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Валентин Радев: НАТО трябва да пази Черно море заедно с България и Румъния

Валентин Радев: НАТО трябва да пази Черно море заедно с България и Румъния

13 Октомври, 2026 22:25 549 30

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  • румъния-
  • черно море

"Ускорено трябва да се въведат в експлоатация F-16 - ние не го правим. Никога не сме били в толкова неприятна ситуация, където цялото ръководство са военни. Нямаме никакви съвременни средства - тях ги купуваше ГЕРБ. Ние сме беззащитни сами - затова сме в НАТО и ЕС", коментира бившият вътрешен министър

Валентин Радев: НАТО трябва да пази Черно море заедно с България и Румъния - 1
Снимка: Bulgaria ON AIR
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Два нови удара по търговски кораби в Черно море за една нощ, единият от които потъна, отново поставят въпроса за рисковете пред националната сигурност на България.

"Видях слаба среща. Надали сега трябваше Радев да се среща с Митрофанова. Светът вижда и е доказано кой е агресорът във войната. Володимир Зеленски заяви, че иска мир, докато не виждаме същото от Кремъл. Ние се притеснявахме да наречем агресора "агресор". Пропуснахме няколко стъпки, с които да заострим вниманието", заяви бившият вътрешен министър и експерт по боеприпаси Валентин Радев в "Денят ON AIR".
По негови думи украинската страна зове за мир, а в лицето на Лавров, Песков и Путин се вижда обратното.

Военното напрежение в Черно море поставя България пред риск
"Намираме се в зоната на войната. Цялата зона на морето е обявена за военна, освен териториалната част около Румъния и България. Тепърва ще има поводи за такива разговори, ноти и привикване на посланици. Ние сме външна граница - и Румъния, и България. Да дойдат от НАТО и заедно да пазим морето. Тук няма външни самолети, не разбирам защо. В Румъния има Patriot - ние нямаме такива сили", допълни той пред Bulgaria ON AIR
Според Радев без НАТО и ЕС не можем да се защитим.

"Ускорено трябва да се въведат в експлоатация F-16 - ние не го правим. Никога не сме били в толкова неприятна ситуация, където цялото ръководство са военни. Нямаме никакви съвременни средства - тях ги купуваше ГЕРБ. Ние сме беззащитни сами - затова сме в НАТО и ЕС".

Призив за повече инвестиции в сигурността
Трябва да има доверие в институциите и ясно да посочим кой е агресорът, категоричен е бившият вътрешен министър.

"Да поздравим нашите гранични полицаи, че отиват там, както и военните. Това е опасна операция - да се качиш на кораб, където е имало дрон и стъпвайки вероятно може да те взриви. Усилията са важни, защото след това идва бюджетът и трябва да отделим пари за армия и полиция", каза още той.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Европеец

    11 1 Отговор
    Тоя ми е противен, гражданина за европейско развитие на България-тия нанесоха големи вреди на България, начело с вожда тиквун.... НАТО няма работа в Черно море, защото това ще бъде ескалация, която не се знае докъде ще стигне.... България ако има мислиш че и умни управляващи незабавно трябва да обяви неутралитет.... След което да забрани на кораби от и за украина да доближават българските териториални води и пристанища..... Като същевременно трябва да поиска от Русия да си решава проблема с проблемните кораби поне на 20 мили от българските териториални води..... Видяхме че ното, не може да бъде гарант за сигурност, а напротив..... Затова пълен неутралитет и поддържане на Добри, уважителни и приятелски отношения с Турция и Русия.... Друга оправи я няма...

    22:32 13.10.2026

  • 4 Овчар

    6 4 Отговор
    Палячовците не смеят да кажат че руснаците контролират черно море на 100% ..

    22:32 13.10.2026

  • 5 иван костов

    12 2 Отговор
    Не НАТО , а Русия може да опази България! НАТО е импотентен съюз, без никаква военна стойност!

    22:33 13.10.2026

  • 6 НАТО+Украйна

    15 2 Отговор
    подпалиха морската война в Черно море!

    НАТО е подпалвач на гражданската война в Украйна.

    НАТО тласка ЕС и България към общоевропейска война, в която България да изгори вместо Британия и Дания.

    22:33 13.10.2026

  • 7 Найс Трай

    9 3 Отговор
    А руснаците дали ще се съгласят на НАТО в черно море?Основната причина за войната в Украйна е именно приближаването на НАТО до Русия как си мислите дали руснаците ще се вържат на левашките ви номера или ще ви бият шута от Черно море въпроса е риторичен.

    22:34 13.10.2026

  • 8 Сатана Z

    10 1 Отговор
    Интересен летен сезон се очертава догодина

    22:34 13.10.2026

  • 9 Пич

    8 0 Отговор
    Ефремова!!!
    Откога нямаме право да считаме политиците за тъпанари?!
    Те са публични личности, чиято липса на мозък може свободно да се оценява по конституция!!!

    Коментиран от #12

    22:36 13.10.2026

  • 10 Сатана Z

    11 1 Отговор
    Кво НАТО? Володя каза: НАТО в границите от 1997 година ама никой не го слушаше тогава.

    22:38 13.10.2026

  • 11 Шшш

    7 0 Отговор
    Чорапа казваше, че ако те стрелят, трябва да развееш белия байряк в името на мира.

    22:39 13.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Хахахаха😂😂😂😂

    6 2 Отговор
    След стратегическият разгром от Русия, НАТОто може да се хване единствено за нощен пазач! В някой по спокоен квартал!😂😂😂

    Коментиран от #25

    22:39 13.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Кое е

    4 0 Отговор
    това НАТО, което ще пази морето. Нали цялото това НАТО пази Украйна и колко я опази? Дали си в НАТО или не си истината е че ако сам не се опазиш няма кой да те пази. Могат да се пазят големите. Малките са разходен материал. Украйна не е малка и я жертваха в интерес на големите. Какво да кажем за такива като нас. Как и от кого ще пазят Черно море? Русия иска да го пази, Украйна иска да го пази, НАТО то иска да го пази и ето ти война. Всички искат да го контролират а не да го пазят.

    22:47 13.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Абе....

    4 1 Отговор
    Нали си купихме гърчила да се пазим стях?
    Не летят ли?

    22:52 13.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 РЕАЛИСТ

    3 3 Отговор
    Защо трите? Този Радев, не знам какъв си , за конвенцията Монтрьо не е ли чувал, че му давате трибуна на глупостите.

    Коментиран от #24, #26

    22:59 13.10.2026

  • 22 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 0 Отговор
    НАТО ТРЯБВА ДА ПАЗИ
    ......
    И КОНТРАБАНДАТА НА ЦИГАРИ, НАРКОТИЦИ ОРЪЖИЯ
    НА БГ МУТРИТЕ В ЧЕРНО МОРЕ ОТ РУСИЯ
    .....
    ТОЯ КАК Е СТАНАЛ МИНИСТЪР НА МВР?

    22:59 13.10.2026

  • 23 Антон

    5 1 Отговор
    Всичко е постановка. Атаката на корабите е с одобрението на някоя западна държава/и, вероятно извършен от укрите. Целта е да се създаде военноморска група от кораби на западни дуржави, които да нагнетявят напрежение в Черно море. Сега това не е възможно заради конвенцията от Монтрьо. Вдига се прекалено много медиен шум, за нещо, което се случва извън български териториални води. И вероятно България ше трябва да играе допната игра всичко това да се случи. Помислете как не намериха останки от дроновете върху обгорелите кораби. А в Лайпциг от някакъв дрон закопан в земята и взривил се намериха ДНК. Това са постановки, които преследват натовски цели.
    Само наблюдавайте следващите месеци какви предложения ще се появат и какво ще се опита да направят. Тогава се сетете за този коментар.

    23:00 13.10.2026

  • 24 РЕАЛИСТ

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "РЕАЛИСТ":

    Писах ви подробности от конвенцията, за да си разбере Радев простотията, ама не ми се повтаря. Търсене си сами.

    23:02 13.10.2026

  • 25 Надъхан капейчо 🤩🤡

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Хахахаха😂😂😂😂":

    Като сменим световния ред ние ще определяме кой ще ходи на олимпиадите и ще е под ембарго
    ну паГади

    .....

    Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния

    23:05 13.10.2026

  • 26 ру БЛАТА

    1 1 Отговор

    До коментар #21 от "РЕАЛИСТ":

    член 4 алинея 2 на ООН????

    Коментиран от #27

    23:06 13.10.2026

  • 27 РЕАЛИСТ

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "ру БЛАТА":

    Кво е това ООН, бе? Я се съвземи. Кога ви отърва ООН, кога бомбите беззащитни държави, забравяте да питате ООН. Има там на руския бряг една ракетна система Бастион. Държи на прицел всеки кораб в Черно море. Влезте вътре, ама после да не плачете.

    23:11 13.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Да но ако бяхме

    0 0 Отговор
    лоялен партньор на НАТО. Е да, ама не сме. Петоколонници, безродници и наведени целуй ручки. От нищожества като нас никой вече няма нужда в Алианса и в ЕС.

    23:21 13.10.2026

  • 30 Стар виц

    0 0 Отговор
    Ние го очаквахме от НАТО
    то дойде от брато
    45 години се подготвяхме против нато сеха ще не нападне брато

    23:25 13.10.2026

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