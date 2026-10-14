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Радев и шефовете на службите на изслушване за корабите

Радев и шефовете на службите на изслушване за корабите

14 Октомври, 2026 04:47 555 17

  • народно събрание-
  • румен радев-
  • черно море-
  • търговски кораби-
  • старлинк

Премиерът, трима министри и ръководителите на службите ще представят информация за атаките в Черно море и данните за палеж на антени на „Старлинк“

Радев и шефовете на службите на изслушване за корабите - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Премиерът Румен Радев, трима министри, началникът на отбраната и ръководителите на службите ще бъдат изслушани в Народното събрание за атаките срещу търговски кораби в Черно море и данните за умишлен палеж на антени за комуникация със сателитната система „Старлинк“. Изслушването е първа точка в дневния ред на депутатите.

На парламентарните въпроси ще отговарят премиерът Румен Радев, министърът на отбраната Димитър Стоянов, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и министърът на външните работи Велислава Петрова-Чамова.

В пленарната зала ще бъдат изслушани още началникът на отбраната Емил Ефтимов, директорът на Служба „Военно разузнаване“ Венелин Венев, председателят на Държавна агенция „Национална сигурност“ Пламен Тончев и председателят на Държавна агенция „Разузнаване“ Антоан Гечев.

Атаките са от 6 и 13 октомври

Пред депутатите ще бъде представена наличната информация за предприетите действия, оценката на риска за националната сигурност и планираните мерки. Разглежданият случай обхваща атаки срещу търговски кораби в Черно море, извършени на 6 и 13 октомври в близост до териториалните води на България.

В дневния ред е включена и информацията за данни за умишлен палеж на антени, използвани за комуникация със сателитната система „Старлинк“. От публикуваната информация не става ясно дали по този случай вече има установени извършители или повдигнати обвинения.

Депутатите ще обсъдят и промени в три закона

След изслушването парламентът трябва да обсъди на първо гласуване промени в Закона за ветеринарномедицинската дейност, Закона за здравето и Закона за храните.

Основният акцент в началото на заседанието обаче е изслушването за сигурността на корабоплаването в Черно море, оценката на риска за България и действията на институциите по двата инцидента.

Източници: bnrnews.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Малиии

    5 0 Отговор
    "Натовския генерал " е скожил памперса ...

    05:00 14.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Радев

    8 1 Отговор
    Защо вчера не изслушаха представителите на служби за помилването на наркотрафиканта от Йотова?
    Защо, беееее?????

    05:17 14.10.2026

  • 5 Интересни съвпадения

    5 2 Отговор
    1.Службите докладваха ли, руснаците сами са си потопили вчерашния технен кораб?
    2. Както и сами са си за взривили северните потоци,
    3.И са взривили в ОСНОВАТЕ й с ТРИ експлозива (уж ракети) стената на Нова Каховка, за да изтеглят воиските от Херсонска област, избягвайки тяхото потапяне и затрудяването на комуникавиите

    Мислете хора и се съпротивявайте срещу фейковете, започайки от Буча

    05:19 14.10.2026

  • 6 Мун Чо

    1 0 Отговор
    Разликата между МИР и МИРНО е като между ДРОН и ДРОНКИ.

    05:25 14.10.2026

  • 7 Шамандура

    2 0 Отговор
    Депутатите могат да помислят за промени в законите за хидродинамиката, за да не потъват корабите.

    05:51 14.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Важно

    1 0 Отговор
    е да изслушаме Чамова !

    Коментиран от #14

    06:37 14.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Сандо

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Важно":

    Иди в някоя дъскорезница.

    06:43 14.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

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