Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
София »
Йотова търси подкрепа за мораториум върху дроновете

Йотова търси подкрепа за мораториум върху дроновете

14 Октомври, 2026 04:15 355 1

  • илияна йотова-
  • черно море-
  • дронове-
  • румъния-
  • турция

Президентът разговаря с Румъния и Турция за извънредна точка на срещата на върха на ЕС. Предложението е насочено срещу атаките по търговска и цивилна инфраструктура в Черно море

Йотова търси подкрепа за мораториум върху дроновете - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът Илияна Йотова води разговори с колегите си от Румъния и Турция за включване на извънредна точка в дневния ред на предстоящото заседание на Европейския съвет в Брюксел. Целта е да бъде обсъден мораториум върху използването на дронове срещу търговска и цивилна инфраструктура в Черно море.

Заседанието на лидерите на Европейския съюз е насрочено за 15 и 16 октомври. По информацията, представена от Йотова, разговорите със съседните черноморски държави са насочени към обща позиция, но все още не е съобщено за постигнато окончателно споразумение.

Предложението идва след нови атаки по кораби

Темата за сигурността в Черно море беше поставена след атаките с дронове срещу два търговски кораба на 6 октомври в българската изключителна икономическа зона. Единият плавателен съд потъна, а вторият беше обхванат от пожар. Инцидентите доведоха до извънредно заседание на Консултативния съвет за национална сигурност.

След заседанието Йотова заяви, че България трябва да започне спешни консултации с Румъния и Турция за спиране на атаките срещу търговски кораби и за гарантиране на безопасното корабоплаване. КСНС предложи страната да търси съгласие между шестте държави с излаз на Черно море – Русия, Украйна, България, Румъния, Грузия и Турция.

„България да поеме активна роля за преговори, намиране на консенсус между страните, граничещи с Черно море – Русия, Украйна, България, Румъния, Грузия и Турция – за мораториум върху бойните действия в Черно море и за превръщането му в зона на споделена сигурност“, заяви Илияна Йотова.

Сред обсъжданите мерки са още засилено въздушно и морско наблюдение, укрепване на бреговата отбрана и увеличаване на възможностите за противодействие на безпилотни системи. България настоява въпросът за свободата и безопасността на корабоплаването да бъде поставен и в европейски, натовски и международни формати.

Следващият етап е дипломатическите разговори с Румъния и Турция да доведат до общ текст или конкретно предложение, което да бъде представено пред европейските лидери в Брюксел.

Източници: btvnovinite.bg, bntnews.bg, nova.bg


София / България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хмм

    0 0 Отговор
    снимката е супер, главнокомандващата пеевски в рокля, всъщност тя все е в панталон, прави се на мъж

    04:45 14.10.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове