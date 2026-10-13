Управляващата "Прогресивна България" провали извънредното заседание на парламента за помилвания наркобарон

Парламентът не събра кворум за извънредното заседание, насрочено за днес. В пленарната зала се регистрираха 87 народни представители, а за започване на работа са необходими най-малко 121 депутати.

По данни на БГНЕС в регистрацията са участвали 14 депутати от „Прогресивна България“, 25 от ГЕРБ-СДС, 17 от ДПС, 16 от „Демократична България“, 13 от „Продължаваме промяната“ и двама от „Възраждане“.

Само една точка в дневния ред

Извънредното заседание беше свикано с една-единствена точка – изслушване по случая с Огнян Атанасов. Предвидено беше да бъдат изслушани главният директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ Ивайло Йорданов, началникът на Софийския затвор Светослав Пенов и бивш ръководител на затвора.

Въпросите са свързани с изготвянето и проверката на медицински заключения и сведения за поведението на Атанасов по време на престоя му в затвора, както и с помилването му с указ от 5 декември 2022 г. Искането за изслушването е внесено от Асен Василев и група народни представители на 8 октомври.

Инициативата беше обявена от „Продължаваме промяната“ и подкрепена с подписи от депутати от „Демократична България“ и ГЕРБ. На 6 октомври Асен Василев заяви: „Имаме уверението на другите политически сили в Народното събрание“, че ще подкрепят извънредното заседание.

Заради липсата на кворум изслушването не се проведе, а предвидената парламентарна проверка по случая остана без резултат.

Източници: bgnes.bg, bta.bg, mediapool.bg