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СДС призова за мерки в рамките на НАТО заради ударите в Черно море
  Тема: Украйна

СДС призова за мерки в рамките на НАТО заради ударите в Черно море

13 Октомври, 2026 10:29 504 20

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  • дронове

Партията осъди атаките по търговски кораби в Черно море и настоя за единство между българските политически сили

СДС призова за мерки в рамките на НАТО заради ударите в Черно море - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

СДС повторно осъди ударите по търговски кораби в Черно море и призова българското правителство да предприеме всички необходими мерки в рамките на НАТО. Позицията беше разпространена след новите атаки край българския бряг, при които беше поразен корабът „Челси 3“, а друг плавателен съд потъна.

„СДС повторно и категорично осъжда агресивната политика на Русия в Черно море и пиратските удари по мирни търговски кораби. Призоваваме българското правителство да вземе всички необходими мерки в рамките на НАТО“, се посочва в позицията на партията.

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Според СДС добронамереното поведение на българското правителство към Русия не води до намаляване на напрежението. „Русия не признава добронамерено поведение, каквото има българското правителство към нея, а го счита за слабост“, заявяват от партията.

Корабът „Челси 3“, плаващ под малтийски флаг, е бил поразен от дрон на около 15 морски мили от Бяла. Сигналът за инцидента е подаден около 1:57 часа. Екипажът от 15 души е евакуиран във Варна, като по данни на Асошиейтед прес петима моряци са получили медицинска помощ за леки наранявания. Първоначалните сведения за броя на пострадалите се различават, а причините и произходът на атаката не са официално установени.

При друг инцидент в Черно море търговски кораб е потънал, като по информация на Асошиейтед прес е спасен един член на екипажа. Атаките са поредните след 6 октомври, когато два кораба бяха поразени в изключителната икономическа зона на България. Тогава единият плавателен съд потъна, а екипажът на другия беше евакуиран.

От СДС призоваха българските политически сили да се обединят заради напрежението по източната граница. „България не може да се справи сама, това е въпрос на колективна сигурност“, се казва в позицията.

Българските власти продължават да изясняват кой стои зад ударите. Украинският президент Володимир Зеленски обвини Русия, докато Русия и Украйна отрекоха да са отговорни за атаките срещу корабите, поразени на 6 октомври. България поиска международна подкрепа за разследването и наблюдението на морската зона, а премиерът Румен Радев заяви, че ще покани руския посланик Елеонора Митрофанова на разговор.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Анлнимен

    12 2 Отговор
    Има ли сдс

    10:32 13.10.2026

  • 5 честен ционист

    5 0 Отговор
    Най-добре за НАТО е да изключи България, за да не се вкарва в разправия. Лесно може да си намери някакво обяснение, че не отговаряме на изискванията за членство и да ни бият шута.

    10:33 13.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Мъ Той !

    8 0 Отговор
    Прелива !

    От Мъдрост !

    10:33 13.10.2026

  • 8 честен ционист

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "маке":

    Ако поканиш братишките, ще дойдат. Филипп ще ги води.

    10:34 13.10.2026

  • 9 Абе

    8 0 Отговор
    Еш па тиа.

    10:34 13.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Тик-Ток

    7 0 Отговор
    Ей сега всички вие евроатлантически негодници имате шанс да защитите България,вземайте мешките и в окопите на Одеса да громите руските,а ние ще останем в България да месим погачи и да посрещаме пак червената армия да ни освободи от евроатлантическата чума

    10:35 13.10.2026

  • 12 провинциалист

    4 1 Отговор
    За безродните глобалисти "невинен до доказване на противното" е само холивудско заглавие.

    10:36 13.10.2026

  • 13 осраински

    4 0 Отговор
    Събуди ли се тази сутрин? Знаеш ли на кого да благодариш?

    10:37 13.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Чума

    4 0 Отговор
    Ранното СДС имаше идея в програмата си за разпускане на НАТО и Варшавския договор! Вардоговора се разпусна! НАТО продължи с агресията си срещу Русия и ето, стигнахте до тук! Дойде 5 септември 1944 г. и - Ох, ние нямаме нищо общо с Гитлерова Германия!

    10:41 13.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Фактъ

    2 1 Отговор
    СДС отдавна не съществува а само скелети бродят по медиите!

    10:53 13.10.2026

  • 19 Всеки момент

    1 1 Отговор
    Само си сменя пппппамперса рундьо. И кани мутрафанова. На водчица

    10:55 13.10.2026

  • 20 Ламбо

    0 0 Отговор
    СДС , кои бяха тези ? Я да се качват на файтона и да си ходят.

    11:14 13.10.2026

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