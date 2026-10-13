Ангел Найденов: Ударите в Черно море превръщат екипажите в беззащитни заложници на атаките с дронове

Новите удари по търговски кораби в Черно море поставят въпроса доколко е защитено българското крайбрежие и какви рискове крие разрастването на военните действия в региона.
Бившият министър на отбраната Ангел Найденов коментира в предаването "Денят ON AIR" ескалацията, възможните цели на атаките и необходимостта от подкрепа от съюзниците в НАТО.
Безопасността в Черно море
Според него напрежението в Черно море не е от последните седмици. То продължава от 2023 г., когато Русия се оттегли от зърненото споразумение, определящо маршрутите на корабите от и до украинските пристанища. От 2024 г. датират и ударите срещу търговското корабоплаване в региона.
"Черно море е отдавна арена на преки военни действия и удари по търговското корабоплаване", коментира бившият министър пред Bulgaria ON AIR.
По думите му атаките от 6 октомври и последвалите удари са разсеяли представата, че западната част на Черно море е сравнително безопасна заради близостта си до България, Румъния и Турция и отдалечеността от преките бойни действия.
Десетки кораби са атакувани в региона
Найденов отбеляза пред Bulgaria ON AIR, че между 1 юли и 28 септември са регистрирани 156 удара срещу кораби в руски и украински води, както и 139 атаки срещу пристанища.
По думите му от началото на годината са атакувани 45 кораба в районите на Румъния, България и Турция. До септември тези райони са били смятани за сравнително по-нискорискови.
Бившият министър на отбраната определи нападенията като грубо пренебрегване на моралните и правните норми, свързани с корабоплаването.
Според Найденов няма съмнение, че зад ударите стоят руски сили. Той посочи, че няма логика Украйна да атакува търговски кораби, а според него обстоятелствата насочват към Русия.
Той е на мнение, че една от възможните цели е блокирането на маршрутите в прилежащата зона на България - до 12 морски мили отвъд териториалното море. До неотдавна този коридор се е смятал за сравнително безопасен.
"Смятам, че атаките представляват брутално показване на всякакви морални и правни норми отнесени към корабоплаването. Тези удари превръщат екипажите в беззащитни заложници на ударите с дронове".
Процедура по член 4
Според Найденов на практика се намираме в рамките на процедурата по член 4, "защото така или иначе вече има реакция от страна на европейските и натовските ръководители и структури.
Член 4 предвижда всяка държава членка да може да поиска консултации, когато смята, че териториалната ѝ цялост, политическата ѝ независимост или сигурността ѝ са застрашени.
"Няма съмнение, че атаките са руски", подчерта той.
"Има още една логика на ударите - блокиране на маршрутите в прилежащата зона на България, тези 12 мили от териториалното море навътре в морето, тъй като това доскоро се смяташе за един сравнително безопасен коридор. Другият ход, който може да се очаква, е увеличаване на трафика през териториалните води на Румъния, България и Турция, които вече попадат основно в пряката зона на отговорност на българските въоръжени сили".
По думите му не сме съвсем беззащитни, тъй като ще се разчита на допълнителни сили и средства на съюзниците, не само за наблюдение и идентификация, но и за поразяване.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
КОИТО ПРОДАВАТ ОРЪЖИЯ НА ВЕРМАХТА :)
Коментиран от #7
22:46 13.10.2026
2 Сатана Z
Коментиран от #11
22:46 13.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Европеец
22:47 13.10.2026
5 Атаките
Коментиран от #14
22:49 13.10.2026
6 Абе....
22:49 13.10.2026
7 Сатана Z
До коментар #1 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":През юли 2026 г. Геле Найденов беше назначен в Съвета на директорите на държавния оръжеен търговец „Кинтекс“
Маже дебело филията това псе
Коментиран от #12, #19
22:50 13.10.2026
8 иван костов
Коментиран от #18
22:51 13.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Абе....
До коментар #3 от "Готов за бой":Дойдат ли руснаците, ти ще си първият на Дунава с погачата. Че и казачок ще играеш.
Коментиран от #16
22:51 13.10.2026
11 Европеец
До коментар #2 от "Сатана Z":Не се учудвам, като той е от коалицията на импотентните мераклии....
22:52 13.10.2026
12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #7 от "Сатана Z":КИНТЕКС .. ВМЗ .. ВСЕ ЕДНА УКРАИНСКА ФИЛИЯ ЯДЕ
" РУСОФИЛА" БАЙ АНГЕЛ ОТ БСП
22:53 13.10.2026
13 Овчар
Коментиран от #23
22:53 13.10.2026
14 Ъхъ
До коментар #5 от "Атаките":Е това е квинт есенцията! Миролюбива България, не се вписва в украинските планове и започнаха провокациите!
Коментиран от #17
22:54 13.10.2026
15 НАТО + Украйна започнаха войната
НАТО е вредно за мира, както и Ангел Найденов е вреден за мира и за България.
Срам си, Ангеле!
22:57 13.10.2026
16 Европеец
До коментар #10 от "Абе....":А не.... Бачо Ангел на мая ще го предвари... А па тагаренко ша носи бъклицата с виното...а па плевнето ша носи комсомолската книжка за автограф...а па мирчото ша мете пъта да не се вдига прах...
22:58 13.10.2026
17 квинт свиненцията
До коментар #14 от "Ъхъ":Да бе, умно измислено, украйна ще си потопява корабите в български води, за провокация и прекратяване на търговското корабоплаване, понеже не желае с чужди кораби да изнася жито или да внася оръжие.
22:59 13.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 След като и двата кораба са били празни
23:14 13.10.2026
21 След като и двата кораба са били празни
Коментиран от #24
23:18 13.10.2026
22 мунчо и мунчовица
23:19 13.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 раша
До коментар #21 от "След като и двата кораба са били празни":официално е обявила България за ВРАЖЕСКА ДЪРЖАВА каква логика търсиш гренязала копейко??
23:25 13.10.2026