Митрофанова: Атаките в Черно море може да са провокация

Атаките срещу търговски кораби в Черно море може да са провокация от трета страна. Това е заявила посланикът на Руската федерация в България Елеонора Митрофанова по време на среща с министър-председателя Румен Радев в Министерския съвет.
Разговорът се проведе на фона на нови атаки с дронове срещу търговски кораби в близост до българските териториални води. Срещата започна около 10:00 часа и продължи приблизително един час.
Радев: Няма категорични доказателства за произхода на дроновете
По време на разговора Румен Радев е подчертал, че България все още не разполага с категорични доказателства за произхода на използваните при нападенията дронове.
Премиерът е посочил, че няма логика Украйна да унищожава собствените си кораби, а резултатите от ударите са в полза на Русия. Митрофанова е заявила, че разбира тази логика, но не разполага с информация от Министерството на отбраната на Руската федерация, свързана с последните нападения.„Тези атаки са абсолютно недопустими и водят до значителна ескалация на конфликта“, е заявил Румен Радев.
България ще продължи разследването на инцидентите съвместно със съюзниците си от Европейския съюз и НАТО. Целта е да бъде установен произходът на дроновете и отговорността за нападенията.
Нарастват рисковете за корабоплаването
Атаките вече оказват отражение върху търговското корабоплаване в Черно море. Увеличил се е рискът за плавателните съдове, поскъпнали са застраховките, а има и откази за превоз на товари до български пристанища.
Заради повишения риск се оскъпяват и се поставят под заплаха доставките на петрол до рафинерията в Бургас. България не е страна във войната, но според правителството понася значителни икономически и финансови последици от ескалацията в региона.
Румен Радев е заявил, че България ще инициира разговори с Румъния и Турция за изработване на общи предложения за гарантиране на безопасността на корабоплаването в Черно море.
Източници: bgonair.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Митето
Коментиран от #13
14:06 13.10.2026
2 Нео
Коментиран от #22
14:06 13.10.2026
3 Соломон
14:06 13.10.2026
4 Дика
Коментиран от #19, #41
14:07 13.10.2026
5 Краси
Коментиран от #12, #26
14:08 13.10.2026
6 Това е
14:08 13.10.2026
7 Георги
14:08 13.10.2026
8 ТотО
14:08 13.10.2026
9 Да бе, да
Приказки за крепосници и купейки
Коментиран от #20
14:09 13.10.2026
10 Аха
14:09 13.10.2026
11 Пич
Това измислиха за да накарат Радев да каже нещо, което не трябва да казва!!!
14:09 13.10.2026
12 Соломон
До коментар #5 от "Краси":Да така е.Но спирането на този конфликт зависи само от този кйто го започна.И това е Русия
14:10 13.10.2026
13 Европеец
До коментар #1 от "Митето":Коментарът ти е логичен .... Митрофанова е добре да работи тия ,,,,провокации,,, да бъдат по-чести, ама да са по-далече от нашите териториални води...
Коментиран от #27
14:10 13.10.2026
14 Мутрофанова
14:10 13.10.2026
15 Милена
Радев спешно викал Митрофанова за обяснения.
Сякаш, като я извика за "обяснения", тук ще спре да гърми и трещи.
Не, бе - тепърва ще жънем, което сме посели. Плодовете на глупостта си...
Направо обявявайте война на Русия, че да се свършва - нали това е съкровената цел, нали към това ви тласкат началниците от Брюксел?!
По съвместителство може да обявите война и на Америка заради "скандалната" сделка Тръмп - Путин.Мимохомод и на Иран - вчера сте ги "предупредили" за нещо си, колкото да са "хепи" и другите началниците от Мосад.
България от октомври 2026 е като България в първите дни на септември 1944 - във война с половината свят.
Знаем как приключва. И може би така ще е най-добре..
Коментиран от #28, #42, #50
14:10 13.10.2026
16 Пич
Тези страхливи шушумиги карат корабите си с оръжия изключително през наши териториални води, за да не ги удри Русия!!!
Защо не извикат украинския посланик, и да изгонят украинските кораби от наши териториални води!!! Въобще, скандала е, защо България допуска оръжие да се превозва през нейни териториални води.....???!!!
14:11 13.10.2026
17 Голямо
14:11 13.10.2026
18 маке
14:11 13.10.2026
19 честен ционист
До коментар #4 от "Дика":Ако провокаторът е една Турция ще постигне много.
14:12 13.10.2026
20 Пише се крепостници
До коментар #9 от "Да бе, да":И проблемът е, че така наречени от теб крепостници и копейки са много. Има хора дето Кадиров и Медведев ако влязат да го пребият у тях пак ще каже, че украинците са виновни.
14:12 13.10.2026
21 Хасковски каунь
14:12 13.10.2026
22 Европеец
До коментар #2 от "Нео":Е па няма лошо.... Руснаците са гостоприемни хора..... Въпросът е червения льотчик петрохански може ли да издържи на руския ритуал....
14:13 13.10.2026
23 Браво на тьотя!
Оставка!
14:13 13.10.2026
24 В Русия като почнат да сеят с дронове
14:14 13.10.2026
25 Георги
14:14 13.10.2026
26 Европеец
До коментар #5 от "Краси":Прав си бе Краси, ама откъде толкова акъл във зеления просяк милионер и котилото на помощник гинеколожката....
Коментиран от #34
14:15 13.10.2026
27 Овчар
До коментар #13 от "Европеец":Коментара му е тъп..! Те просто вече няма от къде да преминат освен под земята..
14:15 13.10.2026
28 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #15 от "Милена":Няма пострадали български кораби и моряци за да се вдига шум На мен ми мирише на Застрахователни измами Първият път два кораба Сега пак два Единият уж потъва другият не Поне да сменят сценаристите
14:18 13.10.2026
29 Йода
14:19 13.10.2026
30 ЦК на БКП
Дружбата ни с Русия е както дружбата ни със СССР - от "векове за векове" и докато Мунчо дери.бейства
14:19 13.10.2026
31 провинциалист
14:20 13.10.2026
32 14/88
мисирките кукуригат у възторг
14:21 13.10.2026
33 14/88
дедо ги посрещна 1945
ся е мой ред
Коментиран от #57
14:21 13.10.2026
34 А ти
До коментар #26 от "Европеец":мии чиниите и не коментирай, Столипиновецо !
Коментиран от #40
14:22 13.10.2026
35 Специалист
14:22 13.10.2026
36 На война като на война
14:23 13.10.2026
37 Някой
14:23 13.10.2026
38 Историк
Няма братушки, няма славянска дружба. Русия е голяма, империалистически настроена сила, която е близо до страната ни и ни възприема като територия на своите интереси.
Нещо повече - Кремъл многократно се е опитвал да се меси в българската политика, като тук сме редовна цел на руската пропагандна машина.
На наша територия са извършвани диверсии и саботажи (всички тези пожари в цехове за оръжия не се случват от нищото), а журналистиче�