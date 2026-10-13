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Управляващата "Прогресивна България" провали извънредното заседание на парламента за помилвания наркобарон

Управляващата "Прогресивна България" провали извънредното заседание на парламента за помилвания наркобарон

13 Октомври, 2026 09:57 1 424 68

  • народно събрание-
  • кворум-
  • огнян атанасов-
  • извънредно заседание-
  • асен василев

В пленарната зала се регистрираха 87 депутати при необходими 121. Заседанието трябваше да разгледа случая с Огнян Атанасов

Управляващата "Прогресивна България" провали извънредното заседание на парламента за помилвания наркобарон - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Парламентът не събра кворум за извънредното заседание, насрочено за днес. В пленарната зала се регистрираха 87 народни представители, а за започване на работа са необходими най-малко 121 депутати.

По данни на БГНЕС в регистрацията са участвали 14 депутати от „Прогресивна България“, 25 от ГЕРБ-СДС, 17 от ДПС, 16 от „Демократична България“, 13 от „Продължаваме промяната“ и двама от „Възраждане“.

Само една точка в дневния ред

Извънредното заседание беше свикано с една-единствена точка – изслушване по случая с Огнян Атанасов. Предвидено беше да бъдат изслушани главният директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ Ивайло Йорданов, началникът на Софийския затвор Светослав Пенов и бивш ръководител на затвора.

Въпросите са свързани с изготвянето и проверката на медицински заключения и сведения за поведението на Атанасов по време на престоя му в затвора, както и с помилването му с указ от 5 декември 2022 г. Искането за изслушването е внесено от Асен Василев и група народни представители на 8 октомври.

Инициативата беше обявена от „Продължаваме промяната“ и подкрепена с подписи от депутати от „Демократична България“ и ГЕРБ. На 6 октомври Асен Василев заяви: „Имаме уверението на другите политически сили в Народното събрание“, че ще подкрепят извънредното заседание.

Заради липсата на кворум изслушването не се проведе, а предвидената парламентарна проверка по случая остана без резултат.

Източници: bgnes.bg, bta.bg, mediapool.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Прогресистка Балхария

    46 17 Отговор
    Нормално е прогресистите да пазят дилъра си.

    Коментиран от #7, #57

    09:58 13.10.2026

  • 2 Анонимен

    44 17 Отговор
    Радевите червени саботажници вън от българският парламент

    09:58 13.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Да така е

    28 13 Отговор
    Страха забавя, но от народа не се забравя.

    Коментиран от #14

    10:04 13.10.2026

  • 5 Някой си

    28 13 Отговор
    От мунчо и мунчовците Му толкова....

    Коментиран от #10

    10:05 13.10.2026

  • 6 Емигрант

    26 11 Отговор
    ЕТО ТОВА Е КОМУНИЗЪМ ! КОМУНИСТИТЕ СА НОСИТЕЛИ НА ЗЛОТО В СЛУЧАЯТ ПОДКРЕПЯТ НАРКОРАЗПРОСТРАНИТЕЛИТЕ КАКТО НАВРЕМЕТО БКП БЕШЕ ЗАКРИЛНИК И УБЕЖИЩЕ НА МЕЖДУНАРОДНИ ПРЕСТЪПНИЦИ ! АКО НЯКОЙ НЕ Е СЪГЛАСЕН МОГА ТУК ДА ИЗБРОЯ ИМЕНА НО ЕДВА ЛИ НЯМА ДА МЕ ЦЕНЗУРИРАТ ! ВАШИТЕ ДЕЦА СА В ОПАСНОСТ В БЪЛГАРИЯ ЗАЩОТО СА НАСЛЕДНИЦИ НА ГЕНЪТ НА МАНИПУЛИРАНИТЕ !

    Коментиран от #21

    10:09 13.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Оставка

    29 10 Отговор
    Нагли типове

    10:10 13.10.2026

  • 9 Дронове или кока

    23 6 Отговор
    Изберете сами

    10:11 13.10.2026

  • 10 не си някой си,

    16 23 Отговор

    До коментар #5 от "Някой си":

    а никой си. Интересно ми е как наричаш шишкавите ни доскоро управници. Улеснен си, защото те имат доста на брой прякори, а този на ГЕНЕРАЛ Радев ти си го изстискваш от...... Примири се - хората искат Радев като премиер и му гласуваха огромно доверие, каквото пожарникарят от Зайчарника не можеше и да мечтае.

    Коментиран от #25

    10:11 13.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Партията на Ескобарите

    28 6 Отговор
    Прогресивно ми е.

    10:12 13.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Даа

    12 23 Отговор

    До коментар #4 от "Да така е":

    Кой народ? Една шепа педроханци и жълтопаветниците само ще ви се вържат на мръсният компромат... А то всъщност, истинските отговорни за помилването са министри на здравеопазването и на правосъдието, по времето на ПП, ДБ, които настойчиво дават становище, че човека е неизлечимо болен.......

    Коментиран от #24, #30

    10:13 13.10.2026

  • 15 Емигрант

    22 6 Отговор

    До коментар #7 от "Окооо":

    Ти на ДЕЙСТВИТЕЛНОСТТА компромат ли казваш бе, образовай се преди да драскаш това каквото ти е казал главатарят !

    10:13 13.10.2026

  • 16 Здрасти

    23 5 Отговор
    Фентаниловата кралица на съд

    10:13 13.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Предатели

    19 10 Отговор
    Никакво гласуване на 25.10! Всички по площадите и протести докато не се забранят всички партии които ограбиха народа и продължават!

    10:13 13.10.2026

  • 19 пардон!

    12 21 Отговор
    Който внася точка в дневния ред на НС, той трябва да си осигури кворум. Така хортуваше преди няколко години в сградата на бившия Партиен дом звездата Борисов. Тези от така наречената опозиця (сглобката) -хем търсят повод да се заяждат с управляващите, хем ГИ НЕМА на работа!!!!.

    10:14 13.10.2026

  • 20 Имаме

    19 7 Отговор
    Си нови мут...ри,по-опасни и от тези,на 2-те пра...сета.

    10:15 13.10.2026

  • 21 Факти

    19 6 Отговор

    До коментар #6 от "Емигрант":

    НРБ беше развъдник и спонсор на наркотрафика и международния тероризъм. След промените - бившите службари станаха бизнесмени - взеха да се трепат и заграбиха държавата чрез приватизация с крадените и контрабандните пари. Контрабандните канали станаха частни фирми.
    Как мислиш се става собственик на оръжеен завод или получаваш лиценз за внос износ на оръжие?

    10:16 13.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Путинофили

    18 11 Отговор
    Избирателите на Йотова и Волгин като се дозират с фентинил и веднага почват да привиждат жълти павета, ллами, будисти, украинци, разкрачени момченца по прашки.

    Коментиран от #35

    10:18 13.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Хаха

    12 1 Отговор
    Ах тяхната...

    10:21 13.10.2026

  • 27 Анонимен

    16 7 Отговор
    ВОСТАВКА НА ПРОРУСКИТЕ РАДЕВИ И РАЗСЛЕДВАНЕ ЗА ТЯХ

    10:21 13.10.2026

  • 28 Артилерист

    8 18 Отговор
    Похвално! Петроханската Подмяна иска да губи времето на парламента с говорна еквиблистика, в която главна роля се отрежда на международно съдения измамник Асан Василев...

    Коментиран от #31, #34

    10:22 13.10.2026

  • 29 ЕЛИ

    11 9 Отговор
    премиера радев е добър премиер -но в случаят греши -иска да защити йотова -нека от требуната неговите хора да я защитят -не ми харесва че е прикриват и то доста явно

    10:23 13.10.2026

  • 30 Анонимен

    9 6 Отговор

    До коментар #14 от "Даа":

    А ТИ КОЙ СИ ЧЕ ЩЕ ЛЪЖЕШ ТУК БЪЛГАРИЯ Е ОКОЛО 6 МИЛИОНА ДЕМОКРАЦИЯ Е НЕ Е ПУТИНИФИРИЯ КОГА ЩЕ ГО РАЗБЕРЕШ А КАТО ТИ ДОПАДАТ УБИЙЦИ ПРИ ТЯХ ВЗЕМИ И РАДЕВ И ЙОТОВА И ВСИЧКАТА ССЛУЖЕБНИЦА

    10:24 13.10.2026

  • 31 Дъеюртак

    8 3 Отговор

    До коментар #28 от "Артилерист":

    Ще додрапаш ли да следващата пенсия?

    10:26 13.10.2026

  • 32 Нормално

    12 5 Отговор
    Това ако беше станало по времето на ГЕРБ, от сутрин до вечер медиите щяха да пишат и да говорят. Щеше да има независими журналистически разследвания и протести.

    10:26 13.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Емигрант

    10 2 Отговор
    Тук всеки нормално интелигентен българин може веднага да разбере, че комунистите са умствено неразвити хомосапиенс, те са ниско образовани или изобщо не са образовани, те просто не знаят значението на думата "компромат" но я използват защото са я чули да излиза от устата на някой главатар по место на който послушно са се навели ! Освобождаването от затвора на наркотрафикант от ранга на "Ескобар" господа необразовани хомосапиенс не е "компромат", а РЕАЛНОСТА ИЗВЪРШЕНА В МИНАЛО ВРЕМЕ, ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ ! ЯСНО ! МАРШ В УЧИЛИЩЕ ДА СЕ ОБРАЗОВАТЕ ЗА ДА НЕ СРАМИТЕ НАЦИЯТА БЪЛГАРСКА И ДА ВРЕДИТЕ НА БЪДЕЩЕТО !

    10:29 13.10.2026

  • 37 Хммм

    15 1 Отговор
    Що ми се струва,че скоро в центъра на София ще излязат половин милион с павета.

    10:30 13.10.2026

  • 38 Българи!

    14 3 Отговор
    Добре погледнете физиономиите на фатмашките лакеи, които селяндуринът от Славяново назначи за "депутати", но както знаят и уличните псета, напарви го с лъжи и изами! Добре запомнете имената на тези "прогресивни" нищожества, които днес не се явиха на работа В народното събрание, за да "спасят" от публичен резил червената и в червата фатмашка Йотова слугиня! Българи, лакеите и ваксаджиите на фатмашки ботуши, дето нещо се слагат за "народни представители", не са българи, не са! Те са подлоги на кървави кремълски диктатор, злодей и масов убиец! Негова подлога е и слелянздуринът от Славяново! Българи, добре помислете на 25- и, българи! Нито един глас за покровителката на наркобарони и углавни престъпници! Нито един глас за кремълската подлога Йотова! Да, тя е кремълска подлога, нея я интересуват само интересите на престъпика срещу човечеството Путин, които заедно с Фатмака зяащитават с всички сили! Наглеци от най-висока степен! Национални предатели на световно ниво!

    Коментиран от #47

    10:30 13.10.2026

  • 39 ххххххххххх

    18 3 Отговор
    Червеногривестата е знаела много добре кого помилва и че наркодилъра не е болен, взела е каквото е взела и го е помилвала, за да трови децата ни . Но вие да не забравите да гласувате за нея, защото това заслужавате.

    10:30 13.10.2026

  • 40 Явно Частния Интерес !

    9 1 Отговор
    Надделява !

    Над Обществения !

    10:31 13.10.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Не може да се "провали" нещо

    4 7 Отговор
    Което не съществува и е само предложение за извънредно заседание. Просто е "отхвърлено от мнозинството" предложение...

    10:35 13.10.2026

  • 43 Анонимен

    7 4 Отговор
    БЪЛГАРИ РАДЕВ ДИКТАТОРСКИ НАЛОЖИ СЧУПЕНИТЕ МАДУРОВКИ И МНОГО МНОГО МИЛИОНИ РАЗДАВА И НИКОЙ АМА НИКОЙ НЕ МУ ТЪРСИ ОТГОВОРНОСТ ЗАЩО В ГЕРМАНИЯ ГЛАСУВАТ С БЮЛЕТИНА И ПО ПОЩАТА ЗАЩО ЗА РАДЕВ И ЙОТОВА НЕ ВАЖАТ ЗАКОНИТЕ П.ЕЗИДЕНСТВОТО Е НА ЕВРОПЕЙСКА БЪЛГАРИЯ НЕ Е БАЩИНИЯ НА РАДЕВ И ЙОТОВА

    10:36 13.10.2026

  • 44 Жорко

    5 4 Отговор
    Всичките сте гадни помияри,една работа да имате и да си гледате живота както на вас ви харесва,боклуци ниедни!Иначе взимате заплати!

    10:36 13.10.2026

  • 45 Мусорчик

    8 2 Отговор
    В четвъртък 18.30 часа пред фонтаните на Дондуков 2.

    10:37 13.10.2026

  • 46 Петроханските педофили

    6 8 Отговор
    Нямат думата !

    10:37 13.10.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Червен флаг

    7 2 Отговор
    прогресивна корупция... скоро путин ще чука на пристанището във Варна.
    Кой ден вече борим олигархията и наркобосовете?

    10:41 13.10.2026

  • 49 Има още Ескобари в затвора

    10 2 Отговор
    Подкрепете Йотова!

    10:41 13.10.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 19 - и "Пардон"

    7 3 Отговор
    "Пардон" да ни каже природаат, че е допуснала да се пръкне между нас такова мазно, долно и мръсно "прогресивно" нищожество! Добре бе, прогресивен хубавецо номер 19, добре! По кой начин опозицията да докара на работа "прогресивните" ваксаджии на фатмашки ботуши и подлоги на кремълския золедй? По къщите им ли да ходи да ги събира! Само че, днес страшно много се изложи "прогресивната " им кандидатка за президент - червената и в черваат комунистка Йотовата, отроче на фанатизирани комунисти, извършили престъпления и убийства в черната есен на черната 1944 г. Слугите на Фатмака в Парламента днес просто спасиха Йотова от пубилчен позор! Е, и? Да не би някой да си е помислил, че фатмашката слугиня "по погрешка" е помилвала петима свирепи наркобарони и повече от дуизна углавни престъпници? Не, не си е помислил, но хиляди българи добре са си помислили и вече знаят, че никога няма да посегнат към бюлетината с нейното име! Днес "рейтингът" на комунистката Йотова се срина с 25%! Тя е аут!

    10:42 13.10.2026

  • 52 ггг

    8 2 Отговор
    Само 1/3 от депутатите ли работят или прикриват пристъпните наркобсове или и двета

    10:44 13.10.2026

  • 53 баи ставри

    9 2 Отговор
    как няма да провали когато прогресивна и йотова са едно котило -комунистическо

    10:45 13.10.2026

  • 54 Проваленото заседание доказва

    10 3 Отговор
    Абсолютната вина на Йотова, че е помилвала умишлено един наркотрафикант!
    Вече въпросът не е : защо? А срещу какво?

    10:46 13.10.2026

  • 55 А А А

    3 3 Отговор
    ДА СЕ ПРЕГРЪЩАТ С БАНКЯТА И МАГНИТСКИ И НА ФРОНТА АСЯ С ПЮНЮАТА ШИШИ С БОЮ НА ПАНГАРА

    10:49 13.10.2026

  • 56 Фори

    1 0 Отговор
    С няколко думи,Парламента от празноглавци е с пълен унисон с Чубака!
    Помилват се само наркотрафиканти без финансови ограничения и готови да плащат при поискване!
    До нова година сме без вас!Наглеци!

    10:53 13.10.2026

  • 57 Така де

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Прогресистка Балхария":

    Гледала е да изкара някой лев, жената!

    10:53 13.10.2026

  • 58 Бфбж

    2 2 Отговор
    Радевите обичат наркотрафикантите.

    10:54 13.10.2026

  • 59 Малееееее,

    4 0 Отговор
    Възраждане пак играят с управляващите.А после се правят на опозиция.

    10:54 13.10.2026

  • 60 Гост

    1 1 Отговор
    На България и трябват дилъри и наркобарони, иначе не върви живота и икономиката

    10:54 13.10.2026

  • 61 фори

    1 1 Отговор
    С няколко думи,Парламента от празноглавци е в пълен унисон с Чубака!
    Помилват се само наркотрафиканти без финансови ограничения и готови да плащат при поискване!
    До нова година сме без вас!Наглеци!

    10:56 13.10.2026

  • 62 пери

    5 0 Отговор
    Ако след всичко насъбрало се и тая последна изцепка на управляващите Йотова спечели изборите, значи или ще са нагласени, или народът наистина няма акъл за пет пари. Да не отидеш да гласуваш пък е равносилно на това индиректно да подкрепиш местната мадам Ескобар.
    И не ми излизайте с контра аргумента, че нямало за кого да гласувате.

    Коментиран от #63

    10:56 13.10.2026

  • 63 Второто

    1 0 Отговор

    До коментар #62 от "пери":

    Наистина нямат ум. Или имат само за далавери и корупция, за имоти. Понякога си мисля, защо се занимавам. Заслужава ли един глупав човек, който гласува за други алчни и глупави хора, да му се помага?

    11:00 13.10.2026

  • 64 Да кажем твърдо НЕ

    3 2 Отговор
    На Гюров урко трафиканте ! НЕ ! И ма Мирчев урко психопате също твърдо НЕ

    11:00 13.10.2026

  • 65 ттт

    2 1 Отговор
    Защитници на на най-долната измет. Наркотрафиканти и убийци .Гласувайте за тях

    11:01 13.10.2026

  • 66 ттт

    1 1 Отговор
    защитават се един друг . това е важно перо от приходи идват избори

    11:03 13.10.2026

  • 67 Радев

    3 1 Отговор
    Ей, ей, ей!
    Няма да ми казвате какво да правя, Путин ме избра. Ще си правя каквото искам.

    11:04 13.10.2026

  • 68 Наблюдател

    1 0 Отговор
    Много ясно, че ще го саботират. На демократичните мафиоти им трябват скандали и зрелища. Боко Асан и Шишо искат нова сглобка, искат и за туй постоянно пискат.

    11:09 13.10.2026

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