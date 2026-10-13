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Витанов: Логиката показва, че става дума за руски дронове, сега мисля, че това се потвърждава

Витанов: Логиката показва, че става дума за руски дронове, сега мисля, че това се потвърждава

13 Октомври, 2026 09:51 1 339 46

  • петър витанов-
  • дронове-
  • кораби-
  • черно море

Българските институции сами по себе си не могат да решат този проблем. Тук трябва общоевропейски отговор, докато тази война продължава

Витанов: Логиката показва, че става дума за руски дронове, сега мисля, че това се потвърждава - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Петър Витанов от „Прогресивна България“ определи случилото се с новите атаки с дронове по кораби в Черно море като "абсолютно недопустимо и неприемливо".

"Българските институции сами по себе си не могат да решат този проблем. Тук трябва общоевропейски отговор, докато тази война продължава. Ние още след първия случай посочихме, че най-вероятно логиката показва, че става дума за руски дронове, сега мисля, че това се потвърждава", обясни Витанов и припомни, че премиерът Радев ще повика руския посланик.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Госあ

    37 13 Отговор
    Не можеш да си сигурен! Къде са ти доказателствата?

    Коментиран от #12

    09:53 13.10.2026

  • 2 честен ционист

    32 15 Отговор
    Витанката напрактика прокламира за окопация на България от сили на НАТО, понеже те не се справяли.

    Коментиран от #3, #43

    09:53 13.10.2026

  • 3 Боруна Лом

    28 7 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    А НАТОТО КЪДЕ Е?ДА ВРЪЩА МИЛИАРДИТЕ ОТ ТАКСИТЕ

    09:55 13.10.2026

  • 4 първо трябват доказателства

    27 9 Отговор
    устата ти не са такива

    09:55 13.10.2026

  • 5 Последния Софиянец

    25 8 Отговор
    Без одобрението на Тръмп няма как да стане.Явно България ще бъде в руската зона на влияние.

    09:55 13.10.2026

  • 6 Русофобска истерия

    20 7 Отговор
    Трябва ли перманентно да сме стойка "Г" на посолствоТО?

    09:55 13.10.2026

  • 7 А логиката

    27 7 Отговор
    също показва че не е много умно да се изказваш неподготвен,това не говори за умнота а за умнокрасива умнота

    09:55 13.10.2026

  • 8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    19 7 Отговор
    ОПГ БСП В НЕБРАНО ЛОЗЕ - БРАТУШКИТЕ ГИ ХВАНАХА ДА ПРОДАВАТ ОРЪЖИЕ НА ВСУ:)

    09:55 13.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 провинциалист

    19 13 Отговор
    Коя е тази логика? Големите играчи днес са по-заинтересовани от спиране на конфликта, отколкото от задоволяване на прищевките на малкото зелено човече. Човечето обаче все още е в състояние да прави глупости и да минава между капките.

    09:56 13.10.2026

  • 11 Трол

    16 4 Отговор
    Оставете г-н Витанов на мира. В момента той мисли.

    09:57 13.10.2026

  • 12 Алм13

    19 2 Отговор

    До коментар #1 от "Госあ":

    Честна дума! Ако не са украински, то ще са руски...

    10:06 13.10.2026

  • 13 9689

    24 5 Отговор
    Витанов,подмазанко-пълен тъпак си.

    10:10 13.10.2026

  • 14 снн

    21 5 Отговор
    След първите два потопени, мирните търовски кораби се прибраха плътно до БГ териториалните води, но станаха още по лесна цел за диверсантите! Следващите вече ще се скрият в териториалното ни море! Управляващи! Призовете мирните кораби, пътуващи за Одеса да пътуват по средата на морето, а не да се навират в нашия мирен бряг!

    10:10 13.10.2026

  • 15 пффф

    14 4 Отговор
    Добре дошли такива новини да не се говори за минималната заплата и мизерията в страната главно зареди неможачи в управлението а тез удари реално въобще не ни касаят

    10:10 13.10.2026

  • 16 Какво квичите толкова

    20 7 Отговор
    След като корабите са ударени ИЗВЪН Българските териториални води

    Коментиран от #20

    10:11 13.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 провинциалист

    12 5 Отговор

    До коментар #16 от "Какво квичите толкова":

    Оправдават си грантовете.

    10:14 13.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 ШЕФА

    17 1 Отговор
    Логиката също показва че некадърник,крадец и лъжец като тебе не би било възможно да е Депутат,но ти си !

    10:22 13.10.2026

  • 24 Старшина Боташ

    10 0 Отговор
    Оставка веднага !!!!

    10:25 13.10.2026

  • 25 Смислов

    8 1 Отговор
    ти хубу мислиш,мой човек,а помисли ли да кажеш истината за товарите на тези кораби,какво точно превозват?А/А?А?Кога?Мое си дрънкаш глупостите у вас при жена си и да не се излагаш по тв и радиа!

    10:25 13.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Явно някои

    7 7 Отговор
    ще разберат по трудния начин, че с Мечката не можеш да си правиш бъзици ! 😀
    На приказки е лесно, ама в гората, а !?
    Щели вода се бият с Мечката ! Смешници ! 😀

    10:26 13.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Вчерашен мухльо

    9 2 Отговор
    Се лепна за Радев.

    10:27 13.10.2026

  • 30 Мъжка ппппотна секретарка

    10 3 Отговор
    Ама дали са руски, мила. Чакай, няма доказателства.

    10:27 13.10.2026

  • 31 ТЪП ЖЪЛТОПАВЕТ

    9 4 Отговор
    А практиката показва, че нямаш логика.

    10:28 13.10.2026

  • 32 Специалист

    6 5 Отговор
    Това е поредната дъвка за политиците ни. Оправиха заплати пенсий цени че се занимават с руско-украинската война. Корабите не са български кво ни интересува. Айде сега да поревем за американо-иранската война. Защо няма възмутени български демократични политици

    10:28 13.10.2026

  • 33 Русия

    5 6 Отговор
    Това е договарял Буданов с Румен Безродников,преминаването на кораби с оръжия и войска през наши териториални води за да имат претекст за член 4 5 6 7 8 9 и тн.но никой не ги е бавил и допуснал до наша територия,защото Руснаците не са вчерашни,а най голямата бойна мощ,а евро-либералите само като чуят Путин и пълнят гащите,но професионално обират народите си .

    10:28 13.10.2026

  • 34 само питам

    7 1 Отговор
    логигата показва абе витанов то е ясно като бял ден стига сте заблуждавали народа ама няма кои да ви вярва

    10:32 13.10.2026

  • 35 Удри евраста с лопатЕто

    5 3 Отговор
    Е то преди това зеления гном сам си се хвалеше колко танкера ударил а и замърси черноморието, тогава мълчахте нали гниди такива.

    10:36 13.10.2026

  • 36 Промяна

    6 0 Отговор
    Червен дърт комунист цял живот на държавната хранилка УУУУУУУУ

    10:38 13.10.2026

  • 37 Йода

    5 1 Отговор
    Логиката показва че сте некадърни.

    10:39 13.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Много мисъл не е нужна

    3 0 Отговор
    Петърчо умува, а верният въпрос е "Петърчо, готов ли си да воюваш?"

    10:50 13.10.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 От чужбина

    0 0 Отговор
    Това защо изобщо е писано??? Не виждам никаква новина, никакъв анализ. Само едно повтаряне на нечие мнение. Глупаво, твърде глупаво

    11:00 13.10.2026

  • 43 Така де

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Защо неприемливо бе, Витанов. Нали руските дронове са братски дронове.

    11:03 13.10.2026

  • 44 свети дух

    0 0 Отговор
    Логиката показва ,че сте по-лоши от Боко и Пеевски заедно

    11:05 13.10.2026

  • 45 Шикалкавенето вече е невъзможно

    1 0 Отговор
    Най после с половин уста изплюхте камъчето

    11:06 13.10.2026

  • 46 123

    1 0 Отговор
    Логиката показва, че интелекта на този соросоиден елемент е на нивото на гениталиите му! :) Досега не е имало толкова продажна политическа пасмина в Народното събрание, което дори не знам защо ке нарича народно, след като народа няма думата за нищо под формата на референдуми! :)

    11:07 13.10.2026

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