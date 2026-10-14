Времето днес, прогноза за сряда, 14 октомври: Облачно и хладно, дъжд на места

Облачно и хладно ще бъде времето в България в сряда, 14 октомври. На места ще превалява дъжд, като по-голяма вероятност за валежи има в Южна и Източна България.

В София се очаква предимно облачно време с минимална температура около 3° и максимална около 12°. В Пловдив прогнозата е за дъжд в сутрешните часове, след което облачността ще се задържи значителна. Температурите там ще бъдат около 8° сутринта и до 14° през деня.

По Черноморието ще бъде облачно и ветровито. Във Варна се очакват около 7° минимална и 14° максимална температура, а в Бургас – около 10° и 14°. Възможни са сутрешни превалявания.

„Север-североизточният вятър ще се усили, с пориви до 24 м/с“, предупреждава Националният институт по метеорология и хидрология.

За сряда НИМХ е издал предупреждения за силен вятър и значителни валежи по Черноморието, както и за валежи в района на Пловдив. Във Варненско и Бургаско се очакват пориви между 19 и 24 м/с, а валежите на места могат да бъдат интензивни.

В планините времето ще бъде облачно, с валежи от дъжд и ниска видимост. Условията ще са неблагоприятни за преходи по високите части заради вятъра и мъглите.

Източници: sinoptik.bg