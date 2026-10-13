Витанов: Логиката показва, че става дума за руски дронове, сега мисля, че това се потвърждава

Петър Витанов от „Прогресивна България“ определи случилото се с новите атаки с дронове по кораби в Черно море като "абсолютно недопустимо и неприемливо".

"Българските институции сами по себе си не могат да решат този проблем. Тук трябва общоевропейски отговор, докато тази война продължава. Ние още след първия случай посочихме, че най-вероятно логиката показва, че става дума за руски дронове, сега мисля, че това се потвърждава", обясни Витанов и припомни, че премиерът Радев ще повика руския посланик.