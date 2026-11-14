Времето днес, прогноза за събота, 14 ноември: Студен фронт носи дъжд и рязко застудяване

Студен атмосферен фронт ще премине през България, като ще донесе дъжд, гръмотевични явления и чувствително понижение на температурите. Националният институт по метеорология и хидрология е издал жълто предупреждение за значителни валежи.

„През страната ще премине добре изразен студен атмосферен фронт“, прогнозират от НИМХ. Облачността ще бъде значителна, а в сутрешните часове в равнините ще има мъгли. На много места ще вали дъжд, като в Централна и Източна България са възможни гръмотевични явления. В югоизточните райони валежите ще бъдат интензивни.

Вятърът ще бъде умерен, предимно от северозапад, а в Източна България ще се ориентира от север-североизток. С нахлуването на студен въздух температурите към 14 часа ще бъдат между 8° и 10° в много райони на Северна България и между 16° и 18° в Южна България. В София максималната температура ще бъде около 9°. От северозапад валежите ще спират още преди обяд, след което облачността постепенно ще се разкъсва.

Дъжд и сняг в планините

Над планините ще бъде облачно и ще вали дъжд. Над 1700 метра дъждът ще преминава в сняг. Ще духа умерен и силен северозападен вятър, а максималната температура на 1200 метра ще бъде около 7°, а на 2000 метра – около 3°. На връх Мусала се очакват температури между минус 4° и минус 2° и значителна облачност със сняг.

По Черноморието

По крайбрежието облачността ще бъде значителна, с валежи от дъжд. По южното Черноморие те ще бъдат значителни по количество и придружени от гръмотевици. Максималните температури ще са между 12° и 13° по северното крайбрежие и между 17° и 19° по южното. Морската вода е 15°-16°, а вълнението ще бъде 2-3 бала.