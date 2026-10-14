Йотова търси подкрепа за мораториум върху дроновете

Президентът Илияна Йотова води разговори с колегите си от Румъния и Турция за включване на извънредна точка в дневния ред на предстоящото заседание на Европейския съвет в Брюксел. Целта е да бъде обсъден мораториум върху използването на дронове срещу търговска и цивилна инфраструктура в Черно море.

Заседанието на лидерите на Европейския съюз е насрочено за 15 и 16 октомври. По информацията, представена от Йотова, разговорите със съседните черноморски държави са насочени към обща позиция, но все още не е съобщено за постигнато окончателно споразумение.

Предложението идва след нови атаки по кораби

Темата за сигурността в Черно море беше поставена след атаките с дронове срещу два търговски кораба на 6 октомври в българската изключителна икономическа зона. Единият плавателен съд потъна, а вторият беше обхванат от пожар. Инцидентите доведоха до извънредно заседание на Консултативния съвет за национална сигурност.

След заседанието Йотова заяви, че България трябва да започне спешни консултации с Румъния и Турция за спиране на атаките срещу търговски кораби и за гарантиране на безопасното корабоплаване. КСНС предложи страната да търси съгласие между шестте държави с излаз на Черно море – Русия, Украйна, България, Румъния, Грузия и Турция.

„България да поеме активна роля за преговори, намиране на консенсус между страните, граничещи с Черно море – Русия, Украйна, България, Румъния, Грузия и Турция – за мораториум върху бойните действия в Черно море и за превръщането му в зона на споделена сигурност“, заяви Илияна Йотова.

Сред обсъжданите мерки са още засилено въздушно и морско наблюдение, укрепване на бреговата отбрана и увеличаване на възможностите за противодействие на безпилотни системи. България настоява въпросът за свободата и безопасността на корабоплаването да бъде поставен и в европейски, натовски и международни формати.

Следващият етап е дипломатическите разговори с Румъния и Турция да доведат до общ текст или конкретно предложение, което да бъде представено пред европейските лидери в Брюксел.

Източници: btvnovinite.bg, bntnews.bg, nova.bg