Пеевски: Управляващите се скриха срамно, направиха мечешка услуга на Йотова

Лидерът на ДПС Делян Пеевски коментира липсата на кворум в Народното събрание.
"Колкото и да се обясняват управляващите, просто се скриха срамно. Направиха мечешка услуга на Йотова, с което признаха всичко, което се е случило. Кой ѝ нареди да постави подписа", каза той.
По думите му позицията на КСНС е незаконно приета, тъй като е имало липса на кворум. "Нищо България не каза и това отново се случи", каза Пеевски.
"Колкото и да тичат днес сутринта, цялата държава е под камуфлаж, няма мнозинство, няма депутати, няма Министерски съвет, няма президент", завърши той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ало прокуратурата
10:29 13.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 К.О.Т..А.К 🐱
10:31 13.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Директора👨✈️
Всички искахме да чуем защо е помилван. С какви мотиви и т.н.
Коментиран от #10
10:33 13.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Йода
10:37 13.10.2026
9 Гуси-Гуси
10:39 13.10.2026
10 Ганю- простия
До коментар #6 от "Директора👨✈️":А те мотивите за помилването са ясни и на такива като мен... финансови
10:41 13.10.2026
11 Ескобарите пазят Йотова
10:47 13.10.2026
12 Със имитацията на управление ,
"Банкера от Банкя" обратно на власт???Или може би това е и целта и на това
Правителство???
Престъпността , по никакъв начин не е" укротена или изолирана" , добре ни осведомиха
кой е плащал разноските за самолетните пътувания , на "Феномена"
но това не гарантира , че той е нарушил закона и ще бъде наказан??!!
Държавата ни се управлява директно от Путин и стана "закрит цирк" за престъпници
под формата на различни правителства!
10:51 13.10.2026