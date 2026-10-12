"Велислава Петрова: Мораториум за атаките срещу търговски кораби"

България ще настоява за общи европейски действия за гарантиране на сигурността в Черно море и за прекратяване на нападенията срещу търговски плавателни съдове. Това заяви външният министър Велислава Петрова преди заседанието на външните министри на Европейския съюз в Люксембург, цитирана от Нова тв.
По думите ѝ последните инциденти показват ескалация и разпространение на последиците от войната в региона. „Станахме свидетели на редица действия, които показват ескалация и разпространение на войната в региона. Това е изключително тревожно. Твърдо сме решени да установим истината, но и да действаме заедно“, заяви Петрова.
Призив за мораториум върху нападенията
Сред основните цели на България е постигането на споразумение за прекратяване на атаките срещу търговското корабоплаване. „Трябва да работим за въвеждането на мораториум върху нападенията срещу търговски кораби. Това засяга не само България, но и всички държави в региона и ще бъде основен акцент в нашите разговори“, каза външният министър.
Петрова подчерта значението на съвместната инициатива с Румъния за създаване на център за морска сигурност в Черно море. Според нея последните събития показват необходимост от по-добра координация между европейските държави.
„Сигурността в Черно море не е просто регионална политика. Това е въпрос, който засяга всички в Европейския съюз“, заяви Петрова.
Коридорите за зърно остават недостатъчно защитени
По темата за износа на украинско зърно по море Петрова посочи, че вече са предприети действия за създаване на транспортни коридори. Тя обаче предупреди, че те все още не осигуряват достатъчна защита.
„Виждаме, че тези коридори може би не са толкова безопасни, колкото бихме искали. Затова трябва да намерим общо решение как да бъдат прекратени атаките срещу всички търговски кораби“, каза министърът.
Петрова подчерта, че сигурността на зърнените доставки е важна не само за Украйна, но и за държавите, които разчитат на украинския износ. Според нея е необходимо политическо решение, което да сложи край на нападенията и да гарантира безопасното транспортиране на зърното.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 отде се пръкна и как я уредиха
Коментиран от #41
11:20 12.10.2026
3 Трол
Коментиран от #24
11:20 12.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Даде
11:20 12.10.2026
6 Последния Софиянец
11:23 12.10.2026
7 Няма такова нещо
11:25 12.10.2026
8 стоян георгиев
11:25 12.10.2026
9 А нас за ШО?
11:26 12.10.2026
10 хайде сега
11:26 12.10.2026
11 Жбръц
Коментиран от #43
11:26 12.10.2026
12 Чи как?
11:27 12.10.2026
13 456
11:27 12.10.2026
14 Павел Пенев
11:28 12.10.2026
15 И няма такова нещо
11:29 12.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Госあ
До коментар #17 от "Госあ":Да помислим и за рибите у Черно море 😆😆😆
11:31 12.10.2026
19 И щом е нужно и
11:32 12.10.2026
20 Историк
Коментиран от #28
11:34 12.10.2026
21 Троян
11:50 12.10.2026
22 мдаа
11:54 12.10.2026
23 Чамова
11:56 12.10.2026
24 Историк
До коментар #3 от "Трол":Понеже Путин е агресора, това недоразумение да отиде заедно с главните миролюбци в България Ген.Румен Решетников и Йотова в Москва и да му наредят да спре да напада Украйна и всички наоколо и по-надалеч и да си прибере в Русия варварските си орди.
12:01 12.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Григор
На теория звучи добре. Ако обаче корабите превозват оръжие и боеприпаси, какво правим?Да не ги пипаме ли?Нещо инициативата не е обмислена съвсем добре. Мога да я приема, ако става дума за кораби, които не носят военно оборудване. А да се стреля по танкери е пълен идиотизъм, защото ще доведе до екологична катастрофа в Черно море. Само завършен глупак може да го направи.
12:08 12.10.2026
27 Начев
12:14 12.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Моме проста....
12:18 12.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 проблем
12:27 12.10.2026
33 Край
12:31 12.10.2026
34 Кой я
12:40 12.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Хммм,
12:44 12.10.2026
37 Пиши Мораториума моме
12:45 12.10.2026
38 БИВШ ТРУДОВАК ОТ КЕЧА
12:49 12.10.2026
39 Още ли съществува
12:53 12.10.2026
40 ТАЯ Я ЗНАМ
12:54 12.10.2026
41 Киро вица
До коментар #2 от "отде се пръкна и как я уредиха":Това мораториум нещо като мумурандом ли е?
12:55 12.10.2026
42 ОБЩАТА БАНИЦИ
12:58 12.10.2026
43 Прав
До коментар #11 от "Жбръц":сте. Зависимите държави нямат право на самостоятелност при определяне на министрите на външните работи, на отбраната и на образованието. Те се определят или одобряват от началниците.
13:06 12.10.2026
44 ИДВАМ ЕВРОПЕЕЦ СЪМ ОТ Москва
НИКАКВИ ДРУГИ ОБЩИ ОПАЗЕАНИЯ ЕВРОПЕЙСКИ НЯМА ДА ВИ ПОМОГНАТ.
А ДАНО ПОНЕ МОЖЕТЕ ДА СИ ОПАЗИТЕ ИВИЦАТА ПЛАЖНА НА ТРИ КЛ.М. НАВЪТРЕ.
НАНЕ СЕ БЛЪСНЕТЕ СЛУЧАЙНО В НЯКОЯ МИНА А САКЪН ЧИ ЩЕ ИЗПОПАДА ВСИЧКО ОТ Варна да Бургас
13:07 12.10.2026