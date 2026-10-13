Валентин Радев: НАТО трябва да пази Черно море заедно с България и Румъния

Два нови удара по търговски кораби в Черно море за една нощ, единият от които потъна, отново поставят въпроса за рисковете пред националната сигурност на България.
"Видях слаба среща. Надали сега трябваше Радев да се среща с Митрофанова. Светът вижда и е доказано кой е агресорът във войната. Володимир Зеленски заяви, че иска мир, докато не виждаме същото от Кремъл. Ние се притеснявахме да наречем агресора "агресор". Пропуснахме няколко стъпки, с които да заострим вниманието", заяви бившият вътрешен министър и експерт по боеприпаси Валентин Радев в "Денят ON AIR".
По негови думи украинската страна зове за мир, а в лицето на Лавров, Песков и Путин се вижда обратното.
Военното напрежение в Черно море поставя България пред риск
"Намираме се в зоната на войната. Цялата зона на морето е обявена за военна, освен териториалната част около Румъния и България. Тепърва ще има поводи за такива разговори, ноти и привикване на посланици. Ние сме външна граница - и Румъния, и България. Да дойдат от НАТО и заедно да пазим морето. Тук няма външни самолети, не разбирам защо. В Румъния има Patriot - ние нямаме такива сили", допълни той пред Bulgaria ON AIR
Според Радев без НАТО и ЕС не можем да се защитим.
"Ускорено трябва да се въведат в експлоатация F-16 - ние не го правим. Никога не сме били в толкова неприятна ситуация, където цялото ръководство са военни. Нямаме никакви съвременни средства - тях ги купуваше ГЕРБ. Ние сме беззащитни сами - затова сме в НАТО и ЕС".
Призив за повече инвестиции в сигурността
Трябва да има доверие в институциите и ясно да посочим кой е агресорът, категоричен е бившият вътрешен министър.
"Да поздравим нашите гранични полицаи, че отиват там, както и военните. Това е опасна операция - да се качиш на кораб, където е имало дрон и стъпвайки вероятно може да те взриви. Усилията са важни, защото след това идва бюджетът и трябва да отделим пари за армия и полиция", каза още той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Европеец
22:32 13.10.2026
4 Овчар
22:32 13.10.2026
5 иван костов
22:33 13.10.2026
6 НАТО+Украйна
НАТО е подпалвач на гражданската война в Украйна.
НАТО тласка ЕС и България към общоевропейска война, в която България да изгори вместо Британия и Дания.
22:33 13.10.2026
7 Найс Трай
22:34 13.10.2026
8 Сатана Z
22:34 13.10.2026
9 Пич
Откога нямаме право да считаме политиците за тъпанари?!
Те са публични личности, чиято липса на мозък може свободно да се оценява по конституция!!!
Коментиран от #12
22:36 13.10.2026
10 Сатана Z
22:38 13.10.2026
11 Шшш
22:39 13.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Хахахаха😂😂😂😂
Коментиран от #25
22:39 13.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Кое е
22:47 13.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Абе....
Не летят ли?
22:52 13.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 РЕАЛИСТ
Коментиран от #24, #26
22:59 13.10.2026
22 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
......
И КОНТРАБАНДАТА НА ЦИГАРИ, НАРКОТИЦИ ОРЪЖИЯ
НА БГ МУТРИТЕ В ЧЕРНО МОРЕ ОТ РУСИЯ
.....
ТОЯ КАК Е СТАНАЛ МИНИСТЪР НА МВР?
22:59 13.10.2026
23 Антон
Само наблюдавайте следващите месеци какви предложения ще се появат и какво ще се опита да направят. Тогава се сетете за този коментар.
23:00 13.10.2026
24 РЕАЛИСТ
До коментар #21 от "РЕАЛИСТ":Писах ви подробности от конвенцията, за да си разбере Радев простотията, ама не ми се повтаря. Търсене си сами.
23:02 13.10.2026
25 Надъхан капейчо 🤩🤡
До коментар #13 от "Хахахаха😂😂😂😂":Като сменим световния ред ние ще определяме кой ще ходи на олимпиадите и ще е под ембарго
ну паГади
.....
Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния
23:05 13.10.2026
26 ру БЛАТА
До коментар #21 от "РЕАЛИСТ":член 4 алинея 2 на ООН????
Коментиран от #27
23:06 13.10.2026
27 РЕАЛИСТ
До коментар #26 от "ру БЛАТА":Кво е това ООН, бе? Я се съвземи. Кога ви отърва ООН, кога бомбите беззащитни държави, забравяте да питате ООН. Има там на руския бряг една ракетна система Бастион. Държи на прицел всеки кораб в Черно море. Влезте вътре, ама после да не плачете.
23:11 13.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Да но ако бяхме
23:21 13.10.2026
30 Стар виц
то дойде от брато
45 години се подготвяхме против нато сеха ще не нападне брато
23:25 13.10.2026