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Ангел Найденов: Ударите в Черно море превръщат екипажите в беззащитни заложници на атаките с дронове

Ангел Найденов: Ударите в Черно море превръщат екипажите в беззащитни заложници на атаките с дронове

13 Октомври, 2026 22:43 434 24

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  • дронове

"Няма съмнение, че атаките са руски", подчерта още бившият министър на отбраната

Ангел Найденов: Ударите в Черно море превръщат екипажите в беззащитни заложници на атаките с дронове - 1
Снимка: Bulgaria ON AIR
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Новите удари по търговски кораби в Черно море поставят въпроса доколко е защитено българското крайбрежие и какви рискове крие разрастването на военните действия в региона.
Бившият министър на отбраната Ангел Найденов коментира в предаването "Денят ON AIR" ескалацията, възможните цели на атаките и необходимостта от подкрепа от съюзниците в НАТО.

Безопасността в Черно море
Според него напрежението в Черно море не е от последните седмици. То продължава от 2023 г., когато Русия се оттегли от зърненото споразумение, определящо маршрутите на корабите от и до украинските пристанища. От 2024 г. датират и ударите срещу търговското корабоплаване в региона.
"Черно море е отдавна арена на преки военни действия и удари по търговското корабоплаване", коментира бившият министър пред Bulgaria ON AIR.

По думите му атаките от 6 октомври и последвалите удари са разсеяли представата, че западната част на Черно море е сравнително безопасна заради близостта си до България, Румъния и Турция и отдалечеността от преките бойни действия.

Десетки кораби са атакувани в региона
Найденов отбеляза пред Bulgaria ON AIR, че между 1 юли и 28 септември са регистрирани 156 удара срещу кораби в руски и украински води, както и 139 атаки срещу пристанища.

По думите му от началото на годината са атакувани 45 кораба в районите на Румъния, България и Турция. До септември тези райони са били смятани за сравнително по-нискорискови.
Бившият министър на отбраната определи нападенията като грубо пренебрегване на моралните и правните норми, свързани с корабоплаването.

Според Найденов няма съмнение, че зад ударите стоят руски сили. Той посочи, че няма логика Украйна да атакува търговски кораби, а според него обстоятелствата насочват към Русия.

Той е на мнение, че една от възможните цели е блокирането на маршрутите в прилежащата зона на България - до 12 морски мили отвъд териториалното море. До неотдавна този коридор се е смятал за сравнително безопасен.

"Смятам, че атаките представляват брутално показване на всякакви морални и правни норми отнесени към корабоплаването. Тези удари превръщат екипажите в беззащитни заложници на ударите с дронове".
Процедура по член 4
Според Найденов на практика се намираме в рамките на процедурата по член 4, "защото така или иначе вече има реакция от страна на европейските и натовските ръководители и структури.

Член 4 предвижда всяка държава членка да може да поиска консултации, когато смята, че териториалната ѝ цялост, политическата ѝ независимост или сигурността ѝ са застрашени.

"Няма съмнение, че атаките са руски", подчерта той.

"Има още една логика на ударите - блокиране на маршрутите в прилежащата зона на България, тези 12 мили от териториалното море навътре в морето, тъй като това доскоро се смяташе за един сравнително безопасен коридор. Другият ход, който може да се очаква, е увеличаване на трафика през териториалните води на Румъния, България и Турция, които вече попадат основно в пряката зона на отговорност на българските въоръжени сили".

По думите му не сме съвсем беззащитни, тъй като ще се разчита на допълнителни сили и средства на съюзниците, не само за наблюдение и идентификация, но и за поразяване.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    12 1 Отговор
    БАЙ АНГЕЛ ОТ БСП ЗНАЕ ... НАЛИ РАДЕВ ГО ВКАРА В БОРДА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ВМЗ
    КОИТО ПРОДАВАТ ОРЪЖИЯ НА ВЕРМАХТА :)

    Коментиран от #7

    22:46 13.10.2026

  • 2 Сатана Z

    7 3 Отговор
    Дори пчеличката Мая би шута на това мекотело с лигавата физиономия.

    Коментиран от #11

    22:46 13.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Европеец

    9 1 Отговор
    Ох, е то още един ""експерт"" боже ,боже, боже.... Няма да коментирам поредния червен петроханец....

    22:47 13.10.2026

  • 5 Атаките

    1 4 Отговор
    срещу търговски кораби в нашата зона от Черно море оскъпяват транспорта на стоките, отблъскват туристите и са резултат от успешната радева дипломатична политика към руския си колега.

    Коментиран от #14

    22:49 13.10.2026

  • 6 Абе....

    6 1 Отговор
    Слагай една жилетка и плувай до следващият кораб да го браниш от атаки.

    22:49 13.10.2026

  • 7 Сатана Z

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    През юли 2026 г. Геле Найденов беше назначен в Съвета на директорите на държавния оръжеен търговец „Кинтекс“
    Маже дебело филията това псе

    Коментиран от #12, #19

    22:50 13.10.2026

  • 8 иван костов

    5 2 Отговор
    Няма съмнение, че атаките са украински, в отчаяният им опит да въвлекат и други във войната! Няма ударени български кораби, така че да си налягаме парцалите с нашите две гумени лодки! На, който му се воюва с Русия, да заминава за украйна и да се пише доброволец!

    Коментиран от #18

    22:51 13.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Абе....

    7 2 Отговор

    До коментар #3 от "Готов за бой":

    Дойдат ли руснаците, ти ще си първият на Дунава с погачата. Че и казачок ще играеш.

    Коментиран от #16

    22:51 13.10.2026

  • 11 Европеец

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    Не се учудвам, като той е от коалицията на импотентните мераклии....

    22:52 13.10.2026

  • 12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    8 1 Отговор

    До коментар #7 от "Сатана Z":

    КИНТЕКС .. ВМЗ .. ВСЕ ЕДНА УКРАИНСКА ФИЛИЯ ЯДЕ
    " РУСОФИЛА" БАЙ АНГЕЛ ОТ БСП

    22:53 13.10.2026

  • 13 Овчар

    7 1 Отговор
    Абе изкарайте Соломон Паси от дупката да си каже мнението и той..! Няма да го бомби никой няма страшно..!

    Коментиран от #23

    22:53 13.10.2026

  • 14 Ъхъ

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "Атаките":

    Е това е квинт есенцията! Миролюбива България, не се вписва в украинските планове и започнаха провокациите!

    Коментиран от #17

    22:54 13.10.2026

  • 15 НАТО + Украйна започнаха войната

    9 1 Отговор
    в Черно море.

    НАТО е вредно за мира, както и Ангел Найденов е вреден за мира и за България.

    Срам си, Ангеле!

    22:57 13.10.2026

  • 16 Европеец

    8 1 Отговор

    До коментар #10 от "Абе....":

    А не.... Бачо Ангел на мая ще го предвари... А па тагаренко ша носи бъклицата с виното...а па плевнето ша носи комсомолската книжка за автограф...а па мирчото ша мете пъта да не се вдига прах...

    22:58 13.10.2026

  • 17 квинт свиненцията

    2 4 Отговор

    До коментар #14 от "Ъхъ":

    Да бе, умно измислено, украйна ще си потопява корабите в български води, за провокация и прекратяване на търговското корабоплаване, понеже не желае с чужди кораби да изнася жито или да внася оръжие.

    22:59 13.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 След като и двата кораба са били празни

    2 1 Отговор
    Какъв е мотива на Русия да атакува съвсем празни кораби защото нали логиката сочела Русия но това е много странна юогика.

    23:14 13.10.2026

  • 21 След като и двата кораба са били празни

    2 1 Отговор
    Единия кораб пътувал празен от Египет за Румъния а другия кораб пътувал празен от Турция за Молдова. Ей сега го чух в новините. Добре но каква е ползата на Русия да потопява празни кораби и каква е Логиката ?!? Никаква.

    Коментиран от #24

    23:18 13.10.2026

  • 22 мунчо и мунчовица

    0 0 Отговор
    още ли нямат доказателства за зверствата на раша?

    23:19 13.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 раша

    0 1 Отговор

    До коментар #21 от "След като и двата кораба са били празни":

    официално е обявила България за ВРАЖЕСКА ДЪРЖАВА каква логика търсиш гренязала копейко??

    23:25 13.10.2026

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