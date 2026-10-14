Радев и шефовете на службите на изслушване за корабите

Премиерът Румен Радев, трима министри, началникът на отбраната и ръководителите на службите ще бъдат изслушани в Народното събрание за атаките срещу търговски кораби в Черно море и данните за умишлен палеж на антени за комуникация със сателитната система „Старлинк“. Изслушването е първа точка в дневния ред на депутатите.

На парламентарните въпроси ще отговарят премиерът Румен Радев, министърът на отбраната Димитър Стоянов, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и министърът на външните работи Велислава Петрова-Чамова.

В пленарната зала ще бъдат изслушани още началникът на отбраната Емил Ефтимов, директорът на Служба „Военно разузнаване“ Венелин Венев, председателят на Държавна агенция „Национална сигурност“ Пламен Тончев и председателят на Държавна агенция „Разузнаване“ Антоан Гечев.

Атаките са от 6 и 13 октомври

Пред депутатите ще бъде представена наличната информация за предприетите действия, оценката на риска за националната сигурност и планираните мерки. Разглежданият случай обхваща атаки срещу търговски кораби в Черно море, извършени на 6 и 13 октомври в близост до териториалните води на България.

В дневния ред е включена и информацията за данни за умишлен палеж на антени, използвани за комуникация със сателитната система „Старлинк“. От публикуваната информация не става ясно дали по този случай вече има установени извършители или повдигнати обвинения.

Депутатите ще обсъдят и промени в три закона

След изслушването парламентът трябва да обсъди на първо гласуване промени в Закона за ветеринарномедицинската дейност, Закона за здравето и Закона за храните.

Основният акцент в началото на заседанието обаче е изслушването за сигурността на корабоплаването в Черно море, оценката на риска за България и действията на институциите по двата инцидента.

Източници: bnrnews.bg