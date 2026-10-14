Омбудсманът ще следи за дискриминация при изкуствен интелект

Омбудсманът ще следи за дискриминация при използването на изкуствен интелект, но за това са нужни законови правомощия. Това заяви омбудсманът на Република България Велислава Делчева по време на конференция в София, посветена на въздействието на изкуствения интелект върху основните права.

По думите ѝ изкуственият интелект вече се използва не само от публичните институции, но и все по-широко от частния сектор. Именно затова според Делчева е необходима нормативна рамка, която да гарантира контрол и защита от дискриминационни решения.

„Много е възможно да се получи дискриминация“, заяви Велислава Делчева.

Омбудсманът посочи като пример случай в Нидерландия, при който на хиляди граждани е била отказана социална помощ само заради критерия гражданство. Според Делчева подобни случаи показват, че автоматизираните системи не могат да бъдат приемани като напълно неутрални, когато решенията им засягат достъпа до социални права, здравеопазване или други обществени услуги.

Предвиждат мониторинг и санкции

България трябва да приеме законодателство, което да даде на омбудсмана правомощия да наблюдава институциите, използващи изкуствен интелект. В представената позиция е посочено, че при липса на съответствие с изискванията трябва да има и санкции.

В конференцията участва и хуманоидният робот Робърт. Той представи възможностите на роботите за публичната администрация и заяви, че те могат да следят процесите обективно, да подават сигнали за подозрителни действия и да ограничават човешкия фактор при обработката на данни.

Латвия следи използването на AI в болниците

Латвийският омбудсман Карина Палкова посочи, че в страната вече има нормативна уредба, свързана с използването на изкуствен интелект. По думите ѝ в болниците системи с изкуствен интелект се използват често, а правозащитният контрол включва проверка дали се спазва приоритетът на малките деца, бременните жени и хората с увреждания.

Дискусията постави акцент върху необходимостта технологичните решения да бъдат проследими и подлежащи на човешки контрол, когато могат да повлияят върху права и услуги. В края на конференцията Робърт заяви, че ще се оттегли, когато времето за това настъпи.

Източници: bntnews.bg