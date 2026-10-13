Витанов: Логиката показва, че става дума за руски дронове, сега мисля, че това се потвърждава

Петър Витанов от „Прогресивна България“ определи случилото се с новите атаки с дронове по кораби в Черно море като "абсолютно недопустимо и неприемливо".
"Българските институции сами по себе си не могат да решат този проблем. Тук трябва общоевропейски отговор, докато тази война продължава. Ние още след първия случай посочихме, че най-вероятно логиката показва, че става дума за руски дронове, сега мисля, че това се потвърждава", обясни Витанов и припомни, че премиерът Радев ще повика руския посланик.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Госあ
Коментиран от #12
09:53 13.10.2026
2 честен ционист
Коментиран от #3, #43
09:53 13.10.2026
3 Боруна Лом
До коментар #2 от "честен ционист":А НАТОТО КЪДЕ Е?ДА ВРЪЩА МИЛИАРДИТЕ ОТ ТАКСИТЕ
09:55 13.10.2026
4 първо трябват доказателства
09:55 13.10.2026
5 Последния Софиянец
09:55 13.10.2026
6 Русофобска истерия
09:55 13.10.2026
7 А логиката
09:55 13.10.2026
8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
09:55 13.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 провинциалист
09:56 13.10.2026
11 Трол
09:57 13.10.2026
12 Алм13
До коментар #1 от "Госあ":Честна дума! Ако не са украински, то ще са руски...
10:06 13.10.2026
13 9689
10:10 13.10.2026
14 снн
10:10 13.10.2026
15 пффф
10:10 13.10.2026
16 Какво квичите толкова
Коментиран от #20
10:11 13.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 провинциалист
До коментар #16 от "Какво квичите толкова":Оправдават си грантовете.
10:14 13.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 ШЕФА
10:22 13.10.2026
24 Старшина Боташ
10:25 13.10.2026
25 Смислов
10:25 13.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Явно някои
На приказки е лесно, ама в гората, а !?
Щели вода се бият с Мечката ! Смешници ! 😀
10:26 13.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Вчерашен мухльо
10:27 13.10.2026
30 Мъжка ппппотна секретарка
10:27 13.10.2026
31 ТЪП ЖЪЛТОПАВЕТ
10:28 13.10.2026
32 Специалист
10:28 13.10.2026
33 Русия
10:28 13.10.2026
34 само питам
10:32 13.10.2026
35 Удри евраста с лопатЕто
10:36 13.10.2026
36 Промяна
10:38 13.10.2026
37 Йода
10:39 13.10.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Много мисъл не е нужна
10:50 13.10.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 От чужбина
11:00 13.10.2026
43 Така де
До коментар #2 от "честен ционист":Защо неприемливо бе, Витанов. Нали руските дронове са братски дронове.
11:03 13.10.2026
44 свети дух
11:05 13.10.2026
45 Шикалкавенето вече е невъзможно
11:06 13.10.2026
46 123
11:07 13.10.2026