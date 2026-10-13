СДС призова за мерки в рамките на НАТО заради ударите в Черно море

СДС повторно осъди ударите по търговски кораби в Черно море и призова българското правителство да предприеме всички необходими мерки в рамките на НАТО. Позицията беше разпространена след новите атаки край българския бряг, при които беше поразен корабът „Челси 3“, а друг плавателен съд потъна.

„СДС повторно и категорично осъжда агресивната политика на Русия в Черно море и пиратските удари по мирни търговски кораби. Призоваваме българското правителство да вземе всички необходими мерки в рамките на НАТО“, се посочва в позицията на партията.

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Според СДС добронамереното поведение на българското правителство към Русия не води до намаляване на напрежението. „Русия не признава добронамерено поведение, каквото има българското правителство към нея, а го счита за слабост“, заявяват от партията.

Корабът „Челси 3“, плаващ под малтийски флаг, е бил поразен от дрон на около 15 морски мили от Бяла. Сигналът за инцидента е подаден около 1:57 часа. Екипажът от 15 души е евакуиран във Варна, като по данни на Асошиейтед прес петима моряци са получили медицинска помощ за леки наранявания. Първоначалните сведения за броя на пострадалите се различават, а причините и произходът на атаката не са официално установени.

При друг инцидент в Черно море търговски кораб е потънал, като по информация на Асошиейтед прес е спасен един член на екипажа. Атаките са поредните след 6 октомври, когато два кораба бяха поразени в изключителната икономическа зона на България. Тогава единият плавателен съд потъна, а екипажът на другия беше евакуиран.

От СДС призоваха българските политически сили да се обединят заради напрежението по източната граница. „България не може да се справи сама, това е въпрос на колективна сигурност“, се казва в позицията.

Българските власти продължават да изясняват кой стои зад ударите. Украинският президент Володимир Зеленски обвини Русия, докато Русия и Украйна отрекоха да са отговорни за атаките срещу корабите, поразени на 6 октомври. България поиска международна подкрепа за разследването и наблюдението на морската зона, а премиерът Румен Радев заяви, че ще покани руския посланик Елеонора Митрофанова на разговор.