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Кабинетът разглежда спогодбата за нов пункт с Турция

Кабинетът разглежда спогодбата за нов пункт с Турция

14 Октомври, 2026 04:51 792 1

  • правителство-
  • турция-
  • капитан андреево-
  • граничен пункт-
  • киберсигурност

Правителството ще обсъди и съкращаване на 50 незаети щатни бройки, средства за транспорт на украински деца и мерки за киберсигурност

Кабинетът разглежда спогодбата за нов пункт с Турция - 1
Снимка: БГНЕС
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Министерският съвет ще разгледа проекта на междуправителствена спогодба с Турция за граничните преходи между двете държави. В дневния ред е включено и откриването на нов пункт „Капитан Андреево – Капъкуле – Север“.

Заседанието е насрочено за 13:00 часа. Проектът предвижда уреждане на въпросите, свързани с граничните преходи, както и създаване на правна основа за новия пункт в района на Капитан Андреево и Капъкуле. На този етап става дума за одобряване на проект на спогодба, а не за непосредствено започване на работа на нов граничен пункт.

„Правителството ще заседава днес.“

Това съобщи Българското национално радио, като посочи спогодбата с Турция като една от основните точки в предварителния дневен ред.

Съкращават се 50 незаети щатни бройки

Кабинетът ще обсъди и промени в устройствения правилник на Главната инспекция по труда. Те предвиждат съкращаване на 50 незаети щатни бройки с цел намаляване на разходите за персонал.

В дневния ред е включено още решение за предоставяне на средства на общини за транспорта, който те организират до учебни заведения за деца с предоставена временна закрила от Украйна.

Администрации влизат в системата за киберсигурност

Министерският съвет ще определи администрациите, които ще бъдат включени в Националната система за киберсигурност. Системата се изгражда от Министерството на иновациите и дигиталната трансформация.

Друга точка предвижда на „Български пощи“ ЕАД да бъде възложено извършването на услуга от общ икономически интерес – изплащане на пенсии чрез пощенските станции. Решението ще определи ролята на дружеството при предоставянето на тази услуга.

Източници: bnrnews.bg


София / България
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  • 1 Някой си

    1 0 Отговор
    А средства за транспорт на български деца??

    06:08 14.10.2026

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