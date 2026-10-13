Митрофанова: Атаките в Черно море може да са провокация

Атаките срещу търговски кораби в Черно море може да са провокация от трета страна. Това е заявила посланикът на Руската федерация в България Елеонора Митрофанова по време на среща с министър-председателя Румен Радев в Министерския съвет.

Разговорът се проведе на фона на нови атаки с дронове срещу търговски кораби в близост до българските териториални води. Срещата започна около 10:00 часа и продължи приблизително един час.

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Радев: Няма категорични доказателства за произхода на дроновете

По време на разговора Румен Радев е подчертал, че България все още не разполага с категорични доказателства за произхода на използваните при нападенията дронове.

Премиерът е посочил, че няма логика Украйна да унищожава собствените си кораби, а резултатите от ударите са в полза на Русия. Митрофанова е заявила, че разбира тази логика, но не разполага с информация от Министерството на отбраната на Руската федерация, свързана с последните нападения.

„Тези атаки са абсолютно недопустими и водят до значителна ескалация на конфликта“, е заявил Румен Радев.

България ще продължи разследването на инцидентите съвместно със съюзниците си от Европейския съюз и НАТО. Целта е да бъде установен произходът на дроновете и отговорността за нападенията.

Нарастват рисковете за корабоплаването

Атаките вече оказват отражение върху търговското корабоплаване в Черно море. Увеличил се е рискът за плавателните съдове, поскъпнали са застраховките, а има и откази за превоз на товари до български пристанища.

Заради повишения риск се оскъпяват и се поставят под заплаха доставките на петрол до рафинерията в Бургас. България не е страна във войната, но според правителството понася значителни икономически и финансови последици от ескалацията в региона.

Румен Радев е заявил, че България ще инициира разговори с Румъния и Турция за изработване на общи предложения за гарантиране на безопасността на корабоплаването в Черно море.

Източници: bgonair.bg