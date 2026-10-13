Opel показа в Париж бъдещето на комбито

Париж, Порт дьо Версай. Екип на mobile.bg от мястото на събитието.

Автомобилната сцена в Париж винаги е служела като лаборатория за идейни концепции, които определят посоката на индустрията за десетилетие напред. На тазгодишното издание отборът от Рюселсхайм привлече погледите с премиерата на електрическото комби STX Concept, с което марката демонстрира своите висши амбиции в епохата на екологичната мобилност. Името е съкращение от Sports Tourer eXperimental, а самата концепция надгражда богатото наследство на марката в този прагматичен сегмент, стартирало през далечната 1953 година с модела Olympia Rekord Caravan.

Смелият външен вид на прототипа чертае пътя за следващото поколение серийни автомобили на германския бранш. Разпознаваемата предна част Vizor е придобила по-монументална стойка, допълнена от изразителни светлинни ленти, които елегантно се стесняват към централно разположената светеща емблема. Остра линия на капака акцентира върху вертикалната ос, придавайки на предницата внушителен характер. Подобни стилистични похвати се повтарят и в задната част, където фините светлинни ивици обгръщат осветения надпис OPEL под рязко спускащата се линия на покрива.

Страничният профил доминира с разширени арки на колелата, липса на традиционни огледала за сметка на модерни камери и ефектна двуцветна сребърно-синя гама. Дизайнерите успешно са обединили ниския силует със значителен обем за багаж в почти вертикалната задна зона. Истинската магия обаче се крие в активната аеродинамика. При шофиране с висока скорост от каросерията се разгъват сини дифузьорни елементи и вертикални дефлектори зад колелата, които оптимизират въздушния поток и гарантират безупречна стабилност на германските магистрали.

Футуристичният облик се допълва от масивни 22-инчови аеродинамични джанти, обути в специализирани гуми Goodyear с размер 285/35. Макар интериорът все още да е в процес на усъвършенстване с олекотени седалки и концепция за осветление, наречена Рисуване със светлина, техническата основа вече е бетонена. От Opel потвърждават присъствието на интелигентно задвижване на четирите колела и максимална скорост, надхвърляща 200 километра в час, докато точните данни за батерията и пробега остават в тайна.

По време на специалното събитие главният изпълнителен директор на компанията Флориан Гютл разкри амбициозен план за инвестиции от над един милиард евро в Германия, включващ премиерата на четири нови модела до 2030 година, сред които и дългоочакваното следващо поколение на Astra. Макар самият STX да остава концептуален шедьовър, той категорично задава новите стилистични хоризонти пред бранда.