигат цените на всичко за по високо ДДС, барваме във всеки прокъсан беден джоб и сме преборили олигархията.

    Коментиран от #29

    16:20 10.10.2026

  • 29 кабакрадев

    2 0 Отговор

    До коментар #28 от "Взимаме още по 2 евро от пенсията":

    туй е то новия модел!!!

    16:22 10.10.2026

  • 30 Пульо на Сульо

    2 0 Отговор
    Добре че лъжем, без да мигаме даже. Като има овчици, ще има и вълци. Всеки е длъжен да не е групав.

    16:23 10.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 избирател

    3 0 Отговор
    аиде стига сте предприемали други деиствия видяхме ви що можете стига голи обещания а свършете нещо полезно и смисленно

    16:28 10.10.2026

  • 33 Прическата видя ли му

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Ехидната":

    Зализана тип Bad hair day everyday :)))
    Нямат милост към народа, един красив политика и няма.

    16:44 10.10.2026

  • 34 Дефинирай Понятието !

    1 0 Отговор
    Ценови !

    Щок !

    16:45 10.10.2026

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