Керемедчиев: България има основания да активира член 4 на НАТО

България има основания да поиска консултации със съюзниците си в НАТО заради зачестилите атаки срещу кораби в Черно море. Това заяви бившият заместник-министър на външните работи Милен Керемедчиев в ефира на „Твоят ден“ по NOVA.

По думите му при нападението край Бяла разстоянието до българските териториални води е било между 5 и 10 километра. „Това наистина е изключително близо и вече представлява много сериозна заплаха за нашата национална сигурност. Според мен България има всички основания да активира член 4 от своето членство в НАТО“, заяви Керемедчиев.

Какво предвижда член 4

Член 4 от Северноатлантическия договор предвижда съюзниците да се консултират, когато по преценка на някоя от държавите членки са застрашени нейната териториална цялост, политическа независимост или сигурност. Консултациите се провеждат в Северноатлантическия съвет, който е основният политически орган за вземане на решения в НАТО.

Механизмът се различава от член 5, който се отнася до колективната отбрана при въоръжено нападение срещу съюзник. „България няма нужда да бъде нападната или в териториалните ѝ води да бъдат извършени удари, за да се почувства застрашена и да поиска такива консултации“, уточни Керемедчиев.

Разузнавателна информация за дроновете

Според бившия заместник-министър България трябва да настоява за по-бързо получаване на разузнавателна информация от партньорските служби. Тя би помогнала за установяването на произхода на дроновете, атакували търговски кораби в Черно море.

Керемедчиев коментира и предстоящия разговор на премиера Румен Радев с руския посланик Елеонора Митрофанова. По думите му срещата на това равнище показва сериозността, с която България подхожда към инцидентите. Той допусна от руска страна да бъде поискана информация, след което да последва официална позиция.

Предупреждение за икономически последици

Керемедчиев предупреди, че повишеният военен риск в Черно море вече се отразява и на корабоплаването. По думите му застрахователните премии се увеличават, което оскъпява превоза на стоки и може да направи част от търговските маршрути по-малко привлекателни.

„България трябва да се подготви и за икономически последствия, не само за последствия за националната сигурност“, заяви той.