Георг Георгиев: Премиерът трябваше да се обади директно на Песков или на президента Путин

Всички подкрепяме спирането на кръвопролитната война и загубата на човешки животи. Всички искаме да видим успокояване на ситуацията. Всички искаме да видим, че тези въоръжени конфликти, които се случват непосредствено до нашата граница, спират. Това обаче не означава абдикация от защитата на националната ни сигурност и отстъпление от отбрана на националните ни интереси. Това каза депутатът от ГЕРБ Георг Георгиев във връзка с поразените днес кораби в Черно море.

Миналата седмица предупредихме - ако България не даде достатъчно твърд и разбираем от страна на агресора отговор за случилото се в Черно море няма да закъснее повторението на тази случка. И днес виждаме именно това. Отново два кораба бяха ударени, но вече само на три мили от българските териториални води, добави той.

По думите му управляващите не са класифицирали случая с първите два ударени кораба като "сериозен", тъй като е бил в изключителната икономическа зона.

"Виждаме, че бойните действия неимоверно приближават българската територия. На КСНС миналата седмица г-н Борисов беше, може би, единственият, който изрично посочи кой е агресорът в тази война. Казахме, че до момента, в който ние не артикулираме правилно причините, основанията за това, което се случва - не може да излъчим категоричен отговор", каза още Георгиев.

И добави: "Днес при наличието на нова атака премиерът Радев повтори абсолютно същото, което и миналата седмица. Никакъв нов елемент, освен димката за извикването на руския посланик. Всеки, който поне малко разбира от международни отношения знае, че посланика не е равен на министър-председател. Има много други нива, които преди това трябва да бъдат задействани - а именно от от МВнР, по подходящия начин да се заяви твърдата и категорична позиция на държавата и да стане ясно какво смята България. До миналата година, когато управляваше ГЕРБ, подобни инциденти не е имало. Това не е случайно, а се дължи на факта, че сме употребявали всичка национални и международни инструментариуми да заявим, че няма да толерираме подобно поведение в близост до нашите граници".

Премиерът Радев можеше да се обади директно на говорителя Песков, или на президента Путин, или на президента Ердоган и да попита в прав текст - на вас ли дължим тази агресия, руски ли са дроновете? А не една седмица по-късно и четири взривени кораба по-късно, ние още да се лутаме руски ли са или да допускаме, че може да се украински. Днес сред засегнатите хора от екипажа ѝ са украинци. Съмянвам се, че украинската страна се опитва да убие свои хора, посочи Георгиев.

От брифинга стана ясно, че ЕРБ ще настояват за извънредно заседание на парламента, на което управляващите да дадат повече информация за атаките.