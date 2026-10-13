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Георг Георгиев: Премиерът трябваше да се обади директно на Песков или на президента Путин

Георг Георгиев: Премиерът трябваше да се обади директно на Песков или на президента Путин

13 Октомври, 2026 12:51 879 31

  • георг георгиев-
  • румен радев-
  • среща-
  • путин

Всички подкрепяме спирането на кръвопролитната война и загубата на човешки животи. Всички искаме да видим успокояване на ситуацията. Всички искаме да видим, че тези въоръжени конфликти, които се случват непосредствено до нашата граница, спират

Георг Георгиев: Премиерът трябваше да се обади директно на Песков или на президента Путин - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Всички подкрепяме спирането на кръвопролитната война и загубата на човешки животи. Всички искаме да видим успокояване на ситуацията. Всички искаме да видим, че тези въоръжени конфликти, които се случват непосредствено до нашата граница, спират. Това обаче не означава абдикация от защитата на националната ни сигурност и отстъпление от отбрана на националните ни интереси. Това каза депутатът от ГЕРБ Георг Георгиев във връзка с поразените днес кораби в Черно море.

Миналата седмица предупредихме - ако България не даде достатъчно твърд и разбираем от страна на агресора отговор за случилото се в Черно море няма да закъснее повторението на тази случка. И днес виждаме именно това. Отново два кораба бяха ударени, но вече само на три мили от българските териториални води, добави той.

По думите му управляващите не са класифицирали случая с първите два ударени кораба като "сериозен", тъй като е бил в изключителната икономическа зона.

"Виждаме, че бойните действия неимоверно приближават българската територия. На КСНС миналата седмица г-н Борисов беше, може би, единственият, който изрично посочи кой е агресорът в тази война. Казахме, че до момента, в който ние не артикулираме правилно причините, основанията за това, което се случва - не може да излъчим категоричен отговор", каза още Георгиев.

И добави: "Днес при наличието на нова атака премиерът Радев повтори абсолютно същото, което и миналата седмица. Никакъв нов елемент, освен димката за извикването на руския посланик. Всеки, който поне малко разбира от международни отношения знае, че посланика не е равен на министър-председател. Има много други нива, които преди това трябва да бъдат задействани - а именно от от МВнР, по подходящия начин да се заяви твърдата и категорична позиция на държавата и да стане ясно какво смята България. До миналата година, когато управляваше ГЕРБ, подобни инциденти не е имало. Това не е случайно, а се дължи на факта, че сме употребявали всичка национални и международни инструментариуми да заявим, че няма да толерираме подобно поведение в близост до нашите граници".

Премиерът Радев можеше да се обади директно на говорителя Песков, или на президента Путин, или на президента Ердоган и да попита в прав текст - на вас ли дължим тази агресия, руски ли са дроновете? А не една седмица по-късно и четири взривени кораба по-късно, ние още да се лутаме руски ли са или да допускаме, че може да се украински. Днес сред засегнатите хора от екипажа ѝ са украинци. Съмянвам се, че украинската страна се опитва да убие свои хора, посочи Георгиев.

От брифинга стана ясно, че ЕРБ ще настояват за извънредно заседание на парламента, на което управляващите да дадат повече информация за атаките.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Георги мамин

    42 7 Отговор
    Не ни занимавай с Банкя

    Коментиран от #22

    12:53 13.10.2026

  • 2 да попитам

    43 7 Отговор
    Тоя с розовите прашки що не си гледа загиващата партия?

    12:54 13.10.2026

  • 3 Георги двуполов комик - хаха

    46 7 Отговор
    Абе тоя верва ли си какво говори - хахаха...егати комика. Кой те бръсне за слива, бре?

    12:54 13.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Не смее

    13 21 Отговор
    Радев няма тежест пред Путин, той е куче на каишка.

    12:55 13.10.2026

  • 6 ⚒️⚒️⚒️

    9 23 Отговор
    Мунчо първия път се сниши и сега го нямат за нищо и му гърмят по два кораба на седмица защото знаят, че Мунчо няма никаква ответна реакция 🙉

    Коментиран от #15

    12:55 13.10.2026

  • 7 честен ционист

    10 6 Отговор
    Баце може само да се обади там. Радев не знае руски, няма да може да се разбере с хората.

    12:55 13.10.2026

  • 8 И той

    8 2 Отговор
    като теб мАж !

    12:56 13.10.2026

  • 9 И Киев е Руски

    23 4 Отговор
    Тоя верно е с купена диплома

    12:56 13.10.2026

  • 10 Ник. А

    29 3 Отговор
    Офффф, тея дебили, още ли не схванаха, че са приключили участие и освен съдебни дела, присъди и затвор, друго от тях не очакваме. 🤣
    Веднъж, като разкарат боклуците от правосъдието и ще им дойде редът.

    12:57 13.10.2026

  • 11 или на

    9 3 Отговор
    зеленски или буданов, койте бе тук

    12:57 13.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Какво

    21 2 Отговор
    стана с кучето , което началника ти подари на Путин ?

    12:58 13.10.2026

  • 14 ъгъл

    2 5 Отговор
    И президентът с име на женски п.о. ще разговаря с премиера ни.НАКРИВО ДА СЕ СМЕЕШ ЛИ,ИЛИ ДА СИ ПЛАЧКАШ?

    12:59 13.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Фуражката и Мериноса

    1 5 Отговор
    Ако се обадят на Путян после ще изпишат 1 тон мастило като отидат на сводка при Гундяев и Решетников

    13:01 13.10.2026

  • 18 Дрън-дрън

    16 1 Отговор
    По-добре да не се изказват, и той, и Мирчев и сие, само беля ще ни докарат на главата

    13:01 13.10.2026

  • 19 ТО ДАНЕ Е БОЙКО

    13 1 Отговор
    ДА СЕ ОБАДИ НА ММЕТА НА СИМИТЛИ,,,,ТЪЙ ТЪЙ СЕ ЗВЪНИ НА ПУТИН

    13:02 13.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Зеления

    8 0 Отговор
    В тази война между Русия и Украйна трябва да се разглеждат всички хипотези, а не само както евроатлантинците плямпат - Русия, Русия и пак Русия - твърд отговор и така нататък.
    - Русия иска да блокира Украйна от към Черно море и тя да не получава доставки на каквото и да е, това е логично, защото украйна има излаз само на Черно море, докато Русия има алтернативи за доставки към нея от много морета, океани и т.н. тоест Русия ще потапя кораби ходещи до Украйна
    -от друга страна Украйна губи войната, в нейн интерес е едно нещо - помощ от някъде. Вижда се че само оръжието и парите като помощ не стига. Трябва да се разглежда и хипотезата, че Украйна има резервен план, при който да въвлече НАТО в директна война с Русия. Няма как някой да убеди, че многото случая на украински дронове взривили се в балтийските държави, Полша, в Румъния украински дрон влезе в тяхно пристанище, украински дрон се взриви в Карнобат, това е далеч извън обхвата на радиоелектронната борба на Русия не е сценарий, в който страна от НАТО да бъде въвлечена в конфликта. За сега може да е само хипотеза, но може и да стане реалност.

    Коментиран от #26

    13:04 13.10.2026

  • 22 Европеец

    13 0 Отговор

    До коментар #1 от "Георги мамин":

    Това заглавие смотано без значение кой го изрекъл..... А като гледам тоя георги си е типичен тиква и петроханец .... Какво да го коментирам, лётчика петрохански трябвало да се обади на Песков, голям смях с това тиквено петроханче бе....

    13:06 13.10.2026

  • 23 Анонимен

    6 0 Отговор
    На вас народа ви отреди да говорите и нищо да не зависи от вас

    13:06 13.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Зеления

    8 0 Отговор

    До коментар #21 от "Зеления":

    продължение на пост 21
    Правителството трябва:
    1. Ако Буданов е поискал украински кораби да преминават в български териториални води да откаже
    2. Ако обаче корабите ходещи до Украйна почнат да влизат в наши води да не се допуска - всички налични наши фрегати, корвети, катери трябва да патрулират по границата на 12 - милната зона на нашите води и да не дават на кораб, който не идва в България да навлезе в тези води.
    Руснаците нямат интерес от конфликт с НАТО, те не пращат техни дронове до наши пристанища и кораби. Украйна ще има интерес руски дрон да атакува кораб в наши води, за да последва отговор на НАТО към Русия, тогава конфликта става глобален, а не само война между Русия и Украйна.

    13:11 13.10.2026

  • 27 ТОЗИ КОЙ БЕШЕ

    8 1 Отговор
    че не си го спомням....

    13:18 13.10.2026

  • 28 След промяната

    1 5 Отговор
    Радев тотално ще довърши държавата.

    13:34 13.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Трябваше

    1 0 Отговор
    "директно" да отиде и да им подари по едно кученце, както направи вашият вожд"! От един дол дренки сте! Но ББ е и забавен, в класи над фуражката е!

    14:10 13.10.2026

  • 31 Сандо

    0 0 Отговор
    Това е добра идея,особено ако между другото поиска да си възстановим икономическите отношения.

    14:10 13.10.2026

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