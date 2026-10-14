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Омбудсманът ще следи за дискриминация при изкуствен интелект

Омбудсманът ще следи за дискриминация при изкуствен интелект

14 Октомври, 2026 05:17 498 5

  • изкуствен интелект-
  • омбудсман-
  • дискриминация-
  • социални помощи-
  • човешки права

Велислава Делчева настоява за законодателство, което да даде на институцията правомощия за мониторинг на системите с изкуствен интелект

Омбудсманът ще следи за дискриминация при изкуствен интелект - 1
Снимка: Прессъобщение
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Омбудсманът ще следи за дискриминация при използването на изкуствен интелект, но за това са нужни законови правомощия. Това заяви омбудсманът на Република България Велислава Делчева по време на конференция в София, посветена на въздействието на изкуствения интелект върху основните права.

По думите ѝ изкуственият интелект вече се използва не само от публичните институции, но и все по-широко от частния сектор. Именно затова според Делчева е необходима нормативна рамка, която да гарантира контрол и защита от дискриминационни решения.

„Много е възможно да се получи дискриминация“, заяви Велислава Делчева.

Омбудсманът посочи като пример случай в Нидерландия, при който на хиляди граждани е била отказана социална помощ само заради критерия гражданство. Според Делчева подобни случаи показват, че автоматизираните системи не могат да бъдат приемани като напълно неутрални, когато решенията им засягат достъпа до социални права, здравеопазване или други обществени услуги.

Предвиждат мониторинг и санкции

България трябва да приеме законодателство, което да даде на омбудсмана правомощия да наблюдава институциите, използващи изкуствен интелект. В представената позиция е посочено, че при липса на съответствие с изискванията трябва да има и санкции.

В конференцията участва и хуманоидният робот Робърт. Той представи възможностите на роботите за публичната администрация и заяви, че те могат да следят процесите обективно, да подават сигнали за подозрителни действия и да ограничават човешкия фактор при обработката на данни.

Латвия следи използването на AI в болниците

Латвийският омбудсман Карина Палкова посочи, че в страната вече има нормативна уредба, свързана с използването на изкуствен интелект. По думите ѝ в болниците системи с изкуствен интелект се използват често, а правозащитният контрол включва проверка дали се спазва приоритетът на малките деца, бременните жени и хората с увреждания.

Дискусията постави акцент върху необходимостта технологичните решения да бъдат проследими и подлежащи на човешки контрол, когато могат да повлияят върху права и услуги. В края на конференцията Робърт заяви, че ще се оттегли, когато времето за това настъпи.

Източници: bntnews.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Въпрос

    1 0 Отговор
    Остави тези интелекти, ами виж тази сутрин въздухът в София. Не се диша. Кой какво гори не се знае, а и вече не показват картата с мръсен въздух по телевизията, но е ад в западните, северните райони, а и в цяла София. Ужас! С какво ни обгазяват никой не казва на народа. В България всичко е тайно и засекретено.

    06:34 14.10.2026

  • 2 Ний ша Ва упрайм

    1 0 Отговор
    ИИ ша докара човешкия мозък да деградира да не мисли от детската градина пишлеменцата ша почнат мързелуват с мисловната дейност да не говорим за инженери професори учени дипломати .......

    06:35 14.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

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