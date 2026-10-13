Георг Георгиев: Премиерът трябваше да се обади директно на Песков или на президента Путин

Всички подкрепяме спирането на кръвопролитната война и загубата на човешки животи. Всички искаме да видим успокояване на ситуацията. Всички искаме да видим, че тези въоръжени конфликти, които се случват непосредствено до нашата граница, спират. Това обаче не означава абдикация от защитата на националната ни сигурност и отстъпление от отбрана на националните ни интереси. Това каза депутатът от ГЕРБ Георг Георгиев във връзка с поразените днес кораби в Черно море.
Миналата седмица предупредихме - ако България не даде достатъчно твърд и разбираем от страна на агресора отговор за случилото се в Черно море няма да закъснее повторението на тази случка. И днес виждаме именно това. Отново два кораба бяха ударени, но вече само на три мили от българските териториални води, добави той.
По думите му управляващите не са класифицирали случая с първите два ударени кораба като "сериозен", тъй като е бил в изключителната икономическа зона.
"Виждаме, че бойните действия неимоверно приближават българската територия. На КСНС миналата седмица г-н Борисов беше, може би, единственият, който изрично посочи кой е агресорът в тази война. Казахме, че до момента, в който ние не артикулираме правилно причините, основанията за това, което се случва - не може да излъчим категоричен отговор", каза още Георгиев.
И добави: "Днес при наличието на нова атака премиерът Радев повтори абсолютно същото, което и миналата седмица. Никакъв нов елемент, освен димката за извикването на руския посланик. Всеки, който поне малко разбира от международни отношения знае, че посланика не е равен на министър-председател. Има много други нива, които преди това трябва да бъдат задействани - а именно от от МВнР, по подходящия начин да се заяви твърдата и категорична позиция на държавата и да стане ясно какво смята България. До миналата година, когато управляваше ГЕРБ, подобни инциденти не е имало. Това не е случайно, а се дължи на факта, че сме употребявали всичка национални и международни инструментариуми да заявим, че няма да толерираме подобно поведение в близост до нашите граници".
Премиерът Радев можеше да се обади директно на говорителя Песков, или на президента Путин, или на президента Ердоган и да попита в прав текст - на вас ли дължим тази агресия, руски ли са дроновете? А не една седмица по-късно и четири взривени кораба по-късно, ние още да се лутаме руски ли са или да допускаме, че може да се украински. Днес сред засегнатите хора от екипажа ѝ са украинци. Съмянвам се, че украинската страна се опитва да убие свои хора, посочи Георгиев.
От брифинга стана ясно, че ЕРБ ще настояват за извънредно заседание на парламента, на което управляващите да дадат повече информация за атаките.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Георги мамин
Коментиран от #22
12:53 13.10.2026
2 да попитам
12:54 13.10.2026
3 Георги двуполов комик - хаха
12:54 13.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Не смее
12:55 13.10.2026
6 ⚒️⚒️⚒️
Коментиран от #15
12:55 13.10.2026
7 честен ционист
12:55 13.10.2026
8 И той
12:56 13.10.2026
9 И Киев е Руски
12:56 13.10.2026
10 Ник. А
Веднъж, като разкарат боклуците от правосъдието и ще им дойде редът.
12:57 13.10.2026
11 или на
12:57 13.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Какво
12:58 13.10.2026
14 ъгъл
12:59 13.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Фуражката и Мериноса
13:01 13.10.2026
18 Дрън-дрън
13:01 13.10.2026
19 ТО ДАНЕ Е БОЙКО
13:02 13.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Зеления
- Русия иска да блокира Украйна от към Черно море и тя да не получава доставки на каквото и да е, това е логично, защото украйна има излаз само на Черно море, докато Русия има алтернативи за доставки към нея от много морета, океани и т.н. тоест Русия ще потапя кораби ходещи до Украйна
-от друга страна Украйна губи войната, в нейн интерес е едно нещо - помощ от някъде. Вижда се че само оръжието и парите като помощ не стига. Трябва да се разглежда и хипотезата, че Украйна има резервен план, при който да въвлече НАТО в директна война с Русия. Няма как някой да убеди, че многото случая на украински дронове взривили се в балтийските държави, Полша, в Румъния украински дрон влезе в тяхно пристанище, украински дрон се взриви в Карнобат, това е далеч извън обхвата на радиоелектронната борба на Русия не е сценарий, в който страна от НАТО да бъде въвлечена в конфликта. За сега може да е само хипотеза, но може и да стане реалност.
Коментиран от #26
13:04 13.10.2026
22 Европеец
До коментар #1 от "Георги мамин":Това заглавие смотано без значение кой го изрекъл..... А като гледам тоя георги си е типичен тиква и петроханец .... Какво да го коментирам, лётчика петрохански трябвало да се обади на Песков, голям смях с това тиквено петроханче бе....
13:06 13.10.2026
23 Анонимен
13:06 13.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Зеления
До коментар #21 от "Зеления":продължение на пост 21
Правителството трябва:
1. Ако Буданов е поискал украински кораби да преминават в български териториални води да откаже
2. Ако обаче корабите ходещи до Украйна почнат да влизат в наши води да не се допуска - всички налични наши фрегати, корвети, катери трябва да патрулират по границата на 12 - милната зона на нашите води и да не дават на кораб, който не идва в България да навлезе в тези води.
Руснаците нямат интерес от конфликт с НАТО, те не пращат техни дронове до наши пристанища и кораби. Украйна ще има интерес руски дрон да атакува кораб в наши води, за да последва отговор на НАТО към Русия, тогава конфликта става глобален, а не само война между Русия и Украйна.
13:11 13.10.2026
27 ТОЗИ КОЙ БЕШЕ
13:18 13.10.2026
28 След промяната
13:34 13.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Трябваше
14:10 13.10.2026
31 Сандо
14:10 13.10.2026