Управляващата "Прогресивна България" провали извънредното заседание на парламента за помилвания наркобарон

Парламентът не събра кворум за извънредното заседание, насрочено за днес. В пленарната зала се регистрираха 87 народни представители, а за започване на работа са необходими най-малко 121 депутати.
По данни на БГНЕС в регистрацията са участвали 14 депутати от „Прогресивна България“, 25 от ГЕРБ-СДС, 17 от ДПС, 16 от „Демократична България“, 13 от „Продължаваме промяната“ и двама от „Възраждане“.
Само една точка в дневния ред
Извънредното заседание беше свикано с една-единствена точка – изслушване по случая с Огнян Атанасов. Предвидено беше да бъдат изслушани главният директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ Ивайло Йорданов, началникът на Софийския затвор Светослав Пенов и бивш ръководител на затвора.
Въпросите са свързани с изготвянето и проверката на медицински заключения и сведения за поведението на Атанасов по време на престоя му в затвора, както и с помилването му с указ от 5 декември 2022 г. Искането за изслушването е внесено от Асен Василев и група народни представители на 8 октомври.
Инициативата беше обявена от „Продължаваме промяната“ и подкрепена с подписи от депутати от „Демократична България“ и ГЕРБ. На 6 октомври Асен Василев заяви: „Имаме уверението на другите политически сили в Народното събрание“, че ще подкрепят извънредното заседание.
Заради липсата на кворум изслушването не се проведе, а предвидената парламентарна проверка по случая остана без резултат.
Източници: bgnes.bg, bta.bg, mediapool.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Прогресистка Балхария
Коментиран от #7, #57
09:58 13.10.2026
2 Анонимен
09:58 13.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Да така е
Коментиран от #14
10:04 13.10.2026
5 Някой си
Коментиран от #10
10:05 13.10.2026
6 Емигрант
Коментиран от #21
10:09 13.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Оставка
10:10 13.10.2026
9 Дронове или кока
10:11 13.10.2026
10 не си някой си,
До коментар #5 от "Някой си":а никой си. Интересно ми е как наричаш шишкавите ни доскоро управници. Улеснен си, защото те имат доста на брой прякори, а този на ГЕНЕРАЛ Радев ти си го изстискваш от...... Примири се - хората искат Радев като премиер и му гласуваха огромно доверие, каквото пожарникарят от Зайчарника не можеше и да мечтае.
Коментиран от #25
10:11 13.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Партията на Ескобарите
10:12 13.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Даа
До коментар #4 от "Да така е":Кой народ? Една шепа педроханци и жълтопаветниците само ще ви се вържат на мръсният компромат... А то всъщност, истинските отговорни за помилването са министри на здравеопазването и на правосъдието, по времето на ПП, ДБ, които настойчиво дават становище, че човека е неизлечимо болен.......
Коментиран от #24, #30
10:13 13.10.2026
15 Емигрант
До коментар #7 от "Окооо":Ти на ДЕЙСТВИТЕЛНОСТТА компромат ли казваш бе, образовай се преди да драскаш това каквото ти е казал главатарят !
10:13 13.10.2026
16 Здрасти
10:13 13.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Предатели
10:13 13.10.2026
19 пардон!
10:14 13.10.2026
20 Имаме
10:15 13.10.2026
21 Факти
До коментар #6 от "Емигрант":НРБ беше развъдник и спонсор на наркотрафика и международния тероризъм. След промените - бившите службари станаха бизнесмени - взеха да се трепат и заграбиха държавата чрез приватизация с крадените и контрабандните пари. Контрабандните канали станаха частни фирми.
Как мислиш се става собственик на оръжеен завод или получаваш лиценз за внос износ на оръжие?
10:16 13.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Путинофили
Коментиран от #35
10:18 13.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Хаха
10:21 13.10.2026
27 Анонимен
10:21 13.10.2026
28 Артилерист
Коментиран от #31, #34
10:22 13.10.2026
29 ЕЛИ
10:23 13.10.2026
30 Анонимен
До коментар #14 от "Даа":А ТИ КОЙ СИ ЧЕ ЩЕ ЛЪЖЕШ ТУК БЪЛГАРИЯ Е ОКОЛО 6 МИЛИОНА ДЕМОКРАЦИЯ Е НЕ Е ПУТИНИФИРИЯ КОГА ЩЕ ГО РАЗБЕРЕШ А КАТО ТИ ДОПАДАТ УБИЙЦИ ПРИ ТЯХ ВЗЕМИ И РАДЕВ И ЙОТОВА И ВСИЧКАТА ССЛУЖЕБНИЦА
10:24 13.10.2026
31 Дъеюртак
До коментар #28 от "Артилерист":Ще додрапаш ли да следващата пенсия?
10:26 13.10.2026
32 Нормално
10:26 13.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Емигрант
10:29 13.10.2026
37 Хммм
10:30 13.10.2026
38 Българи!
Коментиран от #47
10:30 13.10.2026
39 ххххххххххх
10:30 13.10.2026
40 Явно Частния Интерес !
Над Обществения !
10:31 13.10.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Не може да се "провали" нещо
10:35 13.10.2026
43 Анонимен
10:36 13.10.2026
44 Жорко
10:36 13.10.2026
45 Мусорчик
10:37 13.10.2026
46 Петроханските педофили
10:37 13.10.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Червен флаг
Кой ден вече борим олигархията и наркобосовете?
10:41 13.10.2026
49 Има още Ескобари в затвора
10:41 13.10.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 19 - и "Пардон"
10:42 13.10.2026
52 ггг
10:44 13.10.2026
53 баи ставри
10:45 13.10.2026
54 Проваленото заседание доказва
Вече въпросът не е : защо? А срещу какво?
10:46 13.10.2026
55 А А А
10:49 13.10.2026
56 Фори
Помилват се само наркотрафиканти без финансови ограничения и готови да плащат при поискване!
До нова година сме без вас!Наглеци!
10:53 13.10.2026
57 Така де
До коментар #1 от "Прогресистка Балхария":Гледала е да изкара някой лев, жената!
10:53 13.10.2026
58 Бфбж
10:54 13.10.2026
59 Малееееее,
10:54 13.10.2026
60 Гост
10:54 13.10.2026
61 фори
Помилват се само наркотрафиканти без финансови ограничения и готови да плащат при поискване!
До нова година сме без вас!Наглеци!
10:56 13.10.2026
62 пери
И не ми излизайте с контра аргумента, че нямало за кого да гласувате.
Коментиран от #63
10:56 13.10.2026
63 Второто
До коментар #62 от "пери":Наистина нямат ум. Или имат само за далавери и корупция, за имоти. Понякога си мисля, защо се занимавам. Заслужава ли един глупав човек, който гласува за други алчни и глупави хора, да му се помага?
11:00 13.10.2026
64 Да кажем твърдо НЕ
11:00 13.10.2026
65 ттт
11:01 13.10.2026
66 ттт
11:03 13.10.2026
67 Радев
Няма да ми казвате какво да правя, Путин ме избра. Ще си правя каквото искам.
11:04 13.10.2026
68 Наблюдател
11:09 13.10.2026