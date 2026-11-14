Завърши военноморското учение „Посейдон 2026“

Завърши многонационалното военноморско учение „Посейдон 2026“, организирано и ръководено от Военноморските сили на България. Маневрите са проведени в българското териториално море с основен акцент върху противоминната отбрана и оперативната съвместимост между участващите сили.

В рамките на учението са отработени действия по планиране и провеждане на противоминни операции, обследване на плитководни райони, както и откриване и унищожаване на невзривени боеприпаси. Участниците са обменили професионален опит и са затвърдили координацията при прилагането на общи тактики, техники и процедури.

Участие на България и Румъния

В практическите действия са се включили военнослужещи и екипажи от военноморските сили на България и Румъния. Участва ли са и кораби от състава на Военноморската противоминна група в Черно море MCM BLACK SEA.

Щабният компонент е обхванал представители на военноморските сили на Белгия, Франция, Нидерландия, Гърция, Турция и Румъния, както и на Съюзното военноморско командване на НАТО. Действията са планирани и ръководени в съответствие със стандартите, регламентите и процедурите на Алианса.

Учението е ръководено от флотилен адмирал Радко Пенев

„Посейдон 2026“ се е провело под ръководството на командира на Флотилия бойни и спомагателни кораби флотилен адмирал Радко Пенев.

Според организаторите учението потвърждава значението на българо-румънското военно сътрудничество и на многонационалната подготовка за поддържане на сигурността и безопасността на корабоплаването в Черноморския регион.

Източници: bntnews.bg