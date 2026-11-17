Натрупаният бюджетен дефицит поставя България в труден период, заяви вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев в интервю за NOVA. По думите му правителството се опитва да съчетае мерки за подкрепа на домакинствата и бизнеса с ограничаване на разходите и насочване на средства към реформи и инвестиции.

Пулев обяви пакет от мерки на стойност 2 млрд. евро за домакинствата, индустрията и небитовите потребители на енергия. Той определи ситуацията като безпрецедентна енергийна криза и заяви, че Международната агенция по енергетика я определя като най-голямата в историята на човечеството.

„Сметките за парно и газ няма да се повишават. Това е нашето обещание към домакинствата през тежкия отоплителен сезон“, заяви министърът.

Подкрепа за бизнеса срещу инвестиции в енергийна сигурност

Мерките предвиждат подкрепа за енергоемката индустрия и за около 500 000 микро-, малки и средни предприятия. Пулев уточни, че компаниите ще трябва да реинвестират 50% от получените средства в мерки за енергийна сигурност. Според него целта е бизнесът да повиши производителността и конкурентоспособността си, вместо помощта да бъде използвана единствено за покриване на текущи разходи.

Сред икономическите приоритети министърът посочи модернизацията на инфраструктурата и развитието на индустриални зони в Шумен, Видин, Бургас и други градове. Правителството води и напреднали преговори с международни компании от автомобилния сектор за производство на цели автомобили в България, а не само на отделни компоненти.

Съкращения в администрацията и спор за дефицита

„Дългът сам по себе си не е лошо нещо. Най-важното е за какво ще бъде използван“, посочи Александър Пулев.

Вицепремиерът съобщи, че вече са предприети съкращения на общо 5000 щатни бройки в администрацията. От тях 120 са в Министерството на икономиката. Според Пулев средствата от дълга трябва да бъдат насочени към реформи и инвестиции, които да стимулират икономическия растеж.

Той коментира и критиките към проектобюджета за 2027 г., както и доклада на S&P Global Ratings. Пулев заяви, че кредитният рейтинг на България не е променен и страната е далеч от дългова спирала. По думите му обаче докладът подчертава необходимостта от по-строг контрол върху бюджетния дефицит.

Министърът обвини предишните управляващи в натрупване на неразплатени задължения. Той посочи, че одитни доклади на Сметната палата показват наличие на договори без осигурено финансиране. Пулев определи проектобюджета за 2027 г. като „най-добрия социален бюджет през последните години“.

Източници: dariknews.bg, nova.bg