Кабинетът разглежда спогодбата за нов пункт с Турция

Министерският съвет ще разгледа проекта на междуправителствена спогодба с Турция за граничните преходи между двете държави. В дневния ред е включено и откриването на нов пункт „Капитан Андреево – Капъкуле – Север“.

Заседанието е насрочено за 13:00 часа. Проектът предвижда уреждане на въпросите, свързани с граничните преходи, както и създаване на правна основа за новия пункт в района на Капитан Андреево и Капъкуле. На този етап става дума за одобряване на проект на спогодба, а не за непосредствено започване на работа на нов граничен пункт.

„Правителството ще заседава днес.“

Това съобщи Българското национално радио, като посочи спогодбата с Турция като една от основните точки в предварителния дневен ред.

Съкращават се 50 незаети щатни бройки

Кабинетът ще обсъди и промени в устройствения правилник на Главната инспекция по труда. Те предвиждат съкращаване на 50 незаети щатни бройки с цел намаляване на разходите за персонал.

В дневния ред е включено още решение за предоставяне на средства на общини за транспорта, който те организират до учебни заведения за деца с предоставена временна закрила от Украйна.

Администрации влизат в системата за киберсигурност

Министерският съвет ще определи администрациите, които ще бъдат включени в Националната система за киберсигурност. Системата се изгражда от Министерството на иновациите и дигиталната трансформация.

Друга точка предвижда на „Български пощи“ ЕАД да бъде възложено извършването на услуга от общ икономически интерес – изплащане на пенсии чрез пощенските станции. Решението ще определи ролята на дружеството при предоставянето на тази услуга.

Източници: bnrnews.bg