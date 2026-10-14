Кейн и Компани след издънката с Викинг: Нямаме оправдания

Хари Кейн и Винсент Компани говориха открито за пропуснатата победа на Байерн, докато Ламин Ямал отново беше в центъра на вниманието след успеха на Барселона. Това бяха част от най-любопитните коментари след деветте мача от втория кръг на фазата на лигата в Шампионската лига.

Байерн се върна от 0:2 до 3:2 срещу Викинг, но допусна изравняване в края и завърши 3:3. Хари Кейн вкара два гола, а попадението му за 2:2 продължи головата му серия в турнира до девет поредни мача. След двубоя английският нападател заяви: „Няма оправдания“.

Винсент Компани също насочи вниманието към грешките на своя отбор. „Това е по наша вина“, каза треньорът на Байерн, който посочи пропуските в концентрацията и липсата на достатъчно разумни решения в ключовите моменти. Германският тим остана с човек по-малко след червения картон на Михаел Олизе, а Викинг изравни в 89-ата минута. Испанският спортен вестник АС определи резултата като сериозен шамар за шесткратния европейски клубен шампион.

Ямал отново събра погледите

Барселона победи Галатасарай с 4:1 в Истанбул, след като първа допусна гол. Ламин Ямал не се разписа, но участва пряко в два от головете и беше избран за играч на мача от УЕФА. Испанската Кадена СЕР акцентира върху неговите асистенции и върху реакциите на съотборниците му.

Родри описа едно от отиграванията на Ямал с усмивка: „Казвахме му, че малко случайно е измъкнал топката“, но веднага добави, че младият футболист сам е създал ситуацията. Фермин Лопес определи центрирането за неговия гол като „половин попадение“ и каза, че двамата имат добра връзка на терена.

Барселона записа втора победа от два мача, а според Родри отборът все още трябва да подобри решенията си в европейските срещи. Той отбеляза, че след ранния гол на Галатасарай каталунците е трябвало да атакуват по-бавно и по-организирано.

Арсенал реши мача след почивката

Арсенал победи Лил с 3:0, като и трите гола паднаха през второто полувреме. Микел Артета заяви, че до почивката неговият тим е достигал до опасни позиции, но техническото изпълнение не е било достатъчно качествено. По думите му направените промени са повишили техническото ниво и са позволили на Арсенал да атакува свободните пространства.

Треньорът на Лил Давиде Анчелоти не скри разочарованието си от развоя. Той заяви, че резултатът е прекалено тежък за неговия състав, който е удържал домакините в продължение на час, но е допуснал три гола в кратък интервал. Бившият футболист Стивън Джерард коментира пред TNT Sports, че Арсенал е показал класата си след откриващото попадение.

Юнайтед отново под натиск

Манчестър Юнайтед загуби с 0:2 от Атлетико Мадрид, след като Пабло Бариос вкара още след 53 секунди. Адемола Лукман оформи крайния резултат, а английският тим остана с десет души след изгонването на Лени Йоро.

Мениджърът Майкъл Карик заяви, че отборът е имал възможности, но не е създал достатъчно реална заплаха. Защитникът Лисандро Мартинес беше по-рязък: „Наистина лошо“, каза той пред „Амазон Прайм“ и добави, че клубът има нужда от по-силен състав. Гардиън описа поражението като поредна вечер, в която очакваната реакция на Юнайтед не се е състояла.

В останалите мачове Клуб Брюж победи Интер с 4:3 след хеттрик на Николо Трезолди, Виляреал спечели срещу Наполи с 3:1, Лайпциг надви ПСВ Айндховен с 1:0, Спортинг победи Ланс с 2:0, а Сабах записа първи успех в основната фаза на турнира срещу Славия Прага с 2:0.

Източници: theguardian.com, cadenaser.com, arseblog.news