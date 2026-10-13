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Митрофанова: Атаките в Черно море може да са провокация
  Тема: Украйна

Митрофанова: Атаките в Черно море може да са провокация

13 Октомври, 2026 14:04 1 548 58

  • елеонора митрофанова-
  • румен радев-
  • черно море-
  • търговски кораби-
  • дронове

Руският посланик заяви, че няма информация от Министерството на отбраната в Москва за последните нападения срещу търговски кораби

Митрофанова: Атаките в Черно море може да са провокация - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Атаките срещу търговски кораби в Черно море може да са провокация от трета страна. Това е заявила посланикът на Руската федерация в България Елеонора Митрофанова по време на среща с министър-председателя Румен Радев в Министерския съвет.

Разговорът се проведе на фона на нови атаки с дронове срещу търговски кораби в близост до българските териториални води. Срещата започна около 10:00 часа и продължи приблизително един час.

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Радев: Няма категорични доказателства за произхода на дроновете

По време на разговора Румен Радев е подчертал, че България все още не разполага с категорични доказателства за произхода на използваните при нападенията дронове.

Премиерът е посочил, че няма логика Украйна да унищожава собствените си кораби, а резултатите от ударите са в полза на Русия. Митрофанова е заявила, че разбира тази логика, но не разполага с информация от Министерството на отбраната на Руската федерация, свързана с последните нападения.

„Тези атаки са абсолютно недопустими и водят до значителна ескалация на конфликта“, е заявил Румен Радев.

България ще продължи разследването на инцидентите съвместно със съюзниците си от Европейския съюз и НАТО. Целта е да бъде установен произходът на дроновете и отговорността за нападенията.

Нарастват рисковете за корабоплаването

Атаките вече оказват отражение върху търговското корабоплаване в Черно море. Увеличил се е рискът за плавателните съдове, поскъпнали са застраховките, а има и откази за превоз на товари до български пристанища.

Заради повишения риск се оскъпяват и се поставят под заплаха доставките на петрол до рафинерията в Бургас. България не е страна във войната, но според правителството понася значителни икономически и финансови последици от ескалацията в региона.

Румен Радев е заявил, че България ще инициира разговори с Румъния и Турция за изработване на общи предложения за гарантиране на безопасността на корабоплаването в Черно море.

Източници: bgonair.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Митето

    23 10 Отговор
    Зе е решил да вкара България във война и бута корабите си в наши води, а Радев каква игра играе ще се види!

    Коментиран от #13

    14:06 13.10.2026

  • 2 Нео

    16 10 Отговор
    Митрофанова покани Радев на водка със сельодка

    Коментиран от #22

    14:06 13.10.2026

  • 3 Соломон

    22 28 Отговор
    Руската наглост и арогантност е безгранична

    14:06 13.10.2026

  • 4 Дика

    21 20 Отговор
    И какво би постигнала трета страна ако е провокация дори и да е Украйна, ами нищо, тъй че никаква провокация не е ами е повече от ясно.

    Коментиран от #19, #41

    14:07 13.10.2026

  • 5 Краси

    17 1 Отговор
    Единственото нещо, което гарантира, че Черно море може да стане безопасна зона, е ако този конфликт спре. Най-добрият вариант е да се търсят мирни подходи към решаването на конфликта и войната да спре

    Коментиран от #12, #26

    14:08 13.10.2026

  • 6 Това е

    11 5 Отговор
    Вашата провокация! Буданов да пуснат секретните материали и да си преместят оборудването на други места!

    14:08 13.10.2026

  • 7 Георги

    7 6 Отговор
    много ясно, какво да са?

    14:08 13.10.2026

  • 8 ТотО

    17 4 Отговор
    Не може да посочваме с пръст само едната страна

    14:08 13.10.2026

  • 9 Да бе, да

    11 13 Отговор
    На марсианците нали.
    Приказки за крепосници и купейки

    Коментиран от #20

    14:09 13.10.2026

  • 10 Аха

    16 11 Отговор
    Провокация е от извънземните. То и Мунчо се прави на такъв

    14:09 13.10.2026

  • 11 Пич

    13 4 Отговор
    Не - може, а СА!!!
    Това измислиха за да накарат Радев да каже нещо, което не трябва да казва!!!

    14:09 13.10.2026

  • 12 Соломон

    13 16 Отговор

    До коментар #5 от "Краси":

    Да така е.Но спирането на този конфликт зависи само от този кйто го започна.И това е Русия

    14:10 13.10.2026

  • 13 Европеец

    8 7 Отговор

    До коментар #1 от "Митето":

    Коментарът ти е логичен .... Митрофанова е добре да работи тия ,,,,провокации,,, да бъдат по-чести, ама да са по-далече от нашите териториални води...

    Коментиран от #27

    14:10 13.10.2026

  • 14 Мутрофанова

    13 14 Отговор
    Наакани са ми гащите, но не се знае кой е виновникът. Може и трета страна да е.

    14:10 13.10.2026

  • 15 Милена

    18 5 Отговор
    ТРЕСНАТИ ОЩЕ ДВА УКРАИНСКИ КОРАБА ПОД ЧУЖД ФЛАГ - КРАЙ БЯЛА И КРАПЕЦ.
    Радев спешно викал Митрофанова за обяснения.
    Сякаш, като я извика за "обяснения", тук ще спре да гърми и трещи.
    Не, бе - тепърва ще жънем, което сме посели. Плодовете на глупостта си...
    Направо обявявайте война на Русия, че да се свършва - нали това е съкровената цел, нали към това ви тласкат началниците от Брюксел?!
    По съвместителство може да обявите война и на Америка заради "скандалната" сделка Тръмп - Путин.Мимохомод и на Иран - вчера сте ги "предупредили" за нещо си, колкото да са "хепи" и другите началниците от Мосад.
    България от октомври 2026 е като България в първите дни на септември 1944 - във война с половината свят.
    Знаем как приключва. И може би така ще е най-добре..

    Коментиран от #28, #42, #50

    14:10 13.10.2026

  • 16 Пич

    16 6 Отговор
    Истинска причина са укрофашистите!!!
    Тези страхливи шушумиги карат корабите си с оръжия изключително през наши териториални води, за да не ги удри Русия!!!
    Защо не извикат украинския посланик, и да изгонят украинските кораби от наши териториални води!!! Въобще, скандала е, защо България допуска оръжие да се превозва през нейни териториални води.....???!!!

    14:11 13.10.2026

  • 17 Голямо

    5 2 Отговор
    трио представлява Ганьо и гледа чинно , слушайки нещо за някакви си вероятности...... А един другарин уважително пише нещо си .

    14:11 13.10.2026

  • 18 маке

    11 2 Отговор
    Вече е ясно местим евровизийката от Бургас в Скопие хехе

    14:11 13.10.2026

  • 19 честен ционист

    9 2 Отговор

    До коментар #4 от "Дика":

    Ако провокаторът е една Турция ще постигне много.

    14:12 13.10.2026

  • 20 Пише се крепостници

    6 8 Отговор

    До коментар #9 от "Да бе, да":

    И проблемът е, че така наречени от теб крепостници и копейки са много. Има хора дето Кадиров и Медведев ако влязат да го пребият у тях пак ще каже, че украинците са виновни.

    14:12 13.10.2026

  • 21 Хасковски каунь

    8 3 Отговор
    Щом моряк от ударения параход е успял да прочете маде ин Раша на дроха цапнал коритото нямам думи

    14:12 13.10.2026

  • 22 Европеец

    3 6 Отговор

    До коментар #2 от "Нео":

    Е па няма лошо.... Руснаците са гостоприемни хора..... Въпросът е червения льотчик петрохански може ли да издържи на руския ритуал....

    14:13 13.10.2026

  • 23 Браво на тьотя!

    6 9 Отговор
    Как фуражката не се сети преди нея!
    Оставка!

    14:13 13.10.2026

  • 24 В Русия като почнат да сеят с дронове

    7 1 Отговор
    Бурени тогава догодина няма да има реколта

    14:14 13.10.2026

  • 25 Георги

    5 1 Отговор
    Крайно време е България да изпрати танка. Ако не помогне, да изпрати и самолета.

    14:14 13.10.2026

  • 26 Европеец

    11 3 Отговор

    До коментар #5 от "Краси":

    Прав си бе Краси, ама откъде толкова акъл във зеления просяк милионер и котилото на помощник гинеколожката....

    Коментиран от #34

    14:15 13.10.2026

  • 27 Овчар

    4 0 Отговор

    До коментар #13 от "Европеец":

    Коментара му е тъп..! Те просто вече няма от къде да преминат освен под земята..

    14:15 13.10.2026

  • 28 Дякон Унуфрий Араллампиев

    7 1 Отговор

    До коментар #15 от "Милена":

    Няма пострадали български кораби и моряци за да се вдига шум На мен ми мирише на Застрахователни измами Първият път два кораба Сега пак два Единият уж потъва другият не Поне да сменят сценаристите

    14:18 13.10.2026

  • 29 Йода

    4 2 Отговор
    Жалък зелен чорап.

    14:19 13.10.2026

  • 30 ЦК на БКП

    5 2 Отговор
    Тоооо и муньо си го каза, че са провокация !!!
    Дружбата ни с Русия е както дружбата ни със СССР - от "векове за векове" и докато Мунчо дери.бейства

    14:19 13.10.2026

  • 31 провинциалист

    2 1 Отговор
    "и водят до значителна ескалация на конфликта" - някой несъгласен? Ха сега ми кажете от Тръмп, Путин и Зеленски кой има интерес!

    14:20 13.10.2026

  • 32 14/88

    3 2 Отговор
    копейко рублев и вАгенин пуснаха поредната платена помия с изключени коментари

    мисирките кукуригат у възторг

    14:21 13.10.2026

  • 33 14/88

    5 1 Отговор
    пра дедо посрещна руснаците с леб и соль 1878
    дедо ги посрещна 1945
    ся е мой ред

    Коментиран от #57

    14:21 13.10.2026

  • 34 А ти

    1 3 Отговор

    До коментар #26 от "Европеец":

    мии чиниите и не коментирай, Столипиновецо !

    Коментиран от #40

    14:22 13.10.2026

  • 35 Специалист

    7 3 Отговор
    Вече започна тоталната война. Вече го има в историята. Всичко подлежи на унищожение. Путин до сега ги жалеше. Никой не може да го спре. Още повече с изказвания и декларация. Безусловна капитулация на Украйна само може да спре войната

    14:22 13.10.2026

  • 36 На война като на война

    2 4 Отговор
    Нека Зеленски денонсира Конвенцията от Монтрьо и покани френски и британски самолетоносачи и подводници в Черно Море. Турците ще ги пуснат нали са НАТО.

    14:23 13.10.2026

  • 37 Някой

    1 1 Отговор
    В реалността едни от една държава не знаят какво правят други от същата. Тук това напълно важи за в МВР, прокуратурата и подобни. Ако някой е застрелял друг и едни разследват, другите не могат да не го установят. Преди и в една община не знаят за в друга. Така е като нищо ръководство в Русия може да не знае, но други да го правят.

    14:23 13.10.2026

  • 38 Историк

    3 6 Отговор
    Неудобната за управляващите, а и за немалко българи истина е, че Русия е заплаха за сигурността на България.

    Няма братушки, няма славянска дружба. Русия е голяма, империалистически настроена сила, която е близо до страната ни и ни възприема като територия на своите интереси.

    Нещо повече - Кремъл многократно се е опитвал да се меси в българската политика, като тук сме редовна цел на руската пропагандна машина.

    На наша територия са извършвани диверсии и саботажи (всички тези пожари в цехове за оръжия не се случват от нищото), а журналистиче�