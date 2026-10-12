"Велислава Петрова: Мораториум за атаките срещу търговски кораби"

България ще настоява за общи европейски действия за гарантиране на сигурността в Черно море и за прекратяване на нападенията срещу търговски плавателни съдове. Това заяви външният министър Велислава Петрова преди заседанието на външните министри на Европейския съюз в Люксембург, цитирана от Нова тв.

По думите ѝ последните инциденти показват ескалация и разпространение на последиците от войната в региона. „Станахме свидетели на редица действия, които показват ескалация и разпространение на войната в региона. Това е изключително тревожно. Твърдо сме решени да установим истината, но и да действаме заедно“, заяви Петрова.

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Призив за мораториум върху нападенията

Сред основните цели на България е постигането на споразумение за прекратяване на атаките срещу търговското корабоплаване. „Трябва да работим за въвеждането на мораториум върху нападенията срещу търговски кораби. Това засяга не само България, но и всички държави в региона и ще бъде основен акцент в нашите разговори“, каза външният министър.

Петрова подчерта значението на съвместната инициатива с Румъния за създаване на център за морска сигурност в Черно море. Според нея последните събития показват необходимост от по-добра координация между европейските държави.

„Сигурността в Черно море не е просто регионална политика. Това е въпрос, който засяга всички в Европейския съюз“, заяви Петрова.

Коридорите за зърно остават недостатъчно защитени

По темата за износа на украинско зърно по море Петрова посочи, че вече са предприети действия за създаване на транспортни коридори. Тя обаче предупреди, че те все още не осигуряват достатъчна защита.

„Виждаме, че тези коридори може би не са толкова безопасни, колкото бихме искали. Затова трябва да намерим общо решение как да бъдат прекратени атаките срещу всички търговски кораби“, каза министърът.

Петрова подчерта, че сигурността на зърнените доставки е важна не само за Украйна, но и за държавите, които разчитат на украинския износ. Според нея е необходимо политическо решение, което да сложи край на нападенията и да гарантира безопасното транспортиране на зърното.