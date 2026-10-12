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Велислава Петрова: Мораториум за атаките срещу търговски кораби
  Тема: Украйна

Велислава Петрова: Мораториум за атаките срещу търговски кораби

12 Октомври, 2026 11:16 993 44

  • велислава петрова-
  • черно море-
  • търговски кораби-
  • европейски съюз-
  • украинско зърно

България ще настоява за общи европейски действия за сигурността в Черно море. Външният министър посочи, че транспортните коридори за украинско зърно все още не осигуряват достатъчна защита

Велислава Петрова: Мораториум за атаките срещу търговски кораби - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

България ще настоява за общи европейски действия за гарантиране на сигурността в Черно море и за прекратяване на нападенията срещу търговски плавателни съдове. Това заяви външният министър Велислава Петрова преди заседанието на външните министри на Европейския съюз в Люксембург, цитирана от Нова тв.

По думите ѝ последните инциденти показват ескалация и разпространение на последиците от войната в региона. „Станахме свидетели на редица действия, които показват ескалация и разпространение на войната в региона. Това е изключително тревожно. Твърдо сме решени да установим истината, но и да действаме заедно“, заяви Петрова.

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Призив за мораториум върху нападенията

Сред основните цели на България е постигането на споразумение за прекратяване на атаките срещу търговското корабоплаване. „Трябва да работим за въвеждането на мораториум върху нападенията срещу търговски кораби. Това засяга не само България, но и всички държави в региона и ще бъде основен акцент в нашите разговори“, каза външният министър.

Петрова подчерта значението на съвместната инициатива с Румъния за създаване на център за морска сигурност в Черно море. Според нея последните събития показват необходимост от по-добра координация между европейските държави.

„Сигурността в Черно море не е просто регионална политика. Това е въпрос, който засяга всички в Европейския съюз“, заяви Петрова.

Коридорите за зърно остават недостатъчно защитени

По темата за износа на украинско зърно по море Петрова посочи, че вече са предприети действия за създаване на транспортни коридори. Тя обаче предупреди, че те все още не осигуряват достатъчна защита.

„Виждаме, че тези коридори може би не са толкова безопасни, колкото бихме искали. Затова трябва да намерим общо решение как да бъдат прекратени атаките срещу всички търговски кораби“, каза министърът.

Петрова подчерта, че сигурността на зърнените доставки е важна не само за Украйна, но и за държавите, които разчитат на украинския износ. Според нея е необходимо политическо решение, което да сложи край на нападенията и да гарантира безопасното транспортиране на зърното.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 отде се пръкна и как я уредиха

    35 1 Отговор
    таз калинка на такваз службица

    Коментиран от #41

    11:20 12.10.2026

  • 3 Трол

    20 0 Отговор
    Велислава трябва да нареди на Путин и на Зеленски да спрат с тези атаки.

    Коментиран от #24

    11:20 12.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Даде

    14 0 Отговор
    Играем си с червената шапчица.

    11:20 12.10.2026

  • 6 Последния Софиянец

    25 3 Отговор
    Тази гъск@ ще ни вкара в окопите.

    11:23 12.10.2026

  • 7 Няма такова нещо

    19 2 Отговор
    "транспортни коридори за украинско зърно" ! Да не би такса да ни плащат че с подобно нещо да се ангажираме по някакъв начин ? Пишем глупости. Ние продадохме нашето че за чуждото да мислим нали?

    11:25 12.10.2026

  • 8 стоян георгиев

    7 6 Отговор
    Викайте крим наш и чакайте защитено черноморие...хах...

    11:25 12.10.2026

  • 9 А нас за ШО?

    14 3 Отговор
    Като чужд агент, министърката пак изпълнява поръчки. С Румъния, Център за сигурност е да изградиш Център за НЕсигурност.

    11:26 12.10.2026

  • 10 хайде сега

    13 7 Отговор
    А не е ли малко нагло да се цепим от всички инициативи на ЕС и НАТО, защото ние сме за мира, а сега като удариха корабите да искаме точно ЕС и НАТО да ни патрулират крайбрежието?

    11:26 12.10.2026

  • 11 Жбръц

    17 1 Отговор
    Тази като каква се явява? Като открит лобист на зърнарите в Незалежная и нашите зърнени барони.Кой е натресе на тази изключително важна длъжност за държавата? В определени моменти,буквално провежда коренно различна политика от самият премиер.Изглежда,че Радев не е бил толкова " самостоятелен" при съставянето на кабинета, въпреки 131 депутата в НС.

    Коментиран от #43

    11:26 12.10.2026

  • 12 Чи как?

    14 1 Отговор
    трябва да намерим общо решение.... и що да е общо? С кой да е общо?

    11:27 12.10.2026

  • 13 456

    16 3 Отговор
    Петрова, един търговски кораб като е натоварен с пищаци пак ли е търговски? То Ердо не успя ,оон то не успя ,ех как Зе ще те чуе.😀

    11:27 12.10.2026

  • 14 Павел Пенев

    19 2 Отговор
    Какъв мораториум за търговски кораби,които превозват оръжия,боеприпаси и военно служещи? Чамова,пак се изказваш неподготвена. Много бързо говориш а бавно мислиш,трябва да обърнеш начина на общуване с медиите в смисъл че не си повредена венилна плоча.

    11:28 12.10.2026

  • 15 И няма такова нещо

    14 2 Отговор
    държави които да разчитат само на украинския износ.... ! Пълни глупости са това .

    11:29 12.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Госあ

    5 3 Отговор

    До коментар #17 от "Госあ":

    Да помислим и за рибите у Черно море 😆😆😆

    11:31 12.10.2026

  • 19 И щом е нужно и

    11 2 Отговор
    необходимо политическо решение, което да сложи край на нападенията и да гарантира безопасното транспортиране на зърното заминавайте да преговаряте с Русия. Кво чакате? А? .... дърдорковци! Я си гледайте българският експорт и не умувайте

    11:32 12.10.2026

  • 20 Историк

    7 15 Отговор
    Отново и отново позицията на България, която е срам за държавата, защото тези наречени представители,не смеят да назоват името на агресора Русия и продължават да излагат държавата пред света. Всички знаят, че Русия е виновна ,само българските путинолизци са готови да предложат на Путин България. Позор,който няма край, станахме за смях и българските родоотстъпници путинолизци се радват! БОГ ДА ПАЗИ БЪЛГАРИЯ!

    Коментиран от #28

    11:34 12.10.2026

  • 21 Троян

    4 7 Отговор
    Според международното морско право атака срещу търговски кораб се води за пиратсво. И Дьониц не си го е позволявал, отявлен нацист.

    11:50 12.10.2026

  • 22 мдаа

    4 2 Отговор
    Вместо решителни пожелателни мерки, които до нищо няма да доведат, дали не е по-добро България да покани президентите на Русия и Украйна у нас, с цел провеждане на консултации за сключване на мирен договор? И двете воюващи страни са православни и славянски също както и България, значи няма пречка инициативата за мир да дойде именно от България, която да играе ролята на медиатор. Само мир би гарантирал сигурността в Черно море и в Източна Европа и към това трябва да се стремят всички, които страдат от военните действия.

    11:54 12.10.2026

  • 23 Чамова

    7 0 Отговор
    ще настоявала била за общи европейски действия за гарантиране сигурността в Черно море ? С този авторитет и доверие кой ще клъвне ?!

    11:56 12.10.2026

  • 24 Историк

    3 8 Отговор

    До коментар #3 от "Трол":

    Понеже Путин е агресора, това недоразумение да отиде заедно с главните миролюбци в България Ген.Румен Решетников и Йотова в Москва и да му наредят да спре да напада Украйна и всички наоколо и по-надалеч и да си прибере в Русия варварските си орди.

    12:01 12.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Григор

    6 2 Отговор
    "Велислава Петрова: Мораториум за атаките срещу търговски кораби"
    На теория звучи добре. Ако обаче корабите превозват оръжие и боеприпаси, какво правим?Да не ги пипаме ли?Нещо инициативата не е обмислена съвсем добре. Мога да я приема, ако става дума за кораби, които не носят военно оборудване. А да се стреля по танкери е пълен идиотизъм, защото ще доведе до екологична катастрофа в Черно море. Само завършен глупак може да го направи.

    12:08 12.10.2026

  • 27 Начев

    6 1 Отговор
    Украйна трябва да се признае за победена, за да спре войната и да няма повече жертви. В противен случаи ЕС трябва да анулира Ньойския договор и да ни върнат отнетите територии. Евро депутатите ни трябва да информират ЕС за това.

    12:14 12.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Моме проста....

    7 1 Отговор
    ...кой ти даде поста...

    12:18 12.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 проблем

    4 1 Отговор
    А кой ще гарантира, че тези "търговски" кораби не возят оръжие. До момента уж със стоки, а всички кораби на украинците возят оръжия от къде ли не. Това ми звучи като мораториум на правото Украйна да се снабдява с оръжия, с които да избива руснаците. Няма кой да се съгласи.

    12:27 12.10.2026

  • 33 Край

    4 0 Отговор
    Интересно защо ни е външен министър. И аз мога да настоявам за какво ли не за половината от заплатата на госпожата.

    12:31 12.10.2026

  • 34 Кой я

    4 0 Отговор
    Слуша тая патка с голите рамена от срещата с турския външен министър. Тези хора не разбраха ли че от четири години сме във война.

    12:40 12.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Хммм,

    2 1 Отговор
    Мораториум - добре, но как ще бъде наложен и кой ще търси отговорност на нарушителите, които дори "никой не може да идентифицира", а какво да говорим за отговорности и понасяне на вина? Нека да спрем с този популизъм и да говорим за реални неща, които са възможни да се случат! Стига с тези предизборни празни приказки, обслужващи само политическите среди! Международният наказателен съд (МНС) издаде заповед за арест на руския президент Владимир Путин, а руското министерство на вътрешните работи обяви за издирване съдията от Международния наказателен съд (МНС) в Хага Серхио Годинес. И къде е справедливостта?

    12:44 12.10.2026

  • 37 Пиши Мораториума моме

    1 0 Отговор
    И заминавай за Русия да молиш Путин да го разпише щом ти е толкова важен

    12:45 12.10.2026

  • 38 БИВШ ТРУДОВАК ОТ КЕЧА

    1 1 Отговор
    ЩО БГ ПЛАТЕНИТЕ ВОЙНИЦИ НА ВСЕКИ МЕСЕЧНИ ЗАПЛАТИ И МО КАКВО РАБОТЯТ ПО ЦЯЛ ДЕН ?! САМИ НИЩО ЛИ НЕ МОГАТ ДА ОПАЗЯТ !? И ТРОЙНИ ЗАПЛАТИ ЗА ПРИСЪСТВИЕ ФИГУРИРАНЕ ДА ГИ ХРАНТУТЯТ СА СИ БАЙ ГАНЮВЦИ. ВМЕСТО ДА ХВЪРЛЯТ ПАРИ ЗА ХРАНТУТЕНЕ ПЪЛНА ХРАНИЛКА ИЗДРЪЖКА ЗАПЛАТИ И Т.Н. ПО ДОБРЕ ДА ПОЧНАТ ДА ГИ НАМАЛЯВАТ СЪКРАЩЕНИЯ И С ТИЯ ПАРИ ДА КУПЯТ НЯКОЯ САВРЕМЕНА БОЙНА ТЕХНИКА. ВТОРИЯ ВАРИЯНТ ДА ВЪВЕДАТ ДОНАБОРНА ВИЕННА СКУЖБА ТЕ СЕГА ПОВЕЧЕТО В БГ АРМИЯТА СА ЗА ЗАПЛАТИ. ПУСНАХА ИМ ПРЕДИ НЯКОЛКО МЕСЕЦА ЕДЮДНО ДРОНЧЕ НАД ЛЕТИЩЕТО В СОФИЯ И БГ ОПСЗВАЧИТЕ.СТАНАХА ЗА ПОСМЕШИШЩЕ. КАМО ЛИ ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ ДА УПАЗЯТ ВОДА СУША НЕБЕ. ДА СТИЯТ ТАМ ПОНЕ ЗА ПАРЛАМА.

    12:49 12.10.2026

  • 39 Още ли съществува

    2 0 Отговор
    това недоразумение?

    12:53 12.10.2026

  • 40 ТАЯ Я ЗНАМ

    0 0 Отговор
    ТЯ ИСКА МИР , САМО ДА Е НА СОФРАТА В БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПА - ИМА И МНОГО РОКЛИ !

    12:54 12.10.2026

  • 41 Киро вица

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "отде се пръкна и как я уредиха":

    Това мораториум нещо като мумурандом ли е?

    12:55 12.10.2026

  • 42 ОБЩАТА БАНИЦИ

    0 0 Отговор
    ДРН ПЛЯС НЕ ТАВРЯС..НИКАКВИ ВВРОПЕ

    12:58 12.10.2026

  • 43 Прав

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Жбръц":

    сте. Зависимите държави нямат право на самостоятелност при определяне на министрите на външните работи, на отбраната и на образованието. Те се определят или одобряват от началниците.

    13:06 12.10.2026

  • 44 ИДВАМ ЕВРОПЕЕЦ СЪМ ОТ Москва

    0 0 Отговор
    ША ВА ОПАЗИМ.
    НИКАКВИ ДРУГИ ОБЩИ ОПАЗЕАНИЯ ЕВРОПЕЙСКИ НЯМА ДА ВИ ПОМОГНАТ.
    А ДАНО ПОНЕ МОЖЕТЕ ДА СИ ОПАЗИТЕ ИВИЦАТА ПЛАЖНА НА ТРИ КЛ.М. НАВЪТРЕ.
    НАНЕ СЕ БЛЪСНЕТЕ СЛУЧАЙНО В НЯКОЯ МИНА А САКЪН ЧИ ЩЕ ИЗПОПАДА ВСИЧКО ОТ Варна да Бургас

    13:07 12.10.2026

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