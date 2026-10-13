Валентин Радев: НАТО трябва да пази Черно море заедно с България и Румъния

Два нови удара по търговски кораби в Черно море за една нощ, единият от които потъна, отново поставят въпроса за рисковете пред националната сигурност на България.

"Видях слаба среща. Надали сега трябваше Радев да се среща с Митрофанова. Светът вижда и е доказано кой е агресорът във войната. Володимир Зеленски заяви, че иска мир, докато не виждаме същото от Кремъл. Ние се притеснявахме да наречем агресора "агресор". Пропуснахме няколко стъпки, с които да заострим вниманието", заяви бившият вътрешен министър и експерт по боеприпаси Валентин Радев в "Денят ON AIR".

По негови думи украинската страна зове за мир, а в лицето на Лавров, Песков и Путин се вижда обратното.

Военното напрежение в Черно море поставя България пред риск

"Намираме се в зоната на войната. Цялата зона на морето е обявена за военна, освен териториалната част около Румъния и България. Тепърва ще има поводи за такива разговори, ноти и привикване на посланици. Ние сме външна граница - и Румъния, и България. Да дойдат от НАТО и заедно да пазим морето. Тук няма външни самолети, не разбирам защо. В Румъния има Patriot - ние нямаме такива сили", допълни той пред Bulgaria ON AIR

Според Радев без НАТО и ЕС не можем да се защитим.

"Ускорено трябва да се въведат в експлоатация F-16 - ние не го правим. Никога не сме били в толкова неприятна ситуация, където цялото ръководство са военни. Нямаме никакви съвременни средства - тях ги купуваше ГЕРБ. Ние сме беззащитни сами - затова сме в НАТО и ЕС".

Призив за повече инвестиции в сигурността

Трябва да има доверие в институциите и ясно да посочим кой е агресорът, категоричен е бившият вътрешен министър.

"Да поздравим нашите гранични полицаи, че отиват там, както и военните. Това е опасна операция - да се качиш на кораб, където е имало дрон и стъпвайки вероятно може да те взриви. Усилията са важни, защото след това идва бюджетът и трябва да отделим пари за армия и полиция", каза още той.