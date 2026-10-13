Керемедчиев: България има основания да активира член 4 на НАТО

България има основания да поиска консултации със съюзниците си в НАТО заради зачестилите атаки срещу кораби в Черно море. Това заяви бившият заместник-министър на външните работи Милен Керемедчиев в ефира на „Твоят ден“ по NOVA.
По думите му при нападението край Бяла разстоянието до българските териториални води е било между 5 и 10 километра. „Това наистина е изключително близо и вече представлява много сериозна заплаха за нашата национална сигурност. Според мен България има всички основания да активира член 4 от своето членство в НАТО“, заяви Керемедчиев.
Какво предвижда член 4
Член 4 от Северноатлантическия договор предвижда съюзниците да се консултират, когато по преценка на някоя от държавите членки са застрашени нейната териториална цялост, политическа независимост или сигурност. Консултациите се провеждат в Северноатлантическия съвет, който е основният политически орган за вземане на решения в НАТО.
Механизмът се различава от член 5, който се отнася до колективната отбрана при въоръжено нападение срещу съюзник. „България няма нужда да бъде нападната или в териториалните ѝ води да бъдат извършени удари, за да се почувства застрашена и да поиска такива консултации“, уточни Керемедчиев.
Разузнавателна информация за дроновете
Според бившия заместник-министър България трябва да настоява за по-бързо получаване на разузнавателна информация от партньорските служби. Тя би помогнала за установяването на произхода на дроновете, атакували търговски кораби в Черно море.
Керемедчиев коментира и предстоящия разговор на премиера Румен Радев с руския посланик Елеонора Митрофанова. По думите му срещата на това равнище показва сериозността, с която България подхожда към инцидентите. Той допусна от руска страна да бъде поискана информация, след което да последва официална позиция.
Предупреждение за икономически последици
Керемедчиев предупреди, че повишеният военен риск в Черно море вече се отразява и на корабоплаването. По думите му застрахователните премии се увеличават, което оскъпява превоза на стоки и може да направи част от търговските маршрути по-малко привлекателни.
„България трябва да се подготви и за икономически последствия, не само за последствия за националната сигурност“, заяви той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тик-Ток
Коментиран от #28
10:47 13.10.2026
2 честен ционист
Коментиран от #13
10:49 13.10.2026
3 Пич
Коментиран от #34
10:49 13.10.2026
4 осраински
10:50 13.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Русофобска истерия
Той скача бясна от леглото, размахва юмрук към прозореца и крещи:
– Гадове! Пак ни спират парното по дипломатически път!
😁
10:50 13.10.2026
7 Чорбара
10:50 13.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 16 ППО организация
10:51 13.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Обратното е
10:52 13.10.2026
13 Бъркаш
До коментар #2 от "честен ционист":хората. Професор Чорбанов не е Керемид Керемедчиев.
Коментиран от #17
10:52 13.10.2026
14 Трол
Коментиран от #30
10:53 13.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 честен ционист
До коментар #13 от "Бъркаш":И двамата са на хранилка на едно и също място.
10:54 13.10.2026
18 Вашето мнение
10:55 13.10.2026
19 По делта съдете военолюбеца Радев!
10:55 13.10.2026
20 Голо бърдо
10:55 13.10.2026
21 ото
10:55 13.10.2026
22 Цялото ЦК на
10:55 13.10.2026
23 по-спокойно
10:56 13.10.2026
24 Куче
10:57 13.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Едва ли
10:59 13.10.2026
27 Ми то
До коментар #15 от "Тик-Ток":Сега е фашизма бе момче. Много се объркваш.
10:59 13.10.2026
28 К.О.Т..А.К 🐱
До коментар #1 от "Тик-Ток":да не забравиш да купиш от ЛИДЛ брашно за погачата
Коментиран от #36
10:59 13.10.2026
29 въпрос с понижена трудност
10:59 13.10.2026
30 Каква госпожа е тя
До коментар #14 от "Трол":Ти ме разсмя.
11:00 13.10.2026
31 Ха ха ха
11:02 13.10.2026
32 Бушон
11:07 13.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Европеец
До коментар #3 от "Пич":Керемидчиев е ясен и той е на хранилка.... Съгласен съм с коментара ти..... Все още няма нужда бг льотчика да иска член четвърти..... Ударите на руснаците по корабите каращи оръжия за Украйна са в международни води извън териториалните бг боди..... Украинците се изхитриха и карат оръжието в румънските пристанища..... От Истанбул до румънските пристанища, Ако карат по права линия корабите ще бъда далече от нас..... Летчика да вика украинската посланичка и да иска корабите и да се движат по-далече от нашите води.... А от руската посланичка Митрофанова да поиска когато бият по украински те кораби да го правят по-далече от нашите води.... Що се касае за заиграването с НАТО, лётчика трябва да бъда много внимателен защото от играчката може да стане плачката...
11:07 13.10.2026
35 Доротея
11:08 13.10.2026
36 кварталните котки
До коментар #28 от "К.О.Т..А.К 🐱":Не ядат абсолютно нищо купено от тези магазини камоли хляб абсурд.
11:09 13.10.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.