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Пеевски: Управляващите се скриха срамно, направиха мечешка услуга на Йотова

Пеевски: Управляващите се скриха срамно, направиха мечешка услуга на Йотова

13 Октомври, 2026 10:26 773 12

  • делян пеевски-
  • кворум-
  • нс-
  • илияна йотова

По думите му позицията на КСНС е незаконно приета, тъй като е имало липса на кворум

Пеевски: Управляващите се скриха срамно, направиха мечешка услуга на Йотова - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Лидерът на ДПС Делян Пеевски коментира липсата на кворум в Народното събрание.

"Колкото и да се обясняват управляващите, просто се скриха срамно. Направиха мечешка услуга на Йотова, с което признаха всичко, което се е случило. Кой ѝ нареди да постави подписа", каза той.

По думите му позицията на КСНС е незаконно приета, тъй като е имало липса на кворум. "Нищо България не каза и това отново се случи", каза Пеевски.

"Колкото и да тичат днес сутринта, цялата държава е под камуфлаж, няма мнозинство, няма депутати, няма Министерски съвет, няма президент", завърши той.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ало прокуратурата

    10 1 Отговор
    турбо престъпници се вихрят свободно

    10:29 13.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 К.О.Т..А.К 🐱

    10 1 Отговор
    в нормална държава тоя отвратитко щеше да е в пандиз палас , доживот

    10:31 13.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Директора👨‍✈️

    13 1 Отговор
    Тук, 🐷 е прав. Няма две мнения.
    Всички искахме да чуем защо е помилван. С какви мотиви и т.н.

    Коментиран от #10

    10:33 13.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Йода

    8 2 Отговор
    Идва Коледа.

    10:37 13.10.2026

  • 9 Гуси-Гуси

    7 2 Отговор
    Коледа иде, Шиши..

    10:39 13.10.2026

  • 10 Ганю- простия

    6 0 Отговор

    До коментар #6 от "Директора👨‍✈️":

    А те мотивите за помилването са ясни и на такива като мен... финансови

    10:41 13.10.2026

  • 11 Ескобарите пазят Йотова

    5 0 Отговор
    Кой иначе ще им дади колегите от затвора?

    10:47 13.10.2026

  • 12 Със имитацията на управление ,

    6 1 Отговор
    разбира ли "Кимон Георгиев" , че работи усилено за завръщане на "Феномена" и
    "Банкера от Банкя" обратно на власт???Или може би това е и целта и на това
    Правителство???
    Престъпността , по никакъв начин не е" укротена или изолирана" , добре ни осведомиха
    кой е плащал разноските за самолетните пътувания , на "Феномена"
    но това не гарантира , че той е нарушил закона и ще бъде наказан??!!
    Държавата ни се управлява директно от Путин и стана "закрит цирк" за престъпници
    под формата на различни правителства!

    10:51 13.10.2026

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