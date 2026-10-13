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Керемедчиев: България има основания да активира член 4 на НАТО

Керемедчиев: България има основания да активира член 4 на НАТО

13 Октомври, 2026 10:46 626 37

  • милен керемедчиев-
  • нато-
  • член 4-
  • черно море-
  • дронове

Бившият заместник-министър посочи атаките срещу кораби край българския бряг като сериозна заплаха за националната сигурност

Керемедчиев: България има основания да активира член 4 на НАТО - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

България има основания да поиска консултации със съюзниците си в НАТО заради зачестилите атаки срещу кораби в Черно море. Това заяви бившият заместник-министър на външните работи Милен Керемедчиев в ефира на „Твоят ден“ по NOVA.

По думите му при нападението край Бяла разстоянието до българските териториални води е било между 5 и 10 километра. „Това наистина е изключително близо и вече представлява много сериозна заплаха за нашата национална сигурност. Според мен България има всички основания да активира член 4 от своето членство в НАТО“, заяви Керемедчиев.

Какво предвижда член 4

Член 4 от Северноатлантическия договор предвижда съюзниците да се консултират, когато по преценка на някоя от държавите членки са застрашени нейната териториална цялост, политическа независимост или сигурност. Консултациите се провеждат в Северноатлантическия съвет, който е основният политически орган за вземане на решения в НАТО.

Механизмът се различава от член 5, който се отнася до колективната отбрана при въоръжено нападение срещу съюзник. „България няма нужда да бъде нападната или в териториалните ѝ води да бъдат извършени удари, за да се почувства застрашена и да поиска такива консултации“, уточни Керемедчиев.

Разузнавателна информация за дроновете

Според бившия заместник-министър България трябва да настоява за по-бързо получаване на разузнавателна информация от партньорските служби. Тя би помогнала за установяването на произхода на дроновете, атакували търговски кораби в Черно море.

Керемедчиев коментира и предстоящия разговор на премиера Румен Радев с руския посланик Елеонора Митрофанова. По думите му срещата на това равнище показва сериозността, с която България подхожда към инцидентите. Той допусна от руска страна да бъде поискана информация, след което да последва официална позиция.

Предупреждение за икономически последици

Керемедчиев предупреди, че повишеният военен риск в Черно море вече се отразява и на корабоплаването. По думите му застрахователните премии се увеличават, което оскъпява превоза на стоки и може да направи част от търговските маршрути по-малко привлекателни.

„България трябва да се подготви и за икономически последствия, не само за последствия за националната сигурност“, заяви той.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тик-Ток

    33 4 Отговор
    Ей сега всички вие евроатлантически негодници имате шанс да защитите България,вземайте мешките и в окопите на Одеса да громите руските,а ние ще останем в България да месим погачи и да посрещаме пак червената армия да ни освободи от евроатлантическата чума

    Коментиран от #28

    10:47 13.10.2026

  • 2 честен ционист

    12 3 Отговор
    Този, колкото направи ваксина против Ковид, толкова и България ще активира някой член.

    Коментиран от #13

    10:49 13.10.2026

  • 3 Пич

    16 1 Отговор
    Такива тъпанари които всяват страх, и способстват за да се случи една бъдеща война, трябва да се гонят от студията!!!

    Коментиран от #34

    10:49 13.10.2026

  • 4 осраински

    19 1 Отговор
    Победа на Путин би била победа за Европа, защото би я освободила от неолибералния елит, но се съмнявам, че Европа все още има сили да се изправи на крака след щетите, нанесени ѝ от корумпирания и силно некомпетентен неолиберален режим

    10:50 13.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Русофобска истерия

    15 1 Отговор
    Един краен русофоб се събужда сутринта, пуска телевизора и чува прогнозата за времето: "Днес над страната ще нахлуе мощен циклон от изток, който ще донесе рязко застудяване и силни ветрове."
    Той скача бясна от леглото, размахва юмрук към прозореца и крещи:
    – Гадове! Пак ни спират парното по дипломатически път!
    😁

    10:50 13.10.2026

  • 7 Чорбара

    13 1 Отговор
    Това човешко недоразумение се усмърдя веднага.

    10:50 13.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 16 ППО организация

    1 6 Отговор
    Другари - искам и събирам подписи за да приемем окончателно името ЗАДУНАЙСКАЯ и се присъедини към Матушка - там е единственото ни място

    10:51 13.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Обратното е

    13 0 Отговор
    НАТО иска да въвлече България във войната като я накара да поиска чл.4. Има едни беге сорросоиди като им подадеш пръст захапват ръката. Сами се набутват между шамарите. Вдигат шум за няма и нищо и ни набутват. ...

    10:52 13.10.2026

  • 13 Бъркаш

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    хората. Професор Чорбанов не е Керемид Керемедчиев.

    Коментиран от #17

    10:52 13.10.2026

  • 14 Трол

    5 3 Отговор
    Все още чакам да чуя мнението на г-жа Елена Поптодорова.

    Коментиран от #30

    10:53 13.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 честен ционист

    5 0 Отговор

    До коментар #13 от "Бъркаш":

    И двамата са на хранилка на едно и също място.

    10:54 13.10.2026

  • 18 Вашето мнение

    7 0 Отговор
    Как пък всичките колоездачи са се набутали в някое от нпо-тата на сорос и лапат за да плюят Русия и да опитват да въвлекат страната ни във война. За какъв член говори тоя, когато нациските корраби са потопени извън териториалните води на страната ни.

    10:55 13.10.2026

  • 19 По делта съдете военолюбеца Радев!

    4 2 Отговор
    Радев на тайната среща с украинеца разузнавач да не е договорил да пускаме корабите в наши води и после да викаме нато и да се включим във войната срещу Русия? Корабите с оръжие веке навлизат в наши води за да има повод за включване на НАТО във войната, включително и бг!

    10:55 13.10.2026

  • 20 Голо бърдо

    5 0 Отговор
    Има един лаф, "Отвори си устата, за да разберем какво имаш под керемидите", а тоз и керемиди няма.

    10:55 13.10.2026

  • 21 ото

    5 0 Отговор
    Точно това искат Украйна,чл.4,после провокация и чл.5.

    10:55 13.10.2026

  • 22 Цялото ЦК на

    7 1 Отговор
    Сорос и Урсула - на фронта!

    10:55 13.10.2026

  • 23 по-спокойно

    7 0 Отговор
    Това са удари в международни води, които НЕ ЗАСЯГАТ България. Това, че били близо до нас, нищо не значи. Стига навирахте насила България във войната, или вече сте поели тези ангажименти? Нещо много се активираха военнолюбците от всички партии и лагери.

    10:56 13.10.2026

  • 24 Куче

    4 0 Отговор
    Което не знае да лае само вкарва вълка в кошарата. Изключително грешно говорене както и за СМ така и за дроновете . Медиите също прекалено лаят. Те нямат никакво чувство на мярка в тона.

    10:57 13.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Едва ли

    1 3 Отговор
    рундьо завежда фен клуба на изплискалия ботокс плъх. Даже повикал мутрафанова на водка.

    10:59 13.10.2026

  • 27 Ми то

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "Тик-Ток":

    Сега е фашизма бе момче. Много се объркваш.

    10:59 13.10.2026

  • 28 К.О.Т..А.К 🐱

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Тик-Ток":

    да не забравиш да купиш от ЛИДЛ брашно за погачата

    Коментиран от #36

    10:59 13.10.2026

  • 29 въпрос с понижена трудност

    3 0 Отговор
    Интересно ми е правителството чете ли коментарите под статиите и вижда ли какво е мнението на народа ? И чии интереси ще защитава - на българския народ или на НАТО, или на Украйна?

    10:59 13.10.2026

  • 30 Каква госпожа е тя

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "Трол":

    Ти ме разсмя.

    11:00 13.10.2026

  • 31 Ха ха ха

    2 0 Отговор
    И КАКВО ? БЛА БЛА. УКРА ВИРУСА ГО РЪГАТ НА НАС С ТЯХНИТЕ ОРЪЖЕЙНИ КОРАБИ.

    11:02 13.10.2026

  • 32 Бушон

    2 0 Отговор
    Някои хора не се усещат как ги използват. Че и да изгорят какво толкоз. Точно обратното е на това което говорят. Повличат и Р.Радев.

    11:07 13.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Европеец

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Керемидчиев е ясен и той е на хранилка.... Съгласен съм с коментара ти..... Все още няма нужда бг льотчика да иска член четвърти..... Ударите на руснаците по корабите каращи оръжия за Украйна са в международни води извън териториалните бг боди..... Украинците се изхитриха и карат оръжието в румънските пристанища..... От Истанбул до румънските пристанища, Ако карат по права линия корабите ще бъда далече от нас..... Летчика да вика украинската посланичка и да иска корабите и да се движат по-далече от нашите води.... А от руската посланичка Митрофанова да поиска когато бият по украински те кораби да го правят по-далече от нашите води.... Що се касае за заиграването с НАТО, лётчика трябва да бъда много внимателен защото от играчката може да стане плачката...

    11:07 13.10.2026

  • 35 Доротея

    1 0 Отговор
    На 13 декември 1941 г. Царство България обяви война на САЩ и Великобритания. Днес е 13 октомври, защо да не се изцепим срещу Русия и покажем цивилизационна дезориентация!? Тогава, като гласуваха внесеното от Богдан Филов предложение, НС грамна от овации! По този повод, Борис III споделил с дворцовия си човек П. Груев - ,,Груев! Тези ид и о т и можеха поне да не ръкопляскат...!".

    11:08 13.10.2026

  • 36 кварталните котки

    3 0 Отговор

    До коментар #28 от "К.О.Т..А.К 🐱":

    Не ядат абсолютно нищо купено от тези магазини камоли хляб абсурд.

    11:09 13.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

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